Туры на автобусе в Соликамске

Найдено 3 тура в категории «На автобусе» в Соликамске, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Дикие земли Урала
Пешая
На автобусе
На снегоходах
3 отзыва
3 дня
Дикие земли Урала
Начало: Пермь
14 мар в 10:00
32 000 за человека
Пермь Великая. Новогодний автотур по северу края
Пешая
На автобусе
На снегоходах
3 отзыва
8 дней
Пермь Великая. Новогодний автотур по северу края
Начало: Г. Пермь
29 дек в 10:00
83 000 за человека
Северное очарование Пермского края
На автобусе
3 отзыва
2 дня
Северное очарование Пермского края
Начало: Пермь
22 мар в 10:00
3 мая в 10:00
12 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Геннадий
    11 января 2025
    Пермь Великая. Новогодний автотур по северу края
    Самые лучшие впечатления! Я получил с элементами легких, забавных приключений именно то, что хотел: сказочные зимние уральские красоты, историю и
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    культуру городов, жизнь маленьких и очень атмосферных городков, а также мистику Перми Великой. Встретил Новый год в настоящей зиме в теплой и позитивной атмосфере в приятной компании.

  • Г
    Геннадий
    11 января 2025
    Пермь Великая. Новогодний автотур по северу края
    Тур был динамичным и насыщенным переездами, ночевками и переходами — именно этого и хотелось. Все прошло организованно, чётко, без досадных случайностей, профессионально, заботливо и по-дружески. Высказываем самые теплые слова в адрес наших гида Дианы и водителя Альберта.
  • И
    Иван
    31 июля 2024
    Дикие земли Урала
    Отличный сплав. Даже несмотря на плохую погоду (4 дня шли дожди) все прошло просто прекрасно. Прекрасные инструкторы, очень вкусная еда и интересные пешие походы от лагеря. Также очень порадовали красивые виды природы и тишина. В общем, рекомендую.
  • Е
    Евгений
    18 июля 2024
    Дикие земли Урала
    Сплав прошёл отлично, места очень живописные, организаторы молодцы. Всё было на уровне. Питание разнообразное. Спасибо отдельно инструктору Владимиру и повару Веронике.
  • А
    Антон
    17 июля 2024
    Дикие земли Урала
    Все было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилось, даже погода побаловала и
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    солнцем и тучками, а мы же знаем, что не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, так вот оно всегда держалось на максимальной планке!!!

    Все было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилосьВсе было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилосьВсе было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилосьВсе было шикарно, и еда и организация всех мероприятий, и провожатые грамотные и позитивные, все понравилось
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Пермь Великая. Новогодний автотур по северу края
    Решение посетить Пермский край было принято после просмотра фильма "Сердце Пармы" и прохождения игры "Чёрная книга". Причём мотивация от игры
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    много выше. Чердынь, Покча, Вильгорт, Ныроб - это всё игровые локации. К сожалению, не всё удалось посмотреть. С другой стороны, самобытная природа края, солеварни, храмы с местным колоритом, съёмочные локации, много-много снега, мороз и солнце - это не оставит равнодушными никого.

    Решение посетить Пермский край было принято после просмотра фильма &quot;Сердце Пармы&quot; и прохождения игры &quot;Чёрная книга&quot;Решение посетить Пермский край было принято после просмотра фильма &quot;Сердце Пармы&quot; и прохождения игры &quot;Чёрная книга&quot;Решение посетить Пермский край было принято после просмотра фильма &quot;Сердце Пармы&quot; и прохождения игры &quot;Чёрная книга&quot;Решение посетить Пермский край было принято после просмотра фильма &quot;Сердце Пармы&quot; и прохождения игры &quot;Чёрная книга&quot;Решение посетить Пермский край было принято после просмотра фильма &quot;Сердце Пармы&quot; и прохождения игры &quot;Чёрная книга&quot;Решение посетить Пермский край было принято после просмотра фильма &quot;Сердце Пармы&quot; и прохождения игры &quot;Чёрная книга&quot;Решение посетить Пермский край было принято после просмотра фильма &quot;Сердце Пармы&quot; и прохождения игры &quot;Чёрная книга&quot;Решение посетить Пермский край было принято после просмотра фильма &quot;Сердце Пармы&quot; и прохождения игры &quot;Чёрная книга&quot;Решение посетить Пермский край было принято после просмотра фильма &quot;Сердце Пармы&quot; и прохождения игры &quot;Чёрная книга&quot;Решение посетить Пермский край было принято после просмотра фильма &quot;Сердце Пармы&quot; и прохождения игры &quot;Чёрная книга&quot;

Ответы на вопросы от путешественников по Соликамску в категории «На автобусе»

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Сколько стоит тур в Соликамске в феврале 2025
Сейчас в Соликамске в категории "На автобусе" можно забронировать 3 тура от 12 000 до 83 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Забронируйте тур в Соликамске на 2025 год на автобусе, 9 ⭐ отзывов, цены от 12000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель