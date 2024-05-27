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Авторский тур
7 дней
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых
Начало: г. Сочи
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от 47 600₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Отдых на Красной Поляне
Начало: Красная Поляна
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
54 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сочинский эксклюзив
Начало: г. Сочи
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от 53 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Лесной лагерь в Сочи
Начало: г. Сочи
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от 25 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Дзитакские озера
Начало: ж/д станция «Роза Хутор»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
10 500₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Начало: Краснодарский край, городской округ Сочи, Адлерски...
16 фев в 10:00
4660039 610₽ за человека
Авторский тур
7 дней
6 окт в 10:00
13 окт в 10:00
от 47 600₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Лесной лагерь в Сочи. Осенне-зимний тур
Начало: г. Сочи
6 окт в 10:00
13 окт в 10:00
от 25 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодние каникулы на Красной поляне
Начало: г. Краснодар
2 янв в 10:00
13 200₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В Сочи солнечный уикенд
Побывать в знаковых местах города, пройтись по набережной и подняться в горы
Начало: Сочи, микрорайон Центральный, ул. Роз, 82/18, кафе...
15 июня в 08:00
20 июля в 08:00
16 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Большой тур по Сочи: природа, архитектура, история
Изучить культурные места и природные достопримечательности района
Начало: Сочи, 13:00
21 июля в 13:00
18 авг в 13:00
49 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
Увидеть олимпийские объекты, погулять по нацпарку, насладиться курортной атмосферой
Начало: Сочи, 13:00
18 авг в 13:00
25 авг в 13:00
56 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Мототур по Черноморскому побережью
Прокатиться с ветерком, посетить 3 города за 3 дня и зарядится впечатлениями
Начало: Сочи, 7:00-9:00
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
70 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Поход в окрестностях Красной Поляны: Бзерпинский карниз и лагерь «Холодный»
Совершить треккинг по безлюдным местам среди горных вершин и насладиться единением с природой
Начало: Ж. - д. станция «Роза Хутор», 10:00
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
13 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Морской круиз: на яхте в Новороссийск
Отправится в морское путешествие на легендарной яхте океанского класса и встретить закат в море
Начало: Сочи, Морской порт
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
100 000₽ за всё до 6 чел.
Авторский тур
1 день
Суточная аренда яхты
Начало: По договоренности
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
150 000₽ за всё до 11 чел.
Авторский тур
3 дня
Глэмпинг, горы и топовые локации: выходные в Абхазии
Пожить выше облаков, взойти на вершину горы и посетить главные достопримечательности республики
Начало: Адлер, 08:00
28 авг в 08:00
2 сен в 08:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Пляжный Сочи. Курортная столица России
Начало: Краснодарский край, Сочи
10 июня в 10:00
10 июля в 10:00
53 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Спортивный новогодний тур в Сочи
Начало: Россия, Краснодарский край, Сочи
от 88 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Абхазские выходные с традиционным застольем, мастер-классом и дегустацией
Искупаться в горячих термах, научиться готовить абхазские блюда и послушать фольклорный ансамбль
Начало: Привокзальная площадь у ж. - д. вокзала Адлера, 11...
27 сен в 11:15
3 янв в 11:15
23 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Ретрит в Абхазии: йога, медитации и знакомство с местными достопримечательностями
Помедитировать на Иверской горе, увидеть Рицу и погулять по живописным локациям Нового Афона
Начало: Аэропорт Сочи/ж. - д. вокзал Адлера, 10:00
22 июля в 10:00
5 авг в 10:00
54 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий27 мая 2024Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
- ЕЕлена15 мая 2024Всё чётко и по плану) Спасибо!
- ТТатьяна8 мая 2024Группу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальные впечатления от поездки. Всё понравилось, буду планировать следующую поездку.
- ВВалентина16 апреля 2024Добрый день! Тут неплохой, в целом достаточно активный и разнообразный. Понравились походы, несмотря на то, что я не назвала бы их
- ВВалерия15 марта 2024Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024. Отдыхали вдвоём с ребёнком (14 лет). Последний раз посещала
- ААнастасия14 января 2024Добрый день! Мне очень понравилась поездка. Тур был продуман до мелочей, гид Ольга очень понимающая, знает интересные детали, общительная, участливая.
- ААнастасия14 января 2024Все отлично, организация на достаточно высоком уровне.
- ДДмитрий14 января 2024Все хорошо, встретили, отвезли, привезли, все организовано, без спешки и других сложностей.
- ААлексей15 ноября 2023С организатором было интересно, надёжно и комфортно. Сразу сложились дружеские доверительные отношения и расставались лучшими друзьями. С технической стороны организация была если не безупречной, то близкой к тому.
- ННикита17 октября 2023Никогда не видел такое огромное количество документации для клиента, очень внимательно отнеслись к организации похода и сопровождали на всём протяжении.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Можно с детьми»
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