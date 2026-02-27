Описание тура

История этих мест уходит в незапамятные времена. Первые стоянки человека датируются V веком до н. э.

В начале прошлого тысячелетия на этих территориях обитали карелы и саамы. К Хii-Хiii векам здесь появляются русские колонисты и Соловки начинают входить в состав промысловых угодий северных народов. С 1429 года на Соловецких островах появляются первые монахи и именно с этого года территория на долгие века становится монашеской обителью. За четыре с лишним века Соловецкий монастырь был в большом экономическом расцвете и полнейшем упадке.

С 1920 года эта территория открывает новую страницу истории - Соловецкий Лагерь Особого Назначения и существует до 1939 года.

Помимо яркой и насыщенной истории, архипелаг удивит Вас суровой и прекрасной северной природой. Приливы и отливы, достигающие 200 метров, бесконечное разнообразие водорослей, и конечно морские обитатели этих мест: белые киты, морские котики, нерпы.

Соловецкая кухня так же удивит разнообразием: калитки с морошкой, рыба пинагор с розовой икрой, свежие мидии, и жаренная сельдь.