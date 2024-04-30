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Специально выбирала и уточняла заранее, чтобы судно было тихоходным, с туалетом на борту, так как была с детьми. В день отправки на экскурсию нам сместили время с 15:00 на 14:00, благо времени у нас было достаточно, чтобы смириться с этим, но остальным следует учитывать этот нюанс. В день экскурсии связалась с организатором по ватсап, уточнить все ли в силе, он ответил, мол все в силе, только вам за младшенького нужно 500 доплатить сверху, а следует отметить, что при бронировании через tripster стоимость экскурсии итак несколько выше и четко указано, что дети до 5 лет бесплатно, я подумала, что нас с кем-то перепутали, уточнила у организатора, не путает ли он нас с кем-то, он ответил, что да-да, напутал, извините. Нас забрали с отеля и привезли в морпорт, на месте с "морских котиков" начали собирать доплату, все было не долго, мне заявили, что я все таки за младшенького должна доплатить и попросили 4040, я отказалась, моя доплата на месте должна быть 3540, что указано при брони экскурсии, на что на меня с огрызением посмотрели и сказали, давай 3500, 40 рублей оставь себе, оставила себе так же как оставила отрицательные эмоции. Далее наш отплыв сместился с 14:00 на 14:30. По морюшку нас прокатили не долго, останавливались в море несколько раз, меняли место рыбалки, купались в море и даже удалось увидеть дельфинов, капитан нашего судна был очень доброжелательный, судно было чистым, людей на борту было столько сколько было посадочных мест, спасательные жилеты все в потребном виде, почти новые. Дети пищали от радости поймать рыбок, посмотреть на дельфинов. Поймать что-то что можно было бы съесть никому не удалось, улов был мааааленьким, всех рыбок отпускали. Туристы, которые не первый раз ехали на рыбалку по морю говорили, что на такой рыбалке они впервые, мол это не рыбалка, а какое-то жалкое ее подобие. В целом экскурсия вышла не 3 часа, а 2,5. Рыбакам не советую, а вот семьям с детьми можно. Но имейте ввиду, что непосредственно у морпорта вы можете купить такой же тур значительно дешевле.