Групповая морская рыбалка в Сочи

5
9 отзывов
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Ответы на вопросы
Морская рыбалка в открытом море — досуг, доступный каждому.

От вас требуется только желание постичь премудрости ловли и хорошее настроение, снасти и все необходимое предоставим мы.

Вы не только отлично проведете время, но и получите полезные навыки, которые, возможно, превратятся в ваше будущее хобби.
Групповая морская рыбалка в Сочи
Групповая морская рыбалка в Сочи
Групповая морская рыбалка в Сочи
Групповая морская рыбалка в Сочи
Групповая морская рыбалка в Сочи
Групповая морская рыбалка в Сочи
Групповая морская рыбалка в Сочи
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Вам выдадут необходимые снасти: спиннинг со ставками на ставриду, после чего выискивается рыбное место, где обеспечивается близкий к 100% результат улова.
  • Во время рыбной ловли допускается умеренное чаепитие. В процессе ваш улов приготавливается для дегустации непосредственно на борту.
Обратите внимание — в случае чрезмерного волнения удочки сматываются, судно ускоренным темпом перемещается к месту стоянки (где не качает). Также во время рыбалки производится вылов морепродуктов (мидий) вручную, которые после очистки и термообработки употребляются в пищу
В ходе нашего плавания вы научитесь основам, отдохнете и наловите рыбы. Все снасти имеются на борту, от вас требуется только хорошее настроение!

Организационные детали:

  • Рыбалка проводится при благоприятной погоде.
  • На борту есть спасательное оборудование, также можно укрыться пледом.

Важная информация:

  • Обилие пищи и алкоголя не рекомендуется.
  • Если вы не уверены в надежности своего вестибулярного аппарата, не наедайтесь сильно или примите таблетку не позднее чем за 20 минут до отплытия.

Ежедневно в 9:00, 12:00, 15:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда катера
  • Услуги капитана
  • Снасти для рыбалки
  • Приготовление улова (если выловлено достаточно)
Что не входит
  • Еда
  • Напитки
Место начала и завершения?
Адлер, Морской бульвар, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00, 12:00, 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
  • Обилие пищи и алкоголя не рекомендуется.
  • Если вы не уверены в надежности своего вестибулярного аппарата, не наедайтесь сильно или примите таблетку не позднее чем за 20 минут до отплытия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
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2
1
А
22 сен 2023
Записались, побывали в море, половили рыбу на спиннинг. Всем довольны. Больше чем должно быть на яхте народу (10-11) на борт не попало, все как и должно быть.
Л
14 сен 2023
Морская рыбалка здесь - это чудо. Очень вежливый персонал, капитан настоящий профессионал. Наловили рыбы (ставридка и хамса), нам её приготовили и мы ели с шикарным видом. Нас окружало просто огромное количество дельфинов, которые плыли за нами и выпрыгивали из моря. Всё очень красиво, чисто, аккуратно и безопасно. Одни положительные эмоции 🤩Однозначно рекомендуем!
Е
27 авг 2023
Всё понравилось, отличная погода стала лучшим дополнением нашего выхода в море. Организовано всё на высшем уровне 👍
А
21 авг 2023
Однозначно рекомендую, обязательно еще раз когда-нибудь поедем рыбачить!! 🥺
А
3 авг 2023
Рыбалка трехчасовая. даже встретили дельфинов, море чистое, организовано все четко и понятно.
М
29 июля 2023
Все понравилось, спасибо за отлично проведенный день, все было отлично! 😇
К
12 июля 2023
Отличная организация, хорошая лодка и великолепно знающий свое дело капитан. Рыбалка очень понравилась.
Б
9 июля 2023
Все было чудесно, мы очень довольны) никаких замечаний к организации и проведению нет. спасибо!
Н
12 июня 2023
Рекомендую!!!! на все 100%!!! Дети просто в восторге!!! Мы получили массу удовольствия от рыбалки! Огромная благодарность капитану!!!

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