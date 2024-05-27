1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Семейное приключение в Абхазии: от парка львов до терм
Исследуйте сокровища Абхазии: от утреннего кофе на берегу моря до вечернего релакса в термальных источниках
Начало: По месту проживания
«Там вы сможете самостоятельно поймать рыбку, а затем по желанию вам её приготовят по старинному рецепту»
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
15 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная морская рыбалка в Сочи
Прокатиться на катере-тримаране, порыбачить и отдохнуть в окружении сказочных пейзажей
Начало: по договоренности
«Вы отправитесь на морскую рыбалку в сопровождении профессионального капитана, который проведет для вас инструктаж по правилам лова, предоставит снасти и спиннинги»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
25 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Мини-группа
3 часа
Черноморская рыбалка
Поймать на крючок черноморскую рыбу, прокатиться на волнах и приготовить обед на борту
Начало: Морской порт Сочи, Адлер (Сириус)
«Когда мы остановимся в проверенном рыбном месте, вам предоставят все необходимые снасти для охоты на рыбу»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
41003 485₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Морская рыбалка в мини-группе
Разведать лучшие рыбные места в окрестностях Сочи
Начало: В Адлере
«Мы отправимся в путь на двухэтажном тримаране или рыбацком катамаране, где с комфортом могут разместиться до 10 рыбаков»
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Морская прогулка с рыбалкой в Сочи
Полюбоваться видами, поймать ставридку в Черном море и пообедать на борту
Начало: В морском порту Сочи, Адлера, Хосты
«Рыбалка: капитан предоставит снасти и научит вас ловить рыбу на голые крючки»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Эксклюзивная рыбалка на яхте в Сочи: трофеи и впечатления
Погрузитесь в атмосферу настоящего морского приключения, наслаждаясь рыбалкой и великолепными видами Сочи
Начало: Морской порт центрального района Сочи
«Рыбалка на тримаране или парусной яхте Экскурсию и инструктаж по правилам лова проводит капитан»
Расписание: Ежедневно 9:00, 12:00, 15:00, 16:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 950₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Морская рыбалка в мини-группе на тримаране
«Об экскурсии Морская рыбалка в Сочи однозначно разнообразит ваш отдых»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 950₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Групповая морская рыбалка в Сочи
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«Что вас ожидает: Вам выдадут необходимые снасти: спиннинг со ставками на ставриду, после чего выискивается рыбное место, где обеспечивается близкий к 100% результат улова»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 12:00, 15:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 600₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Аренда роскошной однопалубной яхты «Белуга» в Сочи
Начало: Г. Сочи, ул. Несербская, 3
«Наш опытный капитан отвезет вас до Кавказских гор, а в теплую погоду сделает остановку на купание и для рыбалки в открытом море, при желании дополнительно можно арендовать гидроцикл»
Расписание: Летом круглосуточно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 930₽ за всё до 11 чел.
Мини-группа
3 часа
Морская рыбалка в открытом море с приготовлением улова
Начало: Г. Сочи, ул. Несербская, 3, Порт
«Рыбалка в открытом море — это незабываемое и увлекательное морское путешествие на комфортабельном катере, яхте, катамаране или тримаране с приготовлением улова прямо на борту и купанием в кристально чистой воде»
Расписание: каждый день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты в Сочи: премиальный отдых на Flagship excellent 34 и Rinker fiesta 280
Откройте для себя мир морских приключений с арендой роскошной яхты в Сочи. Почувствуйте свободу и красоту морских просторов в комфортном путешествии
Начало: Центральный порт Сочи
«К вашим услугам морская прогулка и встреча с дельфинами, рыбалка с борта яхты, обзорная экскурсия с видом на Сочи с моря»
Расписание: Ежедневно: предварительно уточнять свободно ли необходимое время!
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 11 чел.
Мини-группа
3 часа
Морская рыбалка с группой
Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
«Предлагаем Вам получить массу удовольствия, став настоящим рыбаком»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Морская рыбалка в Сочи круглый год
Выйти в открытое море, поймать барабулю и ставриду, а после пообедать на борту
Начало: В Имеретинском порту или порту в Кудепсте
«Рыбалка в открытом Черном море»
Расписание: ежедневно в 08:00, 11:00 и 14:00
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Сочи: прогулка на парусной яхте с мотором
Прокатиться по бескрайним просторам Черного моря, искупаться и полюбоваться живописными видами
Начало: Сочи, ул. Несебрская 3
«Если вы планируете порыбачить, сообщите об этом заранее — мы предоставим удочки (без доплаты)»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 900₽ за всё до 11 чел.
Круиз
1 час
Морская прогулка на круизной яхте
Прокатиться по Черному морю, искупаться и полюбоваться панорамами Сочи с воды
Начало: В районе Морского вокзала
«Если вы планируете порыбачить, сообщите об этом заранее — мы предоставим удочки (без доплаты)»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда парусной яхты
Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
«При необходимости мы можем организовать рыбалку, есть удочки»
Расписание: Ежедневно, время по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
8 часов
Рыбалка и экскурсия на Форелевом хозяйстве
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
«Экскурсия по Форелевому хозяйству Это замечательная возможность узнать множество новых историй о самой вкусной рыбе, понять процесс ее разведения, насладиться видом чистых прудов»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Круиз
1 час
Морская прогулка в Сочи на двухпалубной испанской яхте
Часовой морской круиз для вашей компании - за яркими видами и новыми впечатлениями
Начало: В морском порту Сочи
«🎣Есть всё для морской рыбалки (по предварительному заказу мы бесплатно выдадим удочки)»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
14 500₽ за всё до 11 чел.
скидка
35%
Мини-группа
3 часа
В мини-группе - на морскую рыбалку с пикником на борту
Выйти в открытое море, чтобы насладиться видами, поймать рыбу и тут же её приготовить
Начало: В порту Сочи
«🚤 Морская рыбалка проходит на комфортабельном катере/яхте/катамаране/тримаране, где есть снасти, вся необходимая посуда, пледы, мягкие кресла и диваны, туалет»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
60003 900₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Аренда двухпалубной яхты в Сочи
Начало: Ул. Несербская, 3, Порт Сочи
Расписание: Круглосуточно в любые дни недели
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
22 000₽ за всё до 11 чел.
Мини-группа
3 часа
Черноморская рыбалка и пикник в открытом море
Выйти в море, поймать рыбку и сразу же её съесть
Начало: У кассы №4 в Морском порту
«Вы отправитесь в 3-часовое морское приключение на катере и поймаете свою «золотую рыбку», а лучше — целую стаю»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 300₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Аренда яхт в центральном Сочи: индивидуальное путешествие
Начало: Центральный порт Сочи
«Есть яхты где капитаны не молчат а проводят экскурсию • На некоторых наших яхтах можно рыбачить, удочки предоставляем Rinker 280 длина 9 м»
Расписание: См. календарь: предварительно уточнять свободно ли время!!!
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс в Сочи под парусом
Освоить азы яхтинга, поймать ветер в паруса и выйти в море под руководством опытного капитана
Начало: в Морском порту
«А по запросу мы сможем организовать для вас рыбалку в Чёрном море»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 11 чел.
Мини-группа
3 часа
Трёхчасовая морская рыбалка в Сочи в составе группы
Начало: Порт Сочи
«Морская рыбалка на маломерных судах до 11 пассажиров на борту»
Расписание: ежедневно, уточнять время перед бронью
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
3 300₽ за человека
скидка
40%
Индивидуальная
1 час
Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса
Музыка, танцы, ваши любимые закуски и напитки - на борту посреди моря + аренда гидроцикла
Начало: В порту Сочи
«Танцевать под музыку, рыбачить, купаться в чистой воде вдали от берегов, фотографироваться — вариантов много»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2080012 480₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
5 часов
Рыбалка на Ачигварском озере
Уехать в райское место и порыбачить среди бамбуковых зарослей и банановых пальм
Начало: в удобном для вас месте
«Вы сможете поймать рыбку и сразу же её приготовить»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Увлекательная морская прогулка на яхте
Устроить пикник в открытом море, порыбачить и искупаться
Начало: На Курортном проспекте
«Во время прогулки вы полюбуетесь завораживающими панорамами, сможете искупаться или взять удочку и поймать на крючок черноморскую рыбку»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
7 150₽ за всё до 11 чел.
Групповая
3 часа
На морскую рыбалку с пикником на борту в мини-группе
«Рыбалка - это лучший способ попробовать свежую рыбу, ведь всю пойманную рыбу можно приготовить на борту»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00, 13:00, 14:00, 16:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Черноморская рыбалка в Сочи
Начало: По договорённости
«Улов из открытого моря Если вы неопытны, не переживайте — с такой рыбалкой справится даже ребенок»
Расписание: 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 2 300₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Аацынское ущелье 9 в 1
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
«Мы устроим пикник в каньоне реки Аапста, будем кататься на надувных лодках, тарзанке и лошадях, рыбачить, стрелять из луков, участвовать в спортивных состязаниях и просто отдыхать на лоне живописной абхазской природы»
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ээвелина27 мая 2024Замечательная поездка, были небольшой группы, рыбы поймать много не удалось, но отлично провели расслабляюще время на воде)! 3 часа не много, очень хорошо
- ААндрей15 мая 2024Всё очень хорошо, 4 звёзды за то что организованная рыбалка была только на Ставридку. Капитан баркаса Николай, всё объяснил, ставридка приготовил на 6 баллов из 5.
- ССветлана14 мая 2024Очень понравилась экскурсия,особенно локации для фото и рыбалка. Нет долгих переездов между остановками. Вкусный кофе на белых скалах,то что нужно
- ММария8 мая 2024Очень рада, что выбрала именно этот формат отдыха! Супер весёлый и внимательный капитан судна! Отличный улов, удочки вытаскивали без остановки. Да ещё и рыбу сразу на месте приготовили и это было неверноятно вкусно!
- ЮЮрий7 мая 2024Всё понравилась👍Капитан суппер✊знает своё дело, а как вкусно приготовил улов аж пальчики оближешь. Что не могу сказать об организации поездки
- ККсения2 мая 2024Рыбалка удалась. Хорошая организация, все вовремя! Приятный капитан, отличная компания, вкусная рыбка. Всем рекомендую!
- ДДмитрий2 мая 2024Хорошая организация, хорошие лодки, опытный капитан
- ММихаил30 апреля 2024Нам очень повезло с погодой и капитаном: не было волн, а капитан оказался с хорошим юмором. Была и рыба, и
- ММаксим30 апреля 2024Классный отдых! Поймали рыбки! Капитан 👍
- ИИван22 апреля 2024Рыба ловится, вид красивый, судно просторное, есть пуфы, 2 палубы. Не удалось приготовить рыбу из за качки. Было ветреенно. Понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Рыбалка»
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