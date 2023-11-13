Рыбалка - это лучший способ попробовать свежую рыбу, ведь всю пойманную рыбу можно приготовить на борту. Кроме того, удаляясь от берега, вы сможете увидеть дельфинов в кристально чистой воде, а также потрясающий панорамный вид на Сочи и горы за ним.

Морская рыбалка проходит на комфортабельном катере, или яхте, или катамаране, или тримаране, которые оснащенны рыболовными снастями, всем необходимым оборудованием, а также пледами, мягкими креслами и диванами, туалетами.

За три часа вы успеете насладиться пейзажами, искупаться, порыбачить, приготовить и съесть свой улов. И всё это в немноголюдной, душевной и своей компании.

Вы можете взять с собой свои напитки, включая закуски и алкоголь (кроме красного вина).