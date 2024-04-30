Черноморская рыбалка

Поймать на крючок черноморскую рыбу, прокатиться на волнах и приготовить обед на борту
Морская рыбалка — это и приключение, и отдых, и медитативное занятие для души. Чтобы убедиться в этом, приглашаем вас поохотиться на барабульку и ставридку в окрестностях Сочи. В группе до 10 человек вы выйдете в море, вооружитесь снастями и вдоволь порыбачите. А после отобедаете уловом, который приготовит на борту наш капитан.
4.69
16 отзывов
Черноморская рыбалка
Черноморская рыбалка
Черноморская рыбалка
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 13:00, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

3 часа в Чёрном море. На 2-3-палубном тримаране или протонном катамаране мы выйдем в открытое море из портов Сочи или Адлера. С воды вам откроются чудесные панорамы Кавказского хребта, виды на набережные Сочи и Адлера.

Душевная рыбалка. Когда мы остановимся в проверенном рыбном месте, вам предоставят все необходимые снасти для охоты на рыбу. На крючок чаще всего попадаются барабулька, ставридка и дракон. Если нужно, капитан поможет советом, чтобы даже новичок не остался без улова.

Обед на палубе: капитан прямо на борту приготовит обед из нашей добычи. Вы подкрепитесь вкуснейшей рыбкой, любуясь морем и зелеными склонами гор.

Организационные детали

Как проходит рыбалка

  • На двухпалубном тримаране или потонном катамаране в группе до 10 человек
  • Выход в море может отмениться или перенестись из-за погодных условий и форс-мажоров (шторм, ветер, прилет чиновников)
  • Рыбалка не предусматривает сопровождения гида: на борту с вами будет капитан из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Аренда снастей и обед из улова, который вам приготовят прямо на борту судна входят в стоимость рыбалки

ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый с выездом из сочи3 485 ₽
Дети 6-10 лет2 550 ₽
Дети до 5 летБесплатно
Взрослые с выездом из адлера1 955 ₽
Дети до 12 лет с выездом из адлера1 828 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Морской порт Сочи, Адлер (Сириус)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
1
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

Черноморская рыбалка (Елена)Черноморская рыбалка (Ольга)Черноморская рыбалка (Ольга)Черноморская рыбалка (Мария)Черноморская рыбалка (Мария)Черноморская рыбалка (Екатерина)Черноморская рыбалка (Екатерина)Черноморская рыбалка (Анна)Черноморская рыбалка (Анна)Черноморская рыбалка (Анна)
М
30 апр 2024
Нам очень повезло с погодой и капитаном: не было волн, а капитан оказался с хорошим юмором. Была и рыба, и дельфины, которые нам загоняли рыбу:)) Все зависит только от погоды! Даже если нет рыбы, то есть замечательный капитан и возможность с удочкой медитировать далеко от берега. Супер. Нам повезло, мы наловили на ужин!
Сергей
26 окт 2023
Сначала начиналось не очень, погода внесла свой вклад, была неопределенность, в море отчалили в районе Хосты..
Все скрасил капитан, душевный парень, спасибо ему за отличную прогулку и возможность побыть за штурвалом..
Были и соленые брызги, и жаренная рыбка, ну и немного дождя. .
Елена
22 сен 2023
Мы ездили на рыбалку в 16:00 на закат. Все прошло по плану: рыбу наловили и съели, кто хотел искупался, закат был, капитан Никита все показал и рассказал! Интересный опыт.
Мы ездили на рыбалку в 16:00 на закат. Все прошло по плану: рыбу наловили и съели,
О
21 авг 2023
Отличная рыбалка, все так как в описании. Покатались, половили рыбку, желающие искупались, поели жареную свежепойманную рыбу. Огромное спасибо нашему капитану Сергею!
Э
31 июля 2023
Самой рыбалки и действиям сотрудников ставлю отлично. все было прекрасно. Организаторам большой минус за то, что:
1. Перенесли мероприятие, пришлось менять ранее запланированные мероприятие
2. Менеджер очень долго отвечал на запросы
3.
читать дальше

Поздно сообщили, что отплытие будет из соседнего населенного пункта. Пришлось ехать на такси, а так как в это время пробки последний километр идти пешком. Спасибо сотрудникам встретили и подождали, иначе бы опоздали.
Сама рыбалка высший класс, рекомендую.

Цзысюань
17 мая 2023
все отлично как обычо
И
8 мая 2023
Были на рыбалке семьёй, два взрослых и дочка 12 лет. Так вот все остались в полном восторге. Даже уезжая из Сочи сошлись во мнении что это самый запоминающийся момент, в нашем не запланированом мини отпуске. Рыбы наловили и поели, с погодой повезло, в далёке увидели дельфинов. Капитан Сергей, все рассказал, показал
О
6 мая 2023
Не советую выбирать этих организаторов. Не отвечают на звонки и не называют место встречи, игнорируют просьбы сообщить адрес, потребовали оплатить 800 руб. за трансфер в 2 километра или мы не
читать дальше

попадём на экскурсию, хамили и кричали, что обратно мы пойдем пешком. К самой рыбалке отношения никакого не имеют, их задача, видимо, заработать на своей грязной маршрутке, которую мы вынуждены были ждать 20 минут, и в битком набитой доехать 2км до порта. Очень хотелось отказаться с первых минут бронирования, но обещали детям рыбалку. . она кстати отличнейшая, так как капитан к этим личностям отношения не имеет. Обратно прогулялись пешком:) советую выбирать другую команду, эти хамы не должны портить отдых, однозначно.

Не советую выбирать этих организаторов. Не отвечают на звонки и не называют место встречи, игнорируют просьбыНе советую выбирать этих организаторов. Не отвечают на звонки и не называют место встречи, игнорируют просьбы
Александр
Александр
Ответ организатора:
По поводу транфера вам было озвучено заранее, зачем вы на него согласились и не захотели платить нам не понятно. В
читать дальше

диалоге с вам вели себя сдержанно. В следующий раз мы постараемся более подробно проводить диалог. P.S. Уважаемые экскурсанты, пожалуйста подробно ознакамливайтесь с описанием тура и не соглашайтесь на доп. услуги если вы не собираясь их оплачивать, из-за этого мы несем убытки. Спасибо за понимание.

В
30 апр 2023
Это незабываемое морское приключение! Огромное спасибо организаторам и нашему капитану Виталию! Получили массу впечатлений, научились рыбачить, пообедали вкуснейшей рыбкой и даже догнали дельфинов! Были семьей с детьми 10 и 5 лет-интересно было всем!
Мария
20 мар 2023
Отличная была прогулка наловили рыбки, и дельфинов повидали
Отличная была прогулка наловили рыбки, и дельфинов повидалиОтличная была прогулка наловили рыбки, и дельфинов повидали
Е
5 мар 2023
Спасибо большое организаторам! Всё очень понравилось, несмотря на то, что море немного штормило, и рыбка из-за этого не хотела попадаться на крючок, мы получили бурю положительных эмоций! Бороздили волны, увидели дельфинов, и просто получили невероятный кайф от морских просторов!
Если будем ещё в Сочи, обязательно порыбачим с вами ещё.
Спасибо большое организаторам! Всё очень понравилось, несмотря на то, что море немного штормило, и рыбка из-заСпасибо большое организаторам! Всё очень понравилось, несмотря на то, что море немного штормило, и рыбка из-за
Анна
30 дек 2022
Рыбалка была превосходна, не смотря на холод и конец декабря!
Роскошное море, отличный улов, очень вкусно пожаренный.
Капитан Костя просто супер! Веселил, рассказывал, помогал, жарил рыбу и сделал наш отдых веселым, комфортным,
читать дальше

вкусным и незабываемым. Отдельное спасибо за фото от капитана Кости, они великолепны!
Хотели снять звезду за ужасного водителя, написала во внутреннем комментарии на Трипстере. Не умеет пользоваться навигатором, после третьего бесполезного круга по Сириусу взяли дело в свои руки и, наконец, нашли туристов.

Рыбалка была превосходна, не смотря на холод и конец декабря!Рыбалка была превосходна, не смотря на холод и конец декабря!Рыбалка была превосходна, не смотря на холод и конец декабря!
Алина
2 сен 2022
Забронировала экскурсию заранее, чтобы не искать потом. Ребенок 5 лет заявлен был бесплатным пассажиром. Внесла предоплату за себя и старшего ребенка 8 лет (остальное оплачивается в момент посадки на борт).
читать дальше

Специально выбирала и уточняла заранее, чтобы судно было тихоходным, с туалетом на борту, так как была с детьми. В день отправки на экскурсию нам сместили время с 15:00 на 14:00, благо времени у нас было достаточно, чтобы смириться с этим, но остальным следует учитывать этот нюанс. В день экскурсии связалась с организатором по ватсап, уточнить все ли в силе, он ответил, мол все в силе, только вам за младшенького нужно 500 доплатить сверху, а следует отметить, что при бронировании через tripster стоимость экскурсии итак несколько выше и четко указано, что дети до 5 лет бесплатно, я подумала, что нас с кем-то перепутали, уточнила у организатора, не путает ли он нас с кем-то, он ответил, что да-да, напутал, извините. Нас забрали с отеля и привезли в морпорт, на месте с "морских котиков" начали собирать доплату, все было не долго, мне заявили, что я все таки за младшенького должна доплатить и попросили 4040, я отказалась, моя доплата на месте должна быть 3540, что указано при брони экскурсии, на что на меня с огрызением посмотрели и сказали, давай 3500, 40 рублей оставь себе, оставила себе так же как оставила отрицательные эмоции. Далее наш отплыв сместился с 14:00 на 14:30. По морюшку нас прокатили не долго, останавливались в море несколько раз, меняли место рыбалки, купались в море и даже удалось увидеть дельфинов, капитан нашего судна был очень доброжелательный, судно было чистым, людей на борту было столько сколько было посадочных мест, спасательные жилеты все в потребном виде, почти новые. Дети пищали от радости поймать рыбок, посмотреть на дельфинов. Поймать что-то что можно было бы съесть никому не удалось, улов был мааааленьким, всех рыбок отпускали. Туристы, которые не первый раз ехали на рыбалку по морю говорили, что на такой рыбалке они впервые, мол это не рыбалка, а какое-то жалкое ее подобие. В целом экскурсия вышла не 3 часа, а 2,5. Рыбакам не советую, а вот семьям с детьми можно. Но имейте ввиду, что непосредственно у морпорта вы можете купить такой же тур значительно дешевле.

О
6 июля 2022
Сама прогулка очень понравилась, капитан всё объяснил и рассказал на катере, приготовил наш улов, мы поплавали в открытом море. Нам заранее позвонила девушка, сообщила, где нас заберут, кто и во сколько.

Из минусов: на нашем катамаране не было туалета (но как я поняла, на некоторых катамаранах он есть) + обращайте внимание на доп. услуги (платный трасфер)
Ж
21 июня 2022
Ездили с мужем, всё очень понравилось. По времени три часа как раз, и порыбачили, и покупались и улов попробовали. Поедем ещё!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

ГрупповыеВодные развлеченияМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеАктивный отдыхВыездныеРечные прогулкиРыбалкаПрирода и пейзажиЖивотныеДля студентовАктивностиИз АдлераГастрономическиеС обедом

Похожие экскурсии из Сочи

Черноморская dolce vita: встреча заката на роскошной яхте с видом на Сочи и горы
🛥 На яхте
скидка
30%
Мини-группа
1 час
9 отзывов
Яхтенная прогулка в Сочи: морские пейзажи и закаты
Откройте для себя волшебство Сочи с палубы роскошной яхты, где закат и море создают идеальный фон для ваших воспоминаний
Начало: В порту Сочи
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:15
38002 660 за человека
Морская рыбалка в мини-группе
Мини-группа
3 часа
13 отзывов
Морская рыбалка в мини-группе
Разведать лучшие рыбные места в окрестностях Сочи
Начало: В Адлере
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2 300 за человека
Морская прогулка с рыбалкой в Сочи
Мини-группа
3 часа
10 отзывов
Морская прогулка с рыбалкой в Сочи
Полюбоваться видами, поймать ставридку в Черном море и пообедать на борту
Начало: В морском порту Сочи, Адлера, Хосты
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Сочи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Сочи
ХорошоТам