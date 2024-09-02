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Авторский тур
7 дней
Активный отдых на черноморском побережье: фитнес-тур
Прокачать выносливость, освоить дыхательные практики и помедитировать на свежем воздухе
Начало: Ж. - д. станция "Якорная Щель" или "Головинка" (от...
2 сен в 09:00
23 сен в 09:00
26 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В Сочи солнечный уикенд
Побывать в знаковых местах города, пройтись по набережной и подняться в горы
Начало: Сочи, микрорайон Центральный, ул. Роз, 82/18, кафе...
15 июня в 08:00
20 июля в 08:00
16 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Большой тур по Сочи: природа, архитектура, история
Изучить культурные места и природные достопримечательности района
Начало: Сочи, 13:00
21 июля в 13:00
18 авг в 13:00
49 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Дни и ночи в дивном Сочи: город и окрестности
Увидеть олимпийские объекты, погулять по нацпарку, насладиться курортной атмосферой
Начало: Сочи, 13:00
18 авг в 13:00
25 авг в 13:00
56 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Мототур по Черноморскому побережью
Прокатиться с ветерком, посетить 3 города за 3 дня и зарядится впечатлениями
Начало: Сочи, 7:00-9:00
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
70 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Поход в окрестностях Красной Поляны: Бзерпинский карниз и лагерь «Холодный»
Совершить треккинг по безлюдным местам среди горных вершин и насладиться единением с природой
Начало: Ж. - д. станция «Роза Хутор», 10:00
21 июня в 10:00
19 июля в 10:00
13 500₽ за человека
скидка
20%
Авторский тур
5 дней
Весело, винно и вкусно: тур по Абхазии с застольями, релаксом на море и топовыми локациями
Побывать в городах-призраках, исследовать подземное царство и увидеть страну с местным другом
Начало: Аэропорт Сочи, до 14:00
18 июня в 14:00
1 июля в 14:00
5850046 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Морской круиз: на яхте в Новороссийск
Отправится в морское путешествие на легендарной яхте океанского класса и встретить закат в море
Начало: Сочи, Морской порт
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
100 000₽ за всё до 6 чел.
Авторский тур
8 дней
Дегустационный тур: 5 знаковых виноделен от Краснодара до Геленджика
Попробовать разные сорта вин и игристого, погулять по знаменитым курортам и продлить себе лето
Начало: Сочи, аэропорт, 11:00
19 окт в 08:00
26 окт в 08:00
104 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Глэмпинг, горы и топовые локации: выходные в Абхазии
Пожить выше облаков, взойти на вершину горы и посетить главные достопримечательности республики
Начало: Адлер, 08:00
28 авг в 08:00
2 сен в 08:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Абхазские выходные с традиционным застольем, мастер-классом и дегустацией
Искупаться в горячих термах, научиться готовить абхазские блюда и послушать фольклорный ансамбль
Начало: Привокзальная площадь у ж. - д. вокзала Адлера, 11...
27 сен в 11:15
3 янв в 11:15
23 900₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
Тур «Аибга Черничная тропа»
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
10 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Ретрит в Абхазии: йога, медитации и знакомство с местными достопримечательностями
Помедитировать на Иверской горе, увидеть Рицу и погулять по живописным локациям Нового Афона
Начало: Аэропорт Сочи/ж. - д. вокзал Адлера, 10:00
22 июля в 10:00
5 авг в 10:00
54 000₽ за человека
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