6 день

Дендрология Сочи

Завтрак.

Сбор группы в 09:00 в холле гостиницы.

Выезд на экскурсию.

Выезд в дендрологический лесопарк города Сочи – историческое место, где Вы познакомитесь с культурой дуба пробкового, секвойями, кипарисами, ликвидамбрами, гигантским тополем в несколько обхватов и знаменитым жертвенным камнем – ровесником Египетских пирамид.

Длительность экскурсии около 2х часов.

После программы желающие могут посетить русскую баню (сауну) на берегу реки - длительность парения 1 час (доп. плата).

После чего автомобиль отвезёт Вас в отель.

Отдых.