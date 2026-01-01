Описание тура
В эту поездку входят самые значимые объекты республики Карелия и Соловецкого архипелага. Как наиболее красивые природные места (горный парк Рускеала, Ладожские шхеры, водопад Кивач), исторические (крепость Корела, музей деревянного зодчества Кижи), так и архитектурные (Валаам, Соловецкий монастырь).
Карелия - это большая сказка!
Там интересно, душевно, вкусно и очень красиво))
Часть нашего маршрута будет проходить на берегах Белого моря, на территории богатой историей и историями - Соловецкий архипелаг.
Здесь нас ждут стены Соловецкого монастыря и жизнь этой территории в Советское время.
Увидим берега Белого моря, а при хорошей погоде и Белых китов (в этих местах они воспитывают потомство, поэтому большая вероятность их встретить), походим по загадочным лабиринтам и отправимся на охоту на мидий.
Уверена, что эта поездка надолго останется в Вашем сердце!
Программа тура по дням
Горный парк Рускеала
Встреча В Санкт-Петербурге. В 8:30 встречаемся в у центрального входа Московского вокзала (метро Площадь Восстания) и отправляемся в путь.
Сегодня насыщенный день:
- крепость Корела (построена новгородцами в 13 веке - узнаем её богатейшую историю);
- две хозяйки нас ждут на хуторе Милка: слушаем подлинную историю Красной шапочки;
- горный парк Рускеала (красоты мраморного карьера);
- поездка на Императорском восстановленном паровозе;
- вечер в Загородном клубе на берегу Ладожского озера.
Валаам и Ладожские шхеры
Прогулка на катере по Ладожским шхерам.
Посещение острова Валаам, удивительные истории острова и самого монастыря.
По окончании экскурсии отправляемся на катере на прогулку по Ладожским шхерам: узнаём легенду о Вяйнемяйнене, подивимся красотам ледникового озера и узнаём происхождение слова шхериться.
Кижи
Водная прогулка до острова Кижи на метеоре. Большая экскурсия по острову с посещением уникального музея деревянного зодчества под открытым небом.
Кижи находятся под охраной Юнеско.
По возвращении ужин в этническом ресторане Карельская Горница (включено в стоимость тура).
Кивач и Марциальные источники
Сегодня посетим источники Марциальные воды - именно с этих источников и начинались первые курорты в России.
Пётр 1 неоднократно здесь бывал (с этих времён сохранилась церковь).
Прогуляемся с экскурсией по эко-тропе в заповеднике Кивач, узнаем как здесь возрождали жемчужниц, увидим не раз воспетый поэтами и художниками водопад.
Увидим знаменитую долину Зайцев, созданную местным умельцем (при желании можно заказать собственного зайца))).
Обед в заповеднике: сливочная уха и, уже известные, нам калитки.
После обеда отправляемся дальше на Север, на берега Белого моря, в Кемскую Волость.
Прибудем вечером, остановимся в гостинице, чтоб утром на катере отправиться на острова Соловецкого архипелага.
Соловецкий архипелаг
В 8:30 нас уже ждёт катер. Идём по Белому морю, по дороге кормим чаек, которых здесь огромное множество и они совсем не боятся людей.
По прибытию на остров устраиваемся, обедаем самостоятельно (здесь множество кафе и трапезных, где подают простую монастырскую еду, свежую рыбу и мидий).
В 15:00 нас ждёт обзорная экскурсия по острову (4 часа). Осмотрим основные достопримечательности, узнаем историю острова от момента появления из воды до настоящего времени.
Если к вечеру ещё останутся силы, можно взять велосипед и проехать в другую часть острова.
На этой части маршрута обеды и ужины не включены в стоимость. Есть возможность есть самостоятельно в любом понравившемся кафе. Стоимость приема пищи составит 500-1000 рублей.
Слон и гора Секирная
Сегодня нас ждёт история Соловецкого лагеря особого назначения 1920-1939гг. и гора Секирная, в Свято-Вознесенский скит (здесь во время лагеря находился штрафной изолятор, сейчас церковь - маяк).
Доедем до школы Юнг (эту школу окончили множество известных людей, в том числе и советский писатель Валентин Пикуль, его произведение Мальчики с бантиками именно об этом месте).
Во второй половине дня можно зайти в Соловецкий монастырь и/или проехать на лодочке по рукотворным каналам острова (их протяженность более 80 км).
Морская прогулка на остров Максулма
О! Сегодня интереснейший день!
Морская прогулка на остров Максулма (в среднем занимает 5 часов.). На катере проедем по живописному заливу Долгая Губа, увидим валунную дамбу и удивительные ландшафты Северной природы. Познакомимся с историей Сергиевского скита Соловецкого монастыря.
Услышим удивительные рассказы о добычи водорослей, об их чудодейственных свойствах от самого добытчика.
Отправимся на охоту за мидиями, а пока гуляем по острову, капитан приготовит их в морской воде на костре.
Обратный путь
Утром отправляемся на катере на большую землю.
Если вы путешествуете из Москвы, то можно будет успеть на поезд с отправлением в 10:10.
Уверена, что это время не прошло зря, красоты Северной природы и сила этих мест надолго останутся в Вашем сердце, и будет желание ещё не раз сюда вернуться!
По желанию возможно вернуться с гидом на авто до Петрозаводска это бесплатная возможность (уточнить у организатора о технической возможности именно на Вашем маршруте).
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 2х местном номере
- Стоимость одноместного размещения 33 500 рублей (Если вам принципиально одноместное размещение уточните о возможности одноместного номера при бронировании)
- Автосопровождение
- Экскурсионное обслуживание
- Водные прогулки на катерах и на метеоре
- Билет на Рускеальскиий экспресс
- Полное питание, в том числе ужины и обеды, ужин в этническом ресторане Карельская Горница в части маршрута по Карелии
- Завтраки на Соловках
- Все входные билеты на указанные объекты
- Сопровождение эксперта по региону
- Проживание и подселение в турах:
- Мы заботимся о комфорте участников и стараемся организовать максимально удобные условия. В наших турах предусмотрено размещение в гостиницах в двухместных номерах
- Если вы путешествуете один/одна, мы стараемся подобрать для вас соседа по принципу одного пола. Подселение осуществляется по мере формирования группы
- Важно:
- Если вы готовы к подселению с участником противоположного пола, пожалуйста, сообщите нам об этом при бронировании
- Если на момент формирования группы не окажется другого участника вашего пола для подселения, мы заранее уведомим вас. В этом случае потребуется доплата за одноместное размещение. все входные билеты на указанные объекты
Что не входит в цену
- Сувениры
- Обеды и ужины на Соловках
- Билеты до места встречи и обратно
Пожелания к путешественнику
Проходить пешком 10 км в день.