Рыбалка 🐟 на тримаране или парусной яхте 🛥️
Экскурсию ⛳ и инструктаж по правилам лова проводит капитан. В течении трёх часов тримаран передвигается по акватории в поисках наибольшего скопления рыбы. По окончании рыбалки, удачливые рыбаки забирают улов безвозмездно или же могут воспользоваться услугой капитана и приготовить его на борту.
Рыбалка 🐟 проводится в любую погоду если разрешен выход из порта. «В дождик ловится даже больше» — заверяют опытные рыбаки. Весь улов забирается рыбаками безвозмездно, бывают такие дни, когда один человек может выловить 4 кг рыбы, но улов не гарантируется, может случиться и совершенно не рыбный день.
В случае когда улова нет, громко включаем музыку и начинаем веселиться и не забываем, что нас окружает чистейшее море! Для гостей есть надувной плотик в виде солнечного утёнка, на нём может уместиться до двух человек весом до 160 кг, купаемся и наслаждаемся морем и солнцем и тут-то пригодятся напитки и перекус, которые вы принесёте с собой.
Важная информация:
- Рыбалка 🐟 бывает утренняя и дневная, выбравшие морскую рыбалку в 14:00, попадают на «ежедневное вечернее шоу» — сочинский закат на море;
- Полотенца, средства от солнца и таблетки от укачивания гости приносят с собой;
- На тримаране можно сразу пожарить рыбу, большинство яхт такой возможности не имеют и рыбачить с них менее удобно, но они более скоростные и нырять с них интереснее, выбор за вами.
- Аренда снастей для лова — спиннинг, входит в стоимость.