Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

от 132 600 ₽ за человека

Описание тура

В эту поездку входят самые значимые объекты республики Карелия и Соловецкого архипелага. Как наиболее красивые природные места (горный парк Рускеала, Ладожские шхеры, водопад Кивач), исторические (крепость Корела, музей деревянного зодчества Кижи), так и архитектурные (Валаам, Соловецкий монастырь).

Карелия - это большая сказка!

Там интересно, душевно, вкусно и очень красиво))

Часть нашего маршрута будет проходить на берегах Белого моря, на территории богатой историей и историями - Соловецкий архипелаг.

Здесь нас ждут стены Соловецкого монастыря и жизнь этой территории в Советское время.

Увидим берега Белого моря, а при хорошей погоде и Белых китов (в этих местах они воспитывают потомство, поэтому большая вероятность их встретить), походим по загадочным лабиринтам и отправимся на охоту на мидий.

Уверена, что эта поездка надолго останется в Вашем сердце!