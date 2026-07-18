86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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невероятно много: озеро Рица с его бирюзовой водой, Юпшарский каньон, Голубое озеро, водопад «Девичьи слёзы», Новоафонский монастырь с тоннелем, заброшенные поезда и даже «Каменное сердце» — программа очень плотная и интересная, времени зря не теряли ни минуты. Но главное, что сделало эту поездку идеальной, — это замечательный экскурсовод Роман, который просто влюблён в Абхазию: он настолько увлечённо рассказывал истории, легенды и факты, что дорога пролетела незаметно, да ещё и показывал лучшие места для фото без толп туристов. Всё прошло организованно, границу пересекли без проблем, а в конце ещё и вкусно накормили настоящей абхазской едой. Огромное спасибо за такой насыщенный и душевный день — обязательно вернусь сюда снова, всем сердцем рекомендую!