Всего за неделю успеем уделить внимание каждой части тела во время комплексных тренировок, ощутим умиротворение во время медитаций и наладим дыхание
Описание тура
Организационные детали
Если у вас есть знания какие заболеваний в опорно-двигательном аппарате, коленях, тазобедренных суставах, то вы не сможете заниматься полноценно.
Проживание. Двухместное размещение в бунгало экодома «Ветряная мельница» в окружении гор и леса на берегу реки. При одноместном размещении в двухместном номере стоимость тура составит 36 000 руб.
Питание. В стоимость тура включено трёхразовое сбалансированное питание. Рацион основан на главных принципах нутрициологии, с использованием продуктов со своего хозяйства, выращенных по принципу органического земледелия.
Уровень сложности. Тур подходит для новичков. Противопоказания: заболевания опорно-двигательного аппарата, коленей, тазобедренных суставов, неврологические заболевания, период реабилитации после операции (менее 1 года).
Программа тура по дням
Тренировка на всё тело, медитация покоя и отдых у моря
Начнём утро с комплексной тренировки на всё тело (08:00 – 9:30). Прочувствуем каждую мышцу и наполнимся энергией, а после позавтракаем. Затем вас ждёт пешая прогулка, во время которой мы проведёт медитацию покоя. Свежий воздух способствует полному расслаблению!
В 14:00 обед и далее выезжаем на море. Мы ежедневно будем отдыхать на пляже, чтобы вы смогли насладиться шумом прибоя, принять солнечные ванны и просто отдохнуть от суеты.
По возвращении поужинаем и проведём суставную разминку.
Качаем пресс, гуляем и осваиваем дыхательные практики
В 08:00 собираемся на тренировку с акцентом на пресс. Сильные мышцы кора, включая пресс, помогают поддерживать правильную осанку и снижают риск травм спины. После завтрака отправимся на интенсивную пешую прогулку и проведём дыхательную практику, которая способствует оздоровлению.
Пообедав, выдвигаемся на море. Вечером вновь разомнём суставы и отдохнём.
Тренировка ног, медитация на свежем воздухе
Традиционно начнём утро с тренировки. В этот раз уделим особое внимание мышцам ног, подготовим их к интенсивной ходьбе. Уже после завтрака пойдёт дышать свежим воздухом, гулять и медитировать.
Отдохнув на море, вы вернётесь в отель на ужин. Далее — суставная разминка и глубокая релаксация.
Комплексная тренировка, прогулка, медитация и отдых на побережье
Сегодняшняя программа повторяет программу первого дня.
8:00 — комплексная тренировка на всё тело
9:30 — завтрак
10:00 — прогулка и медитация покоя на свежем воздухе
14:00 — обед
15:00 — поездка на море
18:30 — возвращение в отель
18:40 — ужин
20:00 — суставная разминка, релакс
Комплексная тренировка, прогулка, дыхательная практика и отдых на побережье
Сегодняшняя программа повторяет программу второго дня.
8:00 — комплексная тренировка с проработкой пресса
9:30 — завтрак
10:00 — прогулка и оздоровляющая дыхательная практика
14:00 — обед
15:00 — поездка на море
18:30 — возвращение в отель
18:40 — ужин
20:00 — суставная разминка, релакс
Комплексная тренировка, прогулка, медитация и отдых на побережье
Сегодняшняя программа повторяет программу третьего дня.
8:00 — комплексная тренировка с акцентом на мышцы ног
9:30 — завтрак
10:00 — прогулка и медитация здоровья на свежем воздухе
14:00 — обед
15:00 — поездка на море
18:30 — возвращение в отель
18:40 — ужин
20:00 — суставная разминка, релакс
Окончание тура
Наше активное путешествие подошло к концу. Утром проведём заключительную тренировку на всё тело, позавтракаем, погуляем и уже в 12:00 попрощаемся друг с другом.
До новых фитнес-встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Двухместное размещение
|26 000 ₽
|Одноместное размещение
|36 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды, ужины
- Трансфер от ж. - д. станции "Якорная щель" или "Головинка"
- Занятия с тренером
- Ежедневный трансфер до моря и обратно
- 1 сеанс массажа
Что не входит в цену
- Ж. - д. билеты до станции "Якорная щель" и "Головинка" или авиабилеты до Сочи и обратно
- Конная прогулка 1,5 часа - 2700 руб
- Автомобильно-пешеходная экскурсия, продолжительностью 4,5 часа «Древние мегалиты Западного Кавказа» - 4000 руб
- Массаж - от 700 руб