Приглашаем вас в увлекательное морское приключение на комфортабельной яхте! Во время прогулки вы полюбуетесь завораживающими панорамами, сможете искупаться или взять удочку и поймать на крючок черноморскую рыбку. А если повезёт, увидите дельфинов. Кстати, еду и напитки можно приносить с собой.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Одно из преимуществ прогулки — мы не стоим в очередях на выход в акваторию, так как стартуем не от морского порта, а от яхт-клуба. Это значит, что у вас будет больше времени в открытом море.

Во время экскурсии наш капитан с удовольствием расскажет вам про яхтинг и, если захотите, научит открывать парус. Он отвезёт вас далеко в открытое море — в определённое место глубиной 45 метров, где очень чистая вода и есть большая вероятность встретить стаи дельфинов. Здесь вы сможете искупаться, поймать на крючок барабульку или ставридку (удочки и снасти есть на борту) или просто отдохнуть, устроив пикник с видом на завораживающую панораму центрального района Сочи и гор Кавказского хребта.

Организационные детали

Рекомендуем взять на борт бутилированную воду. По желанию можете принести еду и напитки, за исключением красного вина, гранатового и вишнёвого соков, семечек и чипсов.

Есть возможность заказать кейтеринг (стоимость уточняйте в переписке)

Пледы и спасательные жилеты есть на каждом судне

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Особенности формата