Об экскурсии
Вы едете только своей компанией, останавливаетесь там, где Вам захочется и делаете фото, гуляете дегустируете вино, сыр, мед, без тайминга и очереди.
Экскурсия проходит по труднопроходимым местам Абхазии, куда могут проехать только мощные внедорожники. Наши водители профессионалы с многолетним стажем вождения по горным дорогам не только довезут Вас с ветерком, но и создадут атмосферу гостеприимства и веселья!
Организационные детали
- Пропускают только граждан РФ, по паспорту (он должен быть в надлежащем для документа виде), а также граждан ДНР и ЛНР.
- У вас не должно быть задолженностей перед судебными приставами.
- Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого, впускают на территорию страны в присутствии законного родителя. Необходимо предъявить свидетельство о рождении.
- Наденьте удобную обувь и захватите ветровку.
- Возьмите наличные, потому что в Абхазии не везде есть терминалы для оплаты картой.