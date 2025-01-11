читать дальше солнцем и тучками, а мы же знаем, что не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, так вот оно всегда держалось на максимальной планке!!!

Все было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилось, даже погода побаловала и