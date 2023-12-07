Пожить в доме в окружении лесов, погулять по ущельям и послушать шум прибоя
Вы полюбуетесь водопадами и субтропическим лесом, увидите многовековые дольмены и узнаете их историю.
Услышите рассказ о жившем здесь когда-то народе, искупаетесь в тёплых горных реках и чистом море и ощутите магию этих мест.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|20 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 12 лет.
Проживание. В двухместном экодоме «Ветряная Мельница». Бунгало с просторной террасой и видом на зелёные горы укомплектовано как стандартный гостиничный номер. Все удобства в номере. Если вас будет трое, то в номер ставится дополнительное место.
Питание. В стоимость включено 3-разовое питание: завтраки, обеды и ужины.
Программа тура по дням
Экскурсия по долине реки Шахе, ущелье 33 водопадов
Встречаемся на ж. -д. станции и отправляемся в долину реки Шахе. Здесь, в тихом месте в 2 километрах от Чёрного моря, в окружении лесов, расположен дом, в котором вы проведёте ближайшие дни. После размещения вас ждёт обзорная экскурсия по долине.
Сначала побываем у местной достопримечательности — тюльпанного дерева, названного так за соцветия, похожие на тюльпаны. Оно достигает высоты более 25 метров, а диаметр его ствола превышает 2,5 метра. Затем посетим чайную плантацию, проедем по долине в горы через живописные смотровые точки и доберёмся до ущелья урочища Джегош, которое ещё называют «33 водопада». Ручей, берущий начало на вершине горы, образует тут сеть водопадов, некоторым из которых местные жители приписывают волшебные свойства.
Полюбуемся пейзажами и при желании искупаемся в чистой и тёплой горной реке, в устье которой можно окунуться одновременно и в пресную речную и в солёную морскую воду. Нагулявшись, вернёмся и проведём вечер за ужином-барбекю от хозяина дома.
Дольмены и отдых у моря
Позавтракав, отправимся ещё к одной местной достопримечательности — Волконскому дольмену, единственному найденному в мире дольмену-монолиту: древние люди вырубили его в скале через миниатюрное отверстие. По версии учёных, его возраст достигает 4-5 тысяч лет.
Огромный валун находится в живописном ущелье: вы полюбуетесь вековыми деревьями, попробуете воду из минерального источника и посмотрите на глыбы песчаника, вес которых более 50 тысяч тонн. Посетим и два других монолита поблизости. Вы узнаете о назначении, времени создания и строителях дольменов. Во время прогулки вы также увидите сероводородный источник, который использовали при строительстве, и места древних погребений. Со смотровой точки насладитесь видами. Оставшуюся часть дня можно провести у моря, а вечером снова соберёмся за ужином и погреемся у очага.
Прогулка по лесу
Сегодня доедем до живописного ущелья реки Хаджипсе и прогуляемся вглубь тенистого леса (2, 5 км). Вы увидите крутые скальные обрывы, покрытые папоротником, мхом и лишайниками, по которым струится вода. Подойдём к водопадам и купелям с чистой бирюзовой водой — можно будет окунуться.
Вы узнаете историю этих мест и об их особенностях, уникальном климате и рельефе, о лекарственных свойствах растений, которые встретятся на пути. Услышите их названия на русском, латинском и древнем шапсугском языках. Пообщаемся с древним духом леса, который, по легенде, говорит голосом ручья, давая возможность услышать каждому ответы на свои вопросы. После возвращения можно насладиться отдыхом у моря.
Отъезд
Утром, до 12:00, выселяемся из дома и отправляемся на станцию.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 3-разовое питание (завтраки, обеды и ужины)
- Трансферы по программе
- Работа гида
- Стоимость тура указана за 1 человека. При 2 участниках - 15000 руб. с человека. При 3 участниках - 12000 руб. с человека
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до ж. - д. станции «Лазаревская» или аэропорта Сочи
- Экосборы за посещение объектов национального парка (33 водопада и Волконский дольмен) - 200 руб. с человека
- Билеты на электропоезд до станции «Якорная Щель»
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Дом находится в тихом и уютном месте на высоте, что не мало важно - потопы никак не страшны, нет городской суеты. Рядом горная река, купаться в которой приятнее, чем в самом море, раз попробуешь и уже идти на пляж не хочется. Пляжи также не настолько заполнены, как в том же Лазаревском. Все рядом. Если не на машине, то остановка прям под домом.
По поводу экскурсий то тут тоже все супер пушка😊хозяин дома Мадин возил нас по местам, которые не столь популярны туристическими массами, отчего получаешь еще больше удовольствия. Красивые водопады, леса и природа края. Супер.
Ужины на мангале отдельная история, под домашнее вино. Ммм супер. В довесок хозяин еще и с собой дал этого домашнего напитка. Класс.
Сам домик очень уютный, все свежее, находиться приятно. Интернет, сплит (подогрев работает отлично, что выручало холодными вечерами), телевизор, если вдруг кому-то он нужен, открытая терраса с видом на горы. Парковка внутри двора.
Можно рассказывать на самом деле очень долго. Понравилось, а это самое главное. Огромное спасибо Марии и Мадину за гостеприимство и организацию.
P.S. Собака хозяина безумно кайфовая и добрая. Тискать эту колбасу огромное удовольствие🤣как сказал Мадин: «она бархатная (чистая правда, бархатная, как те самые тяги 🐕🦺) и добрая».