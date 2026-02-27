Описание тура
История этих мест уходит в незапамятные времена. Первые стоянки человека датируются V веком до н. э.
В начале прошлого тысячелетия на этих территориях обитали карелы и саамы. К Хii-Хiii векам здесь появляются русские колонисты и Соловки начинают входить в состав промысловых угодий северных народов. С 1429 года на Соловецких островах появляются первые монахи и именно с этого года территория на долгие века становится монашеской обителью. За четыре с лишним века Соловецкий монастырь был в большом экономическом расцвете и полнейшем упадке.
С 1920 года эта территория открывает новую страницу истории - Соловецкий Лагерь Особого Назначения и существует до 1939 года.
Помимо яркой и насыщенной истории, архипелаг удивит Вас суровой и прекрасной северной природой. Приливы и отливы, достигающие 200 метров, бесконечное разнообразие водорослей, и конечно морские обитатели этих мест: белые киты, морские котики, нерпы.
Соловецкая кухня так же удивит разнообразием: калитки с морошкой, рыба пинагор с розовой икрой, свежие мидии, и жаренная сельдь.
Программа тура по дням
Кемь
Встречаемся в городе Кемь, в гостевом доме Кемский Берег.
В 20:00 нас ждёт совместный ужин. Если Вы прибудете раньше администратор поможет с заселением. Наш отель находится на берегу Белого моря и имеет свой пляж, так что смельчаки смогут искупаться или просто отдохнуть на берегу и наблюдать отливы и приливы на море.
Как добраться: от Москвы и Санкт-Петербурга ходит поезд с остановкой в городе Кемь. От ж/д вокзала до гостиницы Вас довезёт такси. Так же от Петрозаводска идёт наш трансфер в 8:20 от железнодорожного вокзала Петрозаводск.
По пути в Кемь заезжаем в Долину Зайцев, на Марциальные источники и в заповедник Кивач с экскурсией и прогулкой до водопада Кивач. Трансфер из Петрозаводска с экскурсией и обедом стоит 4 600 рублей.
Соловецкий архипелаг + Белые киты
Завтрак в отеле, отправляемся на пристань. Загружаемся в большой туристический морской катер (не монастырский буксир), отправляемся на Соловецкие острова. По пути заходим на мыс Белужий - смотреть Белых китов (происходит при погодной возможности).
Киты здесь воспитывают потомство, поэтому находятся здесь почти всегда, и только в шторм уходят на дно.
Вероятность встретить белых китов довольно велика с начала июня и до середины августа.
Прибываем на остров, заселение (гостиница Соловецкая Слобода или Соловки Отель), обед (самостоятельный).
На острове достаточно кафе, есть трапезная - всё находится в минутной близости от нашей гостиницы. В среднем горячий обед/ужин обойдется от 800 до 1 300 рублей.
В 16:00 отправляемся на большую обзорную пешую экскурсию по острову (4-5 часов). Эта экскурсия охватывает все периоды островной жизни
Вечером, если остались силы можно взять велосипед или самостоятельно прогуляться по острову.
Скиты + пляж Малибу
Сегодня история Соловецкого монастыря
в 1920-1939 годы. Большая экскурсия по скитам острова, с которых начиналась монастырская жизнь. Побываем на горе Секирная, где во времена лагерной жизни находился мужской штрафной изолятор (сохранилась уникальная церковь-маяк).
Побываем в Савватьевском скиту, с которого начиналась монастырская история острова. Узнаем о жизни архипелага в годы Великой Отечественной войны, увидим школу Юнг (вернее место, где она находилась). Эту закончили множество выдающихся людей, самым известным является советский писатель Валентин Пикуль. Именно об этом времени его автобиографичный роман Мальчики с бантиками.
После обеда есть время проехать на лодочке по рукотворным каналам и/или сходить в Соловецкий моностырь.
Долгая губа с дегустацией мидий
Морская прогулка и дегустация мидий.
Сегодня отправляемся на большую экологическую прогулку. На катере пройдём по живописному заливу Долгая Губа, увидим удивительные ландшафты северной природы, а возможно встретим морских котиков или нерп. Они частенько нежатся в прибрежных волнах. По дороге ловим мидий, кормим чаек прямо с рук (поэтому с завтрака можно захватить пару кусков булки).
Пока гуляем по острову - капитан приготовит для нас мидии на открытом огне в морской воде. С нами в поездке будет добытчик водорослей и сказитель историй, его можно слушать часами.
После обеда дойдём до Переговорного камня и песчаного пляжа Малибу. Прогулка до пляжа займёт около часа, приятный путь по лесной дороге, вдоль белого моря (в августе большое количество черники).
Рекомендуем в свободное взять велосипед и проехать 3-4 км до Ботанического сада. Здесь прекрасно погулять по дорожкам сада, посидеть на берегу озера.
Финиш
Утром на трансфере отправимся до причала, а в 8:00 уже на морском катере стартуем в Кемь. Можно брать билет на поезд из Кеми с отправлением в 10:10 (на этот поезд успеваем). Если Вы отправляетесь на вечернем поезде из Кеми - сообщите об этом заранее и мы постараемся сделать поздний морской трансфер, чтоб ещё было время погулять по острову. Вы можете планировать свой путь домой или от станции
Кемь или можно на нашем трансфере добраться до Петрозаводска (этот трансфер не надо оплачивать дополнительно, он входит в стоимость). Примерное время прибытия в Петрозаводск 17:00.
Из Петрозаводска идут удобные поезда до Петербурга и
Москвы. Трансфер привезёт Вас прямо на железнодорожный вокзал Петрозаводска.
На этом наше путешествие заканчивается, мы уверены, что Соловецкие острова и Северная природа произведут достойное впечатление и надолго останутся в Вашем сердце
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 2-3-х местное проживание в Кеми
- 2-х местное проживание в Соловках (если Вы путешествуете соло - Вам достаётся рандомный сосед. Стоимость одноместного размещения 22 500 рублей)
- Питание: только завтраки и ужин в первый день
- Две экскурсии на Соловецких островах (большая обзорная и по скитам)
- Экологическая прогулка с дегустацией мидий
- Водная прогулка на мыс Белужий
- Все необходимые трансферы, в том числе и обратный трансфер до Петрозаводска
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Сувениры
- Обеды и ужины
О чём нужно знать до поездки
Проживание и подселение в турах:
Мы заботимся о комфорте участников и стараемся организовать максимально удобные условия. В наших турах предусмотрено размещение в гостиницах в двухместных номерах.
Если вы путешествуете один/одна, мы стараемся подобрать для вас соседа по принципу одного пола. Подселение осуществляется по мере формирования группы.
Важно:
Если вы готовы к подселению с участником противоположного пола, пожалуйста, сообщите нам об этом при бронировании.
Если на момент формирования группы не окажется другого участника вашего пола для подселения, мы заранее уведомим вас. В этом случае потребуется доплата за одноместное размещение.
Пожелания к путешественнику
Проходить пешком 5-7 км в день.