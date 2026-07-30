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Индивидуальная до 6 чел.

Сочи: морская прогулка на катере Прокатитесь на белоснежном катере: купание и виды Сочи с воды - формат близкий к вашей приватной прогулке Начало: В районе Сочи

Тоже индивидуальный выход в море с купанием и панорамами города - похоже по настроению и формату отдыха