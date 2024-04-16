Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых
Групповой тур в Сочи

Секреты Большого Сочи

5
3 отзыва
Экскурсионный тур познавательного и активного отдыха в Сочи.

Вы познакомитесь с историей, архитектурой города и посетите наиболее интересные и красивые природные достопримечательности района. Побываете в Олимпийском парке, историческом центре города и на Красной Поляне. Пройдете историческими тропами по самым красивым местам курорта. Город Сочи всегда славился своей природой: водопады, гроты, пещеры, каньоны. Мягкий субтропический климат делает программу тура доступной и комфортной в любое время года. Возможен заезд в любой день программы на срок от 3 до 7 дней
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых
Ближайшие даты:
5
мая
12
мая
19
мая
26
мая
2
июн
9
июн
16
июн
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даты

Что вас ожидает:

Солнечный Сочи
Солнечный Сочи
Нас ждет увлекательное знакомство с историей города Сочи, его традициями, культурой и национальными особенностями
Красная Поляна
Красная Поляна
Погрузимся в жизнь маленького поселка и посетим Краснополянскую пасеку
Активная прогулка
Активная прогулка
Пройдем по маршруту "По реке Сочи", который оставит массу ярких воспоминаний и дюжину красочных фотографий
Дендрология Сочи
Дендрология Сочи
Познакомимся с культурой дуба пробкового, секвойями, кипарисами, гигантским тополем в несколько обхватов и знаменитым жертвенным камнем
Олимпийский парк
Олимпийский парк
Побываем в знаменитом Олимпийском парке с его ледовыми дворцами, "Автомузеем Сочи", трассой Формулы-1 и набережной

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Сочи

Заезд в гостиницу в 14:00.

Нет раннего заезда, в апартаментах вещи не оставляем.

Знакомство с гидом.

Инструктаж по безопасности.

Обед (доп. плата).

Выезд на экскурсию в 14:30.

Перемещение по городу к началу экскурсии и обратно в отель осуществляется на электропоезде.

Обзорная экскурсия по историческому центру города.

Вы посетите улицу Навагинскую, исторический парк Ривьера, Приморскую набережную.

Вы увидите здание железнодорожного вокзала, морского вокзала, Зимнего театра – три визитные карточки Сочи.

Возвращение в гостиницу.

Ужин (доп. плата).

Свободное время.

Знакомство с СочиЗнакомство с Сочи
2 день

Ущелье реки Агуры

Завтрак в гостинице.

Поход по маршруту «Ущелье реки Агура».

Отправление группы на маршрут в 09:00.

Питание на маршруте.

Ужин в гостинице (доп. плата).

Свободное время.

Ущелье реки Агуры
3 день

Красная Поляна

Завтрак в гостинице.

Обзорная экскурсия на Красную поляну – место проведения Олимпийских игр – 2014 года и посещение Олимпийского парка.

Время выезда на экскурсию будет сообщено организатором дополнительно.

В ходе экскурсии вы посетите Краснополянскую пасеку и набережную горнолыжного курорта Роза Хутор, Медальную площадь Олимпийского парка.

Желающие могут подняться на канатной дороге на верх хребта Аибга или Псехако за дополнительную плату.

Питание – комплексный обед.

Так же организатор по состоянию и объёму группы может предложить посетить Ахштырский каньон и минеральный источник Чвижепсе.

Ужин в гостинице (доп. плата).

Свободное время.

Красная ПолянаКрасная ПолянаКрасная Поляна
4 день

Поход по маршруту «По реке Сочи»

Выезд на экскурсию в 9:00.

Сегодня Вам предстоит посещение красивейшей долины реки Сочи.

Экологической деревни Ажек и множества больших и мелких водопадов, стекающих вдоль тропы среди стен каньона.

Завтрак и ужин в гостинице.

Питание на маршруте – обед (доп. плата).

Поход по маршруту «По реке Сочи»Поход по маршруту «По реке Сочи»Поход по маршруту «По реке Сочи»
5 день

Долина Мзымта - Ивановский водопад

Героям туризма САЛЮТ!

Сегодня мы идём к горному водопаду, утаённому в чаще первобытного леса.

Здесь всегда царит таинственный полумрак…

Любители водных процедур в горных реках могут искупаться в водопаде.

Долина Мзымта - Ивановский водопадДолина Мзымта - Ивановский водопад
6 день

Дендрология Сочи

Завтрак.

Сбор группы в 09:00 в холле гостиницы.

Выезд на экскурсию.

Выезд в дендрологический лесопарк города Сочи – историческое место, где Вы познакомитесь с культурой дуба пробкового, секвойями, кипарисами, ликвидамбрами, гигантским тополем в несколько обхватов и знаменитым жертвенным камнем – ровесником Египетских пирамид.

Длительность экскурсии около 2х часов.
После программы желающие могут посетить русскую баню (сауну) на берегу реки - длительность парения 1 час (доп. плата).
После чего автомобиль отвезёт Вас в отель.
Отдых.
Дендрология Сочи
7 день

Свободный день. Отъезд

Свободный день.

Отдых.

Освобождение номеров не позже 12:00.

Проживание

Тур предусматривает размещение в апартаментах или гостинице.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения и количества дней.

При бронировании сокращенной программы (3-6 дней) в последний день тура предоставляется только завтрак.

Размещение в апартаментах:

  • 7 дней – 38 000 руб.;
  • 6 дней – 34 500 руб.;
  • 5 дней – 28 800 руб.;
  • 4 дня – 22 500 руб.;
  • 3 дня – 16 500 руб.

Доплата за одноместное размещение – 9 000 руб.

Размещение в отеле 3* (Грин Хоста) в период с 26.03 по 30.06 и с 02.09 по 30.09:

  • 3* - 7 дней - 49 500 руб.;
  • 3* - 6 дней - 45 400 руб.;
  • 3* - 5 дней - 39 100 руб.;
  • 3* - 4 дней - 32 200 руб.;
  • 3* - 3 дней - 25 600 руб.;

Доплата за одноместное размещение обычные даты – 12 000 руб.

Размещение в отеле 3* (Грин Хоста) в период с 1.07 по 1.09:

  • 7 дней – 55 900 руб.;
  • 6 дней – 52 400 руб.;
  • 5 дней – 46 700 руб.;
  • 4 дня – 40 400 руб.;
  • 3 дня – 34 400 руб.

Варианты проживания

Апартаменты «На Голубых далях, 19»

6 ночей

До пляжа можно дойти всего за 6 минут. Апартаменты «На Голубых далях, 19» с кондиционером расположены в Адлере, в 1,8 км от центрального пляжа Адлера и в 7 км от ледовой арены «Шайба». В апартаментах работает бесплатный Wi-Fi, стойка регистрации открыта круглосуточно. Пляж «Коралл» находится в 1,3 км.

В апартаментах имеется 1 спальня, оборудованная кухня с микроволновой печью и холодильником, а также 1 ванная комната с ванной. В числе удобств — стиральная машина и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

У здания апартаментов оборудована детская игровая площадка.

Апартаменты «На Голубых далях, 19» находятся в 8 км от Большого ледового дворца и собора Святого Саркиса. Расстояние до международного аэропорта Адлер-Сочи составляет 8 км.

Апартаменты «На Голубых далях, 19»Апартаменты «На Голубых далях, 19»Апартаменты «На Голубых далях, 19»Апартаменты «На Голубых далях, 19»Апартаменты «На Голубых далях, 19»Апартаменты «На Голубых далях, 19»Апартаменты «На Голубых далях, 19»

Отель «Грин Хоста»

6 ночей

Отель Green Hosta расположен всего в 150 метрах от берега Черного моря и в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала приморского поселка Хосты. К услугам гостей кафе, небольшой открытый бассейн и номера с плоскоэкранным телевизором.

Просторные номера отеля Green Hosta оформлены в классическом стиле и оборудованы холодильником. В собственных ванных комнатах установлен душ и предоставляются туалетно-косметические принадлежности. Из некоторых номеров предусмотрен выход на отдельный балкон.

По утрам в отеле Green Hosta сервируют континентальный завтрак. В кафе предлагают напитки и закуски. В кафе есть терраса и бар.

Отель «Грин Хоста»Отель «Грин Хоста»Отель «Грин Хоста»Отель «Грин Хоста»Отель «Грин Хоста»Отель «Грин Хоста»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице 2х-3х местные номера, удобства в номере
  • Питание в первый день не предусмотрено, 2-3,4, 5-6 дни обед, 2-7 день завтраки
  • Страховка
  • Трансферы по программе тура
  • Прокат группового снаряжения
  • Работа инструктора-проводника
  • Работа экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билет до г. Сочи и обратно
  • Входные билеты в Сочинский национальный парк: Агурское ущелье - 200 руб. /чел. канатная дорога от 1950 руб. /чел. Ажекский лесопарк, Ивановский водопад, Навалишенское ущелье (при замене программы) - 200 руб. /чел
  • Агурское ущелье - 200 руб. /чел
  • Канатная дорога от 1950 руб. /чел
  • Ажекский лесопарк, Ивановский водопад, Навалишенское ущелье (при замене программы) - 200 руб. /чел
  • Баня (сауна)
  • Экологические сборы в Сочинском национальном парке от 200 руб. /чел каждый билет
  • Курортный сбор - 50 руб. /день
  • Питание, не указанное в программе, ужины
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансферы вне программы
Место начала и завершения?
г. Сочи
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Городские экскурсии:

  • удобный комплект вещей по сезону,
  • обувь на низкой подошве,
  • фототехнику,
  • зонт или плащ,
  • панама.

Загородные экскурсии:

  • удобный комплект вещей по сезону,
  • обувь на низкой подошве с хорошим протектором,
  • фототехника,
  • плащ,
  • панама
  • походный комплект личной посуды (ложка, чашка, тарелка)
  • рюкзак 20-25литров.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Уточнения по туру

Огромная просьба к туристам, отправляющимся на отдых в Сочи.

Дабы избежать казусных и некорректных ситуаций с такси, заказывайте трансферы у организаторов программы, или пользоваться проверенными поставщиками транспортной услуги.

Объекты размещения находятся в легкой транспортной доступности от аэропорта (3 автобусные остановки) и в шаговой доступности от железнодорожного вокзала Адлера.

Каковы требования к подготовке и возрасту участников тура?

Для участия в туре требуется средняя физическая форма.

Дети младше 14 лет допускаются на маршрут только в сопровождении взрослых.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
16 апр 2024
Добрый день!
Тут неплохой, в целом достаточно активный и разнообразный. Понравились походы, несмотря на то, что я не назвала бы их средними, были довольно сложными и узнавали об этом по факту на себе.
Походы сопровождались Сергеем и Павлом. Сергей много рассказывает о местности, все подробно и интересно. Павел, по всей видимости, инструктор, который может безопасно довести до прекрасного водопада и вывести назад, но молча, если только самим приставать и задавать вопросы.
Проживание комфортное, гостиница 3 звезды, расположена прям у ЖД вокзала, шумновато. Но в целом, не напрягало.

Природа прекрасная, особенно в горах)
Добрый день!Добрый день!Добрый день!
И
1 авг 2023
Программа тура очень понравилась. Может, стоит оставить один свободный день для моря. Большое спасибо всем, кто проводил экскурсии и походы. Было интересно.
М
14 июня 2022
Активный и насыщенный отдых по самым живописным местам в окрестностях Сочи. Колхидские леса, водопады, горные реки, захватывающие виды и невероятные эмоции от каждого дня! В этом туре Сочи открывается с новой стороны. Рекомендуем от всей души!
Спасибо экскурсоводу Ирине за увлекательную и познавательную экскурсию на Красную Поляну и водителю Олегу за комфортную поездку во время экскурсии.
Отдельное огромное спасибо Сергею Викентьевичу за интереснейшие походы, за его внимательное отношение к каждому и за душевность! Мы узнали много нового, увидели красивейшие места и теперь знаем как за 10 минут можно приготовить в походе вкусные блюда и как преодолевать сложные подъемы с улыбкой на лице.
Очень рады, что наш отдых был таким активным и насыщенным!

Тур входит в следующие категории Сочи

ПешеходныеМожно с детьмиКрасная полянаВыездныеОлимпийский ПаркПопулярные местаВсе туры7-дневные турыНа автобусе

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