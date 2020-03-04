86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Гагра — Новый Афон — Озеро Рица: такой маршрут мы проделаем за один день! В пути вас ждут:

посещение Новоафонской пещеры и Новоафонского монастыря;

прогулка по ущелью Псырдзха в келью Св.Ап.Симона Кананита;

выход к водопаду на плотине Псырцхинской ГЭС ;

; обязательно антуражная апацха — с дегустацией национальных блюд Абхазии и домашнего вина или чачи;

а по дороге на Рицу — водопады, каньон «Каменный мешок» и Голубое озеро.

В ходе экскурсии я расскажу, что за регион такой — Абхазия, как он образовался, кто его населяет, о традициях и обычаях его народа. Вы узнаете о военных и мирных временах Абхазии, о его борьбе за независимость, о природных особенностях, о культуре и кухне местных жителей.

Таким образом, после этой экскурсии вы вернетесь в Сочи не просто с яркими впечатлениями от природных красот, которые вы посетили, но и с прекрасными эмоциями от знакомства с отдельной богатой культурой Кавказа и ее достоянием.