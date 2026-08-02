Морская рыбалка в мини-группе на тримаране с приготовлением улова
Проведите три часа в открытом море на белоснежном тримаране, ловите рыбу и наслаждайтесь видами на Сочи и горы. Отличный отдых для всей семьи
Отправляйтесь на морскую рыбалку в Сочи, чтобы разнообразить ваш отдых. В течение трёх часов вы сможете поймать рыбу и приготовить её прямо на борту тримарана.
Восхитительные виды на город и горы, читать дальшеуменьшить
солнечные ванны и возможность искупаться сделают это приключение незабываемым. На борту можно устроить пикник, взяв с собой еду и напитки. Этот опыт оставит яркие впечатления и станет отличным дополнением к вашему отдыху на море
Лучшее время для морской рыбалки в Сочи - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и море спокойное. В эти месяцы можно насладиться тёплым солнцем и кристально чистой водой. В апреле и октябре также возможно отправиться на рыбалку, но стоит учитывать возможные перемены погоды. В остальные месяцы, хотя и менее популярные, рыбалка всё равно может быть интересной, особенно для тех, кто не боится прохладной погоды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Сочи
Горы
Описание экскурсии
Экскурсия на Морскую Рыбалку в Сочи
Морская рыбалка в Сочи — это прекрасная возможность сделать ваш отдых насыщенным и увлекательным. За короткий промежуток времени вы сможете насладиться не только живописными видами, но и активным времяпрепровождением с друзьями или семьей.
Что вас ждет?
На экскурсии продолжительностью в три часа вы сможете:
Устроить пикник на свежем воздухе с близкими;
Принять солнечные ванны и насладиться морским бризом;
Поймать рыбу, которую можно будет приготовить на борту.
Немного о маршруте
Мы выходим в открытое море на расстояние около четырех километров от берега. Вам откроется потрясающий вид на весь город Сочи и окружающие горы, которые создают неповторимый пейзаж.
Информация о судне
Экскурсия проходит на двухпалубном тримаране, что обеспечивает комфорт и безопасность. Мы также были в программе «Орёл и решка», что подчеркивает уровень наших услуг.
Что можно взять с собой
Не забудьте, что на борт можно взять закуски и напитки, чтобы сделать ваше времяпрепровождение еще более приятным.
Присоединяйтесь к морской рыбалке и откройте для себя новые горизонты отдыха!
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
Морская прогулка на яхте (3 часа)
Cнасти для рыбалки
Возможность приготовления рыбы на судне
Что не входит в цену
Еда и напитки
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на последних 30 из 90 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
72
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7
М
Майя
Рыбалка для ленивых. Ездила с ребёнком, нам все понравилось. Капитан молодец, нам помогал 👍.
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Е
Екатерина
Шикарная поездка. Очень повезло со всеми факторами. И компания и капитан наш и погода. Виталий (капитан) шикарный гид. Все рассказал по полочкам разложил, объяснил, при этом весело с юмором и хорошим читать дальшеуменьшить
настроением. По прибытии на точку вылова каждому показал все и объяснил. Рассказал какая рыба бывает и как ее ловить. Человек знает своё дело и всю необходимую информацию нам даёт. Безопасно. Детям сразу же выдали жилеты. Разъяснили куда кому когда можно подходить/залезать, а когда опасно. Попросила даже воду потрогать аккуратно, Виталий помог мне и остановил на секунду судно, чтобы безопасно могла прикоснуться к морю) все шикарно, супер. Красоты, отличные знания гида, отличное оборудование. Все понравилось. Спасибо за эту экскурсию. Обязательно поедем ещё.
Пысы. Из микро минусов (не бывает ничего идеального, пишу честно все. Вдруг для кого-то это важно). Трансфер опоздал минут на 20-30. Объяснили пробками. Ну ничего. Дождались. Номер машины не совпал. Уточняли по факту. Ехали стоя тк не было мест. Но это мелочи тк мы были близко к порту и ехали минут 5.
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Е
Екатерина
Шикарная поездка. Очень повезло со всеми факторами. И компания и капитан наш и погода. Виталий (капитан) шикарный гид. Все рассказал по полочкам разложил, объяснил, при этом весело с юмором и хорошим читать дальшеуменьшить
настроением. По прибытии на точку вылова каждому показал все и объяснил. Рассказал какая рыба бывает и как ее ловить. Человек знает своё дело и всю необходимую информацию нам даёт. Безопасно. Детям сразу же выдали жилеты. Разъяснили куда кому когда можно подходить/залезать, а когда опасно. Попросила даже воду потрогать аккуратно, Виталий помог мне и остановил на секунду судно, чтобы безопасно могла прикоснуться к морю) все шикарно, супер. Красоты, отличные знания гида, отличное оборудование. Все понравилось. Спасибо за эту экскурсию. Обязательно поедем ещё.
Пысы. Из микро минусов (не бывает ничего идеального, пишу честно все. Вдруг для кого-то это важно). Трансфер опоздал минут на 20-30. Объяснили пробками. Ну ничего. Дождались. Номер машины не совпал. Уточняли по факту. Ехали стоя тк не было мест. Но это мелочи тк мы были близко к порту и ехали минут 5.
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Д
Дмитрий
Все отлично, немного поймали, покупались, рыбу попробовали! Организовано на хорошем уровне. Была (как наверное и почти всегда) небольшая, но морская волна, некоторым было очень плохо (детям тяжелее всего), многие тоже прочувствовали… Кроме этого момента все супер. Два этажа, отличный кэп (катамаран Золотая Миля)
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И
Ирина
Замечательная прогулка, рыбы наловили, капитан Александр чудесно ее пожарил, в открытом море поплавали, катер шел мягко, никаких неприятных ощущений от качки не было, видели стаю дельфинов прям рядом с нами, а на обратном пути капитал дал поуправлять катером. Мы с мужем всем довольны, спасибо!
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А
Анастасия
Осталось море только чудесных впечатлений) прекрасные виды, рыбалка очень понравилась,видели много дельфинов проплывающих рядом с нами. Кушали вкусную ставридку приготовленную на корабле во время плавания. Выходили в море с капитаном Алексеем-рекомендуем!
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