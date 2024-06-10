Пляжный Сочи. Курортная столица России

Групповой тур в Сочи
Насладимся приятным отдыхом на море, посетив сразу несколько пляжей, прокатимся по канатной дороге в Красной Поляне, прогуляемся по благоухающему Сочинскому дендрарию и Олимпийскому парку.

А ещё побываем на даче Сталина, полюбуемся панорамой величественных кавказских гор, исследуем одни из самых больших пещер в России. При желании дополним наше путешествие разнообразными водными активностями.
Пляжный Сочи. Курортная столица России
Пляжный Сочи. Курортная столица России
Пляжный Сочи. Курортная столица России
Пляжный Сочи. Курортная столица России
Пляжный Сочи. Курортная столица России
Пляжный Сочи. Курортная столица России
Пляжный Сочи. Курортная столица России
Пляжный Сочи. Курортная столица России
Пляжный Сочи. Курортная столица России
Пляжный Сочи. Курортная столица России
Пляжный Сочи. Курортная столица России
Пляжный Сочи. Курортная столица России
Пляжный Сочи. Курортная столица России
Пляжный Сочи. Курортная столица России
Ближайшие даты:
10
июн
10
июл
10
авг
10
сен

Что вас ожидает:

Красота и величие кавказских гор
Красота и величие кавказских гор
Нас ждут: ущелья и водопады, бурные реки, смотровые площадки, яркие краски цветущих альпийских лугов
Заглянем в пещеры
Заглянем в пещеры
Пройдем по обустроенным дорожкам с подсветкой и увидим причудливые скальные образования высотой до 5 метров
Морские активности и развлечения
Морские активности и развлечения
Побываем на нескольких пляжах в Сочи и при желании сможем прокатиться на яхте, катамаране или гидроцикле

Программа тура по дням

1 день

Центральная набережная. Олимпийский парк. Дендрарий

Мы встречаемся с вами и сразу же отправляемся по маршруту.

В первый день нас ждет центральная набережная, визитная карточка любого приморского города. А визитная карточка набережной — морской вокзал.

Далее нас ждет Сочинский дендрарий. Сочи — единственное место в России, где растут пальмы. Город зеленый круглый год.

Наконец, Олимпийский парк. Именно здесь прошли Зимние Олимпийские игры 2014 года.

Размещаемся в отеле.

Центральная набережная. Олимпийский парк. ДендрарийЦентральная набережная. Олимпийский парк. ДендрарийЦентральная набережная. Олимпийский парк. ДендрарийЦентральная набережная. Олимпийский парк. ДендрарийЦентральная набережная. Олимпийский парк. ДендрарийЦентральная набережная. Олимпийский парк. Дендрарий
2 день

Море и отдых. Пляж Маяк

Помимо экскурсий немалую часть времени мы будем проводить на море и пляжах. В Сочи их множество: оборудованные и нет, песчаные и галечные, платные и бесплатные, в центре и за городом.

Сегодня отправимся на центральный пляж Маяк. Пляж этот галечный, с волнорезами, защищающими бухту. Как следствие, здесь всегда много людей, масса всевозможных услуг и развлечений.

А главное — в шаговой доступности находятся кафе, сувениры и множество другого. Масса обычных парков и аквапарк. Наконец, отсюда отходят катера и при желании можно совершить морскую прогулку.

Море и отдых. Пляж Маяк
3 день

Гора Ахун: смотровая, скалы и водопады

Сегодня нас ждет гора Ахун. Это главная смотровая площадка Сочи. Здесь на высоте 700 метров находится колесо обозрения и смотровая башня.

Неподалеку — Агурское ущелье с живописными Агурскими водопадами. Еще дальше — Орлиные скалы со статуей Прометея, Змейковские водопады и, наконец, дача Сталина. Это место очень живописно.

Гора Ахун: смотровая, скалы и водопадыГора Ахун: смотровая, скалы и водопадыГора Ахун: смотровая, скалы и водопадыГора Ахун: смотровая, скалы и водопадыГора Ахун: смотровая, скалы и водопадыГора Ахун: смотровая, скалы и водопады
4 день

Море и отдых. Пляж Ривьера

Сегодня отправляемся на другой пляж — Ривьера. Он, как и Маяк, находится в центре города. Пляж песчаный, волнорезов здесь нет.

Основное преимущество — рядом находится одноименный парк Ривьера, главная достопримечательность города.

Здесь множество развлечений и активностей. От садов цветов розария до многочисленных аттракционов, спортивных площадок, исторических стендов.

Есть даже свой зоопарк и дельфинарий с пингвинариумом. В один день можно и искупаться, и отлично отдохнуть.

Море и отдых. Пляж Ривьера
5 день

Горы Красной Поляны

Сегодня поднимаемся вверх по течению реки Мзымта в горный кластер Красная Поляна.

Здесь расположены сразу три горнолыжных курорта (Роза Хутор, Газпром Лаура и Горки Город) и множество канатных дорог. По одной из них мы обязательно поднимемся.

Нас также ждут: смотровая горы Аишхо, хребет Аигба и альпийские луга, цветущие яркими красками. Все это у подножия Главного Кавказского хребта.

Увидим водопад Пасть дракона и Ахштынский каньон и пещеру.

Горы Красной ПоляныГоры Красной ПоляныГоры Красной ПоляныГоры Красной ПоляныГоры Красной Поляны
6 день

Море и отдых. Пляж Альбатрос

Наконец, посещаем полностью песчаный пляж с пологим входом в воду и волнорезами. Идеальное место для купания – пляж Альбатрос.

Находится он подальше от центра, людей здесь поменьше и более чистая вода. Для любителей активного времяпровождения есть катамаран, гидроцикл и морской парашют.

Море и отдых. Пляж Альбатрос
7 день

Воронцовские пещеры

В последний день нашего путешествия посещаем Воронцовские пещеры. Это одни из самых больших пещер России. Их протяженность составляет 11 километров. Мы пройдем 600 метров по обустроенным дорожкам с подсветкой и перилами.

В пещере множество залов, ее верх достигает 400 метров, а в глубину уходит на 800 метров вниз. Мы спустимся на 100 метров, увидим сталактиты и сталагмиты высотой до 5 метров.

Воздух здесь ионизированный, температура в среднем — 9°C, максимум — 14°C, что очень полезно для здоровья.

Если останется время, посещаем тисо-самшитовую рощу с невероятной растительностью и ландшафтом.

Воронцовские пещерыВоронцовские пещерыВоронцовские пещерыВоронцовские пещерыВоронцовские пещеры

Проживание

Тур предусматривает двухместное размещение в гостинице или отеле с удобствами в номере.

Точная информация о размещении станет известна ближе к дате начала тура, уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница

6 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице или отеле
  • Трансфер из / в аэропорт
  • Переезды по маршруту
  • Заброска на пляжи
  • Питание по программе:завтракужин
  • Завтрак
  • Ужин
  • Входные билеты на экскурсионные объекты по программе
  • Прогулка на катере
  • Подъем на канатной дороге
Что не входит
  • Билеты до Сочи и обратно
  • Питание вне программы
  • Входные билеты, экскурсии и активности вне программы
  • Развлечения и услуги на пляжах и в парках
Место начала и завершения?
Краснодарский край, Сочи
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для полноценного отдыха на пляже берем купальные принадлежности.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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