Описание водной прогулки

Вас ждет морское приключение в открытом Черном море, где сможете в полном объеме насладиться панорамой Олимпийских объектов, посмотреть на Кавказский хребет, повстречать морских обитателей черноморских дельфинов, а также искупаться в кристально чистой воде и проводить световой день закатом. Капитан улов, пойманный Вами на борту приготовит и подаст на стол. Морская рыбалка _ это лучший семейный отдых для всех категорий туристов. Хотите проверить сами?