Потрясающая индивидуальная экскурсия на джипах по уникальным местам Абхазии

Экскурсия проходит по труднопроходимым местам Абхазии, куда могут проехать только мощные...

Экскурсия проходит по труднопроходимым местам Абхазии, куда могут проехать только мощные внедорожники.

Наши водители профессионалы с многолетним стажем вождения по горным дорогам не только довезут Вас с ветерком, но и создадут атмосферу гостеприимства и веселья!
Потрясающая индивидуальная экскурсия на джипах по уникальным местам Абхазии
Потрясающая индивидуальная экскурсия на джипах по уникальным местам Абхазии
Потрясающая индивидуальная экскурсия на джипах по уникальным местам Абхазии
Потрясающая индивидуальная экскурсия на джипах по уникальным местам Абхазии

Что вы увидите 🤩

  • Старая Гагра
  • Ресторан Гагрипш
  • Знаменитая колоннада
  • Парк принца Ольденбургского
  • Смотровая площадка с территории Новой Гагры
  • Живописное Рицинское ущелье
  • Голубое озеро
  • Водопады Девичьи и Мужские слезы
  • Каменный мешок
  • Озеро Рица
  • Живописная дорога к Гегскому водопаду
  • Висячие мосты
  • Гегский водопад
  • Молочный водопад
  • Водопад Птичий клюв
  • Пасека
  • Белые скалы
Об экскурсии
Вы едете только своей компанией, останавливаетесь там, где Вам захочется и делаете фото, гуляете дегустируете вино, сыр, мед, без тайминга и очереди.
Экскурсия проходит по труднопроходимым местам Абхазии, куда могут проехать только мощные внедорожники. Наши водители профессионалы с многолетним стажем вождения по горным дорогам не только довезут Вас с ветерком, но и создадут атмосферу гостеприимства и веселья!
Организационные детали
  • Пропускают только граждан РФ, по паспорту (он должен быть в надлежащем для документа виде), а также граждан ДНР и ЛНР.
  • У вас не должно быть задолженностей перед судебными приставами.
  • Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого, впускают на территорию страны в присутствии законного родителя. Необходимо предъявить свидетельство о рождении.
  • Наденьте удобную обувь и захватите ветровку.
  • Возьмите наличные, потому что в Абхазии не везде есть терминалы для оплаты картой.

Цены на экскурсию

Для группы 1-8 человек
Стандартный билет
15 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер от отеля
  • Экологический сбор на озере Рица (350 руб. /чел.)
  • Дегустации вина, сыров, копченостей
  • Купание в море в Гаграх (летом).
Что не входит
  • Питание
  • Cувениры.
Место начала и завершения
Ваш адрес в Сочи и Адлере
Важная информация
  • Экологический сбор 350 руб уже включен в стоимость, оденьте удобную обувь, захватите ветровку, все остальное организуем Мы!
  • Приготовьте наличные, потом что в Абхазии не везде есть терминалы для оплаты картой, при пересечении границы, рекомендуем перевести телефоны в режим полета, что бы не включился роуминг.
  • Паспорт в ненадлежащем виде (порван, потертый, разрисован и т. д.)
  • Пропускают только граждане РФ, по паспорту, а также граждан ДНР и ЛНР
  • Нет задолженностей перед судебными приставами
  • На несовершеннолетних детей берем свидетельство о рождении
  • Детей впускают в присутствии законного родителя
  • Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 8:30

Ольга
Ольга
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