Зачем ехать и идти к горному озеру Малая Рица? На этот вопрос лучше ответят фото к экскурсии! Небольшой компанией мы отправимся из Сочи в Абхазию на машине: по пути остановимся у Белых скал и горных рек, в самшитовом лесу и Юпшарском каньоне, в Гагре и у Гегского водопада. А до Малой Рицы доберёмся пешком по извилистым тропам сказочного леса, отдохнём и устроим пикник.

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Описание

Что вас ожидает

Дорога к озеру Рица: классика и не только

В первой части путешествия вы не пропустите достопримечательности Абхазии, которые традиционно включают в её Золотое кольцо: колоннаду и ресторан Гагрипш 1903 года в Гагре, Юпшарский каньон (узкое ущелье, или «каменный мешок»), Голубое озеро и смотровую площадку Чабгарский карниз. Кроме того, с нами вы увидите фактурные Белые скалы на побережье, Молочный водопад и Бзыбский храм 10 века, пройдёте по подвесному мосту через реку Бзыбь и подниметесь на смотровую Птичий ключ (350 м выше озера Рица).

Рица и поход к Малой Рице

Полюбуемся главной природной достопримечательностью Абхазии и отправимся подальше от толп туристов. Вас ждёт треккинг по дивному лесу (около 1,5 часов). Первые 300 метров крутого подъёма словно проверяют тебя на прочность — достоин ли ты увидеть эту красоту? Зато остальной маршрут более чем спокойный. На Малой Рице вы сможете не только прогуляться вдоль озера с видами на гору Пшегишхва, но и взять в аренду лодочку. Здесь же устроим пикник с домашним пирогом и чаем.

И ещё одна фишка нашей поездки — джип-тур на Гегский водопад!

Организационные детали