Треккинг в Сочи. Каникулы в субтропиках

Групповой тур в Сочи
5
3 отзыва
Акция! На заезды, которые начинаются с 01.09.2024 г., действует скидка раннего бронирования — 7% (при внесении предоплаты до 30.04.2024 г.).В этом активном туре мы покажем самые интересные места Большого Сочи, о которых вы даже не догадывались! Природу подарила Краснодарскому краю множество живописных ущелий. Для этого региона характерны короткие, легкие маршруты с небольшими перепадами высот.

Поход в Сочи золотой осенью и на майские праздники подарит нам фотографии тропических лесов, изумрудных речек, каньонов и самых красивых водопадов! Мы совершим заоблачную прогулку по канатной дороге на курорт Красная Поляна и своими глазами увидим место, где проходили Олимпийские игры-2014.

Также украсит наш тур ночное путешествие к самому большому светомузыкальному фонтану юга России – потрясающему каскаду Жар-птица!
Треккинг в Сочи. Каникулы в субтропиках
Треккинг в Сочи. Каникулы в субтропиках
Треккинг в Сочи. Каникулы в субтропиках
Ближайшие даты:
5
мая
20
окт

Что вас ожидает:

Олимпийский парк
Олимпийский парк
Это сердце Адлера, именно здесь проходили зимние Олимпийские игры в Сочи 2014
Светомузыкальный фонтан
Светомузыкальный фонтан
Визитная карточка Олимпийского парка! Зажигается огромный олимпийский факел, у подножия которого начинается танец огня и света
Тисо-самшитовая роща
Тисо-самшитовая роща
Здесь в первозданном виде сохранились реликтовые, доледниковые леса, папоротники и лианы. Возраст этих растений от 400 до 2000 лет!
Каньон Белые Скалы
Каньон Белые Скалы
Деревянные лестницы уведут нас за собой на самое дно каньона, где бежит река Большая Хоста
Ореховский водопад
Ореховский водопад
Этот водопад один из самых высоких водопадов в Сочинском Нацпарке – высота 27 метров
Красная Поляна
Красная Поляна
Курорт-мечта, который вырос у нас на глазах всего за несколько лет
Змейковские водопады
Змейковские водопады
Шикарные виды, зеленый лес и падающие вниз струи воды
Дендропарк «Южные культуры»
Дендропарк «Южные культуры»
Насчитывает сотни экзотических растений, привезенных сюда из Китая, Японии и даже из Африки
Орлиные скалы
Орлиные скалы
Сверху открываются непередаваемые панорамные виды, которые просто захватывают дух

Программа тура по дням

1 день

Набережная г. Адлер, Олимпийский парк, светомузыкальный фонтан

До 12:00 – сбор группы в г. Адлер.

В аэропорту группа встречается возле входа в аэропорт, на железнодорожном вокзале сбор группы возле входа в новое здание вокзала со стороны города.

Переезд в гостиницу, поселение.

Набережная г. Адлер, Олимпийский парк, светомузыкальный фонтан.

Активный тур в Сочи на неделю начнем с прогулки по набережной города Адлер и посетим Олимпийский парк.

Весь наш путь лежит вдоль моря.

На майские праздники и осенью в Сочи вовсю кипит жизнь: продается мороженое, работают сувенирные лавки, прокат велосипедов и самокатов.

Олимпийский парк – это сердце Адлера, именно здесь проходили зимние Олимпийские игры в Сочи 2014.

Сочинский парк – это грандиозные спортивные объекты, на которых проводились соревнования по хоккею, фигурному катанию, кёрлингу, шорт-треку.

Мы увидим знаменитый стадион «Фишт», ледовую арена «Шайба», керлинг-центр «Ледяной куб».

Парк Сочи украшают фонтаны, повсюду растут пальмы.

Туристы прогуливаются по разноцветным парковым дорожкам, фотографируются на фоне флагов и ярких колец Олимпиады.

Когда на город плавно опускается ночь, включается великолепная подсветка зданий в Олимпийском парке, яркие огни так и переливаются на фоне темного неба.

Когда уже полностью стемнеет, включается светомузыкальный фонтан – визитная карточка парка!

Зажигается огромный олимпийский факел, у подножия которого начинается танец огня и света.

Под известные музыкальные произведения, струи воды поднимаются вверх, игриво переплетаются, крутятся в воздухе и взмывают ввысь.

Фонтан каждую минуту меняет свои краски!

Потрясающее зрелище, мы с вами это обязательно увидим!

Активная часть: 9,3 км, продолжительность 5-6 часов.

Набережная г. Адлер, Олимпийский парк, светомузыкальный фонтанНабережная г. Адлер, Олимпийский парк, светомузыкальный фонтанНабережная г. Адлер, Олимпийский парк, светомузыкальный фонтанНабережная г. Адлер, Олимпийский парк, светомузыкальный фонтанНабережная г. Адлер, Олимпийский парк, светомузыкальный фонтанНабережная г. Адлер, Олимпийский парк, светомузыкальный фонтан
2 день

Треккинг в тисо-самшитовую роща в г. Хоста

Все наши пешие походы в Сочи начинаются из города Адлер.

Садимся на транспорт и едем в горы!

На восточном склоне горы Ахун находится уникальная тисо-самшитовая роща.

Здесь в первозданном виде сохранились реликтовые, доледниковые леса, папоротники и лианы.

Возраст этих растений от 400 до 2000 лет!

В роще впервые увидим удивительный, мохнатый самшит.

Туристический поход в Сочи проходит через каменный разлом-лабиринт, мимо руин древней крепости и выводит к горной реке.

Здесь из белоснежной горной порода образовался живописный каньон Чертовы ворота, по которому бежит изумрудная речка Хоста.

Активная часть: 6,8 км, перепад высот 70-180 м, продолжительность: 5 часов.

Треккинг в тисо-самшитовую роща в г. ХостаТреккинг в тисо-самшитовую роща в г. ХостаТреккинг в тисо-самшитовую роща в г. ХостаТреккинг в тисо-самшитовую роща в г. Хоста
3 день

Треккинг в каньон Белые Скалы (Навалишенское ущелье)

Поход в горы Сочи невозможно представить без посещения этого ущелья!

Добро пожаловать в мир влажных субтропиков!

Сказочный самшит, дикие лианы, высокие деревья, обвитые плющом – все это Навалишенское ущелье.

Деревянные лестницы уведут нас за собой на самое дно каньона, где бежит река Большая Хоста.

Тысячи лет назад здесь произошел разлом земной коры, и теперь мы можем наблюдать невероятные изгибы ущелья!

Темно-изумрудная река создает яркий контраст с белоснежной горной породой.

Поход в Сочи по этому маршруту идет вдоль реки, мимо завалов камней, природных ванны и небольших водопадов.

Наши водоплавающие туристы, берите купальники! Мы вам покажем ТАКУЮ ЗАВОДЬ, где обязательно захочется искупаться =)).

Активная часть: 6,1 км, перепад высот 260-120-260 м, продолжительность 6 часов.

Треккинг в каньон Белые Скалы (Навалишенское ущелье)Треккинг в каньон Белые Скалы (Навалишенское ущелье)Треккинг в каньон Белые Скалы (Навалишенское ущелье)Треккинг в каньон Белые Скалы (Навалишенское ущелье)
4 день

Треккинг на Ореховский водопад, экопарк Ажек, водопад Ажек

Сочинский нацпарк – это не только прекрасное место для горных походов в Сочи, но и настоящая сокровищница водопадов Кавказа!

Сегодня увидим Ореховский водопад, который находится на реке Безуменке.

Этот водопад может похвастаться тем, что он один из самых высоких водопадов в Нацпарке – высота 27 метров.

К водопаду ведет длииииииинная лестница из множества ступенек, но он того стоит!

Рядом находится экопарк Ажек.

Поход на Ажек в Сочи - один из самых продолжительных в программе нашего тура.

Комфортная тропинка ведет вдоль реки Сочи по настоящему тропическому лесу.

Справа и слева растет мох, папоротники, по деревьям вьется плющ.

Особую сказочность этим местам добавляет мохнатый самшит – вечнозеленый житель местных лесов.

На майские праздники в этом ущелье цветет потрясающие, фиолетовые рододендроны.

Тропинка спускается к реке, бежит по камням, прыгает через деревья и вскоре приводит к водопаду.

В этом месте можно снимать фильмы!

Темные стены ущелья плавно поднимаются вверх, на них, словно лианы, раскачивается длинный плющ.

Где-то далеко-далеко виден кусочек неба и подвесной деревянный мостик.

Украшает эту великолепную картину изумрудный водопад Ажек.

На майские праздники он особенно полноводный!

Активная часть: 12,6 км, перепад высот 140-270 м, продолжительность: 6-6,5 часов.

Треккинг на Ореховский водопад, экопарк Ажек, водопад АжекТреккинг на Ореховский водопад, экопарк Ажек, водопад АжекТреккинг на Ореховский водопад, экопарк Ажек, водопад АжекТреккинг на Ореховский водопад, экопарк Ажек, водопад АжекТреккинг на Ореховский водопад, экопарк Ажек, водопад Ажек
5 день

Красная Поляна, канатная дорога «Роза Хутор»

Красная Поляна это курорт-мечта, который вырос у нас на глазах всего за несколько лет.

Походы в Сочи и Красной поляне осенью и на майские невероятно популярны!

Зимой здесь рай для горнолыжников, а летом Красная Поляна подарит своим туристам необыкновенные, панорамные виды.

По канатной дороге быстро поднимаемся вверх, на смотровые площадки самого большого и самого любимого лыжниками комплекса «Роза Хутор».

Здесь мы уже выше облаков =))). Вокруг нас горные хребты Аибга, Псехако и Главный Кавказский Хребет.

А вдалеке – Черное море!

Активная часть: 4,5 км, подъем по канатной дороге на курорте Красная Поляна на высоту 2500 м, продолжительность 6-7 часов.

Красная Поляна, канатная дорога «Роза Хутор»Красная Поляна, канатная дорога «Роза Хутор»Красная Поляна, канатная дорога «Роза Хутор»Красная Поляна, канатная дорога «Роза Хутор»
6 день

Треккинг на Змейковские водопады. Орлиные скалы, титан Прометей, Агурские водопады

Змейковские водопады находятся на реке Дикарка.

Весь маршрут проходит через буковый лес, где растут реликтовые растения – лавровишня, самшит, колхидский плющ.

Походы по Сочи и Кавказу дают возможность познакомиться с удивительными растениями субтропиков.

Сегодня увидим пять Змейковских водопадов высотой от трех до десяти метров!

Здесь встречаются водопады в виде водоворотов, двойные водопады.

Но самый интересный – большой каскадный водопад.

Словно белые, воздушные змеи, потоки воды легко бегут по огромным каменным ступеням.

Активная часть прохождения по маршруту: 3,6 км, перепад высот 140-230 м, продолжительность маршрута 1,5-2 часа.

Далее треккинг в Сочи ведет нас в Агурское ущелье.

Все мы знаем, что Сочи и Кавказ – это земля легенд.

Одна из них совсем рядом!

Ведь именно в этих местах был прикован к скале Прометей, который принес людям огонь.

Поднявшись на Орлиные скалы, мы увидим бронзовую статую этого титана.

С заоблачной высоты спускаемся вниз и попадаем в тенистое ущелье реки Агура.

Постепенно привыкаем к роскошным пейзажам Сочи: как и положено, вокруг великолепный лес, отвесные скалы.

Изумрудная река Агура рождает водопады и украшает свое ущелье манящими природными купелями.

Конечно же, мы не устоим и будем здесь купаться.

А фотографы с удовольствием будут снимать «шелковую воду» на прекрасных Агурских водопадах!

Активная часть: 9,7 км, перепад высот 35-380 м, продолжительность 4-5 часов.

Треккинг на Змейковские водопады. Орлиные скалы, титан Прометей, Агурские водопадыТреккинг на Змейковские водопады. Орлиные скалы, титан Прометей, Агурские водопадыТреккинг на Змейковские водопады. Орлиные скалы, титан Прометей, Агурские водопадыТреккинг на Змейковские водопады. Орлиные скалы, титан Прометей, Агурские водопады
7 день

Дендрологический парк «Южные культуры». Отъезд

Парк «Южные культуры» одно из любимых мест отдыха жителей Сочи.

Дендропарк насчитывает сотни экзотических растений, привезенных сюда из Китая, Японии и даже из Африки.

Здесь растут гималайские кедры, магнолии, пальмы, тюльпановые деревья и целая роща вечнозеленого бамбука.

Прекрасно дополняют ландшафтный дизайн парка Сочи декоративные водоемы с элегантными мостиками и островками.

Гулять здесь – одно удовольствие!

Активная часть треккинга на майские и осенью: 13,5 км, продолжительность похода 5-6 часов.

16:00 – прибытие в г. Адлер (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.

Обратные билеты следует приобретать на поезда/самолеты, которые отправляются после 17:00.

Дендрологический парк «Южные культуры». ОтъездДендрологический парк «Южные культуры». ОтъездДендрологический парк «Южные культуры». ОтъездДендрологический парк «Южные культуры». Отъезд

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице в г. Адлер в отеле «Барин Хаус Отель» или отеле аналогичного класса: двух-, трехместные номера с удобствами, телевизор, холодильник, Wi-Fi.

Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы – 12 000 руб. за весь период отдыха.

Варианты проживания

Отель «Барин Хаус Отель»

6 ночей

Отель «Барин Хаус» отличается удобным расположением в центре Адлера, в 400 метрах от Центрального пляжа Адлера, в 2,7 км от Олимпийского пляжа и в 1,1 км от парка «Южные культуры».

К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатный Wi-Fi. На территории разбит сад и обустроена терраса. Гости могут забронировать семейные номера.

Во всех номерах есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В числе удобств — холодильник.

В 2,4 км от отеля «Барин Хаус» находится торговый центр Plaza Home, а в 3 км — керлинговый центр «Ледяной куб». Расстояние до международного аэропорта Сочи (Адлер) составляет 8 км.

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Гостиница «Локалита»

6 ночей

Мини-отель «Локалита» расположен в Адлере, в 1,3 км от Олимпийского пляжа и в 2,7 км от центрального пляжа.

К услугам гостей терраса, принадлежности для барбекю и бесплатная частная парковка. Желающие могут забронировать семейные номера.

Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут воспользоваться общей кухней. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.

В каждом номере установлен письменный стол. В числе прочих удобств — собственная ванная комната с душем и тапочками, телевизор с плоским экраном и кондиционер.

В некоторых номерах обустроена гостиная зона. Гостям предоставляются постельное белье и полотенца.

Дворец зимнего спорта «Айсберг» и кёрлинговый центр «Ледяной куб» находятся в 2,1 км. Расстояние от мини-отеля «Локалита» до международного аэропорта Адлер-Сочи составляет 8 км.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проживание в гостинице в г. Адлер в отеле «Барин Хаус Отель» или отеле аналогичного класса: двух-, трехместные номера с удобствами, телевизор, холодильник, Wi-Fi
  • Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Билеты на канатную дорогу в горнолыжном комплексе Роза Хутор
  • Входные билеты в Тисо-самшитовую рощу, каньон "Белые Скалы", экопарк Ажек, Змейковские водопады, Агурские водопады, дендропарк "Южные культуры"
  • Услуги инструктора
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Адлер и обратно
  • Обед в 1-й день, ужины. Возле нашей гостиницы есть кафе, столовая, где можно поужинать
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Россия, Краснодарский край, Сочи, жилой район Адлер
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Кепка / панамка;
  • Куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
  • Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна – для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска – для ходьбы в гостинице;
  • Футболка;
  • Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
  • Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
  • Ходовые брюки;
  • Нижнее белье;
  • Носки;
  • Кроссовки с толстой подошвой;
  • Шлепки (для ходьбы в гостинице);
  • Купальник;
  • Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • Непромокаемая одежда или дождевик;
  • Треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, трекинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО;
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • Фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • Расческа;
  • Солнцезащитные очки. Для людей с повышенной чувствительностью глаз к солнечным лучам, рекомендуем иметь очки с ультрафиолетовым (УФ) фильтром;
  • Пластиковая бутылка 0,5-0,75 л (для питьевой воды на маршруте);
  • Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте).
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Какая инфраструктура на маршруте?

Есть аптека, почта, банкоматы, кафе, продуктовые магазины и супермаркет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
16 мая 2023
Несмотря на погоду, отдых удался! Группа была не большая, 7 человек. Маршрут прекрасно продуман, прогулки по горам великолепны. Во время похода на ура пошли горячие сосиски, сваренные гидом на месте, горячий чай, бутерброды. С гидом считаю нам очень повезло.
Н
7 ноя 2022
Путешествовали с ребенком 9 лет. Ребенок в восторге! Повезло с инструктором и группой в целом! Душевно, весело, восстановились, подзарядились!
Спасибо за предоставленную возможность увидеть такую красоту! Водопады, природа, на удивление повезло с погодой в начале ноября! Ребенок даже искупался в море!
Гид/инструктор Наталья настоящий профессионал своего дела! Всем рекомендую этот тур!
Н
21 мар 2024
Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!
Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но

Тур входит в следующие категории Сочи

ПешеходныеНа автобусеКрасная полянаВыездныеОлимпийский ПаркПопулярные местаОреховский водопадПрирода и пейзажиВсе турыБелые скалыОрлиные скалыЗмейковские водопады7-дневные турыТисо-самшитовая рощаТреккинг и походы

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