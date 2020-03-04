86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии

Познакомиться с историей, обычаями и кухней Абхазии в авто-туре по самым живописным местам региона

Роман
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Роман – ваш гид
В этом авто-туре мы посетим знаменитые красоты Абхазии: Новый Афон и озеро Рица.

Вы познакомитесь с историей, населением, культурой и кухней Абхазии, насладитесь живописными пейзажами, прикоснетесь к религиозному достоянию региона, откроете уникальные природные памятники и попробуете традиционные блюда.
От
9750 ₽
8288 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча от отеля, гле остановились туристы
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У этой экскурсии86 отзывов
4.93
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии

Что вас ожидает

Гагра — Новый Афон — Озеро Рица: такой маршрут мы проделаем за один день! В пути вас ждут:

  • посещение Новоафонской пещеры и Новоафонского монастыря;
  • прогулка по ущелью Псырдзха в келью Св.Ап.Симона Кананита;
  • выход к водопаду на плотине Псырцхинской ГЭС;
  • обязательно антуражная апацха — с дегустацией национальных блюд Абхазии и домашнего вина или чачи;
  • а по дороге на Рицу — водопады, каньон «Каменный мешок» и Голубое озеро.

В ходе экскурсии я расскажу, что за регион такой — Абхазия, как он образовался, кто его населяет, о традициях и обычаях его народа. Вы узнаете о военных и мирных временах Абхазии, о его борьбе за независимость, о природных особенностях, о культуре и кухне местных жителей.

Таким образом, после этой экскурсии вы вернетесь в Сочи не просто с яркими впечатлениями от природных красот, которые вы посетили, но и с прекрасными эмоциями от знакомства с отдельной богатой культурой Кавказа и ее достоянием.

Организационные детали

  • В стоимость включены транспортные расходы
  • Дополнительные расходы: посещение пещеры — 500 руб. (дети до 8 лет бесплатно); проезд на оз. Рица — 350 руб. (дети до 8 лет бесплатно); обед в Апацхе на 4-х человек — 1500-2000 руб
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура от отеля, гле остановились туристы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Роман
Роман
Я остался жить в Сочи после работы на зимней Олимпиаде-2014, эти места невозможно было не полюбить: красота снежных гор и море, тёплый климат, абсолютно новая инфраструктура, разнообразная история края и местный колорит. В Абхазию езжу постоянно уже более трёх лет. На Олимпиаде я проходил спецкурсы по вождению в разных условиях, в т.ч. экстремальных, поэтому в путешествии со мной — безопасно. Помимо предложенных экскурсий, могу составить для вас любую программу по Сочи и по Абхазии. До встречи!
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86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 марта 2020
Посетите Абхазию, почуствуйте в какой хорошей стране мы живем.
20 февраля 2020
Спасибо большое Роману за прекрасную экскурсию. Мы раньше были в Абхазии, но летом. Роман показал нам зимнюю Абхазию и это совсем другие впечатления. Особенно красивы зимой озеро Рицца и дорога к нему. У нас остались очень яркие впечатления от этой поездки. Роман замечательный рассказчик, отвечал на все наши вопросы и помог с выбором мандаринов, апельсинов и вина, которые мы увезем с собой на память об Абхазии.
2 декабря 2019
Мы с мужем остались очень довольны экскурсией в Абхазию. Роман прекрасный гид и замечательный человек. Рекомендую.
3 ноября 2019
Не первый раз путешествуем с Романом, все прошло отлично! Несмотря на дождь экскурсия получилась насыщенной и познавательной, побывали в классных местах :)
Наталья
19 октября 2019
Было очень интересно, спасибо гиду за отличные впечатления от Абхазии! Прекрасная страна и прекрасная экскурсия! Мне рекомендовали гида друзья, и я в свою очередь тоже рекомендую. Маршрут хорошо проработан, рассказывает легко и ненапряжно, осталась всем довольна. Ещё и вкусной мороженкой угостил))
Елена
17 сентября 2019
Шикарная экскурсия с суперпрофессиональным гидом Романом!!! Погода нас сегодня испытывала дождем и туманом,но благодаря замечательному гиду и наикрутейшему водителя Роману мы получили массу восхитительных эмоций и великолепных фотографий, побывав на этой экскурсии.Попробовали национальную кухню в ресторанчике с видом на озеро Рица,еда сытная,вкусная и по нормальной цене.Всем советую именно этого экскурсовода,не пожалеете!!!Спасибо Вам,Роман,за обалденный день в стране Души!!!
15 сентября 2019
Спасибо Роману, любит свою работу. Любит этот край. Благодаря ему и мы полюбили эти места. Очень насыщенная экскурсия. Классный водитель, прекрасный рассказчик.
Советую побывать в этих местах вместе с Романом!
9 сентября 2019
Отличная экскурсия. Муж и сын были в Абхазии впервые и остались под впечатлением от местной природы. Я же вспоминала места, которые еще в детве посещала с родителями. К сожалению, с того момента мало, что изменилось, но общая атмосфера все таки осталась. Роман потрясающий рассказчик и опытный водитель. За день экскурсии мы посетили столько красивых мест и усталость в конце была безумно приятной. Всем рекомендуем Романа, с ним Абхазия, даже для тех кто был в ней, заиграет новыми красками. Огромное спасибо!!!
27 августа 2019
Экскурсия необыкновенной красоты, очень содержательная и интересная. Спасибо Роману за отличную работу. Побольше бы таких гидов.
13 августа 2019
Экскурсия очень понравилась, все впечатлило,узнали много нового и полезного.Роман отличный гид и водитель! Буду рекомендовать друзьям и знакомым !
Ещё 76 отзывов

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