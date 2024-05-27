Рыбалка в Сочи

Найдено 33 экскурсии в категории «Рыбалка» в Сочи, цены от 2 000 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Всей семьёй в Абхазию: парк львов, рыбалка, винодельня и природные термы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
18 отзывов
Семейное приключение в Абхазии: от парка львов до терм
Исследуйте сокровища Абхазии: от утреннего кофе на берегу моря до вечернего релакса в термальных источниках
Начало: По месту проживания
«Там вы сможете самостоятельно поймать рыбку, а затем по желанию вам её приготовят по старинному рецепту»
13 июня в 05:00
14 июня в 05:00
15 999 за всё до 4 чел.
Индивидуальная морская рыбалка в Сочи
🚤 На катере
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная морская рыбалка в Сочи
Прокатиться на катере-тримаране, порыбачить и отдохнуть в окружении сказочных пейзажей
Начало: по договоренности
«Вы отправитесь на морскую рыбалку в сопровождении профессионального капитана, который проведет для вас инструктаж по правилам лова, предоставит снасти и спиннинги»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
25 000 за всё до 10 чел.
Черноморская рыбалка
скидка
15%
Мини-группа
3 часа
16 отзывов
Черноморская рыбалка
Поймать на крючок черноморскую рыбу, прокатиться на волнах и приготовить обед на борту
Начало: Морской порт Сочи, Адлер (Сириус)
«Когда мы остановимся в проверенном рыбном месте, вам предоставят все необходимые снасти для охоты на рыбу»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
41003 485 за человека
Морская рыбалка в мини-группе
Мини-группа
3 часа
13 отзывов
Морская рыбалка в мини-группе
Разведать лучшие рыбные места в окрестностях Сочи
Начало: В Адлере
«Мы отправимся в путь на двухэтажном тримаране или рыбацком катамаране, где с комфортом могут разместиться до 10 рыбаков»
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 000 за человека
Морская прогулка с рыбалкой в Сочи
Мини-группа
3 часа
10 отзывов
Морская прогулка с рыбалкой в Сочи
Полюбоваться видами, поймать ставридку в Черном море и пообедать на борту
Начало: В морском порту Сочи, Адлера, Хосты
«Рыбалка: капитан предоставит снасти и научит вас ловить рыбу на голые крючки»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 000 за человека
Рыбалка на яхте
🛥 На яхте
Мини-группа
3 часа
43 отзыва
Эксклюзивная рыбалка на яхте в Сочи: трофеи и впечатления
Погрузитесь в атмосферу настоящего морского приключения, наслаждаясь рыбалкой и великолепными видами Сочи
Начало: Морской порт центрального района Сочи
«Рыбалка на тримаране или парусной яхте Экскурсию и инструктаж по правилам лова проводит капитан»
Расписание: Ежедневно 9:00, 12:00, 15:00, 16:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 950 за человека
Морская рыбалка в мини-группе на тримаране
Мини-группа
3 часа
22 отзыва
Морская рыбалка в мини-группе на тримаране
«Об экскурсии Морская рыбалка в Сочи однозначно разнообразит ваш отдых»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 950 за человека
Групповая морская рыбалка в Сочи
Мини-группа
3 часа
11 отзывов
Групповая морская рыбалка в Сочи
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«Что вас ожидает: Вам выдадут необходимые снасти: спиннинг со ставками на ставриду, после чего выискивается рыбное место, где обеспечивается близкий к 100% результат улова»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 12:00, 15:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2 600 за человека
Аренда роскошной однопалубной яхты «Белуга» в Сочи
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
7 отзывов
Аренда роскошной однопалубной яхты «Белуга» в Сочи
Начало: Г. Сочи, ул. Несербская, 3
«Наш опытный капитан отвезет вас до Кавказских гор, а в теплую погоду сделает остановку на купание и для рыбалки в открытом море, при желании дополнительно можно арендовать гидроцикл»
Расписание: Летом круглосуточно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 930 за всё до 11 чел.
Морская рыбалка в открытом море с приготовлением улова
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Морская рыбалка в открытом море с приготовлением улова
Начало: Г. Сочи, ул. Несербская, 3, Порт
«Рыбалка в открытом море — это незабываемое и увлекательное морское путешествие на комфортабельном катере, яхте, катамаране или тримаране с приготовлением улова прямо на борту и купанием в кристально чистой воде»
Расписание: каждый день
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 900 за человека
Аренда белоснежной яхты экстра-класса в центральном Сочи
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Аренда яхты в Сочи: премиальный отдых на Flagship excellent 34 и Rinker fiesta 280
Откройте для себя мир морских приключений с арендой роскошной яхты в Сочи. Почувствуйте свободу и красоту морских просторов в комфортном путешествии
Начало: Центральный порт Сочи
«К вашим услугам морская прогулка и встреча с дельфинами, рыбалка с борта яхты, обзорная экскурсия с видом на Сочи с моря»
Расписание: Ежедневно: предварительно уточнять свободно ли необходимое время!
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 000 за всё до 11 чел.
Морская рыбалка с группой
🛥 На яхте
Мини-группа
3 часа
12 отзывов
Морская рыбалка с группой
Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
«Предлагаем Вам получить массу удовольствия, став настоящим рыбаком»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500 за человека
Морская рыбалка в Сочи круглый год
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Морская рыбалка в Сочи круглый год
Выйти в открытое море, поймать барабулю и ставриду, а после пообедать на борту
Начало: В Имеретинском порту или порту в Кудепсте
«Рыбалка в открытом Черном море»
Расписание: ежедневно в 08:00, 11:00 и 14:00
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
2 500 за человека
Сочи: прогулка на парусной яхте с мотором
🛥 На яхте
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Сочи: прогулка на парусной яхте с мотором
Прокатиться по бескрайним просторам Черного моря, искупаться и полюбоваться живописными видами
Начало: Сочи, ул. Несебрская 3
«Если вы планируете порыбачить, сообщите об этом заранее — мы предоставим удочки (без доплаты)»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 900 за всё до 11 чел.
Морская прогулка на круизной яхте
🛥 На яхте
Круиз
1 час
2 отзыва
Морская прогулка на круизной яхте
Прокатиться по Черному морю, искупаться и полюбоваться панорамами Сочи с воды
Начало: В районе Морского вокзала
«Если вы планируете порыбачить, сообщите об этом заранее — мы предоставим удочки (без доплаты)»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
12 900 за всё до 10 чел.
Аренда парусной яхты
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Аренда парусной яхты
Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
«При необходимости мы можем организовать рыбалку, есть удочки»
Расписание: Ежедневно, время по договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000 за всё до 11 чел.
Рыбалка и экскурсия на Форелевом хозяйстве
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Рыбалка и экскурсия на Форелевом хозяйстве
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
«Экскурсия по Форелевому хозяйству Это замечательная возможность узнать множество новых историй о самой вкусной рыбе, понять процесс ее разведения, насладиться видом чистых прудов»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000 за всё до 5 чел.
Морская прогулка в Сочи на двухпалубной испанской яхте
🛥 На яхте
Круиз
1 час
1 отзыв
Морская прогулка в Сочи на двухпалубной испанской яхте
Часовой морской круиз для вашей компании - за яркими видами и новыми впечатлениями
Начало: В морском порту Сочи
«🎣Есть всё для морской рыбалки (по предварительному заказу мы бесплатно выдадим удочки)»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
14 500 за всё до 11 чел.
В мини-группе - на морскую рыбалку с пикником на борту
🚤 На катере
скидка
35%
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
В мини-группе - на морскую рыбалку с пикником на борту
Выйти в открытое море, чтобы насладиться видами, поймать рыбу и тут же её приготовить
Начало: В порту Сочи
«🚤 Морская рыбалка проходит на комфортабельном катере/яхте/катамаране/тримаране, где есть снасти, вся необходимая посуда, пледы, мягкие кресла и диваны, туалет»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
60003 900 за человека
Аренда двухпалубной яхты в Сочи
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Аренда двухпалубной яхты в Сочи
Начало: Ул. Несербская, 3, Порт Сочи
Расписание: Круглосуточно в любые дни недели
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
22 000 за всё до 11 чел.
Черноморская рыбалка и пикник в открытом море
🚤 На катере
Мини-группа
3 часа
8 отзывов
Черноморская рыбалка и пикник в открытом море
Выйти в море, поймать рыбку и сразу же её съесть
Начало: У кассы №4 в Морском порту
«Вы отправитесь в 3-часовое морское приключение на катере и поймаете свою «золотую рыбку», а лучше — целую стаю»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 300 за человека
Аренда яхт в центральном Сочи: индивидуальное путешествие
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Аренда яхт в центральном Сочи: индивидуальное путешествие
Начало: Центральный порт Сочи
«Есть яхты где капитаны не молчат а проводят экскурсию • На некоторых наших яхтах можно рыбачить, удочки предоставляем Rinker 280 длина 9 м»
Расписание: См. календарь: предварительно уточнять свободно ли время!!!
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
10 000 за всё до 11 чел.
Мастер-класс в Сочи под парусом
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс в Сочи под парусом
Освоить азы яхтинга, поймать ветер в паруса и выйти в море под руководством опытного капитана
Начало: в Морском порту
«А по запросу мы сможем организовать для вас рыбалку в Чёрном море»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
14 000 за всё до 11 чел.
Трёхчасовая морская рыбалка в Сочи в составе группы
Мини-группа
3 часа
Трёхчасовая морская рыбалка в Сочи в составе группы
Начало: Порт Сочи
«Морская рыбалка на маломерных судах до 11 пассажиров на борту»
Расписание: ежедневно, уточнять время перед бронью
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
3 300 за человека
Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса
🛥 На яхте
На гидроцикле
скидка
40%
Индивидуальная
1 час
Отдохнём? Вечеринка на яхте премиум-класса
Музыка, танцы, ваши любимые закуски и напитки - на борту посреди моря + аренда гидроцикла
Начало: В порту Сочи
«Танцевать под музыку, рыбачить, купаться в чистой воде вдали от берегов, фотографироваться — вариантов много»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
2080012 480 за всё до 11 чел.
Рыбалка на Ачигварском озере
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Рыбалка на Ачигварском озере
Уехать в райское место и порыбачить среди бамбуковых зарослей и банановых пальм
Начало: в удобном для вас месте
«Вы сможете поймать рыбку и сразу же её приготовить»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
4 500 за человека
Увлекательная морская прогулка на яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Увлекательная морская прогулка на яхте
Устроить пикник в открытом море, порыбачить и искупаться
Начало: На Курортном проспекте
«Во время прогулки вы полюбуетесь завораживающими панорамами, сможете искупаться или взять удочку и поймать на крючок черноморскую рыбку»
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
7 150 за всё до 11 чел.
На морскую рыбалку с пикником на борту в мини-группе
🛥 На яхте
Групповая
3 часа
На морскую рыбалку с пикником на борту в мини-группе
«Рыбалка - это лучший способ попробовать свежую рыбу, ведь всю пойманную рыбу можно приготовить на борту»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00, 13:00, 14:00, 16:00
2 800 за человека
Черноморская рыбалка в Сочи
Индивидуальная
3 часа
Черноморская рыбалка в Сочи
Начало: По договорённости
«Улов из открытого моря Если вы неопытны, не переживайте — с такой рыбалкой справится даже ребенок»
Расписание: 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 2 300 за человека
Аацынское ущелье 9 в 1
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
7 часов
Аацынское ущелье 9 в 1
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
«Мы устроим пикник в каньоне реки Аапста, будем кататься на надувных лодках, тарзанке и лошадях, рыбачить, стрелять из луков, участвовать в спортивных состязаниях и просто отдыхать на лоне живописной абхазской природы»
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • э
    эвелина
    27 мая 2024
    Черноморская рыбалка и пикник в открытом море
    Замечательная поездка, были небольшой группы, рыбы поймать много не удалось, но отлично провели расслабляюще время на воде)! 3 часа не много, очень хорошо
  • А
    Андрей
    15 мая 2024
    Черноморская рыбалка и пикник в открытом море
    Всё очень хорошо, 4 звёзды за то что организованная рыбалка была только на Ставридку. Капитан баркаса Николай, всё объяснил, ставридка приготовил на 6 баллов из 5.
  • С
    Светлана
    14 мая 2024
    Всей семьёй в Абхазию: парк львов, рыбалка, винодельня и природные термы
    Очень понравилась экскурсия,особенно локации для фото и рыбалка. Нет долгих переездов между остановками. Вкусный кофе на белых скалах,то что нужно
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    для старта. Винодельня впечатлила гостеприимством хозяев, дегустировали все, что хотели, каждый новый вид вина казался вкуснее предыдущего😉! Рыбалка запомнится надолго, детям удалось словить форель, очень вкусно нам её приготовили и красиво подали(1кг рыбы приготовление 2000руб.) Парк Львов интересное место,стоимость посещения 1000р взрослый,700 р. детский билет. Есть возможность покормить животных. Наблюдать,как львы чувствуют запах мяса и ждут еду делает этот этап развлечения интересней. Природные термы, сероводородные ванны попробовали, только потому,что Жанна много рассказала о их лечебных свойствах🤣. Не все рискнули попробовать! Рекомендую экскурсию для семьи,все продумано! Каждому что то найдётся по душе!!!

    Очень понравилась экскурсия,особенно локации для фото и рыбалка. Нет долгих переездов между остановками. Вкусный кофе наОчень понравилась экскурсия,особенно локации для фото и рыбалка. Нет долгих переездов между остановками. Вкусный кофе наОчень понравилась экскурсия,особенно локации для фото и рыбалка. Нет долгих переездов между остановками. Вкусный кофе на
  • М
    Мария
    8 мая 2024
    Рыбалка на яхте
    Очень рада, что выбрала именно этот формат отдыха! Супер весёлый и внимательный капитан судна! Отличный улов, удочки вытаскивали без остановки. Да ещё и рыбу сразу на месте приготовили и это было неверноятно вкусно!
  • Ю
    Юрий
    7 мая 2024
    Групповая морская рыбалка в Сочи
    Всё понравилась👍Капитан суппер✊знает своё дело, а как вкусно приготовил улов аж пальчики оближешь. Что не могу сказать об организации поездки
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    во времени т. к договаривались в одно время, а отчалили позднее и сообщений ни каких не присылали, а в целом всё👌 замечательно.

  • К
    Ксения
    2 мая 2024
    Морская рыбалка в мини-группе на тримаране
    Рыбалка удалась. Хорошая организация, все вовремя! Приятный капитан, отличная компания, вкусная рыбка. Всем рекомендую!
  • Д
    Дмитрий
    2 мая 2024
    Аренда роскошной однопалубной яхты «Белуга» в Сочи
    Хорошая организация, хорошие лодки, опытный капитан
  • М
    Михаил
    30 апреля 2024
    Черноморская рыбалка
    Нам очень повезло с погодой и капитаном: не было волн, а капитан оказался с хорошим юмором. Была и рыба, и
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    дельфины, которые нам загоняли рыбу:)) Все зависит только от погоды! Даже если нет рыбы, то есть замечательный капитан и возможность с удочкой медитировать далеко от берега. Супер. Нам повезло, мы наловили на ужин!

  • М
    Максим
    30 апреля 2024
    Морская рыбалка в мини-группе на тримаране
    Классный отдых! Поймали рыбки! Капитан 👍
  • И
    Иван
    22 апреля 2024
    Морская прогулка с рыбалкой в Сочи
    Рыба ловится, вид красивый, судно просторное, есть пуфы, 2 палубы. Не удалось приготовить рыбу из за качки. Было ветреенно. Понравилось
    Рыба ловится, вид красивый, судно просторное, есть пуфы, 2 палубы. Не удалось приготовить рыбу из за качки. Было ветреенно. ПонравилосьРыба ловится, вид красивый, судно просторное, есть пуфы, 2 палубы. Не удалось приготовить рыбу из за качки. Было ветреенно. Понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Рыбалка»

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  2. Озеро Рица
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  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Рыбалка" можно забронировать 33 экскурсии от 2 000 до 25 000 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 182 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Сочи 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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