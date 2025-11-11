1 день

Прибытие. Плато Лаго-Наки - ручей Рубленый

До 09:00 сбор группы на железнодорожном вокзале Краснодар-1 (возле входа в Северное крыло вокзала), в 10:30 сбор в аэропорту г. Краснодар.

Переезд на микроавтобусе до кордона Кавказского заповедника (время в пути 3,5 часа).

Тридцатый маршрут через горы к морю начинается на плато Лаго-Наки — это огромное горное плато, со средней высотой около 2000 метров.

Оформив пропуска в Заповедник, начинаем наш поход.

Вскоре выйдем на смотровую площадку, откуда открывается впечатляющий вид на территорию Кавказского государственного природного биосферного заповедника.

Впереди покажутся зеленые холмы гор, на которых даже в середине лета красуются белые пятна снежников.

«Каменное море» — это настоящее море вертикальных камней, огромных глыб и сланцев, которые под воздействием сил природы навеки замерли на плато.

Пройдя перевал Абадзешский, спустимся к ручью Рубленый, где и разобьем наш первый лагерь.

День нелегкий — адаптация организма и максимальный вес рюкзака.

Активная часть прохождения по маршруту «Тридцатка»: 9,3 км, перепад высот 1700-2056 м, продолжительность

