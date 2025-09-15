2 день

Экскурсия в Хаджохскую теснину

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину.

Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад.

Это место не оставит равнодушным ни одного посетителя.

Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными.

Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку.

Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста.

Дикий пляж расположен в ущелье Руфабго, скрытый от глаз любопытных туристов, он привлекает своей загадочностью и уединенностью.

Горный хребет Азиш-Тау замыкает собой северно-восточную часть плато Лаго-Наки.

Начинаясь у места впадения ручья Руфабго в реку Белую, он протянулся на двадцать пять километров к юго-западу.

Хребет покрыт сосновыми и пихтовыми лесами, встречаются здесь также тис и самшит.

Протяженность маршрута 12 км.

На маршруте будет спуск с дюльфером и посещение сквозной пещеры.

14:00 Обед на маршруте.

Посещение четырех водопадов Руфабго.

19:00 Праздничный ужин знакомств.

