Об экскурсии

Вы едете только своей компанией, останавливаетесь там, где Вам захочется и делаете фото, гуляете дегустируете вино, сыр, мед, без тайминга и очереди.

Экскурсия проходит по труднопроходимым местам Абхазии, куда могут проехать только мощные внедорожники. Наши водители профессионалы с многолетним стажем вождения по горным дорогам не только довезут Вас с ветерком, но и создадут атмосферу гостеприимства и веселья!

Организационные детали