Прогулка на яхте с рыбалкой. Важно! Питание не включено в стоимость.
Возьмите с собой напитки (кроме красного вина) и закуски и устройте пикник на палубе! Это групповая экскурсия! Группа не больше 11 человек.
Возьмите с собой напитки (кроме красного вина) и закуски и устройте пикник на палубе! Это групповая экскурсия! Группа не больше 11 человек.
Что вас ожидает:
- Побережье Сочи
- Сочинский морской вокзал
- Олимпийская набережная
- Элитные береговые комплексы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Рыбалка - это лучший способ попробовать свежую рыбу, ведь всю пойманную рыбу можно приготовить на борту. Кроме того, удаляясь от берега, вы сможете увидеть дельфинов в кристально чистой воде, а также потрясающий панорамный вид на Сочи и горы за ним.
Морская рыбалка проходит на комфортабельном катере, или яхте, или катамаране, или тримаране, которые оснащенны рыболовными снастями, всем необходимым оборудованием, а также пледами, мягкими креслами и диванами, туалетами.
За три часа вы успеете насладиться пейзажами, искупаться, порыбачить, приготовить и съесть свой улов. И всё это в немноголюдной, душевной и своей компании.
Вы можете взять с собой свои напитки, включая закуски и алкоголь (кроме красного вина).
Ответы на вопросы
- Что входит
- 3-х часовая прогулка на яхте с рыбалкой
- Что не входит
- Питание
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00, 13:00, 14:00, 16:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Сочи
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Водные развлечения
Можно с детьми
Необычные
Природа и пейзажи
Активный отдых
На яхте
Гастрономические
Животные
Рыбалка
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