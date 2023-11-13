На морскую рыбалку с пикником на борту в мини-группе

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Прогулка на яхте с рыбалкой. Важно! Питание не включено в стоимость.

Возьмите с собой напитки (кроме красного вина) и закуски и устройте пикник на палубе! Это групповая экскурсия! Группа не больше 11 человек.
На морскую рыбалку с пикником на борту в мини-группе
На морскую рыбалку с пикником на борту в мини-группе
На морскую рыбалку с пикником на борту в мини-группе
На морскую рыбалку с пикником на борту в мини-группе

Что вас ожидает:

  • Побережье Сочи
  • Сочинский морской вокзал
  • Олимпийская набережная
  • Элитные береговые комплексы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Рыбалка - это лучший способ попробовать свежую рыбу, ведь всю пойманную рыбу можно приготовить на борту. Кроме того, удаляясь от берега, вы сможете увидеть дельфинов в кристально чистой воде, а также потрясающий панорамный вид на Сочи и горы за ним.

Морская рыбалка проходит на комфортабельном катере, или яхте, или катамаране, или тримаране, которые оснащенны рыболовными снастями, всем необходимым оборудованием, а также пледами, мягкими креслами и диванами, туалетами.

За три часа вы успеете насладиться пейзажами, искупаться, порыбачить, приготовить и съесть свой улов. И всё это в немноголюдной, душевной и своей компании.

Вы можете взять с собой свои напитки, включая закуски и алкоголь (кроме красного вина).

Ответы на вопросы

Что входит
  • 3-х часовая прогулка на яхте с рыбалкой
Что не входит
  • Питание
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00, 13:00, 14:00, 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Водные развлечения
Можно с детьми
Необычные
Природа и пейзажи
Активный отдых
На яхте
Гастрономические
Животные
Рыбалка

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