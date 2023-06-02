К озёрам Абхазии! Поездка на Рицу и поход на Малую Рицу

Насыщенный день с вау-пейзажами, достопримечательностями Абхазии и дружеской атмосферой

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Ответы на вопросы
Зачем ехать и идти к горному озеру Малая Рица? На этот вопрос лучше ответят фото к экскурсии! Небольшой компанией мы отправимся из Сочи в Абхазию на машине: по пути остановимся у Белых скал и горных рек, в самшитовом лесу и Юпшарском каньоне, в Гагре и у Гегского водопада. А до Малой Рицы доберёмся пешком по извилистым тропам сказочного леса, отдохнём и устроим пикник.
К озёрам Абхазии! Поездка на Рицу и поход на Малую Рицу
К озёрам Абхазии! Поездка на Рицу и поход на Малую Рицу
К озёрам Абхазии! Поездка на Рицу и поход на Малую Рицу
К озёрам Абхазии! Поездка на Рицу и поход на Малую Рицу
К озёрам Абхазии! Поездка на Рицу и поход на Малую Рицу
К озёрам Абхазии! Поездка на Рицу и поход на Малую Рицу
К озёрам Абхазии! Поездка на Рицу и поход на Малую Рицу
К озёрам Абхазии! Поездка на Рицу и поход на Малую Рицу
К озёрам Абхазии! Поездка на Рицу и поход на Малую Рицу
К озёрам Абхазии! Поездка на Рицу и поход на Малую Рицу
К озёрам Абхазии! Поездка на Рицу и поход на Малую Рицу
К озёрам Абхазии! Поездка на Рицу и поход на Малую Рицу
К озёрам Абхазии! Поездка на Рицу и поход на Малую Рицу
Ближайшие даты:
2
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дорога к озеру Рица: классика и не только

В первой части путешествия вы не пропустите достопримечательности Абхазии, которые традиционно включают в её Золотое кольцо: колоннаду и ресторан Гагрипш 1903 года в Гагре, Юпшарский каньон (узкое ущелье, или «каменный мешок»), Голубое озеро и смотровую площадку Чабгарский карниз. Кроме того, с нами вы увидите фактурные Белые скалы на побережье, Молочный водопад и Бзыбский храм 10 века, пройдёте по подвесному мосту через реку Бзыбь и подниметесь на смотровую Птичий ключ (350 м выше озера Рица).

Рица и поход к Малой Рице

Полюбуемся главной природной достопримечательностью Абхазии и отправимся подальше от толп туристов. Вас ждёт треккинг по дивному лесу (около 1,5 часов). Первые 300 метров крутого подъёма словно проверяют тебя на прочность — достоин ли ты увидеть эту красоту? Зато остальной маршрут более чем спокойный. На Малой Рице вы сможете не только прогуляться вдоль озера с видами на гору Пшегишхва, но и взять в аренду лодочку. Здесь же устроим пикник с домашним пирогом и чаем.

И ещё одна фишка нашей поездки — джип-тур на Гегский водопад!

Организационные детали

  • Автомобильная часть проходит на минивэне или внедорожнике УАЗ Патриот
  • Поход к озеру Рица средней сложности, ближе к лёгкой. Расстояние — 3 км в одну сторону, перепад высоты — около 300 м. Проходили даже дети 4 лет.
  • В стоимость включено: трансфер от вашего отеля и обратно, домашний пирог и чай на всю группу
  • Дополнительно оплачивается экосбор национального парка — 700 руб. с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Треккинг и походы
Гагры
Юпшарский каньон
Белые скалы
Чабгарский карниз
Гегский водопад
Смотровые площадки

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