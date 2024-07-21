Морское приключение в открытом Чёрном море: насладитесь панорамой Олимпийских объектов, увидите Кавказский хребет и, возможно, встретите черноморских дельфинов. Исследуйте кристально чистые воды и проводите закат. Капитан приготовит улов на борту. Морская рыбалка — идеальный отдых для всей семьи.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Описание водной прогулки
Вас ждет морское приключение в открытом Черном море, где сможете в полном объеме насладиться панорамой Олимпийских объектов, посмотреть на Кавказский хребет, повстречать морских обитателей черноморских дельфинов, а также искупаться в кристально чистой воде и проводить световой день закатом. Капитан улов, пойманный Вами на борту приготовит и подаст на стол. Морская рыбалка _ это лучший семейный отдых для всех категорий туристов. Хотите проверить сами?
Ежедневно в 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Акционная цена (без трансфера, единый билет) 06:00
|2 550 ₽
|Детский (без трансфера)
|3 000 ₽
|Взрослый (без трансфера)
|3 500 ₽
|Взрослый (Трансфер из Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)
|4 000 ₽
|Пенсионный (Трансфер из Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)
|3 700 ₽
|Детский (Трансфер из Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)
|3 500 ₽
|Индивидуально (1 час, без трансфера)
|15 000 ₽
|Индивидуально (3 часа, без трансфера)
|36 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Купание в открытом море
- Приготовление улова
- Одноразовая посуда
- Предоставление удочек
Что не входит в цену
- Трансфер до Имеретинского порта
- Услуги фотографа
- Кейтеринг
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы забираем гостей курорта с адреса проживания
Завершение: После завершения экскурсии мы развозим гостей курорта по местам их посадки
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
- Экскурсионное бюро, именуемое в дальнейшем Фирма, предоставляет клиенту услуги бронирования мест в транспорте партнёров организующим перевозки по экскурсионным маршрутам перечисленным во флаере
- Экскурсия считается забронированной после получения Фирмой предоплаты в размере в зависимости от маршрута
- Обратите вниманиеЭкскурсия не отменяется из-за дождя или грома (кроме экскурсий связанных с морем)
- Фирма обязана:
- Предоставить услуги по безопасности и качеству, соответствующие требованиям стандартов
- Предоставить клиенту полную и достоверную информацию об экскурсионных маршрутах
- Предоставить рекомендации по мерам безопасности на маршрутах
- Клиент обязан:
- Сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам природы
- Соблюдать правила личной безопасности, придерживаясь рекомендаций полученных от представителя Фирмы
- Явиться к месту и ко времени начала экскурсии без опоздания
- Клиент имеет право:
- 1. На получение необходимой и достоверной информации об экскурсиях
- 2. На обеспечение личной безопасности, своих потребительских прав
- 3. Расторгнуть договор купли-продажи экскурсионных услуг в любой момент до ее начала, возместив при этом Фирме ее фактические затраты и убытки, причиненные расторжением договора, что составляет при отказе:
- ✅ за 3 и более дней до начала - 0 % стоимости бронирования
- ❌ менее чем за 3 дня до начала - 100 % от стоимости бронирования
- Фирма не несет ответственности:
- За частичное или полное невыполнение обязательств, возникшие по причине форс-мажорных обстоятельств
- За вред, причиненный клиентам третьими лицами
- В случае отказа в пропуске перехода через российско-абхазскую границу
- За совершение клиентом противоправных действий
- ❌ предоплата не подлежит возврату в случае неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии
- ❌ Фирма в праве отказать в предоставлении экскурсионных услуг в случае явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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