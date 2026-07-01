Побывать в пещере или крепости, попробовать местную кухню и раскрыть историю Абхазии
В этой поездке вы посетите одно из самых популярных мест в Абхазии — Новый Афон. В дороге я познакомлю вас с историей, традициями и культурой Абхазии.
Вы увидите живописные пейзажи, отголоски бывшего СССР и узнаете о богатой истории Нового Афона, который был в разные времена цитаделью Византии, главным духовным центром Кавказа, популярной советской достопримечательностью.
Новоафонская пещера. Вы посетите крупнейшую пещеру Абхазии с её знаменитым подземным метро, просторными залами и таинственным озером. Альтернатива для любителей истории — экскурсия к Анакопийской крепости 8 века
Колорит и сувениры. Рядом с пещерой есть базарчик, где вы найдёте все виды местных марочных вин, сувениры и специи по одним из самых низких цен в Абхазии
История и духовность. Для паломников — прогулка по живописной тропе к месту, где в I веке жил Симон Кананит, один из двенадцати апостолов
Скрытая живописная локация — посещение павильона железнодорожной станции Псырцха и кормление форели
Прогулка по тропе императора Александра III и осмотр искусственного водопада на реке Псырцха
Посещение Новоафонского монастыря и, по вашему желанию, экскурсия по даче Сталина
Абхазская кухня в аутентичном кафе, куда ходят только местные. Вас ждёт дегустация традиционных блюд: мамалыги, сыра сулугуни, острой аджики, копчёного мяса и хачапури
В ходе экскурсии вы узнаете, как образовалась Абхазия, кто её населяет, и поймёте традиции и обычаи местного народа. Услышите истории о военных и мирных временах, о борьбе за независимость, о природных особенностях, культуре и кухне. И вернётесь из путешествия с яркими впечатлениями, прекрасными фотографиями и новыми знаниями.
Ориентировочный тайминг
8:30 — выезд из Сочи (центр, Хоста, Адлер) 10:00 — пересечение границы, прибытие в Гагру 11:30 — прибытие в Новый Афон, начало экскурсии 12:00 — посещение Новоафонской пещеры (или Анакопийской крепости) 14:30 — обед в колоритном кафе с дегустацией местной кухни 15:30 — прогулка по тропе императора, осмотр водопада и монастыря 16:00 — посещение дачи Сталина (по желанию) или прогулка к келье Симона Кананита 17:00 — свободное время на базаре, покупка сувениров, вин, сыров 18:00 — выезд в обратный путь 20:00 — ориентировочное время возвращения в Сочи
Организационные детали
Транспортное обслуживание (легковой автомобиль) включено в стоимость
Забираю гостей из центра Сочи, Хосты и Адлера. Возможен выезд из Красной Поляны и Розы Хутор за небольшую дополнительную плату
К сожалению, не могу организовать трансфер из Дагомыса, Лоо и Лазаревского
Дополнительные расходы
Посещение Новоафонской пещеры — 1000 ₽ (дети до 8 лет бесплатно; расписание может меняться, требуется уточнение)
Посещение дачи Сталина — 350 ₽
Посещение Анакопийской крепости — 300 ₽
Посещение тропы Симона Кананита — 300 ₽
Обед в кафе (на 3–4 человек) — до 4000 ₽
Покупка домашних вин, сыров, специй, чая, мёда — по вашему желанию (дегустации на месте обычно бесплатны)
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан России, Беларуси и Казахстана
Взрослые и дети 14-18 лет — нужен общегражданский или загранпаспорт
Дети до 14 лет — загранпаспорт
Если ребёнок путешествует с одним из родителей, согласие второго не требуется
Для детей до 18 лет, путешествующих с третьими лицами, обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия и даты поездки
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5533 туристов
Я остался жить в Сочи после работы на зимней Олимпиаде-2014, эти места невозможно было не полюбить: красота снежных гор и море, тёплый климат, абсолютно новая инфраструктура, разнообразная история края и читать дальшеуменьшить
местный колорит! В Абхазии бываю постоянно с 2014 года. На Олимпиаде я проходил спецкурс по вождению в разных условиях, в т. ч. экстремальных, поэтому в путешествии со мной — безопасно. Помимо предложенных экскурсий, могу составить для вас любую программу по Сочи и Абхазии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 48 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
4
–
3
–
2
–
1
–
A
Anna
Супер внимательный экскурсовод. Все было безопасно. Аккуратное вождение. Программу меняли под мои пожелания. Очень вежливый) Всегда помогал дверь машины открыть, и не только машины. Для избалованной девушки - было максимально комфортно. Очень рекомендую.
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Д
Динара
Просто замечательно, что мы попали в руки такого профессионального и отзывчивого гида! Роман превосходно знает историю и особенности этой местности, сделал нашу поездку комфортной и познавательной. Маршрут тщательно продуман, вплоть читать дальшеуменьшить
до того, что во время больших переездов между локациями мы знакомились с местной музыкой. Маршрут был несколько изменен из-за зимнего режима работы и нашей нерасторопности в некоторых локациях, но это нисколько нас не расстроило, потому что Роман сумел так выстроить поездку, что день был насыщенный и незабываемый. Увидели Абхазию во всей красе, цветущую мимозу и подснежники. А уж обед в местном кафе был не просто очень вкусный, но и более чем доступный по цене! Спасибо большое
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Т
Татьяна
Это была наша вторая поездка в Абхазию с Романом. Все прошло отлично! Роман знает всех в Абхазии, и все знают его. Роман знает, как быстро пройти границу, как не стоять читать дальшеуменьшить
в очереди в кассу, как получить билеты там, где они уже закончились, знает, как проехать туда, куда нельзя проехать, и знает лучшие обзорные площадки, которые даже не все местные знают. Он отвезет вас туда, куда вы хотели попасть, даже если время экскурсии уже закончилось, проследит, чтобы вы успели на последнюю электричку, даже если машина сломалась и все пошло не совсем по плану. Роман - это ответственность за экскурсантов. И очень красивые кадры!
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Юлия
Хотим выразить огромную благодарность Роману за день, который мы провели в Абхазии. Я мечтала побывать именно в Новом Афоне, пройтись по местам, где отдыхала в детстве, 35 лет назад. Мечта читать дальшеуменьшить
сбылась - погуляли именно там, где душа требовала - парк с кафе в центре пруда, водопад и заброшенная ж/д станция, вокзал и частный сектор с калитками на пляж. По нашей просьбе изменили программу экскурсии - убрали пещеру и монастырь. В освободившееся время Роман показал нам интересное место - форелевое хозяйство, где мы очень-очень-очень вкусно пообедали в домашней обстановке, погуляли по красивым локациям. Абхазия - страна с таким благодатным климатом, но так сложилось, что там много разрухи и заброшки, многое осталось со времен СССР. И от этого грустно немного
+2
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Е
Елена
Большое спасибо, Роман, за такой прекрасный рассказ о быте, обычаях, традициях, исторических событиях Абхазии. Мы побывали в Старой Гагре, Новом Афоне, вкусно пообедали, спустились в пещеру, полазили по постройкам одной читать дальшеуменьшить
из 5 дач Сталина, пособирали мандарины и просто здорово провели время в поездке на комфортабельном минивэне. Спасибо за рекомендации и остановки для фото, получились отличные фотографии на память об этой замечательной поездке!
+2
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Ольга
Всем привет! Вчера, 27.04.22 ездили в Новый Афон. Хочется сказать огромное спасибо нашему гиду Сергею-веселый, общительный, интересный собеседник и рассказчик! Вся дорога прошла в увлекательно-познавательном тренде. Остановки "по требованию")))) причем читать дальшеуменьшить
в лучших местах! Сережа-огромное спасибо!!! Отдельное спасибо нашему водителю Евгению!!! Мы сами "за рулем" и было приятно и не страшно с таким профессионалом!!!! В общем, если на экскурсию в Абхазию, то только с этой командой! 👍👍👍👍 Девчонки из Москвы 😊🤗
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