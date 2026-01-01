Карелия и Соловецкие острова
В эту поездку входят самые значимые объекты Республики Карелия
19 авг в 10:00
22 авг в 10:00
от 124 900 ₽ за человека
Соловки: природа Севера и история края
Для любителей истории и природы Соловки - отдельное удовольствие
25 авг в 10:00
22 авг в 10:00
от 52 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Соловкам
Самые популярные туры в Соловках
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2:
Сколько стоит тур в Соловках в феврале 2026
Сейчас в Соловках можно забронировать 2 тура от 52 000 до 124 900.
Забронируйте тур в Соловках на 2026 год, цены от 52000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель