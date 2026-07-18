86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы отправимся в самые знаменитые уголки Абхазии, чтобы любоваться горами, ущельями, озёрами и водопадами. А ещё путешествие станет погружением в культуру и историю региона.
Вы познакомитесь с традициями и обычаями, услышите о прошлом и настоящем края и по желанию попробуете национальные блюда и напитки в аутентичной апацхе.
Вы познакомитесь с традициями и обычаями, услышите о прошлом и настоящем края и по желанию попробуете национальные блюда и напитки в аутентичной апацхе.
Описание экскурсии
Гагра — Новый Афон — Озеро Рица — вот главные пункты нашего маршрута. А кроме того по пути:
- Новоафонская пещера либо Анакопийская крепость — на выбор
- Новоафонский монастырь
- Прогулка по ущелью Псырцха к ж/д платформе и плотине с водопадом
- Посещение кельи святого апостола Симона Кананита — если будем успевать
- Антуражная апацха — с дегустацией национальных блюд Абхазии, домашнего вина или чачи
- А по дороге на Рицу — водопады Девичьи и Мужские Слёзы, Голубое озеро, каньон Каменный мешок и обрыв Прощай Родина!
Я расскажу:
- в чём специфика Абхазии
- как образовался этот регион
- кто его населяет
- каковы традиции и обычаи этого народа
- о военных и мирных временах Абхазии
- её борьбе за независимость
- природных особенностях
- культуре и кухне местных жителей
Организационные детали
Дополнительные расходы:
- посещение пещеры — 1000 ₽ за чел., дети до 8 лет — бесплатно
- въезд в Рицинский нац. парк — 700 ₽ за чел., дети 8–12 лет — 200 ₽ (с 01.05.2026: 1000 ₽ за чел., дети 8–12 лет — 500 ₽)
- дача Сталина — 350 ₽
- обед в кафе нац. кухни на 3-4 человек ~ 4000 ₽
- покупка домашних вин, копчёных сыров, специй, чая, мёда — по желанию (дегустации бесплатно)
В стоимость входит трансфер из центра Сочи, Хосты и Адлера. Из Красной Поляны и Розы Хутор — за небольшую дополнительную плату. Из Дагомыса, Лоо и Лазаревского забрать вас, к сожалению, не смогу.
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
- Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
- Дети до 14 лет — загранпаспорт
- Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
- Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От отеля, где вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5533 туристов
Я остался жить в Сочи после работы на зимней Олимпиаде-2014, эти места невозможно было не полюбить: красота снежных гор и море, тёплый климат, абсолютно новая инфраструктура, разнообразная история края и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 215 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Отличная, насыщенная экскурсия. Всё понравилось: прекрасные виды гор и моря, дивная буйная природа, обед в кафе с местной кухней, чудесный магазинчик местных вин и явст, пещера, монастырь, маленькое чудесное озеро,
+2
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В
Прекрасная организация: насыщенный на локации день и в то же время везде без спешки, спокойно, размеренно. Для первого знакомства с Абхазией - прекрасный вариант.
По таймингу и маршруту - все выверено,
По таймингу и маршруту - все выверено,
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В
Понравилось все абсолютно.
Обязательно порекомендую
Обязательно порекомендую
+2
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Нам с детьми всё очень понравилось
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Л
Отзыв по горячим следам. Пару дней назад прошла наша замечательная экскурсия! Ездили вдвоем с ребенком 10 лет. Нам ооочень понравилось! Выбрали индивидуальный маршрут: Гагры, Новый Афон, пещеры, озеро Рица. Вот
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С
Хочу поделиться впечатлениями от поездки в Абхазию из Сочи — это было просто потрясающе, и я в полном восторге! Экскурсия оказалась настолько насыщенной, что за один день мы успели посмотреть
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