Устроить пикник в открытом море, порыбачить и искупаться
Приглашаем вас в увлекательное морское приключение на комфортабельной яхте! Во время прогулки вы полюбуетесь завораживающими панорамами, сможете искупаться или взять удочку и поймать на крючок черноморскую рыбку. А если повезёт, увидите дельфинов. Кстати, еду и напитки можно приносить с собой.
Ближайшие даты:
29
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Одно из преимуществ прогулки — мы не стоим в очередях на выход в акваторию, так как стартуем не от морского порта, а от яхт-клуба. Это значит, что у вас будет больше времени в открытом море.
Во время экскурсии наш капитан с удовольствием расскажет вам про яхтинг и, если захотите, научит открывать парус. Он отвезёт вас далеко в открытое море — в определённое место глубиной 45 метров, где очень чистая вода и есть большая вероятность встретить стаи дельфинов. Здесь вы сможете искупаться, поймать на крючок барабульку или ставридку (удочки и снасти есть на борту) или просто отдохнуть, устроив пикник с видом на завораживающую панораму центрального района Сочи и гор Кавказского хребта.
Организационные детали
- Рекомендуем взять на борт бутилированную воду. По желанию можете принести еду и напитки, за исключением красного вина, гранатового и вишнёвого соков, семечек и чипсов.
- Есть возможность заказать кейтеринг (стоимость уточняйте в переписке)
- Пледы и спасательные жилеты есть на каждом судне
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Особенности формата
- Пожалуйста, бронируйте яхту минимум за 1-2 дня. Сумма предоплаты составляет от 5 до 50% в зависимости от класса яхты.
- Сбор за 5-20 минут до отправления, если группа опаздывает, то время опоздания входит во время оплаченной прогулки. В случае неявки группы на прогулку, предоплата не возвращается.
- Лица в алкогольном и наркотическом опьянении на борт не допускаются
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Курортном проспекте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Сочи
Провожу групповые и индивидуальные экскурсии на яхтах. Все яхты и катера в отличном состоянии и полностью соответствуют фото. Профессиональный экипаж с самыми опытными и приветливыми капитанами. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Мне важно, чтобы ваше морское путешествие прошло на высшем уровне.
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