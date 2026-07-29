В первой части путешествия вы не пропустите достопримечательности Абхазии, которые традиционно включают в её Золотое кольцо: колоннаду и ресторан Гагрипш 1903 года в Гагре, Юпшарский каньон (узкое ущелье, или «каменный мешок»), Голубое озеро и смотровую площадку Чабгарский карниз. Кроме того, с нами вы увидите фактурные Белые скалы на побережье, Молочный водопад и Бзыбский храм 10 века, пройдёте по подвесному мосту через реку Бзыбь и подниметесь на смотровую Птичий ключ (350 м выше озера Рица).
Мы объедем большое озеро Рица со всех сторон и прогуляемся по дикому пляжу, без кафе и ограждений.
Рица и поход к Малой Рице
Полюбуемся главной природной достопримечательностью Абхазии и отправимся подальше от толп туристов. Вас ждёт треккинг по дивному лесу (около 1,5 часов). Первые 300 метров крутого подъёма словно проверяют тебя на прочность — достоин ли ты увидеть эту красоту? Зато остальной маршрут более чем спокойный. На Малой Рице вы сможете не только прогуляться вдоль озера с видами на гору Пшегишхва, но и взять в аренду лодочку. Здесь же устроим пикник с домашним пирогом и чаем.
Организационные детали
Экскурсия проходит на одном из автомобилей: УАЗ Patriot, Mitsubishi Delica d5, Hyundai Elantra
Поход к озеру Рица средней сложности, ближе к лёгкой. Расстояние — 3 км в одну сторону, перепад высоты — около 300 м. Проходили даже дети 4 лет.
В стоимость включено: трансфер от вашего отеля и обратно, домашний пирог и чай на всю группу
Дополнительно оплачивается экосбор национального парка — 1000₽ с чел.
Поездку можно провести в индивидуальном формате — только для вас и вашей компании. Подробности уточняйте в переписке с гидом
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
Дети до 14 лет — загранпаспорт
Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 05:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
7600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 05:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1921 туриста
Мы думаем, что люди притягиваются друг к другу по интересам и видению жизни. Поэтому просто расскажем о себе и о том, что мы ценим в путешествиях. Если вам это откликнется, читать дальшеуменьшить
то смело выбирайте нас!
Первое и самое важное для нас в любой поездке — это компания! Мы позитивные ребята, всегда открыты к общению и любим таких же весёлых и отзывчивых. Мы набираем небольшие группы и по-настоящему проникаемся к каждому. Много общаемся и узнаём друг друга.
Второй по важности фактор — это маршрут и выбор мест для посещения. Здесь наш основополагающий критерий — уединённость места. Мы не любим попсовые локации, где ходят толпы путешественников и стоят в очередь на фотографию с уже подготовленного ракурса.
Ну и последнее. В каждый тур мы вкладываем душу! Нам неинтересно просто возить людей и загонять их в автобус в конкретно обозначенное время. Наши путешествия — это не работа — это любимое дело.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
–
3
–
2
1
1
–
Арсений
Были на экскурсии с Андреем, человек знает свое дело на все сто. Маршрут подобран идеально, пирог и чай - классное дополнение к потрясающим видам абхазии. Фотографии, конечно, не передадут всю мощь кавказа. Однозначно рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Это был чудесный день) мы увидели озеро Рица даже со стороны, где нет инфраструктуры- ты и природа)🩵 Шарлотка и чай с травами, которыми нас угощал Эдуард- это очень вкусно, отдельная читать дальшеуменьшить
благодарность за это супруге) Далее был мини-поход в гору, в там открылся вид на малую Рица) Кофе у озера, которое приготовил Эдуард, был особенно вкусным) Дети цивилизации были в полном восторге🔥 На обратном пути мы посетили плантацию мандарин и лимонов) Мандарин наелись, вот прям с дерева- тоже что то новое в жизни. Вообще, вчера много было увидено в первый раз. Все сложилось- компания, погода. За все это благодарю🙏
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юлия
Добрый день! Чудесная поездка благодаря которой я влюбилась в Абхазию!! Нашими гидами были Рубен и Татьяна! Любовательная парочка влюбленных друг в друга и в Абхазию))) Общение было интересным, доверительным, я бы читать дальшеуменьшить
даже сказала дружеским с заботой о комфорте туристов! Все запросы были во внимании и это особенно ценно! Красота озер и природы Абхазии, которые нам показали- произвело впечатление!!! Восхождение в горы к Малой Рице было моим первым маршрутом, мне было сложновато, но оно того стоило! Красота сказочного леса и само озеро меня очаровали! Нам сварили кофе, накормили вкусно, рассказали легенды и обычаи народа! В галерее миллион фотографий с восхитительной красотой природы! От души рекомендую экскурсию и гидов!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Мария
Получился чудесный день! Спасибо организаторам!
Увидели потрясающей красоты места, наши гиды подробно и очень интересно рассказывали об особенностях региона и его истории, очень трепетно и внимательно следили за нами и ухаживали.
Всегда приятно слушать людей, которые живут своим делом и чувствуется, что они вкладывают в это свою душу.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юрий
Поездка оставила отличные впечатления. Понравилось, что было время везде походить и пофотографироваться неспеша. Гид - Виталий все показал и интересно рассказал. Озеро Рица в горах - супер👌прямо настоящая Швейцария 😄
Вам был полезен этот отзыв?
С
Софья
Участвовала в поездке в начале октября. Всё прошло отлично: комфортно, интересно, красиво. Подъем к Малой Рице с непривычки простым не показался, но все шли в своём темпе. Не поленитесь взять с собой соответствующую обувь и одежду. С удовольствием бы повторила маршрут по всем локациям.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Сочи
Похожие экскурсии на «К озёрам Абхазии! Поездка на Рицу и поход на Малую Рицу»