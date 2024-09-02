Если у вас есть знания какие заболеваний в опорно-двигательном аппарате, коленях, тазобедренных суставах, то вы не сможете заниматься полноценно.

Проживание. Двухместное размещение в бунгало экодома «Ветряная мельница» в окружении гор и леса на берегу реки. При одноместном размещении в двухместном номере стоимость тура составит 36 000 руб.

Питание. В стоимость тура включено трёхразовое сбалансированное питание. Рацион основан на главных принципах нутрициологии, с использованием продуктов со своего хозяйства, выращенных по принципу органического земледелия.

Уровень сложности. Тур подходит для новичков. Противопоказания: заболевания опорно-двигательного аппарата, коленей, тазобедренных суставов, неврологические заболевания, период реабилитации после операции (менее 1 года).