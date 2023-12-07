На тихом берегу реки, недалеко от моря: прогулки и отдых на природе
Авторский тур в Сочи

Пожить в доме в окружении лесов, погулять по ущельям и послушать шум прибоя

5
2 отзыва
В 2 километрах от побережья Чёрного моря, с видом на лесистые горы, расположен уютный дом, в котором вы проведёте 3 дня. Отдохнёте от городской суеты, послушаете древние предания, сидя вечерами у очага. Каждый день мы будем гулять по живописным устьям рек, нетронутым цивилизацией.

Вы полюбуетесь водопадами и субтропическим лесом, увидите многовековые дольмены и узнаете их историю.

Услышите рассказ о жившем здесь когда-то народе, искупаетесь в тёплых горных реках и чистом море и ощутите магию этих мест.
На тихом берегу реки, недалеко от моря: прогулки и отдых на природе
На тихом берегу реки, недалеко от моря: прогулки и отдых на природе
На тихом берегу реки, недалеко от моря: прогулки и отдых на природе
Ближайшие даты:
20
мая
3
июн
17
июн
1
июл
15
июл
23
сен

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет20 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Проживание. В двухместном экодоме «Ветряная Мельница». Бунгало с просторной террасой и видом на зелёные горы укомплектовано как стандартный гостиничный номер. Все удобства в номере. Если вас будет трое, то в номер ставится дополнительное место.

Питание. В стоимость включено 3-разовое питание: завтраки, обеды и ужины.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по долине реки Шахе, ущелье 33 водопадов

Встречаемся на ж. -д. станции и отправляемся в долину реки Шахе. Здесь, в тихом месте в 2 километрах от Чёрного моря, в окружении лесов, расположен дом, в котором вы проведёте ближайшие дни. После размещения вас ждёт обзорная экскурсия по долине.

Сначала побываем у местной достопримечательности — тюльпанного дерева, названного так за соцветия, похожие на тюльпаны. Оно достигает высоты более 25 метров, а диаметр его ствола превышает 2,5 метра. Затем посетим чайную плантацию, проедем по долине в горы через живописные смотровые точки и доберёмся до ущелья урочища Джегош, которое ещё называют «33 водопада». Ручей, берущий начало на вершине горы, образует тут сеть водопадов, некоторым из которых местные жители приписывают волшебные свойства.

Полюбуемся пейзажами и при желании искупаемся в чистой и тёплой горной реке, в устье которой можно окунуться одновременно и в пресную речную и в солёную морскую воду. Нагулявшись, вернёмся и проведём вечер за ужином-барбекю от хозяина дома.

Экскурсия по долине реки Шахе, ущелье 33 водопадовЭкскурсия по долине реки Шахе, ущелье 33 водопадовЭкскурсия по долине реки Шахе, ущелье 33 водопадовЭкскурсия по долине реки Шахе, ущелье 33 водопадовЭкскурсия по долине реки Шахе, ущелье 33 водопадовЭкскурсия по долине реки Шахе, ущелье 33 водопадовЭкскурсия по долине реки Шахе, ущелье 33 водопадовЭкскурсия по долине реки Шахе, ущелье 33 водопадовЭкскурсия по долине реки Шахе, ущелье 33 водопадов
2 день

Дольмены и отдых у моря

Позавтракав, отправимся ещё к одной местной достопримечательности — Волконскому дольмену, единственному найденному в мире дольмену-монолиту: древние люди вырубили его в скале через миниатюрное отверстие. По версии учёных, его возраст достигает 4-5 тысяч лет.

Огромный валун находится в живописном ущелье: вы полюбуетесь вековыми деревьями, попробуете воду из минерального источника и посмотрите на глыбы песчаника, вес которых более 50 тысяч тонн. Посетим и два других монолита поблизости. Вы узнаете о назначении, времени создания и строителях дольменов. Во время прогулки вы также увидите сероводородный источник, который использовали при строительстве, и места древних погребений. Со смотровой точки насладитесь видами. Оставшуюся часть дня можно провести у моря, а вечером снова соберёмся за ужином и погреемся у очага.

Дольмены и отдых у моряДольмены и отдых у моряДольмены и отдых у моряДольмены и отдых у моряДольмены и отдых у моряДольмены и отдых у моряДольмены и отдых у моряДольмены и отдых у моряДольмены и отдых у моря
3 день

Прогулка по лесу

Сегодня доедем до живописного ущелья реки Хаджипсе и прогуляемся вглубь тенистого леса (2, 5 км). Вы увидите крутые скальные обрывы, покрытые папоротником, мхом и лишайниками, по которым струится вода. Подойдём к водопадам и купелям с чистой бирюзовой водой — можно будет окунуться.

Вы узнаете историю этих мест и об их особенностях, уникальном климате и рельефе, о лекарственных свойствах растений, которые встретятся на пути. Услышите их названия на русском, латинском и древнем шапсугском языках. Пообщаемся с древним духом леса, который, по легенде, говорит голосом ручья, давая возможность услышать каждому ответы на свои вопросы. После возвращения можно насладиться отдыхом у моря.

Прогулка по лесуПрогулка по лесуПрогулка по лесуПрогулка по лесуПрогулка по лесуПрогулка по лесуПрогулка по лесуПрогулка по лесу
4 день

Отъезд

Утром, до 12:00, выселяемся из дома и отправляемся на станцию.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3-разовое питание (завтраки, обеды и ужины)
  • Трансферы по программе
  • Работа гида
  • Стоимость тура указана за 1 человека. При 2 участниках - 15000 руб. с человека. При 3 участниках - 12000 руб. с человека
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до ж. - д. станции «Лазаревская» или аэропорта Сочи
  • Экосборы за посещение объектов национального парка (33 водопада и Волконский дольмен) - 200 руб. с человека
  • Билеты на электропоезд до станции «Якорная Щель»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи, ж. - д. станция "Якорная щель", до 09:00. Из аэропорта можно добраться на электропоезде "Ласточка", время в пути - около 1,5 часов до станции "Якорная Щель", от станций "Лоо" или "Лазаревская" - 20-30 минут". Можно заехать без дополнительной оплаты в день (воскресенье) накануне тура после 14:00
Завершение: Сочи, ж. - д. станция «Якорная щель», до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
К
7 дек 2023
Нам всё очень понравилось! Спасибо огромное!
Иван
16 июля 2023
Случайно наткнулись с девушкой на данное предложение на сайте. И ни на грамм не пожалели, что выбрали именно его.

Дом находится в тихом и уютном месте на высоте, что не мало важно - потопы никак не страшны, нет городской суеты. Рядом горная река, купаться в которой приятнее, чем в самом море, раз попробуешь и уже идти на пляж не хочется. Пляжи также не настолько заполнены, как в том же Лазаревском. Все рядом. Если не на машине, то остановка прям под домом.

По поводу экскурсий то тут тоже все супер пушка😊хозяин дома Мадин возил нас по местам, которые не столь популярны туристическими массами, отчего получаешь еще больше удовольствия. Красивые водопады, леса и природа края. Супер.
Ужины на мангале отдельная история, под домашнее вино. Ммм супер. В довесок хозяин еще и с собой дал этого домашнего напитка. Класс.
Сам домик очень уютный, все свежее, находиться приятно. Интернет, сплит (подогрев работает отлично, что выручало холодными вечерами), телевизор, если вдруг кому-то он нужен, открытая терраса с видом на горы. Парковка внутри двора.

Можно рассказывать на самом деле очень долго. Понравилось, а это самое главное. Огромное спасибо Марии и Мадину за гостеприимство и организацию.

P.S. Собака хозяина безумно кайфовая и добрая. Тискать эту колбасу огромное удовольствие🤣как сказал Мадин: «она бархатная (чистая правда, бархатная, как те самые тяги 🐕‍🦺) и добрая».
Случайно наткнулись с девушкой на данное предложение на сайте. И ни на грамм не пожалели, что выбрали именно его.Случайно наткнулись с девушкой на данное предложение на сайте. И ни на грамм не пожалели, что выбрали именно его.Случайно наткнулись с девушкой на данное предложение на сайте. И ни на грамм не пожалели, что выбрали именно его.Случайно наткнулись с девушкой на данное предложение на сайте. И ни на грамм не пожалели, что выбрали именно его.Случайно наткнулись с девушкой на данное предложение на сайте. И ни на грамм не пожалели, что выбрали именно его.Случайно наткнулись с девушкой на данное предложение на сайте. И ни на грамм не пожалели, что выбрали именно его.Случайно наткнулись с девушкой на данное предложение на сайте. И ни на грамм не пожалели, что выбрали именно его.Случайно наткнулись с девушкой на данное предложение на сайте. И ни на грамм не пожалели, что выбрали именно его.Случайно наткнулись с девушкой на данное предложение на сайте. И ни на грамм не пожалели, что выбрали именно его.Случайно наткнулись с девушкой на данное предложение на сайте. И ни на грамм не пожалели, что выбрали именно его.

Тур входит в следующие категории Сочи

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