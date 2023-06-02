Насыщенный день с вау-пейзажами, достопримечательностями Абхазии и дружеской атмосферой
июн
июн
июн
июн
июн
июл
июл
даты
Описание
Что вас ожидает
Дорога к озеру Рица: классика и не только
В первой части путешествия вы не пропустите достопримечательности Абхазии, которые традиционно включают в её Золотое кольцо: колоннаду и ресторан Гагрипш 1903 года в Гагре, Юпшарский каньон (узкое ущелье, или «каменный мешок»), Голубое озеро и смотровую площадку Чабгарский карниз. Кроме того, с нами вы увидите фактурные Белые скалы на побережье, Молочный водопад и Бзыбский храм 10 века, пройдёте по подвесному мосту через реку Бзыбь и подниметесь на смотровую Птичий ключ (350 м выше озера Рица).
Рица и поход к Малой Рице
Полюбуемся главной природной достопримечательностью Абхазии и отправимся подальше от толп туристов. Вас ждёт треккинг по дивному лесу (около 1,5 часов). Первые 300 метров крутого подъёма словно проверяют тебя на прочность — достоин ли ты увидеть эту красоту? Зато остальной маршрут более чем спокойный. На Малой Рице вы сможете не только прогуляться вдоль озера с видами на гору Пшегишхва, но и взять в аренду лодочку. Здесь же устроим пикник с домашним пирогом и чаем.
И ещё одна фишка нашей поездки — джип-тур на Гегский водопад!
Организационные детали
- Автомобильная часть проходит на минивэне или внедорожнике УАЗ Патриот
- Поход к озеру Рица средней сложности, ближе к лёгкой. Расстояние — 3 км в одну сторону, перепад высоты — около 300 м. Проходили даже дети 4 лет.
- В стоимость включено: трансфер от вашего отеля и обратно, домашний пирог и чай на всю группу
- Дополнительно оплачивается экосбор национального парка — 700 руб. с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.