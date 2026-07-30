Приглашаем вас в увлекательное морское приключение на комфортабельной яхте! Во время прогулки вы полюбуетесь завораживающими панорамами, сможете искупаться или взять удочку и поймать на крючок черноморскую рыбку. А если повезёт, увидите дельфинов. Кстати, еду и напитки можно приносить с собой.
Описание экскурсии
Во время обзорной прогулки наш капитан сделает всё возможное для комфортного отдыха. Вы сможете самостоятельно выбрать маршрут: вдоль черноморского побережья или далеко в открытое море — в определённое место глубиной 45 метров, где очень чистая вода и есть большая вероятность встретить стаи дельфинов. Здесь вы сможете искупаться, поймать на крючок барабульку или ставридку (удочки и снасти есть на борту). Можете отдохнуть, устроив пикник с видом на завораживающую панораму центрального района Сочи и гор Кавказского хребта.
Организационные детали
- Рекомендуем взять на борт бутилированную воду. По желанию можете принести еду и напитки, за исключением красного вина, гранатового и вишнёвого соков, семечек и чипсов
- Есть возможность заказать кейтеринг (стоимость уточняйте в переписке)
- Пледы и спасательные жилеты есть на каждом судне
- С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды
Особенности формата
- Пожалуйста, бронируйте яхту минимум за 1–2 дня. Сумма предоплаты составляет от 25% в зависимости от класса яхты
- Сбор за 5–20 минут до отправления, если группа опаздывает, то время опоздания входит во время оплаченной прогулки. В случае неявки группы на прогулку, предоплата не возвращается.
- Лица в алкогольном и наркотическом опьянении на борт не допускаются
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Москвина 2а
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 484 туристов
Провожу групповые и индивидуальные прогулки на яхтах. Все яхты и катера в отличном состоянии и полностью соответствуют фото. Профессиональный экипаж с самыми опытными и приветливыми капитанами. Также провожу групповые и индивидуальные программы с обучением на лыжах/сноуборде. Работаю с тремя курортами Красной поляны. Индивидуальный подход к каждому путешественнику. Мне важно, чтобы ваше путешествие прошло на высшем уровне.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
идеальная прогулка! капитан Дмитрий мастер своего дела! чисто, безопасно, интересный рассказчик, ещё и кофе угостил🩵
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Всё прошло замечательно! Увидели всю красоту Сочи, очень довольны. Огромное спасибо Татьяне и водителю яхты "Принцесса Фиона" Юрию за экскурсию!
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А
Все было отлично, спасибо
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Благодарим Татьяну. Все четко, слажено, минута в минуту.
На самой яхте — чистота, порядок, чуткий капитан. Рекомендуем
На самой яхте — чистота, порядок, чуткий капитан. Рекомендуем
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спасибо Татьяне за оперативную организацию прогулки на парусной яхте. всегда была на связи, заочно «передала» нас капитану и позвонила после, узнать как прошла прогулка. мы остались всем довольны)
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Все прошло отлично! Насладились красотой моря на прогулке на яхте.
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