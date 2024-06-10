А ещё побываем на даче Сталина, полюбуемся панорамой величественных кавказских гор, исследуем одни из самых больших пещер в России. При желании дополним наше путешествие разнообразными водными активностями.
июн
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Центральная набережная. Олимпийский парк. Дендрарий
Мы встречаемся с вами и сразу же отправляемся по маршруту.
В первый день нас ждет центральная набережная, визитная карточка любого приморского города. А визитная карточка набережной — морской вокзал.
Далее нас ждет Сочинский дендрарий. Сочи — единственное место в России, где растут пальмы. Город зеленый круглый год.
Наконец, Олимпийский парк. Именно здесь прошли Зимние Олимпийские игры 2014 года.
Размещаемся в отеле.
Море и отдых. Пляж Маяк
Помимо экскурсий немалую часть времени мы будем проводить на море и пляжах. В Сочи их множество: оборудованные и нет, песчаные и галечные, платные и бесплатные, в центре и за городом.
Сегодня отправимся на центральный пляж Маяк. Пляж этот галечный, с волнорезами, защищающими бухту. Как следствие, здесь всегда много людей, масса всевозможных услуг и развлечений.
А главное — в шаговой доступности находятся кафе, сувениры и множество другого. Масса обычных парков и аквапарк. Наконец, отсюда отходят катера и при желании можно совершить морскую прогулку.
Гора Ахун: смотровая, скалы и водопады
Сегодня нас ждет гора Ахун. Это главная смотровая площадка Сочи. Здесь на высоте 700 метров находится колесо обозрения и смотровая башня.
Неподалеку — Агурское ущелье с живописными Агурскими водопадами. Еще дальше — Орлиные скалы со статуей Прометея, Змейковские водопады и, наконец, дача Сталина. Это место очень живописно.
Море и отдых. Пляж Ривьера
Сегодня отправляемся на другой пляж — Ривьера. Он, как и Маяк, находится в центре города. Пляж песчаный, волнорезов здесь нет.
Основное преимущество — рядом находится одноименный парк Ривьера, главная достопримечательность города.
Здесь множество развлечений и активностей. От садов цветов розария до многочисленных аттракционов, спортивных площадок, исторических стендов.
Есть даже свой зоопарк и дельфинарий с пингвинариумом. В один день можно и искупаться, и отлично отдохнуть.
Горы Красной Поляны
Сегодня поднимаемся вверх по течению реки Мзымта в горный кластер Красная Поляна.
Здесь расположены сразу три горнолыжных курорта (Роза Хутор, Газпром Лаура и Горки Город) и множество канатных дорог. По одной из них мы обязательно поднимемся.
Нас также ждут: смотровая горы Аишхо, хребет Аигба и альпийские луга, цветущие яркими красками. Все это у подножия Главного Кавказского хребта.
Увидим водопад Пасть дракона и Ахштынский каньон и пещеру.
Море и отдых. Пляж Альбатрос
Наконец, посещаем полностью песчаный пляж с пологим входом в воду и волнорезами. Идеальное место для купания – пляж Альбатрос.
Находится он подальше от центра, людей здесь поменьше и более чистая вода. Для любителей активного времяпровождения есть катамаран, гидроцикл и морской парашют.
Воронцовские пещеры
В последний день нашего путешествия посещаем Воронцовские пещеры. Это одни из самых больших пещер России. Их протяженность составляет 11 километров. Мы пройдем 600 метров по обустроенным дорожкам с подсветкой и перилами.
В пещере множество залов, ее верх достигает 400 метров, а в глубину уходит на 800 метров вниз. Мы спустимся на 100 метров, увидим сталактиты и сталагмиты высотой до 5 метров.
Воздух здесь ионизированный, температура в среднем — 9°C, максимум — 14°C, что очень полезно для здоровья.
Если останется время, посещаем тисо-самшитовую рощу с невероятной растительностью и ландшафтом.
Проживание
Тур предусматривает двухместное размещение в гостинице или отеле с удобствами в номере.
Точная информация о размещении станет известна ближе к дате начала тура, уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице или отеле
- Трансфер из / в аэропорт
- Переезды по маршруту
- Заброска на пляжи
- Питание по программе:завтракужин
- Завтрак
- Ужин
- Входные билеты на экскурсионные объекты по программе
- Прогулка на катере
- Подъем на канатной дороге
- Что не входит
- Билеты до Сочи и обратно
- Питание вне программы
- Входные билеты, экскурсии и активности вне программы
- Развлечения и услуги на пляжах и в парках
- Место начала и завершения?
- Краснодарский край, Сочи
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для полноценного отдыха на пляже берем купальные принадлежности.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору