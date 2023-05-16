Поход в Сочи золотой осенью и на майские праздники подарит нам фотографии тропических лесов, изумрудных речек, каньонов и самых красивых водопадов! Мы совершим заоблачную прогулку по канатной дороге на курорт Красная Поляна и своими глазами увидим место, где проходили Олимпийские игры-2014.
Также украсит наш тур ночное путешествие к самому большому светомузыкальному фонтану юга России – потрясающему каскаду Жар-птица!
мая
окт
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Набережная г. Адлер, Олимпийский парк, светомузыкальный фонтан
До 12:00 – сбор группы в г. Адлер.
В аэропорту группа встречается возле входа в аэропорт, на железнодорожном вокзале сбор группы возле входа в новое здание вокзала со стороны города.
Переезд в гостиницу, поселение.
Набережная г. Адлер, Олимпийский парк, светомузыкальный фонтан.
Активный тур в Сочи на неделю начнем с прогулки по набережной города Адлер и посетим Олимпийский парк.
Весь наш путь лежит вдоль моря.
На майские праздники и осенью в Сочи вовсю кипит жизнь: продается мороженое, работают сувенирные лавки, прокат велосипедов и самокатов.
Олимпийский парк – это сердце Адлера, именно здесь проходили зимние Олимпийские игры в Сочи 2014.
Сочинский парк – это грандиозные спортивные объекты, на которых проводились соревнования по хоккею, фигурному катанию, кёрлингу, шорт-треку.
Мы увидим знаменитый стадион «Фишт», ледовую арена «Шайба», керлинг-центр «Ледяной куб».
Парк Сочи украшают фонтаны, повсюду растут пальмы.
Туристы прогуливаются по разноцветным парковым дорожкам, фотографируются на фоне флагов и ярких колец Олимпиады.
Когда на город плавно опускается ночь, включается великолепная подсветка зданий в Олимпийском парке, яркие огни так и переливаются на фоне темного неба.
Когда уже полностью стемнеет, включается светомузыкальный фонтан – визитная карточка парка!
Зажигается огромный олимпийский факел, у подножия которого начинается танец огня и света.
Под известные музыкальные произведения, струи воды поднимаются вверх, игриво переплетаются, крутятся в воздухе и взмывают ввысь.
Фонтан каждую минуту меняет свои краски!
Потрясающее зрелище, мы с вами это обязательно увидим!
Активная часть: 9,3 км, продолжительность 5-6 часов.
Треккинг в тисо-самшитовую роща в г. Хоста
Все наши пешие походы в Сочи начинаются из города Адлер.
Садимся на транспорт и едем в горы!
На восточном склоне горы Ахун находится уникальная тисо-самшитовая роща.
Здесь в первозданном виде сохранились реликтовые, доледниковые леса, папоротники и лианы.
Возраст этих растений от 400 до 2000 лет!
В роще впервые увидим удивительный, мохнатый самшит.
Туристический поход в Сочи проходит через каменный разлом-лабиринт, мимо руин древней крепости и выводит к горной реке.
Здесь из белоснежной горной порода образовался живописный каньон Чертовы ворота, по которому бежит изумрудная речка Хоста.
Активная часть: 6,8 км, перепад высот 70-180 м, продолжительность: 5 часов.
Треккинг в каньон Белые Скалы (Навалишенское ущелье)
Поход в горы Сочи невозможно представить без посещения этого ущелья!
Добро пожаловать в мир влажных субтропиков!
Сказочный самшит, дикие лианы, высокие деревья, обвитые плющом – все это Навалишенское ущелье.
Деревянные лестницы уведут нас за собой на самое дно каньона, где бежит река Большая Хоста.
Тысячи лет назад здесь произошел разлом земной коры, и теперь мы можем наблюдать невероятные изгибы ущелья!
Темно-изумрудная река создает яркий контраст с белоснежной горной породой.
Поход в Сочи по этому маршруту идет вдоль реки, мимо завалов камней, природных ванны и небольших водопадов.
Наши водоплавающие туристы, берите купальники! Мы вам покажем ТАКУЮ ЗАВОДЬ, где обязательно захочется искупаться =)).
Активная часть: 6,1 км, перепад высот 260-120-260 м, продолжительность 6 часов.
Треккинг на Ореховский водопад, экопарк Ажек, водопад Ажек
Сочинский нацпарк – это не только прекрасное место для горных походов в Сочи, но и настоящая сокровищница водопадов Кавказа!
Сегодня увидим Ореховский водопад, который находится на реке Безуменке.
Этот водопад может похвастаться тем, что он один из самых высоких водопадов в Нацпарке – высота 27 метров.
К водопаду ведет длииииииинная лестница из множества ступенек, но он того стоит!
Рядом находится экопарк Ажек.
Поход на Ажек в Сочи - один из самых продолжительных в программе нашего тура.
Комфортная тропинка ведет вдоль реки Сочи по настоящему тропическому лесу.
Справа и слева растет мох, папоротники, по деревьям вьется плющ.
Особую сказочность этим местам добавляет мохнатый самшит – вечнозеленый житель местных лесов.
На майские праздники в этом ущелье цветет потрясающие, фиолетовые рододендроны.
Тропинка спускается к реке, бежит по камням, прыгает через деревья и вскоре приводит к водопаду.
В этом месте можно снимать фильмы!
Темные стены ущелья плавно поднимаются вверх, на них, словно лианы, раскачивается длинный плющ.
Где-то далеко-далеко виден кусочек неба и подвесной деревянный мостик.
Украшает эту великолепную картину изумрудный водопад Ажек.
На майские праздники он особенно полноводный!
Активная часть: 12,6 км, перепад высот 140-270 м, продолжительность: 6-6,5 часов.
Красная Поляна, канатная дорога «Роза Хутор»
Красная Поляна – это курорт-мечта, который вырос у нас на глазах всего за несколько лет.
Походы в Сочи и Красной поляне осенью и на майские невероятно популярны!
Зимой здесь рай для горнолыжников, а летом Красная Поляна подарит своим туристам необыкновенные, панорамные виды.
По канатной дороге быстро поднимаемся вверх, на смотровые площадки самого большого и самого любимого лыжниками комплекса «Роза Хутор».
Здесь мы уже выше облаков =))). Вокруг нас – горные хребты Аибга, Псехако и Главный Кавказский Хребет.
А вдалеке – Черное море!
Активная часть: 4,5 км, подъем по канатной дороге на курорте Красная Поляна на высоту 2500 м, продолжительность 6-7 часов.
Треккинг на Змейковские водопады. Орлиные скалы, титан Прометей, Агурские водопады
Змейковские водопады находятся на реке Дикарка.
Весь маршрут проходит через буковый лес, где растут реликтовые растения – лавровишня, самшит, колхидский плющ.
Походы по Сочи и Кавказу дают возможность познакомиться с удивительными растениями субтропиков.
Сегодня увидим пять Змейковских водопадов высотой от трех до десяти метров!
Здесь встречаются водопады в виде водоворотов, двойные водопады.
Но самый интересный – большой каскадный водопад.
Словно белые, воздушные змеи, потоки воды легко бегут по огромным каменным ступеням.
Активная часть прохождения по маршруту: 3,6 км, перепад высот 140-230 м, продолжительность маршрута 1,5-2 часа.
Далее треккинг в Сочи ведет нас в Агурское ущелье.
Все мы знаем, что Сочи и Кавказ – это земля легенд.
Одна из них совсем рядом!
Ведь именно в этих местах был прикован к скале Прометей, который принес людям огонь.
Поднявшись на Орлиные скалы, мы увидим бронзовую статую этого титана.
С заоблачной высоты спускаемся вниз и попадаем в тенистое ущелье реки Агура.
Постепенно привыкаем к роскошным пейзажам Сочи: как и положено, вокруг великолепный лес, отвесные скалы.
Изумрудная река Агура рождает водопады и украшает свое ущелье манящими природными купелями.
Конечно же, мы не устоим и будем здесь купаться.
А фотографы с удовольствием будут снимать «шелковую воду» на прекрасных Агурских водопадах!
Активная часть: 9,7 км, перепад высот 35-380 м, продолжительность 4-5 часов.
Дендрологический парк «Южные культуры». Отъезд
Парк «Южные культуры» – одно из любимых мест отдыха жителей Сочи.
Дендропарк насчитывает сотни экзотических растений, привезенных сюда из Китая, Японии и даже из Африки.
Здесь растут гималайские кедры, магнолии, пальмы, тюльпановые деревья и целая роща вечнозеленого бамбука.
Прекрасно дополняют ландшафтный дизайн парка Сочи декоративные водоемы с элегантными мостиками и островками.
Гулять здесь – одно удовольствие!
Активная часть треккинга на майские и осенью: 13,5 км, продолжительность похода 5-6 часов.
16:00 – прибытие в г. Адлер (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.
Обратные билеты следует приобретать на поезда/самолеты, которые отправляются после 17:00.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице в г. Адлер в отеле «Барин Хаус Отель» или отеле аналогичного класса: двух-, трехместные номера с удобствами, телевизор, холодильник, Wi-Fi.
Варианты проживания
Отель «Барин Хаус Отель»
Отель «Барин Хаус» отличается удобным расположением в центре Адлера, в 400 метрах от Центрального пляжа Адлера, в 2,7 км от Олимпийского пляжа и в 1,1 км от парка «Южные культуры».
К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатный Wi-Fi. На территории разбит сад и обустроена терраса. Гости могут забронировать семейные номера.
Во всех номерах есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В числе удобств — холодильник.
В 2,4 км от отеля «Барин Хаус» находится торговый центр Plaza Home, а в 3 км — керлинговый центр «Ледяной куб». Расстояние до международного аэропорта Сочи (Адлер) составляет 8 км.
Гостиница «Локалита»
Мини-отель «Локалита» расположен в Адлере, в 1,3 км от Олимпийского пляжа и в 2,7 км от центрального пляжа.
К услугам гостей терраса, принадлежности для барбекю и бесплатная частная парковка. Желающие могут забронировать семейные номера.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут воспользоваться общей кухней. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
В каждом номере установлен письменный стол. В числе прочих удобств — собственная ванная комната с душем и тапочками, телевизор с плоским экраном и кондиционер.
В некоторых номерах обустроена гостиная зона. Гостям предоставляются постельное белье и полотенца.
Дворец зимнего спорта «Айсберг» и кёрлинговый центр «Ледяной куб» находятся в 2,1 км. Расстояние от мини-отеля «Локалита» до международного аэропорта Адлер-Сочи составляет 8 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проживание в гостинице в г. Адлер в отеле «Барин Хаус Отель» или отеле аналогичного класса: двух-, трехместные номера с удобствами, телевизор, холодильник, Wi-Fi
- Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Билеты на канатную дорогу в горнолыжном комплексе Роза Хутор
- Входные билеты в Тисо-самшитовую рощу, каньон "Белые Скалы", экопарк Ажек, Змейковские водопады, Агурские водопады, дендропарк "Южные культуры"
- Услуги инструктора
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Адлер и обратно
- Обед в 1-й день, ужины. Возле нашей гостиницы есть кафе, столовая, где можно поужинать
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Кепка / панамка;
- Куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
- Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна – для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска – для ходьбы в гостинице;
- Футболка;
- Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
- Ходовые брюки;
- Нижнее белье;
- Носки;
- Кроссовки с толстой подошвой;
- Шлепки (для ходьбы в гостинице);
- Купальник;
- Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- Непромокаемая одежда или дождевик;
- Треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, трекинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО;
- Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- Фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
- Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- Расческа;
- Солнцезащитные очки. Для людей с повышенной чувствительностью глаз к солнечным лучам, рекомендуем иметь очки с ультрафиолетовым (УФ) фильтром;
- Пластиковая бутылка 0,5-0,75 л (для питьевой воды на маршруте);
- Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте).
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.
Какая инфраструктура на маршруте?
Есть аптека, почта, банкоматы, кафе, продуктовые магазины и супермаркет.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо за предоставленную возможность увидеть такую красоту! Водопады, природа, на удивление повезло с погодой в начале ноября! Ребенок даже искупался в море!
Гид/инструктор Наталья настоящий профессионал своего дела! Всем рекомендую этот тур!