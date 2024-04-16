Секреты Большого Сочи
Вы познакомитесь с историей, архитектурой города и посетите наиболее интересные и красивые природные достопримечательности района. Побываете в Олимпийском парке, историческом центре города и на Красной Поляне. Пройдете историческими тропами по самым красивым местам курорта. Город Сочи всегда славился своей природой: водопады, гроты, пещеры, каньоны. Мягкий субтропический климат делает программу тура доступной и комфортной в любое время года. Возможен заезд в любой день программы на срок от 3 до 7 дней
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с Сочи
Заезд в гостиницу в 14:00.
Нет раннего заезда, в апартаментах вещи не оставляем.
Знакомство с гидом.
Инструктаж по безопасности.
Обед (доп. плата).
Выезд на экскурсию в 14:30.
Перемещение по городу к началу экскурсии и обратно в отель осуществляется на электропоезде.
Обзорная экскурсия по историческому центру города.
Вы посетите улицу Навагинскую, исторический парк Ривьера, Приморскую набережную.
Вы увидите здание железнодорожного вокзала, морского вокзала, Зимнего театра – три визитные карточки Сочи.
Возвращение в гостиницу.
Ужин (доп. плата).
Свободное время.
Ущелье реки Агуры
Завтрак в гостинице.
Поход по маршруту «Ущелье реки Агура».
Отправление группы на маршрут в 09:00.
Питание на маршруте.
Ужин в гостинице (доп. плата).
Свободное время.
Красная Поляна
Завтрак в гостинице.
Обзорная экскурсия на Красную поляну – место проведения Олимпийских игр – 2014 года и посещение Олимпийского парка.
Время выезда на экскурсию будет сообщено организатором дополнительно.
В ходе экскурсии вы посетите Краснополянскую пасеку и набережную горнолыжного курорта Роза Хутор, Медальную площадь Олимпийского парка.
Желающие могут подняться на канатной дороге на верх хребта Аибга или Псехако за дополнительную плату.
Питание – комплексный обед.
Так же организатор по состоянию и объёму группы может предложить посетить Ахштырский каньон и минеральный источник Чвижепсе.
Ужин в гостинице (доп. плата).
Свободное время.
Поход по маршруту «По реке Сочи»
Выезд на экскурсию в 9:00.
Сегодня Вам предстоит посещение красивейшей долины реки Сочи.
Экологической деревни Ажек и множества больших и мелких водопадов, стекающих вдоль тропы среди стен каньона.
Завтрак и ужин в гостинице.
Питание на маршруте – обед (доп. плата).
Долина Мзымта - Ивановский водопад
Героям туризма САЛЮТ!
Сегодня мы идём к горному водопаду, утаённому в чаще первобытного леса.
Здесь всегда царит таинственный полумрак…
Любители водных процедур в горных реках могут искупаться в водопаде.
Дендрология Сочи
Завтрак.
Сбор группы в 09:00 в холле гостиницы.
Выезд на экскурсию.
Выезд в дендрологический лесопарк города Сочи – историческое место, где Вы познакомитесь с культурой дуба пробкового, секвойями, кипарисами, ликвидамбрами, гигантским тополем в несколько обхватов и знаменитым жертвенным камнем – ровесником Египетских пирамид.
Свободный день. Отъезд
Свободный день.
Отдых.
Освобождение номеров не позже 12:00.
Проживание
Тур предусматривает размещение в апартаментах или гостинице.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения и количества дней.
При бронировании сокращенной программы (3-6 дней) в последний день тура предоставляется только завтрак.
Размещение в апартаментах:
- 7 дней – 38 000 руб.;
- 6 дней – 34 500 руб.;
- 5 дней – 28 800 руб.;
- 4 дня – 22 500 руб.;
- 3 дня – 16 500 руб.
Доплата за одноместное размещение – 9 000 руб.
Размещение в отеле 3* (Грин Хоста) в период с 26.03 по 30.06 и с 02.09 по 30.09:
- 3* - 7 дней - 49 500 руб.;
- 3* - 6 дней - 45 400 руб.;
- 3* - 5 дней - 39 100 руб.;
- 3* - 4 дней - 32 200 руб.;
- 3* - 3 дней - 25 600 руб.;
Доплата за одноместное размещение обычные даты – 12 000 руб.
Размещение в отеле 3* (Грин Хоста) в период с 1.07 по 1.09:
- 7 дней – 55 900 руб.;
- 6 дней – 52 400 руб.;
- 5 дней – 46 700 руб.;
- 4 дня – 40 400 руб.;
- 3 дня – 34 400 руб.
Варианты проживания
Апартаменты «На Голубых далях, 19»
До пляжа можно дойти всего за 6 минут. Апартаменты «На Голубых далях, 19» с кондиционером расположены в Адлере, в 1,8 км от центрального пляжа Адлера и в 7 км от ледовой арены «Шайба». В апартаментах работает бесплатный Wi-Fi, стойка регистрации открыта круглосуточно. Пляж «Коралл» находится в 1,3 км.
В апартаментах имеется 1 спальня, оборудованная кухня с микроволновой печью и холодильником, а также 1 ванная комната с ванной. В числе удобств — стиральная машина и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
У здания апартаментов оборудована детская игровая площадка.
Апартаменты «На Голубых далях, 19» находятся в 8 км от Большого ледового дворца и собора Святого Саркиса. Расстояние до международного аэропорта Адлер-Сочи составляет 8 км.
Отель «Грин Хоста»
Отель Green Hosta расположен всего в 150 метрах от берега Черного моря и в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала приморского поселка Хосты. К услугам гостей кафе, небольшой открытый бассейн и номера с плоскоэкранным телевизором.
Просторные номера отеля Green Hosta оформлены в классическом стиле и оборудованы холодильником. В собственных ванных комнатах установлен душ и предоставляются туалетно-косметические принадлежности. Из некоторых номеров предусмотрен выход на отдельный балкон.
По утрам в отеле Green Hosta сервируют континентальный завтрак. В кафе предлагают напитки и закуски. В кафе есть терраса и бар.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице 2х-3х местные номера, удобства в номере
- Питание в первый день не предусмотрено, 2-3,4, 5-6 дни обед, 2-7 день завтраки
- Страховка
- Трансферы по программе тура
- Прокат группового снаряжения
- Работа инструктора-проводника
- Работа экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билет до г. Сочи и обратно
- Входные билеты в Сочинский национальный парк: Агурское ущелье - 200 руб. /чел. канатная дорога от 1950 руб. /чел. Ажекский лесопарк, Ивановский водопад, Навалишенское ущелье (при замене программы) - 200 руб. /чел
- Агурское ущелье - 200 руб. /чел
- Канатная дорога от 1950 руб. /чел
- Ажекский лесопарк, Ивановский водопад, Навалишенское ущелье (при замене программы) - 200 руб. /чел
- Баня (сауна)
- Экологические сборы в Сочинском национальном парке от 200 руб. /чел каждый билет
- Курортный сбор - 50 руб. /день
- Питание, не указанное в программе, ужины
- Дополнительные экскурсии
- Трансферы вне программы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Городские экскурсии:
- удобный комплект вещей по сезону,
- обувь на низкой подошве,
- фототехнику,
- зонт или плащ,
- панама.
Загородные экскурсии:
- удобный комплект вещей по сезону,
- обувь на низкой подошве с хорошим протектором,
- фототехника,
- плащ,
- панама
- походный комплект личной посуды (ложка, чашка, тарелка)
- рюкзак 20-25литров.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Уточнения по туру
Огромная просьба к туристам, отправляющимся на отдых в Сочи.
Дабы избежать казусных и некорректных ситуаций с такси, заказывайте трансферы у организаторов программы, или пользоваться проверенными поставщиками транспортной услуги.
Объекты размещения находятся в легкой транспортной доступности от аэропорта (3 автобусные остановки) и в шаговой доступности от железнодорожного вокзала Адлера.
Каковы требования к подготовке и возрасту участников тура?
Для участия в туре требуется средняя физическая форма.
Дети младше 14 лет допускаются на маршрут только в сопровождении взрослых.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Тут неплохой, в целом достаточно активный и разнообразный. Понравились походы, несмотря на то, что я не назвала бы их средними, были довольно сложными и узнавали об этом по факту на себе.
Походы сопровождались Сергеем и Павлом. Сергей много рассказывает о местности, все подробно и интересно. Павел, по всей видимости, инструктор, который может безопасно довести до прекрасного водопада и вывести назад, но молча, если только самим приставать и задавать вопросы.
Проживание комфортное, гостиница 3 звезды, расположена прям у ЖД вокзала, шумновато. Но в целом, не напрягало.
Природа прекрасная, особенно в горах)
Спасибо экскурсоводу Ирине за увлекательную и познавательную экскурсию на Красную Поляну и водителю Олегу за комфортную поездку во время экскурсии.
Отдельное огромное спасибо Сергею Викентьевичу за интереснейшие походы, за его внимательное отношение к каждому и за душевность! Мы узнали много нового, увидели красивейшие места и теперь знаем как за 10 минут можно приготовить в походе вкусные блюда и как преодолевать сложные подъемы с улыбкой на лице.
Очень рады, что наш отдых был таким активным и насыщенным!