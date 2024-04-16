Авторские туры в Сочи

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
В Сочи солнечный уикенд
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
В Сочи солнечный уикенд
Побывать в знаковых местах города, пройтись по набережной и подняться в горы
Сочи, микрорайон Центральный, ул. Роз, 82/18, кафе...
18 мая
25 мая
1 июня
12 100 за человека
Большой тур по Сочи: природа, архитектура, история
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Большой тур по Сочи: природа, архитектура, история
Изучить культурные места и природные достопримечательности района
Сочи, 13:00
12 мая
19 мая
2 июня
9 июня
49 500 за человека
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
Увидеть олимпийские объекты, погулять по нацпарку, насладиться курортной атмосферой
Сочи, 13:00
12 мая
19 мая
2 июня
9 июня
56 000 за человека
Мототур по Черноморскому побережью
🏍 На мотоцикле
Авторский тур
3 дня
Мототур по Черноморскому побережью
Прокатиться с ветерком, посетить 3 города за 3 дня и зарядится впечатлениями
Сочи, 7:00-9:00
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
70 000 за человека
Поход в окрестностях Красной Поляны: Бзерпинский карниз и лагерь «Холодный»
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
Поход в окрестностях Красной Поляны: Бзерпинский карниз и лагерь «Холодный»
Совершить треккинг по безлюдным местам среди горных вершин и насладиться единением с природой
Ж. - д. станция «Роза Хутор», 10:00
21 июня
19 июля
16 авг
13 сен
13 500 за человека
Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
🚗 На машине
скидка
20%
Авторский тур
5 дней
Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
Побывать в городах-призраках, исследовать подземное царство и увидеть страну с местным другом
Аэропорт Сочи, до 14:00
18 июня
1 июля
15 июля
30 июля
5850046 800 за человека
Морской круиз: на яхте в Новороссийск
🛥 На яхте
Авторский тур
2 дня
Морской круиз: на яхте в Новороссийск
Отправится в морское путешествие на легендарной яхте океанского класса и встретить закат в море
Сочи, Морской порт
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
100 000 за всё до 6 чел.
Дегустационный тур: 5 знаковых виноделен от Краснодара до Геленджика
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Дегустационный тур: 5 знаковых виноделен от Краснодара до Геленджика
Попробовать разные сорта вин и игристого, погулять по знаменитым курортам и продлить себе лето
Сочи, аэропорт, 11:00
19 окт
26 окт
10400093 600 за человека
Глэмпинг, горы и топовые локации: выходные в Абхазии
Авторский тур
3 дня
Глэмпинг, горы и топовые локации: выходные в Абхазии
Пожить выше облаков, взойти на вершину горы и посетить главные достопримечательности республики
Адлер, 08:00
28 авг
2 сен
22 сен
13 окт
45 000 за человека
Пляж Гагры, Рица, термы: по топовым локациям Абхазии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Пляж Гагры, Рица, термы: по топовым локациям Абхазии
Подняться к горному озеру, расслабиться в горячих источниках и прогуляться среди мраморных скал
аэропорт Сочи, время встречи любое в зависимости о...
37 500 за человека
Абхазские выходные с традиционным застольем, мастер-классом и дегустацией
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Абхазские выходные с традиционным застольем, мастер-классом и дегустацией
Искупаться в горячих термах, научиться готовить абхазские блюда и послушать фольклорный ансамбль
привокзальная площадь у ж. - д. вокзала Адлера, 11...
9 мая
27 сен
3 янв
23 900 за человека
Тур-перезагрузка для мам: путешествие в Сочи с йогой и тренингами
Авторский тур
7 дней
Тур-перезагрузка для мам: путешествие в Сочи с йогой и тренингами
Повысить физическую активность, наладить пищевые привычки и открыть себя по-новому
Отель или аэропорт Сочи (зависит от выбранного тар...
3 мая
15 мая
68 000 за человека
Вкусы черноморского побережья: винное путешествие по Сочи, Новороссийску, Геленджику, Анапе и Тамани
Авторский тур
8 дней
Вкусы черноморского побережья: винное путешествие по Сочи, Новороссийску, Геленджику, Анапе и Тамани
Побывать на шоу фонтанов в Абрау-Дюрсо, принять ванну из вина и попробовать улиток
Аэропорт Сочи, до 13:00
5 мая
77 300 за человека
Суточная аренда яхты
🛥 На яхте
Авторский тур
1 день
Суточная аренда яхты
По договоренности
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
150 000 за всё до 11 чел.
Красная Поляна. Путешествие в горнолыжный рай
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Красная Поляна. Путешествие в горнолыжный рай
Адлер
38 000 за человека
Пляжный Сочи. Курортная столица России
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Пляжный Сочи. Курортная столица России
Краснодарский край, Сочи
10 июня
10 июля
10 авг
10 сен
53 000 за человека
Спортивный новогодний тур в Сочи
Авторский тур
10 дней
Спортивный новогодний тур в Сочи
Россия, Краснодарский край, Сочи
от 88 000 за человека
Тур «Аибга Черничная тропа»
🚶 Пешая
Авторский тур
1.5 день
Тур «Аибга Черничная тропа»
Сочи, ул. Несербская, д. 3
Завтра
2 мая
3 мая
4 мая
8 000 за человека
Женское счастье: отдых, правильное питание и проживание с видом на горы
Авторский тур
5 дней
6 отзывов
Женское счастье: отдых, правильное питание и проживание с видом на горы
Побыть наедине с природой, полюбоваться закатами на море и расслабиться с помощью йоги и медитаций
Ж. - д. станция "Якорная Щель" или "Головинка" (от...
20 мая
3 июня
17 июня
1 июля
15 000 за человека
Лесной лагерь в Сочи
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Лесной лагерь в Сочи
г. Сочи
5 мая
12 мая
19 мая
26 мая
от 25 000 за человека
Дзитакские озера
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Дзитакские озера
ж/д станция «Роза Хутор»
14 июня
21 июня
28 июня
5 июля
10 500 за человека
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых
г. Сочи
5 мая
12 мая
19 мая
26 мая
от 38 000 за человека
Восхождение на вершину Ачишхо
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Восхождение на вершину Ачишхо
г. Адлер
14 июня
21 июня
28 июня
5 июля
от 9 500 за человека
Отдых на Красной Поляне
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Отдых на Красной Поляне
Красная Поляна
16 июня
23 июня
30 июня
7 июля
54 000 за человека
Сочинский эксклюзив
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Сочинский эксклюзив
г. Сочи
5 мая
12 мая
19 мая
26 мая
от 43 900 за человека
Новогодние каникулы на Красной поляне
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы на Красной поляне
г. Краснодар
4 янв
13 200 за человека
Горнолыжный тур на Красную Поляну
скидка
20%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горнолыжный тур на Красную Поляну
Краснодарский край, городской округ Сочи, Адлерски...
16 фев
4660037 280 за человека
Треккинг в Сочи. Каникулы в субтропиках
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Сочи. Каникулы в субтропиках
Россия, Краснодарский край, Сочи, жилой район Адле...
5 мая
20 окт
от 4940044 460 за человека
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых осенью и зимой
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых осенью и зимой
г. Сочи
6 окт
13 окт
20 окт
27 окт
от 38 000 за человека
Лесной лагерь в Сочи. Осенне-зимний тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Лесной лагерь в Сочи. Осенне-зимний тур
г. Сочи
6 окт
13 окт
20 окт
27 окт
от 25 000 за человека
На тихом берегу реки, недалеко от моря: прогулки и отдых на природе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
На тихом берегу реки, недалеко от моря: прогулки и отдых на природе
Пожить в доме в окружении лесов, погулять по ущельям и послушать шум прибоя
Сочи, ж. - д. станция "Якорная щель", до 09:00. Из...
20 мая
3 июня
17 июня
1 июля
20 000 за человека

Что посмотреть в Сочи на экскурсиях?

В Сочи много интересных для туристов достопримечательностей – это олимпийские объекты, Чёрное море, природа Кавказских гор, куда можно сходить на водопады, а ранней весной увидеть красочные цветения деревьев и растений. Морская панорама с закатом на центральном пляже, также не оставит вас равнодушными

Местные экскурсоводы

Конечно самостоятельно обойти весь Большой Сочи — сложно, именно для этого мы и собрали все возможные экскурсии в одном месте, как групповые, так и индивидуальные с профессиональными местными гидами, которые отвезут, расскажут и покажут все самые интересные места, в том числе не банальные. Вам остаётся только выбрать по цене, отзывам и личным предпочтениям ❤️

Последние отзывы на туры

  • В
    Валентина
    16 апреля 2024
    Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых
    Добрый день! Тут неплохой, в целом достаточно активный и разнообразный. Понравились походы, несмотря на то, что я не назвала бы их средними, были довольно сложными и узнавали об этом по факту на себе. Походы сопровождались Сергеем и Павлом. Сергей много рассказывает о местности, все подробно и интересно. Павел, по всей видимости, инструктор, который может безопасно довести до прекрасного водопада и вывести назад, но молча, если только самим приставать и задавать вопросы. Проживание комфортное, гостиница 3 звезды, расположена прям у ЖД вокзала, шумновато. Но в целом, не напрягало. Природа прекрасная, особенно в горах)
    Добрый день!Добрый день!Добрый день!
  • Н
    Наталья
    21 марта 2024
    Горнолыжный тур на Красную Поляну
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но
  • И
    Иван
    19 марта 2024
    Горнолыжный тур на Красную Поляну
    Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.
  • В
    Валерия
    15 марта 2024
    Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых осенью и зимой
    Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024. Отдыхали вдвоём с ребёнком (14 лет). Последний раз посещала Сочи до олимпиады 2014. На шикарной инфраструктуре города и море положительных эмоций от того же кормления чаек (узнала, что летом они на лету булочки ловить не будут) останавливаться не буду. Постараюсь сделать отзыв максимально полезным для туристов. Итак, путевку по программе покупали через ООО «Большая Страна». Билеты на ж/д приобретали самостоятельно. Можно сэкономить и проработать этот же маршрут самостоятельно) Но! Не стоит забывать, что: - отпуск бывает не так часто, как бы хотелось (и не всегда хочется заморачиваться); - стоит позаботиться о бронировании номеров заранее, особенно в летний период. Проживание в рамках предложенной программы было выбрано в отеле «Гринн Хоста» 3 *. Сразу обращу внимание, что отель находится на вокзале именно в шаговой доступности. Прям 2 минуты пешком, не на машине. Считаю, что нужно это оговорить в программе, что поможет сэкономить туристам 252 рубля на такси)) и уж точно не стоит предлагать платный трансфер вокзал-гостиница! Про отель можно почитать на официальном сайте. Расположение замечательное: море, рынок, кафешки - все рядом. Мы были не в сезон. Бассейн есть маленький, но есть) Номер был нас на 3 этаже (сначала 326, потом 319). Замена номера осуществлена в связи с поломкой душа сразу. Полотенца меняли каждый день, постельное белье 1 раз в 3 дня. Фен слабенький, но сушит)) Кулер в другой стороне этажа у нас был, но милая девушка горничная нам сразу принесла 5 литров воды в номер (что несомненно удобно). Отмечу, что в отеле к открытию сезона, начались ремонтные работы (замена ламината). Нам не удобств при отдыхе не доставляли (т. к. мы были постоянно на экскурсиях). Звукоизоляцию плохая (ощутили в первый день), но нам повезло соседние номера освободились и было тихо. Вид из окна, либо на бассейн, либо на соседнее здание (ничего примечательного). Завтраки нам не понравились, но тут дело вкуса. Если приходить к 8.00 еда тёплая, если ближе к 9.30 все холодное. По ассортименту стандарт: яйца варенные, нарезка (сыр, колбаса, ветчина), апельсины и яблоки, был омлет или запеканка творожная, встречалась гречка с сосисками, рис с рыбой тушенной, были мясные биточки (не понравились совсем), какая-то каша, хлопья, капуста с сосисками. В разные дни по разному. Ассортимент вроде и ок для 3*, но приготовлено не вкусно (это наше мнение). Было бы здорово, если бы: все было тёплое; были бы блинчики, оладики, сырники (вкусные). Соответственно обеды и ужины мы в кафе отеля не брали. Где было вкусно? Заведение «Лось Лосось». У них классная солянка, пицца очень хорошая, паста с мидиями, салатики, лимонады и коктейли. Обслуживание тоже понравилось. Ещё понравился ресторан «Удача плюс». Тут по-дороже, но оно того стоит. Шикарная кастрюля с мидиями и сыром (их там реально много и вдвоём можно наесться). Взрослый комплект от шеф-повара). Брали разное горячее, коктейли, вкусно все. Забирали, что не доедали на завтрак)) А ещё ларёчек с кофе рекомендую (возле остановки «Аквамарин». Не далеко от «Лось-лосось». Там очень душевный мальчик работает и девочка тоже милая (очень дельные советы по отдыху дают: куда сходить, как доехать и что посетить). Кофе и горячий шоколад брали у них, отличный. Где-то ещё даже не пробовали, т. к. кадры решают все)) Что рекомендовала бы отелю: -включите стоимость тапок (50 р) в цену номера. И пусть тапочки мирно ожидают в номере своих постояльцев. А то смешно и неудобно получается, поднявшись в номер на 3 этаж с чемоданами без лифта бежать на 1 этаж покупать тапочки (их в номер не приносят); -освежитель воздуха в туалет я попросила (оказалось не предусмотрен). Почему? Предоставляйте по запросу хотя бы. Это же мелочи, но они нужны для комфорта. И запаситесь халатами. Почему человек проживая в «стандарте» не может взять в аренду за доп. плату халат? Теперь про саму экскурсионную программу. Здесь нам повезло. По факту у нас были индивидуальные экскурсии на кроссовере с шикарным специалистом и владелицей тур-фирмы (принимающая сторона) Анной. Время выезда согласовывалось заранее, маршрут также корректировался по нашему желанию. Получали много интересной и познавательной информации и фактов каждый день. Эмоции самые положительные. Вместе с тем, сама программа, которую я приобретала, нуждается в корректировки. Поясню по дням. 1 день- все соответствует заявленному; 2 день - гора Ахун закрыта на реконструкцию. Главная достопримечательность на этой горе - отлично сделанный туалет) Есть колесо обозрения, но в туманную погоду вида нет. Понравилась Мацестинская долина, источник, водопады на реке Змейка и пикник, организованный Анной) 3 день - здесь какая-то неразбериха вышла. Мне, как туристу, хочется ясности и понимания за что я плачу, и что я покупаю. Наше пребывание совпало с ВМФ 2024 - грандиозное событие! Сразу отмечу, что в Олимпийский парк мы с Анной попали 08.03 (посещение было ограничено с 28.02 по 07.03). Изначально обсудили возможность переноса. Но! О таких вещах нужно предупреждать туристов при продаже путевки! Нас могли туда и не пустить! Про парк расскажу чуть позже. Про экскурсию на Красную поляну. На кануне нам в мессенджер была сброшена квитанция выданная ООО «Анастасия» в наименовании услуги указана «Роза Хутор». Также выданы по 600 рублей на человека, как я поняла на оплату комплексного обеда. В составе группы нас повезли на экскурсию. Экскурсовод-водитель мужчина, не пояснил, что мы подниматься на подъёмниках будем на курорте «Красная поляна», а не на «Роза Хутор». Предварительно мы не посетили: -водопад «Девичьи слёзы»; -пасеку (была просто дегустация мёда возле кафе, где мы питались), но посетили какую-то эко-ферму, на которой производят косметику; -дольменный комплекс. Но не посещение этих объектов меня не сильно расстроило, хотя я за них и заплатила! Очень хотелось увидеть заявленную в программе Олимпийскую деревню, понять что же такое и где она Олимпийская набережная, и почему же мы поднялись в итоге на «Красную поляну», а не на «Розу Хутор». Про обеды отдельная история. Комплексные обеды на маршруте не предусмотрены. Питание по меню. По ценам, которые указаны в меню (при наличии 600 р. на человека) возможно купить только первое блюдо, но ни как не заявленный обед. Фото меню, кафе, чека (с указанием потраченной по итогу суммы) готова предоставить в подтверждение. И странно для меня ещё то, что экскурсовод не знает стоимость скипассов (хотел, чтобы я за ребёнка 14 лет, платила, как за взрослого, хотя везде указано, что скидки распространяются до 14 лет включительно). С Анной связалась для уточнения вопроса, почему меня привезли не туда, куда продали путевку. Пояснили, что изменения маршрута произведено из-за форс-мажора (каких-то соревнований). Отмечу, что соревнования, если таковые имели место быть (не проверяла) не являются форс-мажором, и господа, а как насчёт того, чтобы предупредить туристов?! Вопросы только по этому дню, проведённому без Анны. Отмечу, уж не знаю планировалось или нет, после нашего с Анной разговора нашу группу повезли в Роза Долину. Но сфотографироваться возле Олимпийских колец горной Олимпийской деревни и увидеть аллею флагов, о которых я сейчас узнаю из интернета, нам так и не довелось. Хотя самые большие ожидания были как-раз от этой экскурсии. Думаю, что стоит подумать о возможности пересчета конкретно этого экскурсионного дня, т. к. заявленное и полученное не соответствует. А главной целью, я так думаю, для любого тур-оператора является довольный турист) 4 день - свободный. Посетили Skypark (остались очень довольны), так что рекомендуем для посещения. Туристам также можно предлагать транспорт (мы пользовались услугами сторонней компании, с которой работает отель). 5 день - парк «Южные ворота» понравился. Красивые растения и интересная подача материала. Сделали много фотографий к весеннему празднику. На обед было блюдо под названием «сувлаки» и чай. По вкусу нормально, но мне сочности не хватило) После обеда отправились на прогулку по Тисосамшитовой роще. Все очень достойно и познавательно. Единственное в летний период, по-моему мнению, будет перебор с посещением экосистем в один день). Развалины старой Генуэстской крепости не видели, но если честно, нам они уже и не нужны были. И без того программа на день очень насыщенная. 5 - день. Посещение храмов. Здесь отдельное спасибо Анне за гибкость и ориентированность на туриста. Мы оговорили какие храмы хотим посетить, получили разноплановую информацию (и по архитектуре, и сказания…). Вкусно покушали хинкали и хачапури, попили чай. И апофеозом экскурсии стало посещение Олимпийского парка, который открыли для посещения 08.03. Для меня это самые яркие впечатления - прикоснуться к такому масштабному событию, как Всемирный фестиваль молодежи 2024! Увидеть, пусть хоть уже в стадии разбора, павильоны участников, различные инсталляции, в т. ч. павильон свой любимой Белгородской области) Я бы экскурсию в Олимпийский парк вынесла в отдельный день программы (прогулка по набережной, рассказы про олимпийскую деревню, посещение Сочи-парка, фонтаны (я так поняла есть какое-то шоу)) А так микс храмы - Олимпийский парк получился очень даже ничего)) Подводя итог, отмечу, что программа «Сочинский эксклюзив» мне понравилась. Что нуждается в доработке также отметила. Как и везде кадры решают все! Нам повезло и с индивидуальными экскурсиями, и с профессиональным гидом. Поэтому «Сочинский эксклюзив», действительно стал для меня эксклюзивом!
    Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024Делюсь впечатлениями от туристической программы «Сочинский эксклюзив» в период с 03.03. по 08.03.2024
  • Д
    Данетта
    5 марта 2024
    Горнолыжный тур на Красную Поляну
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
  • А
    Анастасия
    14 января 2024
    Новогодние каникулы на Красной поляне
    Добрый день! Мне очень понравилась поездка. Тур был продуман до мелочей, гид Ольга очень понимающая, знает интересные детали, общительная, участливая. Несмотря на то, что с погодой не сильно повезло, тур был очень насыщенным, интересным, от Сочи осталась в восторге! В феврале запланирована новая поездка от Большой Страны, с нетерпением жду:)
    Добрый день! Мне очень понравилась поездка. Тур был продуман до мелочей, гид Ольга очень понимающая, знаетДобрый день! Мне очень понравилась поездка. Тур был продуман до мелочей, гид Ольга очень понимающая, знаетДобрый день! Мне очень понравилась поездка. Тур был продуман до мелочей, гид Ольга очень понимающая, знаетДобрый день! Мне очень понравилась поездка. Тур был продуман до мелочей, гид Ольга очень понимающая, знает
  • К
    Ксения
    7 декабря 2023
    На тихом берегу реки, недалеко от моря: прогулки и отдых на природе
    Нам всё очень понравилось! Спасибо огромное!
  • И
    Ирина
    26 ноября 2023
    Женское счастье: отдых, правильное питание и проживание с видом на горы
    Прекрасное расположение, уединение в полной мере. Чудесная, живая природа. Благоприятный горный и морской воздух. Великолепные пейзажи. Уникальная, обширная программа (йога, продышки, поездки по мощным, знаковым местам, вкусное питание, отзывчивые и внимательные организаторы). С радостью вернусь снова.
    Прекрасное расположение, уединение в полной мере. Чудесная, живая природа. Благоприятный горный и морской воздух. Великолепные пейзажиПрекрасное расположение, уединение в полной мере. Чудесная, живая природа. Благоприятный горный и морской воздух. Великолепные пейзажиПрекрасное расположение, уединение в полной мере. Чудесная, живая природа. Благоприятный горный и морской воздух. Великолепные пейзажиПрекрасное расположение, уединение в полной мере. Чудесная, живая природа. Благоприятный горный и морской воздух. Великолепные пейзажиПрекрасное расположение, уединение в полной мере. Чудесная, живая природа. Благоприятный горный и морской воздух. Великолепные пейзажиПрекрасное расположение, уединение в полной мере. Чудесная, живая природа. Благоприятный горный и морской воздух. Великолепные пейзажиПрекрасное расположение, уединение в полной мере. Чудесная, живая природа. Благоприятный горный и морской воздух. Великолепные пейзажиПрекрасное расположение, уединение в полной мере. Чудесная, живая природа. Благоприятный горный и морской воздух. Великолепные пейзажиПрекрасное расположение, уединение в полной мере. Чудесная, живая природа. Благоприятный горный и морской воздух. Великолепные пейзажиПрекрасное расположение, уединение в полной мере. Чудесная, живая природа. Благоприятный горный и морской воздух. Великолепные пейзажи
  • А
    Алексей
    15 ноября 2023
    Секреты Большого Сочи. Экскурсии и активный отдых осенью и зимой
    С организатором было интересно, надёжно и комфортно. Сразу сложились дружеские доверительные отношения и расставались лучшими друзьями. С технической стороны организация была если не безупречной, то близкой к тому.
    С организатором было интересно, надёжно и комфортно. Сразу сложились дружеские доверительные отношения и расставались лучшими друзьямиС организатором было интересно, надёжно и комфортно. Сразу сложились дружеские доверительные отношения и расставались лучшими друзьями
  • Н
    Никита
    17 октября 2023
    Лесной лагерь в Сочи. Осенне-зимний тур
    Никогда не видел такое огромное количество документации для клиента, очень внимательно отнеслись к организации похода и сопровождали на всём протяжении.
    Никогда не видел такое огромное количество документации для клиента, очень внимательно отнеслись к организации похода и

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи

Самые популярные туры в Сочи
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 31
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Что посмотреть в Сочи
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