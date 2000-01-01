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1 отзыв
Сочи А.
Сочи А. – Гид из Сочи
Три часа в море 🌊 на борту тримарана или парусной яхты, где вы имеете возможность подышать свежим морским воздухом, полюбоваться панорамой гор ⛰️ с морской акватории, порыбачить, а при температуре воды выше 24°C возможно купание.
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2 000 ₽ за человека

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при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Рыбалка на яхте
Рыбалка на яхте

Что вы увидите 🤩

  • Морская рыбалка и купание (в тёплое время года)
Рыбалка 🐟 на тримаране или парусной яхте 🛥️
Экскурсию ⛳ и инструктаж по правилам лова проводит капитан. В течении трёх часов тримаран передвигается по акватории в поисках наибольшего скопления рыбы. По окончании рыбалки, удачливые рыбаки забирают улов безвозмездно или же могут воспользоваться услугой капитана и приготовить его на борту.
Рыбалка 🐟 проводится в любую погоду если разрешен выход из порта. «В дождик ловится даже больше» — заверяют опытные рыбаки. Весь улов забирается рыбаками безвозмездно, бывают такие дни, когда один человек может выловить 4 кг рыбы, но улов не гарантируется, может случиться и совершенно не рыбный день.
В случае когда улова нет, громко включаем музыку и начинаем веселиться и не забываем, что нас окружает чистейшее море! Для гостей есть надувной плотик в виде солнечного утёнка, на нём может уместиться до двух человек весом до 160 кг, купаемся и наслаждаемся морем и солнцем и тут-то пригодятся напитки и перекус, которые вы принесёте с собой.

Важная информация:

  • Рыбалка 🐟 бывает утренняя и дневная, выбравшие морскую рыбалку в 14:00, попадают на «ежедневное вечернее шоу» — сочинский закат на море;
  • Полотенца, средства от солнца и таблетки от укачивания гости приносят с собой;
  • На тримаране можно сразу пожарить рыбу, большинство яхт такой возможности не имеют и рыбачить с них менее удобно, но они более скоростные и нырять с них интереснее, выбор за вами.
  • Аренда снастей для лова — спиннинг, входит в стоимость.
🚩 Начало и место завершения: Морской порт центрального района Сочи
Что входит
  • Морская прогулка
  • Аренда спиннинга
  • Первую сковородку рыбы капитан жарит бесплатно.
Что не входит
  • Дополнительные сковородки рыбы — 200 руб. за сковородку
  • При поломке удочки штраф — 2000 руб. , при поломки катушки — 1000 руб. , при обрыве снасти — 100 руб.
Важная информация
  • Рыбалка бывает утренняя и дневная, выбравшие морскую рыбалку в 14:00, попадают на «ежедневное вечернее шоу» — сочинский закат на море
  • Полотенца, средства от солнца и таблетки от укачивания гости приносят с собой
  • На тримаране можно сразу пожарить рыбу, большинство яхт такой возможности не имеют и рыбачить с них менее удобно, но они более скоростные и нырять с них интереснее, выбор за вами.
  • Аренда снастей для лова — спиннинг, входит в стоимость.
Рыбалка на яхте
Рыбалка на яхте
Рыбалка на яхте
Рыбалка на яхте
Когда: Ежедневно в 10:00 и 14:00
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сочи А.
Сочи А.
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