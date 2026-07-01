В этой поездке вы посетите одно из самых популярных мест в Абхазии — Новый Афон. В дороге я познакомлю вас с историей, традициями и культурой Абхазии. Вы увидите живописные пейзажи, отголоски бывшего СССР и узнаете о богатой истории Нового Афона, который был в разные времена цитаделью Византии, главным духовным центром Кавказа, популярной советской достопримечательностью.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Новоафонская пещера . Вы посетите крупнейшую пещеру Абхазии с её знаменитым подземным метро, просторными залами и таинственным озером. Альтернатива для любителей истории — экскурсия к Анакопийской крепости 8 века

. Вы посетите крупнейшую пещеру Абхазии с её знаменитым подземным метро, просторными залами и таинственным озером. Альтернатива для любителей истории — экскурсия к Анакопийской крепости 8 века Колорит и сувениры . Рядом с пещерой есть базарчик, где вы найдёте все виды местных марочных вин, сувениры и специи по одним из самых низких цен в Абхазии

. Рядом с пещерой есть базарчик, где вы найдёте все виды местных марочных вин, сувениры и специи по одним из самых низких цен в Абхазии История и духовность . Для паломников — прогулка по живописной тропе к месту, где в I веке жил Симон Кананит, один из двенадцати апостолов

. Для паломников — прогулка по живописной тропе к месту, где в I веке жил Симон Кананит, один из двенадцати апостолов Скрытая живописная локация — посещение павильона железнодорожной станции Псырцха и кормление форели

— посещение павильона железнодорожной станции Псырцха и кормление форели Прогулка по тропе императора Александра III и осмотр искусственного водопада на реке Псырцха

и осмотр искусственного водопада на реке Псырцха Посещение Новоафонского монастыря и, по вашему желанию, экскурсия по даче Сталина

и, по вашему желанию, экскурсия по даче Сталина Абхазская кухня в аутентичном кафе, куда ходят только местные. Вас ждёт дегустация традиционных блюд: мамалыги, сыра сулугуни, острой аджики, копчёного мяса и хачапури

В ходе экскурсии вы узнаете, как образовалась Абхазия, кто её населяет, и поймёте традиции и обычаи местного народа. Услышите истории о военных и мирных временах, о борьбе за независимость, о природных особенностях, культуре и кухне. И вернётесь из путешествия с яркими впечатлениями, прекрасными фотографиями и новыми знаниями.

Ориентировочный тайминг

8:30 — выезд из Сочи (центр, Хоста, Адлер)

10:00 — пересечение границы, прибытие в Гагру

11:30 — прибытие в Новый Афон, начало экскурсии

12:00 — посещение Новоафонской пещеры (или Анакопийской крепости)

14:30 — обед в колоритном кафе с дегустацией местной кухни

15:30 — прогулка по тропе императора, осмотр водопада и монастыря

16:00 — посещение дачи Сталина (по желанию) или прогулка к келье Симона Кананита

17:00 — свободное время на базаре, покупка сувениров, вин, сыров

18:00 — выезд в обратный путь

20:00 — ориентировочное время возвращения в Сочи

Организационные детали

Транспортное обслуживание (легковой автомобиль) включено в стоимость

Забираю гостей из центра Сочи, Хосты и Адлера. Возможен выезд из Красной Поляны и Розы Хутор за небольшую дополнительную плату

К сожалению, не могу организовать трансфер из Дагомыса, Лоо и Лазаревского

Дополнительные расходы

Посещение Новоафонской пещеры — 1000 ₽ (дети до 8 лет бесплатно; расписание может меняться, требуется уточнение)

Посещение дачи Сталина — 350 ₽

Посещение Анакопийской крепости — 300 ₽

Посещение тропы Симона Кананита — 300 ₽

Обед в кафе (на 3–4 человек) — до 4000 ₽

Покупка домашних вин, сыров, специй, чая, мёда — по вашему желанию (дегустации на месте обычно бесплатны)

Пересечение границы