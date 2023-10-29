Увлекательная морская прогулка на яхте

Устроить пикник в открытом море, порыбачить и искупаться

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Приглашаем вас в увлекательное морское приключение на комфортабельной яхте! Во время прогулки вы полюбуетесь завораживающими панорамами, сможете искупаться или взять удочку и поймать на крючок черноморскую рыбку. А если повезёт, увидите дельфинов. Кстати, еду и напитки можно приносить с собой.
Увлекательная морская прогулка на яхте
Увлекательная морская прогулка на яхте
Увлекательная морская прогулка на яхте
Увлекательная морская прогулка на яхте
Увлекательная морская прогулка на яхте
Увлекательная морская прогулка на яхте
Увлекательная морская прогулка на яхте
Увлекательная морская прогулка на яхте
Ближайшие даты:
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Одно из преимуществ прогулки — мы не стоим в очередях на выход в акваторию, так как стартуем не от морского порта, а от яхт-клуба. Это значит, что у вас будет больше времени в открытом море.

Во время экскурсии наш капитан с удовольствием расскажет вам про яхтинг и, если захотите, научит открывать парус. Он отвезёт вас далеко в открытое море — в определённое место глубиной 45 метров, где очень чистая вода и есть большая вероятность встретить стаи дельфинов. Здесь вы сможете искупаться, поймать на крючок барабульку или ставридку (удочки и снасти есть на борту) или просто отдохнуть, устроив пикник с видом на завораживающую панораму центрального района Сочи и гор Кавказского хребта.

Организационные детали

  • Рекомендуем взять на борт бутилированную воду. По желанию можете принести еду и напитки, за исключением красного вина, гранатового и вишнёвого соков, семечек и чипсов.
  • Есть возможность заказать кейтеринг (стоимость уточняйте в переписке)
  • Пледы и спасательные жилеты есть на каждом судне
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата

  • Пожалуйста, бронируйте яхту минимум за 1-2 дня. Сумма предоплаты составляет от 5 до 50% в зависимости от класса яхты.
  • Сбор за 5-20 минут до отправления, если группа опаздывает, то время опоздания входит во время оплаченной прогулки. В случае неявки группы на прогулку, предоплата не возвращается.
  • Лица в алкогольном и наркотическом опьянении на борт не допускаются

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Курортном проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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