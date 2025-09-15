Программа тура по дням
Прибытие
- 11:00–12:00 Встреча ж/д Краснодар 1.
15:00 Прибытие в объект размещения.
- 12:00-13:00 Встреча в аэропорту Краснодара.
15:00–16:00 Поздний обед.
Свободное время.
18:00 Ужин.
- 15:30 Встреча в Минеральных Водах.
20:00–20:30 Прибытие в объект размещения.
21:00 Поздний ужин.
Экскурсия в Хаджохскую теснину
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину.
Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад.
Это место не оставит равнодушным ни одного посетителя.
Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными.
Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку.
Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста.
Дикий пляж расположен в ущелье Руфабго, скрытый от глаз любопытных туристов, он привлекает своей загадочностью и уединенностью.
Горный хребет Азиш-Тау замыкает собой северно-восточную часть плато Лаго-Наки.
Начинаясь у места впадения ручья Руфабго в реку Белую, он протянулся на двадцать пять километров к юго-западу.
Хребет покрыт сосновыми и пихтовыми лесами, встречаются здесь также тис и самшит.
Протяженность маршрута 12 км.
На маршруте будет спуск с дюльфером и посещение сквозной пещеры.
14:00 Обед на маршруте.
Посещение четырех водопадов Руфабго.
19:00 Праздничный ужин знакомств.
Сплав, конная прогулка
09:00 Завтрак.
10:00 Конная прогулка.
Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми.
Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды.
Все ваши пожелания будут учтены.
После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей.
На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.
14:00 Обед.
15:00 Выезд на сплав по реке Белая.
Рафтинг — это настоящая находка для проверки команды!
На старте выдается все необходимое снаряжение и проводится подробный инструктаж.
На всем маршруте Вас сопровождают опытные инструктора.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (2 час).
Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея.
В этот день активности за доп. плату.
Экстрим парк Мишоко
09:00 Завтрак.
10:00 Выход на экскурсию.
В этот день наш путь начинается в экстрим парке Мишоко, где нам выдадут снаряжение для перелета по троллею на другую сторону ущелья.
После чего, мы пройдем около 10 км. в сторону Чертового пальца.
Со скалы Чертов Палец открывается шикарная панорама гор Адыгеи.
Как на ладони видны: передовой хребет и его самые знаменитые вершины Большой и Малый Тхач, горы Главного Кавказского хребта — перевал Чертовы ворота (Ачешбоки), Тыбга, Бамбак, Джуга, Чугуш, Джемарук, Асбестная и Уруштен.
Отлично видно величественное Лагонакское нагорье — плато Лаго-Наки и венчающий его Фишт-Оштенский массив с горами Оштен и Фишт.
Внизу, на слиянии рек Белая и Дах, раскинулась станица Даховская, а вдалеке среди лесов виден поселок Усть-Сахрай, откуда начинается маршрут на Сахрайские водопады
14:00 Обед на маршруте.
После обеда мы посетим гроты и канатную дорогу.
18;00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (2 часа).
Пеший маршрут к подножью горы Фишт
5:00 Подъем, завтрак, после которого мы на машинах выезжаем к Яворовой поляне.
Отсюда начинается пеший маршрут по Кавказскому природному биосферному заповеднику.
Мы отправляемся к подножью горы Фишт, где расположен одноименный туристский приют.
Обед на маршруте.
По приходу мы располагаемся на ночлег в палатках и готовим ужин.
Баня по желанию по предварительной записи.
Протяжённость маршрута составляет 12 км.
Переход по маршруту приют «Фишт» - приют Черкесский перевал
09:00 Завтрак.
Переход по маршруту приют «Фишт» — приют Черкесский перевал.
В этот день по ходу нашего маршрута преодолеем два горных перевала Белореченский.
На последнем перевале нам представится возможность попробовать высокогорного молока, айрана и освежающего напитка тана.
Обед на черкесском перевале.
Перевал Белореченский расположен между горой Белореченская и массивом Фишт, высота его над уровнем моря 1782 метра.
Перевал разделяет собой долины рек Белая и Шахе.
Тропа к Черкесскому перевалу очень живописна, то и дело огибает огромные валуны, высота самых больших достигает 3-4 метров.
На перевале (высота над уровнем моря 1836 метров) раскинулась целая деревенька из пастушьих домиков, летников.
С середины июня пастухи живут в горах постоянно, коровы едят травы альпики и дают вкуснейшее молоко.
Но в начале лета, когда снега еще слишком много, домики пустуют.
На Черкесском перевале мы разбиваем лагерь.
14:00 Обед на высокогорье в знаменитом кафе у Ашота.
Купание в банном чану на фоне Кавказских вершин.
Свободное время до ужина.
18:00 Совместное приготовление ужина.
19:00 Готовимся к восхождению на гору Маврикош, там провожаем закат.
Переход по маршруту приют "Фишт" - приют "Бабук-аул"
8:00 Завтрак.
Сразу после завтрака выходим на Бабук-Аул.
По пути мы увидим большое количество ручьёв, рек, впадающих в теплую, красивую горную реку Шахе.
Эта река необычайной красоты, её нежно бирюзовая вода так и манит к себе чтоб окунутся и взбодрится.
Затем «весёлый спуск» он в полной мере даёт ощутить перепад климатических зон, которые мы проходим в этот день.
Добравшись до приюта, мы располагаемся и совместно готовим ужин у костра.
Протяженность маршрута 15 км.
Переход до поселка Салох-аул. Отъезд
09:00 Завтрак.
10:00 Джипинг на уазиках до Солохаула займёт около 2 часов.
12:00 В Солох-Ауле мы пересаживаемся на рейсовый автобус до автостанции Дагомыс.
Здесь группа расстается — далее кто-то едет домой, кто-то продолжит отдых на море. Мы рекомендуем задержаться ещё на пару дней.
Можно недорого снять жильё, загорать целыми днями на пляже и купаться в море, или пойти на экскурсию в парк-дендрарий. Или съездить хотя бы на один день в Абхазию.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха в пос. Каменномостский в номерах или в палаточном городке, а также ночевки в туристических палатках на турприютах «Фишт» и «Бабук аул» на активной части маршрута.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
- Проживание на базе отдыха в комфортабельных номерахи в палатках по маршруту – 40 000 руб.
- Доплата за 1-местное размещение – 20 000 руб.
- Проживание в палаточном городке – 35 000 руб.
Палатку можно взять свою или взять в аренду (400 руб. /сутки).
Варианты проживания
База отдыха «Активация»
Расположена в живописном и экологически чистом месте Республики Адыгея – поселке Каменномостский. От автостанции поселка до базы отдыха около 700 м. В шаговой доступности Хаджохская теснина, скала Копилка, ущелье Мишоко, Красное озеро, бурлящая река Белая. Гостям предоставляются бесплатный Wi-Fi и услуги билетной кассы.
К размещению предлагаются номера для проживания парами или большими компаниями. В комнатах есть раскладные диваны, прикроватные тумбочки для хранения вещей, а также стол со стульями, шкаф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Номера оснащены холодильником.
8 номеров «Бунгало» из них 5 номеров с 2-х местным размещением и 3 номера с 3-х местным размещением.
в 2-х местном номере — 2 раздельные кровати (можно объединить)
в 3-х местном номере — 2 раздельные кровати (можно объединить) + диван (полуторка)
3 номера «VIP»: 3-х местное размещение — Кровать двуспальная + диван.
По утрам для гостей сотрудники сервируют завтрак, а вечером, после прогулок, можно приготовить ароматный шашлык или овощи на гриле. Принадлежности для барбекю предоставляются. Недалеко от турбазы расположены термальные источники, лечебные свойства которых давно известны. Также можно посетить живописные водопады и пещеры.
Палаточный городок
Проживание в палаточном городке на базе отдыха в пос. Каменномостский.
БО «Горная»
Турбаза "Горная" располагается в поселке Каменномостский Республики Адыгея, в живописном месте на высоком скалистом берегу реки Белой. Комплекс предлагает своим гостям комфортный отдых и качественное обслуживание. В числе удобств бесплатная парковка для транспорта, лаундж с телевизором.
На территории разбит великолепный сад с цветами и деревьями, оборудованы беседки с садовой мебелью и мангалами. На спортивной площадке можно поиграть в мини-футбол, волейбол или баскетбол. В помещении имеется игровая зона с бильярдом, столом для пинг-понга, аэрохоккеем и настольным футболом. Для детей оборудована площадка на территории.
После насыщенного дня постояльцы могут расслабиться в настоящей русской бане на дровах.
Для размещения доступны двухместные и трехместные номера. Все комнаты оборудованы удобными кроватями, функциональной мебелью и современной техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники.
В кафе можно заказать завтрак, обед или ужин. Зал, на 200 посадочных мест, отлично подойдет для проведения торжественных мероприятий.
БО «Белая река»
Окруженный зеленью туристический комплекс «Белая река Даховская» расположен в 4 км от поселка Каменномостский.
К услугам гостей сауна и принадлежности для барбекю.
В числе удобств домов для отпуска терраса и телевизор с плоским экраном.
Обеденная зона укомплектована холодильником, электрическим чайником и обеденным столом.
В собственных ванных комнатах с душем предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Из всех помещений открывается живописный вид на горы.
В окрестностях можно поиграть в пейнтбол, а также заняться пешим туризмом и рафтингом.
На территории обустроена бесплатная парковка.
Расстояние до берега реки Белой составляет 50 метров.
Международный аэропорт Краснодар находится в 171 км от туристического комплекса «Белая река Даховская».
Гостиница «Руфабго»
Гостиница «Руфабго» расположена неподалеку от села Каменномосткий Республики Адыгеи, у протекающей реки Белой.
В фонде представлено 40 различных номеров, в которых провести отдых будет одно удовольствие. К услугам гостей здесь имеется телевизор, вместительный гардероб, собственная ванная комната, кондиционер. Чтобы оставаться на связи со своими близкими доступен бесплатный Wi-fi.
Территория ухожена и облагорожена летними беседками, мангальной зоной, детской игровой площадкой. Неподалеку находятся водопады и Этнографический музей. Расстояние до аэропорта составляет 119,4 км, до железнодорожного вокзала - 40,2 км.
Туристический приют «Бабук-аул»
Расположен на высоте 600 м над уровнем моря в 3 км ниже селения Бабук-аул, в буковом лесу на берегу реки Шахе. Приют расчитан на 80 мест. Открыт с середины июня до середины сентября.
На территории три деревянных дома, две облегченные деревянные постройки, а также 6-ти местные стационарные палатки с тремя 2-х местными отсеками с деревянными настилами, имеются матрасы. Удобства на территории, есть душ (работает от привозного газа), столовая под навесом, рация, костровая и волейбольная площадки. Пищу готовят сотрудники приюта, посуду туристы моют самостоятельно. Электричество вечером два часа.
Фишт
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в день заезда / выезда
- Проживание в зависимости от выбранного размещения
- Сытное 3-разовое питание
- Работа инструктора на маршруте
- Все трансферы по программе
- Ежедневные насыщенные экскурсии, незабываемые прогулки по Адыгее
- Спортивная страховка
Что не входит в цену
- Ж/д-, авиа билеты до Краснодара / Минеральных Вод и обратно
- Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., 400 руб. /детский (от 7 до 13 лет) до 7 лет бесплатно
- Водопады Руфабго - от 600 руб. взрослый, детский (от 5 до 15 лет) - 400 рублей, до 5 лет бесплатно
- Монастырь - 400 руб. /взрослый, 200 руб. /детский
- Пещера «Азишская» - 800 руб. взрослый, детский (от 7 до 14 лет) - 500 руб., до 7 лет бесплатно
- Конная прогулка - 2 500 руб
- Рафтинг - 2 500 руб
- Билеты в музеи - от 300 руб
- Аренда палатки (если выбрано проживание в палаточном городке) - 400 руб. /сутки
- Экстрим парк Мишоко - от 2 000 руб
- Посещение термальных источников сверх программы (по желанию) - от 400 руб. /взрослый, дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры - 200 рублей, до 5 лет бесплатно
- Гузерипль (вход в заповедник) - 300 руб. /взр., 150 руб. /детский
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Внимание! На данном маршруте все свои вещи и продукты питания участники несут на себе весь маршрут. Позаботьтесь о весе рюкзака заранее и не берите лишнее.
Даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью.
Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а также лекарства, которые принимаете Вы лично);
- легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
- наличные деньги;
- купальник, плавки, резиновые тапочки;
- куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;
- обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве — треккинговая обувь);
Палатки, рюкзаки женские 65 л, мужские 75 л., треккинговые палки, фонарь, посуда походная, спальник, коврики.
Как организован трансфер?
Каждое воскресенье:
- трансфер ж/д Краснодар с 11:00 до 12:00;
- трансфер Минеральные Воды встреча 15:30;
Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.
Индивидуальный трансфер:
- ж/д Краснодар (цены ЯндексТакси), 4 человека и меньше — 8 000 руб., 6 человек —10 000 руб.;
- аэропорт Минеральные Воды, 4 человека и меньше — 10 000 руб., 6 человек — 13 000 руб.;
- аэропорт Ставрополь, 4 человека и меньше —10 000 руб., 6 человек — 13 000 руб.;
- ж/д Майкоп, 4 человека и меньше —3 000 руб., 6 человек — 5 000 руб.
Где остановиться на море после окончания тура?
Опыт работы привел нас к тому, что каждый турист самостоятельно выбирает и бронирует себе жилье на побережье! Это связано с огромнейшим количеством предлагаемых вариантов размещения и индивидуальными запросами каждого туриста.
В любом населенном пункте на море вам предложат дома, квартиры, гостиницы, просто комнаты! Каждый сможет выбрать себе подходящий вариант.
Какое снаряжение можно взять в аренду и по какой цене?
Стоимость аренды снаряжения для туриста (ориентировочно):
- коврик – 100 руб. /сутки;
- спальник – 150 руб. /сутки;
- палатка – 300 руб. /сутки;
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
10% — скидка детям.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
