1 день

Центральная набережная. Олимпийский парк. Дендрарий

Мы встречаемся с вами и сразу же отправляемся по маршруту.

В первый день нас ждет центральная набережная, визитная карточка любого приморского города. А визитная карточка набережной — морской вокзал.

Далее нас ждет Сочинский дендрарий. Сочи — единственное место в России, где растут пальмы. Город зеленый круглый год.

Наконец, Олимпийский парк. Именно здесь прошли Зимние Олимпийские игры 2014 года.

Размещаемся в отеле.