Встречаемся на ж. -д. станции и отправляемся в долину реки Шахе. Здесь, в тихом месте в 2 километрах от Чёрного моря, в окружении лесов, расположен дом, в котором вы проведёте ближайшие дни. После размещения вас ждёт обзорная экскурсия по долине.

Сначала побываем у местной достопримечательности — тюльпанного дерева, названного так за соцветия, похожие на тюльпаны. Оно достигает высоты более 25 метров, а диаметр его ствола превышает 2,5 метра. Затем посетим чайную плантацию, проедем по долине в горы через живописные смотровые точки и доберёмся до ущелья урочища Джегош, которое ещё называют «33 водопада». Ручей, берущий начало на вершине горы, образует тут сеть водопадов, некоторым из которых местные жители приписывают волшебные свойства.

Полюбуемся пейзажами и при желании искупаемся в чистой и тёплой горной реке, в устье которой можно окунуться одновременно и в пресную речную и в солёную морскую воду. Нагулявшись, вернёмся и проведём вечер за ужином-барбекю от хозяина дома.