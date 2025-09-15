Мои заказы

Через горы к морю. Маршрут №30

Краснодарский край: Пешеходный тур через горы к Черному морю
Удивительный поход по горной части Кавказского природного Биосферного заповедника к побережью Черного моря в сочетании с экскурсиями по предгорью Краснодарского края. Карстовые воронки, малый ледник г. Фишт, истоки реки Белой, цветущие альпийские луга, незабываемые вечера у костра под гитару в высокогорных туристских приютах.
5
3 отзыва
Программа тура по дням

1 день

Прибытие

  • 11:00–12:00 Встреча ж/д Краснодар 1.

15:00 Прибытие в объект размещения.

  • 12:00-13:00 Встреча в аэропорту Краснодара.

15:00–16:00 Поздний обед.

Свободное время.

18:00 Ужин.

  • 15:30 Встреча в Минеральных Водах.

20:00–20:30 Прибытие в объект размещения.

21:00 Поздний ужин.

2 день

Экскурсия в Хаджохскую теснину

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину.

Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад.

Это место не оставит равнодушным ни одного посетителя.

Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными.

Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку.

Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста.

Дикий пляж расположен в ущелье Руфабго, скрытый от глаз любопытных туристов, он привлекает своей загадочностью и уединенностью.

Горный хребет Азиш-Тау замыкает собой северно-восточную часть плато Лаго-Наки.

Начинаясь у места впадения ручья Руфабго в реку Белую, он протянулся на двадцать пять километров к юго-западу.

Хребет покрыт сосновыми и пихтовыми лесами, встречаются здесь также тис и самшит.

Протяженность маршрута 12 км.

На маршруте будет спуск с дюльфером и посещение сквозной пещеры.

14:00 Обед на маршруте.

Посещение четырех водопадов Руфабго.

19:00 Праздничный ужин знакомств.

Экскурсия в Хаджохскую теснинуЭкскурсия в Хаджохскую теснинуЭкскурсия в Хаджохскую теснинуЭкскурсия в Хаджохскую теснину
3 день

Сплав, конная прогулка

09:00 Завтрак.

10:00 Конная прогулка.

Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми.

Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды.

Все ваши пожелания будут учтены.

После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей.

На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.

14:00 Обед.

15:00 Выезд на сплав по реке Белая.

Рафтинг — это настоящая находка для проверки команды!

На старте выдается все необходимое снаряжение и проводится подробный инструктаж.

На всем маршруте Вас сопровождают опытные инструктора.

18:00 Ужин.

19:00 Посещение термальных источников (2 час).

Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея.

В этот день активности за доп. плату.

Сплав, конная прогулкаСплав, конная прогулкаСплав, конная прогулкаСплав, конная прогулка
4 день

Экстрим парк Мишоко

09:00 Завтрак.

10:00 Выход на экскурсию.

В этот день наш путь начинается в экстрим парке Мишоко, где нам выдадут снаряжение для перелета по троллею на другую сторону ущелья.

После чего, мы пройдем около 10 км. в сторону Чертового пальца.

Со скалы Чертов Палец открывается шикарная панорама гор Адыгеи.

Как на ладони видны: передовой хребет и его самые знаменитые вершины Большой и Малый Тхач, горы Главного Кавказского хребта — перевал Чертовы ворота (Ачешбоки), Тыбга, Бамбак, Джуга, Чугуш, Джемарук, Асбестная и Уруштен.

Отлично видно величественное Лагонакское нагорье — плато Лаго-Наки и венчающий его Фишт-Оштенский массив с горами Оштен и Фишт.

Внизу, на слиянии рек Белая и Дах, раскинулась станица Даховская, а вдалеке среди лесов виден поселок Усть-Сахрай, откуда начинается маршрут на Сахрайские водопады

14:00 Обед на маршруте.

После обеда мы посетим гроты и канатную дорогу.

18;00 Ужин.

19:00 Посещение термальных источников (2 часа).

Экстрим парк МишокоЭкстрим парк МишокоЭкстрим парк МишокоЭкстрим парк Мишоко
5 день

Пеший маршрут к подножью горы Фишт

5:00 Подъем, завтрак, после которого мы на машинах выезжаем к Яворовой поляне.

Отсюда начинается пеший маршрут по Кавказскому природному биосферному заповеднику.

Мы отправляемся к подножью горы Фишт, где расположен одноименный туристский приют.

Обед на маршруте.

По приходу мы располагаемся на ночлег в палатках и готовим ужин.

Баня по желанию по предварительной записи.

Протяжённость маршрута составляет 12 км.

Пеший маршрут к подножью горы ФиштПеший маршрут к подножью горы ФиштПеший маршрут к подножью горы ФиштПеший маршрут к подножью горы Фишт
6 день

Переход по маршруту приют «Фишт» - приют Черкесский перевал

09:00 Завтрак.

Переход по маршруту приют «Фишт» — приют Черкесский перевал.

В этот день по ходу нашего маршрута преодолеем два горных перевала Белореченский.

На последнем перевале нам представится возможность попробовать высокогорного молока, айрана и освежающего напитка тана.

Обед на черкесском перевале.

Перевал Белореченский расположен между горой Белореченская и массивом Фишт, высота его над уровнем моря 1782 метра.

Перевал разделяет собой долины рек Белая и Шахе.

Тропа к Черкесскому перевалу очень живописна, то и дело огибает огромные валуны, высота самых больших достигает 3-4 метров.

На перевале (высота над уровнем моря 1836 метров) раскинулась целая деревенька из пастушьих домиков, летников.

С середины июня пастухи живут в горах постоянно, коровы едят травы альпики и дают вкуснейшее молоко.

Но в начале лета, когда снега еще слишком много, домики пустуют.

На Черкесском перевале мы разбиваем лагерь.

14:00 Обед на высокогорье в знаменитом кафе у Ашота.

Купание в банном чану на фоне Кавказских вершин.

Свободное время до ужина.

18:00 Совместное приготовление ужина.

19:00 Готовимся к восхождению на гору Маврикош, там провожаем закат.

Переход по маршруту приют «Фишт» - приют Черкесский перевалПереход по маршруту приют «Фишт» - приют Черкесский перевалПереход по маршруту приют «Фишт» - приют Черкесский перевалПереход по маршруту приют «Фишт» - приют Черкесский перевал
7 день

Переход по маршруту приют "Фишт" - приют "Бабук-аул"

8:00 Завтрак.

Сразу после завтрака выходим на Бабук-Аул.

По пути мы увидим большое количество ручьёв, рек, впадающих в теплую, красивую горную реку Шахе.

Эта река необычайной красоты, её нежно бирюзовая вода так и манит к себе чтоб окунутся и взбодрится.

Затем «весёлый спуск» он в полной мере даёт ощутить перепад климатических зон, которые мы проходим в этот день.

Добравшись до приюта, мы располагаемся и совместно готовим ужин у костра.

Протяженность маршрута 15 км.

Переход по маршруту приют "Фишт" - приют "Бабук-аул"Переход по маршруту приют "Фишт" - приют "Бабук-аул"Переход по маршруту приют "Фишт" - приют "Бабук-аул"Переход по маршруту приют "Фишт" - приют "Бабук-аул"
8 день

Переход до поселка Салох-аул. Отъезд

09:00 Завтрак.

10:00 Джипинг на уазиках до Солохаула займёт около 2 часов.

12:00 В Солох-Ауле мы пересаживаемся на рейсовый автобус до автостанции Дагомыс.

Здесь группа расстается — далее кто-то едет домой, кто-то продолжит отдых на море. Мы рекомендуем задержаться ещё на пару дней.

Можно недорого снять жильё, загорать целыми днями на пляже и купаться в море, или пойти на экскурсию в парк-дендрарий. Или съездить хотя бы на один день в Абхазию.

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха в пос. Каменномостский в номерах или в палаточном городке, а также ночевки в туристических палатках на турприютах «Фишт» и «Бабук аул» на активной части маршрута.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

  • Проживание на базе отдыха в комфортабельных номерахи в палатках по маршруту – 40 000 руб.
  • Доплата за 1-местное размещение – 20 000 руб.
  • Проживание в палаточном городке – 35 000 руб.

Палатку можно взять свою или взять в аренду (400 руб. /сутки).

Варианты проживания

База отдыха «Активация»

4 ночи

Расположена в живописном и экологически чистом месте Республики Адыгея – поселке Каменномостский. От автостанции поселка до базы отдыха около 700 м. В шаговой доступности Хаджохская теснина, скала Копилка, ущелье Мишоко, Красное озеро, бурлящая река Белая. Гостям предоставляются бесплатный Wi-Fi и услуги билетной кассы.

К размещению предлагаются номера для проживания парами или большими компаниями. В комнатах есть раскладные диваны, прикроватные тумбочки для хранения вещей, а также стол со стульями, шкаф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Номера оснащены холодильником.

8 номеров «Бунгало» из них 5 номеров с 2-х местным размещением и 3 номера с 3-х местным размещением.

в 2-х местном номере — 2 раздельные кровати (можно объединить)

в 3-х местном номере — 2 раздельные кровати (можно объединить) + диван (полуторка)

3 номера «VIP»: 3-х местное размещение — Кровать двуспальная + диван.

По утрам для гостей сотрудники сервируют завтрак, а вечером, после прогулок, можно приготовить ароматный шашлык или овощи на гриле. Принадлежности для барбекю предоставляются. Недалеко от турбазы расположены термальные источники, лечебные свойства которых давно известны. Также можно посетить живописные водопады и пещеры.

База отдыха «Активация»База отдыха «Активация»База отдыха «Активация»База отдыха «Активация»База отдыха «Активация»
Палаточный городок

4 ночи

Проживание в палаточном городке на базе отдыха в пос. Каменномостский.

БО «Горная»

4 ночи

Турбаза "Горная" располагается в поселке Каменномостский Республики Адыгея, в живописном месте на высоком скалистом берегу реки Белой. Комплекс предлагает своим гостям комфортный отдых и качественное обслуживание. В числе удобств бесплатная парковка для транспорта, лаундж с телевизором.

На территории разбит великолепный сад с цветами и деревьями, оборудованы беседки с садовой мебелью и мангалами. На спортивной площадке можно поиграть в мини-футбол, волейбол или баскетбол. В помещении имеется игровая зона с бильярдом, столом для пинг-понга, аэрохоккеем и настольным футболом. Для детей оборудована площадка на территории.

После насыщенного дня постояльцы могут расслабиться в настоящей русской бане на дровах.

Для размещения доступны двухместные и трехместные номера. Все комнаты оборудованы удобными кроватями, функциональной мебелью и современной техникой. Санузел укомплектован стандартным набором сантехники.

В кафе можно заказать завтрак, обед или ужин. Зал, на 200 посадочных мест, отлично подойдет для проведения торжественных мероприятий.

БО «Горная»БО «Горная»БО «Горная»БО «Горная»БО «Горная»БО «Горная»
БО «Белая река»

4 ночи

Окруженный зеленью туристический комплекс «Белая река Даховская» расположен в 4 км от поселка Каменномостский.

К услугам гостей сауна и принадлежности для барбекю.

В числе удобств домов для отпуска терраса и телевизор с плоским экраном.

Обеденная зона укомплектована холодильником, электрическим чайником и обеденным столом.

В собственных ванных комнатах с душем предоставляется фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Из всех помещений открывается живописный вид на горы.

В окрестностях можно поиграть в пейнтбол, а также заняться пешим туризмом и рафтингом.

На территории обустроена бесплатная парковка.

Расстояние до берега реки Белой составляет 50 метров.

Международный аэропорт Краснодар находится в 171 км от туристического комплекса «Белая река Даховская».

БО «Белая река»БО «Белая река»БО «Белая река»БО «Белая река»БО «Белая река»БО «Белая река»
Гостиница «Руфабго»

4 ночи

Гостиница «Руфабго» расположена неподалеку от села Каменномосткий Республики Адыгеи, у протекающей реки Белой.

В фонде представлено 40 различных номеров, в которых провести отдых будет одно удовольствие. К услугам гостей здесь имеется телевизор, вместительный гардероб, собственная ванная комната, кондиционер. Чтобы оставаться на связи со своими близкими доступен бесплатный Wi-fi.

Территория ухожена и облагорожена летними беседками, мангальной зоной, детской игровой площадкой. Неподалеку находятся водопады и Этнографический музей. Расстояние до аэропорта составляет 119,4 км, до железнодорожного вокзала - 40,2 км.

Гостиница «Руфабго»Гостиница «Руфабго»Гостиница «Руфабго»Гостиница «Руфабго»Гостиница «Руфабго»
Туристический приют «Бабук-аул»

3 ночи

Расположен на высоте 600 м над уровнем моря в 3 км ниже селения Бабук-аул, в буковом лесу на берегу реки Шахе. Приют расчитан на 80 мест. Открыт с середины июня до середины сентября.

На территории три деревянных дома, две облегченные деревянные постройки, а также 6-ти местные стационарные палатки с тремя 2-х местными отсеками с деревянными настилами, имеются матрасы. Удобства на территории, есть душ (работает от привозного газа), столовая под навесом, рация, костровая и волейбольная площадки. Пищу готовят сотрудники приюта, посуду туристы моют самостоятельно. Электричество вечером два часа.

Фишт

3 ночи

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в день заезда / выезда
  • Проживание в зависимости от выбранного размещения
  • Сытное 3-разовое питание
  • Работа инструктора на маршруте
  • Все трансферы по программе
  • Ежедневные насыщенные экскурсии, незабываемые прогулки по Адыгее
  • Спортивная страховка
Что не входит в цену
  • Ж/д-, авиа билеты до Краснодара / Минеральных Вод и обратно
  • Хаджохская теснина - 600 руб. /взр., 400 руб. /детский (от 7 до 13 лет) до 7 лет бесплатно
  • Водопады Руфабго - от 600 руб. взрослый, детский (от 5 до 15 лет) - 400 рублей, до 5 лет бесплатно
  • Монастырь - 400 руб. /взрослый, 200 руб. /детский
  • Пещера «Азишская» - 800 руб. взрослый, детский (от 7 до 14 лет) - 500 руб., до 7 лет бесплатно
  • Конная прогулка - 2 500 руб
  • Рафтинг - 2 500 руб
  • Билеты в музеи - от 300 руб
  • Аренда палатки (если выбрано проживание в палаточном городке) - 400 руб. /сутки
  • Экстрим парк Мишоко - от 2 000 руб
  • Посещение термальных источников сверх программы (по желанию) - от 400 руб. /взрослый, дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры - 200 рублей, до 5 лет бесплатно
  • Гузерипль (вход в заповедник) - 300 руб. /взр., 150 руб. /детский
Место начала и завершения?
Г. Краснодар / Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Внимание! На данном маршруте все свои вещи и продукты питания участники несут на себе весь маршрут. Позаботьтесь о весе рюкзака заранее и не берите лишнее.

Даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью.

Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.

  • страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а также лекарства, которые принимаете Вы лично);
  • легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
  • наличные деньги;
  • купальник, плавки, резиновые тапочки;
  • куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;
  • обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве — треккинговая обувь);

Палатки, рюкзаки женские 65 л, мужские 75 л., треккинговые палки, фонарь, посуда походная, спальник, коврики.

Как организован трансфер?

Каждое воскресенье:

  • трансфер ж/д Краснодар с 11:00 до 12:00;
  • трансфер Минеральные Воды встреча 15:30;

Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.

Индивидуальный трансфер:

  • ж/д Краснодар (цены ЯндексТакси), 4 человека и меньше — 8 000 руб., 6 человек —10 000 руб.;
  • аэропорт Минеральные Воды, 4 человека и меньше — 10 000 руб., 6 человек — 13 000 руб.;
  • аэропорт Ставрополь, 4 человека и меньше —10 000 руб., 6 человек — 13 000 руб.;
  • ж/д Майкоп, 4 человека и меньше —3 000 руб., 6 человек — 5 000 руб.
Где остановиться на море после окончания тура?

Опыт работы привел нас к тому, что каждый турист самостоятельно выбирает и бронирует себе жилье на побережье! Это связано с огромнейшим количеством предлагаемых вариантов размещения и индивидуальными запросами каждого туриста.

В любом населенном пункте на море вам предложат дома, квартиры, гостиницы, просто комнаты! Каждый сможет выбрать себе подходящий вариант.

Какое снаряжение можно взять в аренду и по какой цене?

Стоимость аренды снаряжения для туриста (ориентировочно):

  • коврик – 100 руб. /сутки;
  • спальник – 150 руб. /сутки;
  • палатка – 300 руб. /сутки;
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?

10% — скидка детям.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
Светлана
15 сен 2025
Все отлично, прекрасно организовано. Гиды шикарные, все подробно рассказали.
Уже рекомендую вашу компанию знакомым. Спасибо вам.
А
Анастасия
7 авг 2025
Это лучший отдых в моей жизни!
Если вы очень хотите приехать в Адыгею, пойти в горы, но вы ОДНА - отбросьте все страхи и сомнения: меня встретили в аэропорту Минвод и
читать дальше

весь тур я была в полной безопасности.

Душевные люди, потрясающая природа, вкусная кухня, в горах энергетическое и эмоциональное очищение, информационный детокс, интересные знакомства с ребятами со всей страны.

Огромная благодарность всему коллективу за теплый прием - все прекрасные позитивные люди. И, конечно же, отдельное спасибо Рустаму - это самый душевный, добрый, спокойный, уверенный и мудрый гид, который только может быть - все попутчики мне завидовали))
Я влюбилась в горы и обязательно к вам вернусь!

По поводу физической подготовки и акклиматизации - тур очень грамотно спланирован и позволяет морально и физически подготовиться к восхождению. Каждый день был наполнен невероятными впечатлениями - это будет одно из самых ярких воспоминаний в моей жизни.

А
Анастасия
7 авг 2025
Лучший отдых в моей жизни!

Организация на высшем уровне - всё максимально честно и прозрачно, договора составлены очень грамотно. После того, как частный организатор из ВК отменила мой тур со словами
читать дальше

«не набралась группа», я нашла тур на Большой стране. В итоге я была вообще одна и тур прошел в индивидуальном порядке без изменений и доплат - всё по полной программе!

Если вы очень хотите приехать в Адыгею, пойти в горы, но вы ОДНА - отбросьте все страхи и сомнения! Меня встретили в аэропорту Минвод, и я была в полной безопасности до конца тура. Безумно душевные люди, потрясающая природа, вкусная кухня, в горах энергетическое и эмоциональное очищение, интересные знакомства с ребятами со всей страны.

Огромная благодарность всему коллективу за теплый прием - все прекрасные позитивные люди. И, конечно же, отдельное спасибо Рустаму - именно он вёл меня по Маршруту №30. Это самый душевный, добрый, спокойный, уверенный, мудрый гид, которого я когда-либо встречала - все попутчики мне завидовали)). Я влюбилась в горы и обязательно к Вам вернусь!

По поводу физической подготовки и акклиматизации - тур очень грамотно спланирован, позволяет морально и физически подготовиться к восхождению. Каждый день был наполнен невероятными эмоциями, это будет одно из самых ярких воспоминаний в моей жизни 100%

