3 дня
Дикие земли Урала
Начало: Пермь
14 мар в 10:00
32 000₽ за человека
8 дней
Пермь Великая. Новогодний автотур по северу края
Начало: Г. Пермь
29 дек в 10:00
83 000₽ за человека
2 дня
Северное очарование Пермского края
Начало: Пермь
22 мар в 10:00
3 мая в 10:00
12 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГеннадий11 января 2025Самые лучшие впечатления! Я получил с элементами легких, забавных приключений именно то, что хотел: сказочные зимние уральские красоты, историю и
- ГГеннадий11 января 2025Тур был динамичным и насыщенным переездами, ночевками и переходами — именно этого и хотелось. Все прошло организованно, чётко, без досадных случайностей, профессионально, заботливо и по-дружески. Высказываем самые теплые слова в адрес наших гида Дианы и водителя Альберта.
- ИИван31 июля 2024Отличный сплав. Даже несмотря на плохую погоду (4 дня шли дожди) все прошло просто прекрасно. Прекрасные инструкторы, очень вкусная еда и интересные пешие походы от лагеря. Также очень порадовали красивые виды природы и тишина. В общем, рекомендую.
- ЕЕвгений18 июля 2024Сплав прошёл отлично, места очень живописные, организаторы молодцы. Всё было на уровне. Питание разнообразное. Спасибо отдельно инструктору Владимиру и повару Веронике.
- ААнтон17 июля 2024Все было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилось, даже погода побаловала и
- ДДмитрий22 января 2024Решение посетить Пермский край было принято после просмотра фильма "Сердце Пармы" и прохождения игры "Чёрная книга". Причём мотивация от игры
Ответы на вопросы от путешественников по Соликамску в категории «На автобусе»
Самые популярные туры этой рубрики в Соликамске
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Соликамске в феврале 2025
Сейчас в Соликамске в категории "На автобусе" можно забронировать 3 тура от 12 000 до 83 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Забронируйте тур в Соликамске на 2025 год на автобусе, 9 ⭐ отзывов, цены от 12000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель