В этом туре мы покажем Вам истинный Урал, который удивит не только обилием снежной красоты, но и богатой историей!
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Пермь - Усьвинские столбы - Усьва
07.00 Встреча у центрального входа ДК Солдатова (г. Пермь, ул. Куйбышева, 79).
Наше путешествие по пермской земле начинается!
Отправляемся в сторону п. Усьва. По пути остановимся на завтрак в кафе «Ермак».
Усьва — совсем маленький, но очень живописный посёлок, расположенный на одноименной реке.
Окрестности поселка настолько красивы, что его облюбовали туристы и кинематографисты. Именно из Усьвы начинается путь к самым узнаваемых достопримечательностей Пермского края — Усьвинским столбам и Каменному городу.
По прибытии в поселок отправимся на пешую прогулку по сказочному заснеженному лесу до Усьвинских столбов (5 км в одну сторону).
Вдоль берега реки Усьвы мы дойдём до подножья Усьвинских столбов — скальной стены высотой более 100 метров.
Поднимемся на смотровую площадку, где снимали фильмы «Географ глобус пропил» и «Время первых», сделаем памятные фотографии с плавным изгибом реки Усьва и панорамой уральской тайги.
Любуясь этими прекрасными видами, устроим обеденный перекус с согревающим чаем.
Но пора возвращаться. Нас ждет переезд на базу, размещение, ужин и вечер знакомств и первых впечатлений.
Авто: 200 км.
Пешком: 10 км.
Проживание: база.
Питание: обед перекусом, ужин.
Усьва - Каменный город - Соликамск
Новый день — новые красоты.
После завтрака совершим переезд до начала тропы в Каменный город.
Каменный город — уникальный природный объект Пермского края. Здесь мы прогуляемся по улочкам настоящего каменного лабиринта и сможем полюбоваться причудливой каменной архитектурой.
После прогулки возвращаемся к автобусу, переезд в город Соликамск с остановкой в кафе на обед.
Соликамск — один из древнейших городов Урала. Жизнь и название Соликамску дала именно соль, город возник на месте соляных промыслов еще в 15 веке.
Мы отправимся на экскурсию в Музей-заповедник “Сользавод".
Здания музея — рассолоподъёмные башни, соляные лари, варницы и амбар — демонстрируют пятивековую технологию производства выварочной соли в крае и по всей стране, являются памятниками деревянной промышленной архитектуры XIX в.
Во время экскурсии можно проследить технологическую цепочку выварки соли, прикоснуться к столетним просоленным стенам, узнать откуда пошла известная поговорка «Пермяк — солёные уши».
После экскурсии переедем в гостиницу, поужинаем и проведём уютный вечер с настольными играми и чаем.
Авто: 170 км.
Пешком: 5 км.
Проживание: база.
Питание: завтрак, ужин.
Соликамск - Красновишерск
Сегодня до обеда мы задержимся в Соликамске.
Этот небольшой уральский город известен, прежде всего, церквями, монастырями и храмами. На скромной территории населенного пункта их больше десятка, и почти все они признаны архитектурными памятниками.
Мы отправимся к самым знаковым из них — центральному архитектурному ансамблю города Соликамска и Дому воеводы.
Нам представится возможность пройти по потайным ходам в метровых стенах Дома воеводы и посмотреть на город с высоты птичьего полёта с обзорной площадки Соборной колокольни.
После экскурсии заедем на обед в кафе и сразу отправимся дальше на север края — в город Красновишерск.
Красновишерск — самый северный город Пермского края, прославленный своими природными красотами и землями, скрывающими в своих недрах драгоценные камни.
Музей природы заповедника “Вишерский” расскажет нам о природных ценностях, геологических и гидрологических особенностях территории, а также истории вишерских манси (аборигенов Урала).
После экскурсии отправляемся на базу, размещение, где нас ждет ужин и вечерние посиделки, для желающих — баня.
Авто: 100 км.
Пешком: 5 км.
Проживание: база.
Питание: завтрак, ужин.
Красновишерск
Сегодня встанем пораньше, нас ждет очень насыщенный и активный день.
После завтрака отправляемся к берегам красавицы Вишеры.
Наша цель — гора Полюд.
Часть пути мы проделаем на снегоходах, а затем, после небольшого пешего перехода (1,5 км в одну сторону), окажемся на вершине горы.
Если гора окажется великодушна и не закутается в тучи, то панорама, которая откроется с 527-метровой вершины Полюда, будет фантастическая. Здесь чувствуешь себя владыкой великой Пармы, раскинувшейся под ногами, а до неба, кажется, можно дотянуться рукой.
После наслаждения такими видами нас ждет возвращение к реке и переезд к началу тропы на камень Ветлан.
Камень Ветлан является самой высокой скальной стеной в крае, он протянулся на 2 километра вдоль берега красавицы Вишеры, а с его вершины открывается прекрасный вид на реку и гору Полюд.
Нас ждет пешая прогулка (3 км одну сторону). Путь наш будет сказочно прекрасен, зимой дорога будоражит воображение причудливыми декорациями из заснеженных елей, искрящихся на солнце.
На вершине устроим обеденный перекус с шикарной панорамой окрестностей.
После прогулки возвращаемся на базу, ужинаем и делимся впечатлениями от прошедшего дня, для желающих — баня.
Авто: 10 км.
Пешком: 10 км.
Проживание: база.
Питание: завтрак, обед перекусом, ужин.
Красновишерск - Чердынь - Ныроб - Пермь
С утра отправляемся в г. Чердынь.
Даже если вы не читали книгу Алексея Иванова, вы наверняка слышали о том, что именно Чердынь много веков назад была столицей Великопермского княжества.
За прошедшие века Чердынь и ее окрестности почти не изменились. Мы отправимся к центральному архитектурному ансамблю Чердыни и посетим Музей Веры.
Здесь буквально прикоснемся к истории и своими глазами увидим, как жила Пермская земля в 15-16 веках.
После такой насыщенной экскурсии заедем на обед и отправимся дальше.
Нас ждут одни из самых древних сел Пермской земли с храмами постройки 18 века: с. Покча с Благовещенской церковью, с. Вильгорт с Троицкой церковью и п. Ныроб с Никольской церковью.
Посёлок Ныроб — известное историческое место, стало местом ссылки и гибели дяди первого русского царя из династии Романовых — боярина Михаила Никитича, и во время сегодняшней экскурсии мы поговорим не только о старинной пермской архитектуре, но и об истории Романовых.
На такой красивой и исторической ноте закончится наше увлекательное путешествие по земле Пермской.
Мы возвращаемся в Пермь.
По пути остановка в кафе на ужин.
00.00 — ориентировочное время прибытия в г. Пермь, прощание с группой.
Обратные билеты рекомендуем брать на 8 января.
Авто: 470 км.
Пешком: 3 км.
Проживание: база.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостиницах/ на базах.
Варианты проживания
Турбаза
2-, 3-местное размещение в гостиницах/ на базах, удобства в домиках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Пермь - Усьва - Соликамск - Красновишерск - Чердынь - Пермь на комфортабельном микроавтобусе туристического класса
- Проживание на турбазах / в гостиницах / гостевых домах по маршруту (4 ночи)
- Питание (кроме кафе): завтраки и ужины в местах проживания (готовит гид), обеденные перекусы в активные дни маршрута
- Входная плата и экскурсионное обслуживание в Доме воеводы, Музее соли в Соликамске, Музее природы заповедника «Вишерский», Музее истории веры в Чердыни
- Экскурсионное обслуживание в центральных архитектурных ансамблях Чердыни и Соликамска
- Заброска до подстанции на горе Полюд и обратно на снегоходах с санями
- Сопровождение гидом
- Групповая аптечка
- Консультации по подбору одежды, покупке билетов
- Фирменный бафф
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Перми и обратно
- Трансфер из аэропорта/вокзала и обратно
- Питание в кафе
- Баня
- Дополнительные услуги и экскурсии, не предусмотренные программой
- Чаевые гиду
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Зимой на севере Пермского края может быть от -10 до -30, поэтому важно взять собой теплые вещи.
Снаряжение:
- небольшой рюкзак 15-20 л для прогулок;
- хоба (сидушка на резинке);
- химические грелки для рук и ног.
Одежда и обувь:
- ботинки для активного отдыха утепленные, также хорошо себя зарекомендовали на морозе рыбацкие теплые легкие сапоги из ЭВА;
- куртка ветрозащитная (возможно горнолыжная);
- штаны ветрозащитные, утепленные (возможно комбинезон);
- куртка утепленная (пуховик);
- шапка утепленная, теплый бафф;
- комплект термобелья;
- кофта утепленная (флисовая);
- носки синтетические (2-3 пары);
- носки шерстяные и х/б (по 1 паре);
- балаклава (возможно маска ветрозащитная);
- варежки утепленные, ветрозащитные+перчатки флисовые.
Что взять еще:
- аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у гида);
- средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.);
- термос (0,5-1 литр);
- маска горнолыжная (очень спасает при сильном ветре со снегом и при поездке на снегоходе);
- фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек.
Документы:
- паспорт;
- деньги на кафе, сувениры (около 5000 рублей).
Дополнительно (не обязательно):
- фотоаппарат (видеокамера);
- зарядные устройства;
- сушилки для обуви.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.