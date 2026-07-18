86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Из Сочи - в Гагру, Новый Афон и на озеро Рица за красотой и наследием Абхазии

Познакомиться с историей, обычаями и кухней региона в поездке по самым живописным местам
Мы отправимся в самые знаменитые уголки Абхазии, чтобы любоваться горами, ущельями, озёрами и водопадами. А ещё путешествие станет погружением в культуру и историю региона.

Вы познакомитесь с традициями и обычаями, услышите о прошлом и настоящем края и по желанию попробуете национальные блюда и напитки в аутентичной апацхе.
5
215 отзывов
Из Сочи - в Гагру, Новый Афон и на озеро Рица за красотой и наследием Абхазии
Из Сочи - в Гагру, Новый Афон и на озеро Рица за красотой и наследием Абхазии
Из Сочи - в Гагру, Новый Афон и на озеро Рица за красотой и наследием Абхазии

Описание экскурсии

Гагра — Новый Афон — Озеро Рица — вот главные пункты нашего маршрута. А кроме того по пути:

  • Новоафонская пещера либо Анакопийская крепость — на выбор
  • Новоафонский монастырь
  • Прогулка по ущелью Псырцха к ж/д платформе и плотине с водопадом
  • Посещение кельи святого апостола Симона Кананита — если будем успевать
  • Антуражная апацха — с дегустацией национальных блюд Абхазии, домашнего вина или чачи
  • А по дороге на Рицу — водопады Девичьи и Мужские Слёзы, Голубое озеро, каньон Каменный мешок и обрыв Прощай Родина!

Я расскажу:

  • в чём специфика Абхазии
  • как образовался этот регион
  • кто его населяет
  • каковы традиции и обычаи этого народа
  • о военных и мирных временах Абхазии
  • её борьбе за независимость
  • природных особенностях
  • культуре и кухне местных жителей

Организационные детали

Дополнительные расходы:

  • посещение пещеры — 1000 ₽ за чел., дети до 8 лет — бесплатно
  • въезд в Рицинский нац. парк — 700 ₽ за чел., дети 8–12 лет — 200 ₽ (с 01.05.2026: 1000 ₽ за чел., дети 8–12 лет — 500 ₽)
  • дача Сталина — 350 ₽
  • обед в кафе нац. кухни на 3-4 человек ~ 4000 ₽
  • покупка домашних вин, копчёных сыров, специй, чая, мёда — по желанию (дегустации бесплатно)

В стоимость входит трансфер из центра Сочи, Хосты и Адлера. Из Красной Поляны и Розы Хутор — за небольшую дополнительную плату. Из Дагомыса, Лоо и Лазаревского забрать вас, к сожалению, не смогу.

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
  • Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
  • Дети до 14 лет — загранпаспорт
  • Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
  • Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От отеля, где вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5533 туристов
Я остался жить в Сочи после работы на зимней Олимпиаде-2014, эти места невозможно было не полюбить: красота снежных гор и море, тёплый климат, абсолютно новая инфраструктура, разнообразная история края и
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местный колорит! В Абхазии бываю постоянно с 2014 года. На Олимпиаде я проходил спецкурс по вождению в разных условиях, в т. ч. экстремальных, поэтому в путешествии со мной — безопасно. Помимо предложенных экскурсий, могу составить для вас любую программу по Сочи и Абхазии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 215 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
209
4
6
3
2
1
А
Отличная, насыщенная экскурсия. Всё понравилось: прекрасные виды гор и моря, дивная буйная природа, обед в кафе с местной кухней, чудесный магазинчик местных вин и явст, пещера, монастырь, маленькое чудесное озеро,
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ущелья и горные речки… Разочаровало только озеро Рица… Ну никак не срастается в моем понимании заповедник (платный вход, кстати, на территорию) и засилье коммерческих заведений на берегу! С трудомо удалось найти ракурс, чтоб в кадр не попало какое-нибудь заведение.
Огромное СПАСИБО гиду Роману!!! Экскурсия отлично организована, вся информация подавалась легко и доступно. Роман подсказывал где лучший ракурс для фото, где вкусно пообедать, посоветовал прекрасный местный магазинчик. Отличный водитель - по серпантину было не страшно. А как виртуозно провел через границу!!! Что туда, что обратно - минут за пятнадцать! Впечатлений - море!
Экскурсию рекомендую!

Отличная, насыщенная экскурсия. Всё понравилось: прекрасные виды гор и моря, дивная буйная природа, обед в кафе
Отличная, насыщенная экскурсия. Всё понравилось: прекрасные виды гор и моря, дивная буйная природа, обед в кафе
Отличная, насыщенная экскурсия. Всё понравилось: прекрасные виды гор и моря, дивная буйная природа, обед в кафе
Отличная, насыщенная экскурсия. Всё понравилось: прекрасные виды гор и моря, дивная буйная природа, обед в кафе
Отличная, насыщенная экскурсия. Всё понравилось: прекрасные виды гор и моря, дивная буйная природа, обед в кафе
Отличная, насыщенная экскурсия. Всё понравилось: прекрасные виды гор и моря, дивная буйная природа, обед в кафе
Отличная, насыщенная экскурсия. Всё понравилось: прекрасные виды гор и моря, дивная буйная природа, обед в кафе
Отличная, насыщенная экскурсия. Всё понравилось: прекрасные виды гор и моря, дивная буйная природа, обед в кафе+2
Отличная, насыщенная экскурсия. Всё понравилось: прекрасные виды гор и моря, дивная буйная природа, обед в кафе
Отличная, насыщенная экскурсия. Всё понравилось: прекрасные виды гор и моря, дивная буйная природа, обед в кафе
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В
Прекрасная организация: насыщенный на локации день и в то же время везде без спешки, спокойно, размеренно. Для первого знакомства с Абхазией - прекрасный вариант.
По таймингу и маршруту - все выверено,
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четко, логично. Что для меня важно, нигде не пересеклись с какими-либо толпами из бас-туров (возможно, не сезон - весенние каникулы).
Роман - культурный и в вождении, и в общении. Экскурсия - однозначно 10 из 10.

Прекрасная организация: насыщенный на локации день и в то же время везде без спешки, спокойно, размеренно.
Прекрасная организация: насыщенный на локации день и в то же время везде без спешки, спокойно, размеренно.
Прекрасная организация: насыщенный на локации день и в то же время везде без спешки, спокойно, размеренно.
Прекрасная организация: насыщенный на локации день и в то же время везде без спешки, спокойно, размеренно.
Прекрасная организация: насыщенный на локации день и в то же время везде без спешки, спокойно, размеренно.
Прекрасная организация: насыщенный на локации день и в то же время везде без спешки, спокойно, размеренно.
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В
Понравилось все абсолютно.
Обязательно порекомендую
Понравилось все абсолютно.
Понравилось все абсолютно.
Понравилось все абсолютно.
Понравилось все абсолютно.
Понравилось все абсолютно.
Понравилось все абсолютно.
Понравилось все абсолютно.
Понравилось все абсолютно.+2
Понравилось все абсолютно.
Понравилось все абсолютно.
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Марина
Нам с детьми всё очень понравилось
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Л
Отзыв по горячим следам. Пару дней назад прошла наша замечательная экскурсия! Ездили вдвоем с ребенком 10 лет. Нам ооочень понравилось! Выбрали индивидуальный маршрут: Гагры, Новый Афон, пещеры, озеро Рица. Вот
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основные точки. Роман очень интересно рассказывал о стране, о истории и современности. Он очень много знает и готов ответить на любые вопросы о стране. В ходе поездки были учтены все наши пожелания о порядке маршрута и остановках. Роман хороший собеседник и весь день пролетел на одном дыхании! По дороге были остановки на красивейших местах, водопадах, ущельях, горных реках и мостах! Роман показывал удачные места для фото. Комфортная поездка на хорошем автомобиле по дорогам с фантастическими видами! Большое спасибо Роману за наш замечательный день в стране Абхазия!

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С
Хочу поделиться впечатлениями от поездки в Абхазию из Сочи — это было просто потрясающе, и я в полном восторге! Экскурсия оказалась настолько насыщенной, что за один день мы успели посмотреть
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невероятно много: озеро Рица с его бирюзовой водой, Юпшарский каньон, Голубое озеро, водопад «Девичьи слёзы», Новоафонский монастырь с тоннелем, заброшенные поезда и даже «Каменное сердце» — программа очень плотная и интересная, времени зря не теряли ни минуты. Но главное, что сделало эту поездку идеальной, — это замечательный экскурсовод Роман, который просто влюблён в Абхазию: он настолько увлечённо рассказывал истории, легенды и факты, что дорога пролетела незаметно, да ещё и показывал лучшие места для фото без толп туристов. Всё прошло организованно, границу пересекли без проблем, а в конце ещё и вкусно накормили настоящей абхазской едой. Огромное спасибо за такой насыщенный и душевный день — обязательно вернусь сюда снова, всем сердцем рекомендую!

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