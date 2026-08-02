Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для морской рыбалки в Сочи - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и море спокойное. В эти месяцы можно насладиться тёплым солнцем и кристально чистой водой. В апреле и октябре также возможно отправиться на рыбалку, но стоит учитывать возможные перемены погоды. В остальные месяцы, хотя и менее популярные, рыбалка всё равно может быть интересной, особенно для тех, кто не боится прохладной погоды.

Отправляйтесь на морскую рыбалку в Сочи, чтобы разнообразить ваш отдых. В течение трёх часов вы сможете поймать рыбу и приготовить её прямо на борту тримарана.Восхитительные виды на город и горы,

солнечные ванны и возможность искупаться сделают это приключение незабываемым. На борту можно устроить пикник, взяв с собой еду и напитки. Этот опыт оставит яркие впечатления и станет отличным дополнением к вашему отдыху на море

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Описание экскурсии

Экскурсия на Морскую Рыбалку в Сочи

Морская рыбалка в Сочи — это прекрасная возможность сделать ваш отдых насыщенным и увлекательным. За короткий промежуток времени вы сможете насладиться не только живописными видами, но и активным времяпрепровождением с друзьями или семьей.

Что вас ждет?

На экскурсии продолжительностью в три часа вы сможете:

Устроить пикник на свежем воздухе с близкими;

Принять солнечные ванны и насладиться морским бризом;

Поймать рыбу, которую можно будет приготовить на борту.

Немного о маршруте

Мы выходим в открытое море на расстояние около четырех километров от берега. Вам откроется потрясающий вид на весь город Сочи и окружающие горы, которые создают неповторимый пейзаж.

Информация о судне

Экскурсия проходит на двухпалубном тримаране, что обеспечивает комфорт и безопасность. Мы также были в программе «Орёл и решка», что подчеркивает уровень наших услуг.

Что можно взять с собой

Не забудьте, что на борт можно взять закуски и напитки, чтобы сделать ваше времяпрепровождение еще более приятным.

Присоединяйтесь к морской рыбалке и откройте для себя новые горизонты отдыха!