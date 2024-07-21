Морская рыбалка, пикник в Черном море, встреча с дельфинами

Морское приключение в открытом Чёрном море: насладитесь панорамой Олимпийских объектов, увидите Кавказский хребет и, возможно, встретите черноморских дельфинов. Исследуйте кристально чистые воды и проводите закат. Капитан приготовит улов на борту. Морская рыбалка — идеальный отдых для всей семьи.
Морская рыбалка, пикник в Черном море, встреча с дельфинами
Морская рыбалка, пикник в Черном море, встреча с дельфинами
Морская рыбалка, пикник в Черном море, встреча с дельфинами
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00

Описание водной прогулки

Вас ждет морское приключение в открытом Черном море, где сможете в полном объеме насладиться панорамой Олимпийских объектов, посмотреть на Кавказский хребет, повстречать морских обитателей черноморских дельфинов, а также искупаться в кристально чистой воде и проводить световой день закатом. Капитан улов, пойманный Вами на борту приготовит и подаст на стол. Морская рыбалка _ это лучший семейный отдых для всех категорий туристов. Хотите проверить сами?

Ежедневно в 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Акционная цена (без трансфера, единый билет) 06:002 550 ₽
Детский (без трансфера)3 000 ₽
Взрослый (без трансфера)3 500 ₽
Взрослый (Трансфер из Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)4 000 ₽
Пенсионный (Трансфер из Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)3 700 ₽
Детский (Трансфер из Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)3 500 ₽
Индивидуально (1 час, без трансфера)15 000 ₽
Индивидуально (3 часа, без трансфера)36 000 ₽

Ответы на вопросы

Что включено
  • Купание в открытом море
  • Приготовление улова
  • Одноразовая посуда
  • Предоставление удочек
Что не входит в цену
  • Трансфер до Имеретинского порта
  • Услуги фотографа
  • Кейтеринг
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы забираем гостей курорта с адреса проживания
Завершение: После завершения экскурсии мы развозим гостей курорта по местам их посадки
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
  • Экскурсионное бюро, именуемое в дальнейшем Фирма, предоставляет клиенту услуги бронирования мест в транспорте партнёров организующим перевозки по экскурсионным маршрутам перечисленным во флаере
  • Экскурсия считается забронированной после получения Фирмой предоплаты в размере в зависимости от маршрута
  • Обратите вниманиеЭкскурсия не отменяется из-за дождя или грома (кроме экскурсий связанных с морем)
  • Фирма обязана:
  • Предоставить услуги по безопасности и качеству, соответствующие требованиям стандартов
  • Предоставить клиенту полную и достоверную информацию об экскурсионных маршрутах
  • Предоставить рекомендации по мерам безопасности на маршрутах
  • Клиент обязан:
  • Сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам природы
  • Соблюдать правила личной безопасности, придерживаясь рекомендаций полученных от представителя Фирмы
  • Явиться к месту и ко времени начала экскурсии без опоздания
  • Клиент имеет право:
  • 1. На получение необходимой и достоверной информации об экскурсиях
  • 2. На обеспечение личной безопасности, своих потребительских прав
  • 3. Расторгнуть договор купли-продажи экскурсионных услуг в любой момент до ее начала, возместив при этом Фирме ее фактические затраты и убытки, причиненные расторжением договора, что составляет при отказе:
  • ✅ за 3 и более дней до начала - 0 % стоимости бронирования
  • ❌ менее чем за 3 дня до начала - 100 % от стоимости бронирования
  • Фирма не несет ответственности:
  • За частичное или полное невыполнение обязательств, возникшие по причине форс-мажорных обстоятельств
  • За вред, причиненный клиентам третьими лицами
  • В случае отказа в пропуске перехода через российско-абхазскую границу
  • За совершение клиентом противоправных действий
  • ❌ предоплата не подлежит возврату в случае неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии
  • ❌ Фирма в праве отказать в предоставлении экскурсионных услуг в случае явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Сочи

ГрупповыеМожно с детьмиЛетниеРыбалкаВодные развлеченияПрирода и пейзажиЖивотныеДельфиныГастрономические

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