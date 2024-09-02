Активный отдых на черноморском побережье: фитнес-тур

Прокачать выносливость, освоить дыхательные практики и помедитировать на свежем воздухе
Совмещаем приятное с полезным и едем отдыхать около Чёрного моря.

Всего за неделю успеем уделить внимание каждой части тела во время комплексных тренировок, ощутим умиротворение во время медитаций и наладим дыхание
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с помощью специальных практик. Каждый день будем выезжать на море, чтобы нежиться на пляже и принимать солнечные ванны. Желающие смогут покататься верхом и отправиться на экскурсию, а также познать все прелести массажа.

Активный отдых на черноморском побережье: фитнес-тур
Активный отдых на черноморском побережье: фитнес-тур
Активный отдых на черноморском побережье: фитнес-тур
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Если у вас есть знания какие заболеваний в опорно-двигательном аппарате, коленях, тазобедренных суставах, то вы не сможете заниматься полноценно.

Проживание. Двухместное размещение в бунгало экодома «Ветряная мельница» в окружении гор и леса на берегу реки. При одноместном размещении в двухместном номере стоимость тура составит 36 000 руб.

Питание. В стоимость тура включено трёхразовое сбалансированное питание. Рацион основан на главных принципах нутрициологии, с использованием продуктов со своего хозяйства, выращенных по принципу органического земледелия.

Уровень сложности. Тур подходит для новичков. Противопоказания: заболевания опорно-двигательного аппарата, коленей, тазобедренных суставов, неврологические заболевания, период реабилитации после операции (менее 1 года).

Программа тура по дням

1 день

Тренировка на всё тело, медитация покоя и отдых у моря

Начнём утро с комплексной тренировки на всё тело (08:00 – 9:30). Прочувствуем каждую мышцу и наполнимся энергией, а после позавтракаем. Затем вас ждёт пешая прогулка, во время которой мы проведёт медитацию покоя. Свежий воздух способствует полному расслаблению!

В 14:00 обед и далее выезжаем на море. Мы ежедневно будем отдыхать на пляже, чтобы вы смогли насладиться шумом прибоя, принять солнечные ванны и просто отдохнуть от суеты.

По возвращении поужинаем и проведём суставную разминку.

Тренировка на всё тело, медитация покоя и отдых у моряТренировка на всё тело, медитация покоя и отдых у моряТренировка на всё тело, медитация покоя и отдых у моряТренировка на всё тело, медитация покоя и отдых у моря
2 день

Качаем пресс, гуляем и осваиваем дыхательные практики

В 08:00 собираемся на тренировку с акцентом на пресс. Сильные мышцы кора, включая пресс, помогают поддерживать правильную осанку и снижают риск травм спины. После завтрака отправимся на интенсивную пешую прогулку и проведём дыхательную практику, которая способствует оздоровлению.

Пообедав, выдвигаемся на море. Вечером вновь разомнём суставы и отдохнём.

Качаем пресс, гуляем и осваиваем дыхательные практикиКачаем пресс, гуляем и осваиваем дыхательные практикиКачаем пресс, гуляем и осваиваем дыхательные практикиКачаем пресс, гуляем и осваиваем дыхательные практики
3 день

Тренировка ног, медитация на свежем воздухе

Традиционно начнём утро с тренировки. В этот раз уделим особое внимание мышцам ног, подготовим их к интенсивной ходьбе. Уже после завтрака пойдёт дышать свежим воздухом, гулять и медитировать.

Отдохнув на море, вы вернётесь в отель на ужин. Далее — суставная разминка и глубокая релаксация.

Тренировка ног, медитация на свежем воздухеТренировка ног, медитация на свежем воздухеТренировка ног, медитация на свежем воздухеТренировка ног, медитация на свежем воздухе
4 день

Комплексная тренировка, прогулка, медитация и отдых на побережье

Сегодняшняя программа повторяет программу первого дня.

8:00 — комплексная тренировка на всё тело
9:30 — завтрак
10:00 — прогулка и медитация покоя на свежем воздухе
14:00 — обед
15:00 — поездка на море
18:30 — возвращение в отель
18:40 — ужин
20:00 — суставная разминка, релакс

Комплексная тренировка, прогулка, медитация и отдых на побережьеКомплексная тренировка, прогулка, медитация и отдых на побережьеКомплексная тренировка, прогулка, медитация и отдых на побережьеКомплексная тренировка, прогулка, медитация и отдых на побережье
5 день

Комплексная тренировка, прогулка, дыхательная практика и отдых на побережье

Сегодняшняя программа повторяет программу второго дня.

8:00 — комплексная тренировка с проработкой пресса
9:30 — завтрак
10:00 — прогулка и оздоровляющая дыхательная практика
14:00 — обед
15:00 — поездка на море
18:30 — возвращение в отель
18:40 — ужин
20:00 — суставная разминка, релакс

Комплексная тренировка, прогулка, дыхательная практика и отдых на побережьеКомплексная тренировка, прогулка, дыхательная практика и отдых на побережьеКомплексная тренировка, прогулка, дыхательная практика и отдых на побережьеКомплексная тренировка, прогулка, дыхательная практика и отдых на побережье
6 день

Комплексная тренировка, прогулка, медитация и отдых на побережье

Сегодняшняя программа повторяет программу третьего дня.

8:00 — комплексная тренировка с акцентом на мышцы ног
9:30 — завтрак
10:00 — прогулка и медитация здоровья на свежем воздухе
14:00 — обед
15:00 — поездка на море
18:30 — возвращение в отель
18:40 — ужин
20:00 — суставная разминка, релакс

Комплексная тренировка, прогулка, медитация и отдых на побережьеКомплексная тренировка, прогулка, медитация и отдых на побережьеКомплексная тренировка, прогулка, медитация и отдых на побережьеКомплексная тренировка, прогулка, медитация и отдых на побережье
7 день

Окончание тура

Наше активное путешествие подошло к концу. Утром проведём заключительную тренировку на всё тело, позавтракаем, погуляем и уже в 12:00 попрощаемся друг с другом.

До новых фитнес-встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Двухместное размещение26 000 ₽
Одноместное размещение36 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды, ужины
  • Трансфер от ж. - д. станции "Якорная щель" или "Головинка"
  • Занятия с тренером
  • Ежедневный трансфер до моря и обратно
  • 1 сеанс массажа
Что не входит в цену
  • Ж. - д. билеты до станции "Якорная щель" и "Головинка" или авиабилеты до Сочи и обратно
  • Конная прогулка 1,5 часа - 2700 руб
  • Автомобильно-пешеходная экскурсия, продолжительностью 4,5 часа «Древние мегалиты Западного Кавказа» - 4000 руб
  • Массаж - от 700 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. станция "Якорная Щель" или "Головинка" (от аэропорта Сочи на ласточке - 1,5 часа, от станции "Лазаревская" или "Лоо" - 20-30 минут на ласточке), 09:00. Возможен заезд в день накануне тура после 15:00 без дополнительной оплаты
Завершение: Ж. - д. станция "Головинка" или "Якорная щель", 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сочи

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