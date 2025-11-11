Маршрут проходит в разнообразии климатических зон и ландшафтов по пути: через альпийские
Программа тура по дням
Прибытие. Плато Лаго-Наки - ручей Рубленый
До 09:00 сбор группы на железнодорожном вокзале Краснодар-1 (возле входа в Северное крыло вокзала), в 10:30 сбор в аэропорту г. Краснодар.
Переезд на микроавтобусе до кордона Кавказского заповедника (время в пути 3,5 часа).
Тридцатый маршрут через горы к морю начинается на плато Лаго-Наки — это огромное горное плато, со средней высотой около 2000 метров.
Оформив пропуска в Заповедник, начинаем наш поход.
Вскоре выйдем на смотровую площадку, откуда открывается впечатляющий вид на территорию Кавказского государственного природного биосферного заповедника.
Впереди покажутся зеленые холмы гор, на которых даже в середине лета красуются белые пятна снежников.
«Каменное море» — это настоящее море вертикальных камней, огромных глыб и сланцев, которые под воздействием сил природы навеки замерли на плато.
Пройдя перевал Абадзешский, спустимся к ручью Рубленый, где и разобьем наш первый лагерь.
День нелегкий — адаптация организма и максимальный вес рюкзака.
Активная часть прохождения по маршруту «Тридцатка»: 9,3 км, перепад высот 1700-2056 м, продолжительность
Гора Оштен (налегке)
Сегодня нам предстоит покорить вершину Оштен (2804 м), это одна из высочайших точек республики Адыгея и несомненное украшение Тридцатки.
Кавказ невозможно представить без этой живописной горы.
Поднявшись на отрог Оштена, увидим весь наш вчерашний путь.
Внизу, в долине, яркими каплями блестят высокогорные озера, а наша туристическая тропа идет вверх, по каменистому склону на самую вершину.
Гора Оштен — это одна из обязательных точек маршрута номер 30.
Через горы к морю отсюда остается всего около 70 км.
С вершины открывается великолепный вид на горных соседей Фишт, Пшехо-Су и все бескрайнее плато Лаго-Наки.
Отсюда видны уникальные Фиштинские ледники — Большой и Малый, видны альпийские луга, скальные ущелья реки Цица, трехтысячники Красной Поляны.
Также с вершины видно смену природно-климатических поясов — от зоны леса до зоны вечных снегов.
Активная часть прохождения по маршруту: 15,2 км, перепад высот 2045-2804 м, продолжительность похода по «Тридцатке» 6-7 часов.
Гузерипльский, Армянский перевал - приют Фишт
Покидая стоянку у ручья Армянский, будем траверсировать южный склон уже покоренной горы Оштен.
По пути, подойдя практически к самой кромке плато Лаго-Наки, будем любоваться бескрайними просторами Адыгеи и снежными вершинами Главного Кавказского хребта.
Сегодня весь день нам предстоит маршрут к приюту у подножия горы Фишт.
Легендарная Тридцатка ведет нас все дальше и дальше, через Инструкторскую щель, Гузерипльский и Армянский перевалы.
Вскоре покажется гора Фишт — это главная и самая заоблачная вершина на плато Лаго-Наки.
Ее высота — 2867 м, выше уже только облака.
Весь наш маршрут — это прогулка по дну древнего океана.
Гора Фишт — древний коралловый риф, да и все горы Кавказа — бывшие донные отложения океана Тетис.
У подножия этой горы, на огромной поляне, расположен любимый туристами приют «Фишт».
Здесь же берет свое начало красивая река Белая, возле которой есть уютные места для стоянок.
На приюте оборудованы крытые шатры-кухни, есть кострища, можно принять летний душ на улице или заказать баню.
Активная часть трека по Тридцатке: 12,8 км пешком, перепад высот 2045-1870-1980-1580 м, продолжительность похода 4-5 часов.
Фишт-Оштеновский перевал - озеро Псенодах (налегке)
С утра отправимся покорять горную перемычку Фишт-Оштен.
Это самый высокий перевал похода по 30 маршруту, будем честны, самый затяжной и трудный, его высота 2200 метров над уровнем моря.
Отсюда открываются головокружительные виды: вдалеке угадывается русло реки Белая, совсем рядом суровая вершина горы Фишт, а впереди — священное озеро Псенодах.
Именно туда лежит наш путь.
Озеро Псенодах расположено на высоте 1938 метров и является на Кавказе самым крупным по площади ледниково-карстовым озером.
По форме озеро напоминает полумесяц, поэтому и считается священным у местных жителей.
Его питают подземные родники и несколько ручьев, которые несут свои холодные воды в это горное озеро.
С одной стороны озера есть огромная воронка, глубина которой достигает 3,5 м.
Устроим пикник с видом на скалистые отроги г. Пшехо-Су, насладимся тишиной, вдали от кипучей жизни на приюте.
Затем, по уже знакомой тропе, вернемся на приют.
Активная часть трека: 15 км пешком, перепад высот 1580-2200 м, продолжительность 30-го маршрута через горы к морю сегодня составит 6-7 часов.
Малый Фиштинский ледник (налегке)
Этот день Всесоюзной Тридцатки пройдет без спешки, но с кучей интересности.
Дойдем до Малого Фиштинского ледника, возраст которого более 10 тыс. лет, оставшегося с древнего оледенения.
Ледники Фишта — самые низкорасположенные.
И не только на Кавказе, но и во всей Европе — 1980 м над уровнем моря.
Площадь ледника очень быстро уменьшается, и в обозримом будущем он станет совсем маленьким, возможно, и исчезнет совсем.
Ледник «вычистил» себе долину, разнеся по ней огромные валуны.
Над ледником нависает 500 метровая стена Фишта — гладкая и ровная, с несколькими водопадами, воды которых падают прям на тело ледника и за много лет промыли глубокие трещины, уходящие под ледник.
Путь к леднику не сложен, нас ждет достаточно спокойный подъём по буковому лесу и разнотравью, но последние 300 метров по сыпухе «в лоб» заставляют собраться — быстро не пойдешь.
Самое время вспомнить, что идем по дну древнего всемирного океана Тетис и высматривать в камнях под ногами древние артефакты — окаменелые ракушки, куски кораллов.
Активная часть трека: 9 км пешком, перепад высот 1580-1975 м, продолжительность похода 6-7 часов.
Приют Фишт - приют «Бабук-Аул»
В это день придется выйди пораньше, пока жаркое летнее солнышко еще не слишком пригревает.
Нам предстоит подняться на перевалы Белореченский (1788 м), а затем Черкесский (1830 м).
Пройдем мимо треугольных пастушьих балаганов, где можем купить вкуснейший мацони и сыр.
На Черкесском перевале попрощаемся со скальными отрогами Фишта, и начнем спуск по зоне леса, где растут великолепные буки, а тропинку пересекают многочисленные ручейки – притоки реки Шахе.
Сегодня полностью оправдывает свое название маршрут Тридцатка: идем через горы к морю и как можно быстрее.
Добро пожаловать на «Веселый спуск» — 4 км бесконечного «веселья»!
Берегите колени, предстоит спуститься почти на 1500 м.
Спуск идет по лесу, и чем ниже будем спускаться, тем сильнее будем чувствовать смену климата — меняется растительность, воздух становится теплым и влажным, с каждым шагом чувствуется, что приближаемся к побережью.
На ночевку остановимся на туристической стоянке «Бабук-Аул».
Это большая, огороженная поляна с душем и навесами от дождя.
Активная часть трека по Тридцатке: 23 км, перепад высот 1580-1788-1830-340 м, продолжительность похода 10-11 часов.
Поселок Солох-аул - поселок Дагомыс. Отъезд
Что уж там скрывать, когда люди приходят на туристический поход № 30, то с первого дня похода все дружно идут через горы к морю и как можно быстрее.
С утра спускаемся в поселок Солох-аул, покидая пределы заповедника.
Сам путь проходит по самшитовой роще, по дороге нас сопровождает река Шахе.
Вскоре окажемся во власти настоящего дикого и древнего леса: здесь всегда царит легкий полумрак, с деревьев свисает зеленоватый мох.
Из поселка Солох-аул рейсовый автобус отвезет нас в поселок Дагомыс, к долгожданному, теплому морю.
Загораем, отдыхаем, купаемся!
Активная часть трека: 17 км пешком, перепад высот 340-150 м, продолжительность маршрута через горы к морю сегодня составит 6 часов.
В поселок Дагомыс группа приезжает около 17:00.
В этой же день можно уехать домой.
Из Дагомыса до Сочи всего 15 км, время в пути на электричке — 30 минут.
Вы можете продолжить свой отдых на побережье: остановиться на пляже в Дагомысе или Уч-Дере с палаткой или снять домики.
С палатками можно стать на территории турбазы «Рассвет» — к вашей радости демократические цены и обстановка 80-х.
В Дагомысе завершается маршрут похода номер 30 через горы к морю.
Проживание
Тур предусматривает проживание в личной палатке на платных туристических стоянках в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике.
Стоимость тура на 1 человека — 42 400 руб.
Действует скидка 20% для детей.
Варианты проживания
Палатка
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проживание в личной палатке на платных туристических стоянках в кавказском государственном природном биосферном заповеднике
- 3-разовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное): завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) готовятся в лагере, обед (день 2-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости). Каждый день назначаются дежурные, которые занимаются приготовлением пищи
- Проезд на транспорте повышенной проходимости от с. Бабук аул до с. Солох-аул
- Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, газовые горелки, групповая аптечка)
- Регистрация в МЧС
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара и обратно из пос. Дагомыс
- Личное снаряжение (палатка, рюкзак, спальник, каремат)
- Баня на приюте Фишт (по желанию) - 1 000 руб. /1 час на 5-6 человек
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- палатка;
- рюкзак с накидкой от дождя;
- спальник (температура комфорта 0… -5С). Температура воздуха ночью в палатке +4… +9С;
- каремат;
- подпопник;
- шапка;
- кепка / панамка;
- куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +6… +10С;
- флиска;
- футболка;
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- ходовые брюки;
- нижнее белье;
- носки;
- треккинговая обувь по щиколотку и выше;
- обувь для ходьбы в лагере. Утром и вечером в лагере влажная от росы трава. Рекомендуем иметь закрытую обувь, например, калоши
- фонарики (гамаши, гетры, бахилы);
- купальник;
- непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию). Документы должны быть герметично упакованы, например, в водонепроницаемый чехол;
- фотоаппарат, видеокамера;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва, полотенце);
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
- туалетная бумага;
- тарелка, кружка, ложка. Тарелка и кружка должны быть не бьющимися (пластиковыми или железными);
- налобный фонарик;
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- наличные деньги;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.
Где начинается и заканчивается тур?
Старт маршрута: г. Краснодар (ж/д вокзал, аэропорт) в 10:00-10:30 МСК.
Финиш маршрута: пос. Дагомыс (ж/д станция) в 17:00 МСК.
В городе Краснодар можно остановиться в комнате отдыха на железнодорожном вокзале Краснодар или снять квартиру на ресурсе «Авито».
Какая есть информация по маршруту?
Тип отдыха: поход с рюкзаками.
Проживание: палатки.
Питание: трехразовое. Каждый день назначаются дежурные, которые готовят завтрак и ужин на горелке, обед – сухой паек днем.
Протяженность маршрута: 101,3 км (62,1 км переходы с рюкзаками; 39,2 км прогулки налегке).
Маршрут проходит на высоте: 300-2804 м (горная часть маршрута в среднем — 1500-2000 м). На всей протяженности маршрута нет населенных пунктов.
Ограничение по возрасту: от 10 до 60 лет.
Мобильная связь по маршруту: день 1 — до 14:00, день 2-6 связи нет, день 7 — с 12.00 связь постоянно.
Может ли программа быть изменена?
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.