Зачем ехать и идти к горному озеру Малая Рица? На этот вопрос лучше ответят фото к экскурсии! Небольшой компанией мы отправимся из Сочи в Абхазию на машине: по пути остановимся

у Белых скал и горных рек, в самшитовом лесу и Юпшарском каньоне, в Гагре и у Молочного водопада. А до Малой Рицы доберёмся пешком по извилистым тропам сказочного леса, отдохнём и устроим пикник.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Дорога к озеру Рица: классика и не только

В первой части путешествия вы не пропустите достопримечательности Абхазии, которые традиционно включают в её Золотое кольцо: колоннаду и ресторан Гагрипш 1903 года в Гагре, Юпшарский каньон (узкое ущелье, или «каменный мешок»), Голубое озеро и смотровую площадку Чабгарский карниз. Кроме того, с нами вы увидите фактурные Белые скалы на побережье, Молочный водопад и Бзыбский храм 10 века, пройдёте по подвесному мосту через реку Бзыбь и подниметесь на смотровую Птичий ключ (350 м выше озера Рица).

Мы объедем большое озеро Рица со всех сторон и прогуляемся по дикому пляжу, без кафе и ограждений.

Рица и поход к Малой Рице

Полюбуемся главной природной достопримечательностью Абхазии и отправимся подальше от толп туристов. Вас ждёт треккинг по дивному лесу (около 1,5 часов). Первые 300 метров крутого подъёма словно проверяют тебя на прочность — достоин ли ты увидеть эту красоту? Зато остальной маршрут более чем спокойный. На Малой Рице вы сможете не только прогуляться вдоль озера с видами на гору Пшегишхва, но и взять в аренду лодочку. Здесь же устроим пикник с домашним пирогом и чаем.

Организационные детали

Экскурсия проходит на одном из автомобилей: УАЗ Patriot, Mitsubishi Delica d5, Hyundai Elantra

Поход к озеру Рица средней сложности, ближе к лёгкой. Расстояние — 3 км в одну сторону, перепад высоты — около 300 м. Проходили даже дети 4 лет.

В стоимость включено: трансфер от вашего отеля и обратно, домашний пирог и чай на всю группу

Дополнительно оплачивается экосбор национального парка — 1000₽ с чел.

Поездку можно провести в индивидуальном формате — только для вас и вашей компании. Подробности уточняйте в переписке с гидом

Пересечение границы