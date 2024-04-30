Морская рыбалка — это и приключение, и отдых, и медитативное занятие для души. Чтобы убедиться в этом, приглашаем вас поохотиться на барабульку и ставридку в окрестностях Сочи. В группе до 10 человек вы выйдете в море, вооружитесь снастями и вдоволь порыбачите. А после отобедаете уловом, который приготовит на борту наш капитан.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 13:00, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
3 часа в Чёрном море. На 2-3-палубном тримаране или протонном катамаране мы выйдем в открытое море из портов Сочи или Адлера. С воды вам откроются чудесные панорамы Кавказского хребта, виды на набережные Сочи и Адлера.
Душевная рыбалка. Когда мы остановимся в проверенном рыбном месте, вам предоставят все необходимые снасти для охоты на рыбу. На крючок чаще всего попадаются барабулька, ставридка и дракон. Если нужно, капитан поможет советом, чтобы даже новичок не остался без улова.
Обед на палубе: капитан прямо на борту приготовит обед из нашей добычи. Вы подкрепитесь вкуснейшей рыбкой, любуясь морем и зелеными склонами гор.
Организационные детали
Как проходит рыбалка
- На двухпалубном тримаране или потонном катамаране в группе до 10 человек
- Выход в море может отмениться или перенестись из-за погодных условий и форс-мажоров (шторм, ветер, прилет чиновников)
- Рыбалка не предусматривает сопровождения гида: на борту с вами будет капитан из нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
- Аренда снастей и обед из улова, который вам приготовят прямо на борту судна входят в стоимость рыбалки
ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый с выездом из сочи
|3 485 ₽
|Дети 6-10 лет
|2 550 ₽
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
|Взрослые с выездом из адлера
|1 955 ₽
|Дети до 12 лет с выездом из адлера
|1 828 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Морской порт Сочи, Адлер (Сириус)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Сочи
Провёл экскурсии для 8080 туристов
Здравствуйте! Я рад, что вы собрались посетить самый южный уголок нашей Родины. Каждый день мы открываем гостям наиболее живописные места Краснодарского края. Показываем тайные тропы, знакомим с местными жителями. ИзЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
М
Михаил
30 апр 2024
Нам очень повезло с погодой и капитаном: не было волн, а капитан оказался с хорошим юмором. Была и рыба, и дельфины, которые нам загоняли рыбу:)) Все зависит только от погоды! Даже если нет рыбы, то есть замечательный капитан и возможность с удочкой медитировать далеко от берега. Супер. Нам повезло, мы наловили на ужин!
Сергей
26 окт 2023
Сначала начиналось не очень, погода внесла свой вклад, была неопределенность, в море отчалили в районе Хосты..
Все скрасил капитан, душевный парень, спасибо ему за отличную прогулку и возможность побыть за штурвалом..
Были и соленые брызги, и жаренная рыбка, ну и немного дождя. .
Все скрасил капитан, душевный парень, спасибо ему за отличную прогулку и возможность побыть за штурвалом..
Были и соленые брызги, и жаренная рыбка, ну и немного дождя. .
Елена
22 сен 2023
Мы ездили на рыбалку в 16:00 на закат. Все прошло по плану: рыбу наловили и съели, кто хотел искупался, закат был, капитан Никита все показал и рассказал! Интересный опыт.
О
Оксана
21 авг 2023
Отличная рыбалка, все так как в описании. Покатались, половили рыбку, желающие искупались, поели жареную свежепойманную рыбу. Огромное спасибо нашему капитану Сергею!
Э
Эдуард
31 июля 2023
Самой рыбалки и действиям сотрудников ставлю отлично. все было прекрасно. Организаторам большой минус за то, что:
1. Перенесли мероприятие, пришлось менять ранее запланированные мероприятие
2. Менеджер очень долго отвечал на запросы
3.
1. Перенесли мероприятие, пришлось менять ранее запланированные мероприятие
2. Менеджер очень долго отвечал на запросы
3.
Цзысюань
17 мая 2023
все отлично как обычо
И
Ирина
8 мая 2023
Были на рыбалке семьёй, два взрослых и дочка 12 лет. Так вот все остались в полном восторге. Даже уезжая из Сочи сошлись во мнении что это самый запоминающийся момент, в нашем не запланированом мини отпуске. Рыбы наловили и поели, с погодой повезло, в далёке увидели дельфинов. Капитан Сергей, все рассказал, показал
О
Ольга
6 мая 2023
Не советую выбирать этих организаторов. Не отвечают на звонки и не называют место встречи, игнорируют просьбы сообщить адрес, потребовали оплатить 800 руб. за трансфер в 2 километра или мы не
Александр
Ответ организатора:
По поводу транфера вам было озвучено заранее, зачем вы на него согласились и не захотели платить нам не понятно. В
В
Василиса
30 апр 2023
Это незабываемое морское приключение! Огромное спасибо организаторам и нашему капитану Виталию! Получили массу впечатлений, научились рыбачить, пообедали вкуснейшей рыбкой и даже догнали дельфинов! Были семьей с детьми 10 и 5 лет-интересно было всем!
Мария
20 мар 2023
Отличная была прогулка наловили рыбки, и дельфинов повидали
Е
Екатерина
5 мар 2023
Спасибо большое организаторам! Всё очень понравилось, несмотря на то, что море немного штормило, и рыбка из-за этого не хотела попадаться на крючок, мы получили бурю положительных эмоций! Бороздили волны, увидели дельфинов, и просто получили невероятный кайф от морских просторов!
Если будем ещё в Сочи, обязательно порыбачим с вами ещё.
Если будем ещё в Сочи, обязательно порыбачим с вами ещё.
Анна
30 дек 2022
Рыбалка была превосходна, не смотря на холод и конец декабря!
Роскошное море, отличный улов, очень вкусно пожаренный.
Капитан Костя просто супер! Веселил, рассказывал, помогал, жарил рыбу и сделал наш отдых веселым, комфортным,
Роскошное море, отличный улов, очень вкусно пожаренный.
Капитан Костя просто супер! Веселил, рассказывал, помогал, жарил рыбу и сделал наш отдых веселым, комфортным,
Алина
2 сен 2022
Забронировала экскурсию заранее, чтобы не искать потом. Ребенок 5 лет заявлен был бесплатным пассажиром. Внесла предоплату за себя и старшего ребенка 8 лет (остальное оплачивается в момент посадки на борт).
О
Ольга
6 июля 2022
Сама прогулка очень понравилась, капитан всё объяснил и рассказал на катере, приготовил наш улов, мы поплавали в открытом море. Нам заранее позвонила девушка, сообщила, где нас заберут, кто и во сколько.
Из минусов: на нашем катамаране не было туалета (но как я поняла, на некоторых катамаранах он есть) + обращайте внимание на доп. услуги (платный трасфер)
Из минусов: на нашем катамаране не было туалета (но как я поняла, на некоторых катамаранах он есть) + обращайте внимание на доп. услуги (платный трасфер)
Ж
Жанна
21 июня 2022
Ездили с мужем, всё очень понравилось. По времени три часа как раз, и порыбачили, и покупались и улов попробовали. Поедем ещё!
Похожие экскурсии из Сочи
скидка
30%
Мини-группа
1 час
Яхтенная прогулка в Сочи: морские пейзажи и закаты
Откройте для себя волшебство Сочи с палубы роскошной яхты, где закат и море создают идеальный фон для ваших воспоминаний
Начало: В порту Сочи
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:15
38002 660₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Морская рыбалка в мини-группе
Разведать лучшие рыбные места в окрестностях Сочи
Начало: В Адлере
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2 300₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Морская прогулка с рыбалкой в Сочи
Полюбоваться видами, поймать ставридку в Черном море и пообедать на борту
Начало: В морском порту Сочи, Адлера, Хосты
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека