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Карелия и Соловецкие острова

В эту поездку входят самые значимые объекты Республики Карелия
Карелия и Соловецкие островаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Карелия и Соловецкие островаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Карелия и Соловецкие островаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

В эту поездку входят самые значимые объекты республики Карелия и Соловецкого архипелага. Как наиболее красивые природные места (горный парк Рускеала, Ладожские шхеры, водопад Кивач), исторические (крепость Корела, музей деревянного зодчества Кижи), так и архитектурные (Валаам, Соловецкий монастырь).

Карелия - это большая сказка!

Там интересно, душевно, вкусно и очень красиво))

Часть нашего маршрута будет проходить на берегах Белого моря, на территории богатой историей и историями - Соловецкий архипелаг.

Здесь нас ждут стены Соловецкого монастыря и жизнь этой территории в Советское время.

Увидим берега Белого моря, а при хорошей погоде и Белых китов (в этих местах они воспитывают потомство, поэтому большая вероятность их встретить), походим по загадочным лабиринтам и отправимся на охоту на мидий.

Уверена, что эта поездка надолго останется в Вашем сердце!

Программа тура по дням

1 день

Горный парк Рускеала

Встреча В Санкт-Петербурге. В 8:30 встречаемся в у центрального входа Московского вокзала (метро Площадь Восстания) и отправляемся в путь.

Сегодня насыщенный день:

- крепость Корела (построена новгородцами в 13 веке - узнаем её богатейшую историю);

- две хозяйки нас ждут на хуторе Милка: слушаем подлинную историю Красной шапочки;

- горный парк Рускеала (красоты мраморного карьера);

- поездка на Императорском восстановленном паровозе;

- вечер в Загородном клубе на берегу Ладожского озера.

Горный парк РускеалаГорный парк РускеалаГорный парк Рускеала
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Валаам и Ладожские шхеры

Прогулка на катере по Ладожским шхерам.

Посещение острова Валаам, удивительные истории острова и самого монастыря.

По окончании экскурсии отправляемся на катере на прогулку по Ладожским шхерам: узнаём легенду о Вяйнемяйнене, подивимся красотам ледникового озера и узнаём происхождение слова шхериться.

Валаам и Ладожские шхерыВалаам и Ладожские шхерыВалаам и Ладожские шхеры
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Кижи

Водная прогулка до острова Кижи на метеоре. Большая экскурсия по острову с посещением уникального музея деревянного зодчества под открытым небом.

Кижи находятся под охраной Юнеско.

По возвращении ужин в этническом ресторане Карельская Горница (включено в стоимость тура).

КижиКижиКижи
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Кивач и Марциальные источники

Сегодня посетим источники Марциальные воды - именно с этих источников и начинались первые курорты в России.

Пётр 1 неоднократно здесь бывал (с этих времён сохранилась церковь).

Прогуляемся с экскурсией по эко-тропе в заповеднике Кивач, узнаем как здесь возрождали жемчужниц, увидим не раз воспетый поэтами и художниками водопад.

Увидим знаменитую долину Зайцев, созданную местным умельцем (при желании можно заказать собственного зайца))).

Обед в заповеднике: сливочная уха и, уже известные, нам калитки.

После обеда отправляемся дальше на Север, на берега Белого моря, в Кемскую Волость.

Прибудем вечером, остановимся в гостинице, чтоб утром на катере отправиться на острова Соловецкого архипелага.

Кивач и Марциальные источникиКивач и Марциальные источникиКивач и Марциальные источники
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Соловецкий архипелаг

В 8:30 нас уже ждёт катер. Идём по Белому морю, по дороге кормим чаек, которых здесь огромное множество и они совсем не боятся людей.

По прибытию на остров устраиваемся, обедаем самостоятельно (здесь множество кафе и трапезных, где подают простую монастырскую еду, свежую рыбу и мидий).

В 15:00 нас ждёт обзорная экскурсия по острову (4 часа). Осмотрим основные достопримечательности, узнаем историю острова от момента появления из воды до настоящего времени.
Если к вечеру ещё останутся силы, можно взять велосипед и проехать в другую часть острова.

На этой части маршрута обеды и ужины не включены в стоимость. Есть возможность есть самостоятельно в любом понравившемся кафе. Стоимость приема пищи составит 500-1000 рублей.

Соловецкий архипелагСоловецкий архипелагСоловецкий архипелаг
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Слон и гора Секирная

Сегодня нас ждёт история Соловецкого лагеря особого назначения 1920-1939гг. и гора Секирная, в Свято-Вознесенский скит (здесь во время лагеря находился штрафной изолятор, сейчас церковь - маяк).

Доедем до школы Юнг (эту школу окончили множество известных людей, в том числе и советский писатель Валентин Пикуль, его произведение Мальчики с бантиками именно об этом месте).

Во второй половине дня можно зайти в Соловецкий монастырь и/или проехать на лодочке по рукотворным каналам острова (их протяженность более 80 км).

Слон и гора СекирнаяСлон и гора Секирная
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Морская прогулка на остров Максулма

О! Сегодня интереснейший день!
Морская прогулка на остров Максулма (в среднем занимает 5 часов.). На катере проедем по живописному заливу Долгая Губа, увидим валунную дамбу и удивительные ландшафты Северной природы. Познакомимся с историей Сергиевского скита Соловецкого монастыря.

Услышим удивительные рассказы о добычи водорослей, об их чудодейственных свойствах от самого добытчика.

Отправимся на охоту за мидиями, а пока гуляем по острову, капитан приготовит их в морской воде на костре.

Морская прогулка на остров МаксулмаМорская прогулка на остров Максулма
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Обратный путь

Утром отправляемся на катере на большую землю.

Если вы путешествуете из Москвы, то можно будет успеть на поезд с отправлением в 10:10.

Уверена, что это время не прошло зря, красоты Северной природы и сила этих мест надолго останутся в Вашем сердце, и будет желание ещё не раз сюда вернуться!

По желанию возможно вернуться с гидом на авто до Петрозаводска это бесплатная возможность (уточнить у организатора о технической возможности именно на Вашем маршруте).

Обратный путьОбратный путьОбратный путь
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2х местном номере
  • Стоимость одноместного размещения 33 500 рублей (Если вам принципиально одноместное размещение уточните о возможности одноместного номера при бронировании)
  • Автосопровождение
  • Экскурсионное обслуживание
  • Водные прогулки на катерах и на метеоре
  • Билет на Рускеальскиий экспресс
  • Полное питание, в том числе ужины и обеды, ужин в этническом ресторане Карельская Горница в части маршрута по Карелии
  • Завтраки на Соловках
  • Все входные билеты на указанные объекты
  • Сопровождение эксперта по региону
  • Проживание и подселение в турах:
  • Мы заботимся о комфорте участников и стараемся организовать максимально удобные условия. В наших турах предусмотрено размещение в гостиницах в двухместных номерах
  • Если вы путешествуете один/одна, мы стараемся подобрать для вас соседа по принципу одного пола. Подселение осуществляется по мере формирования группы
  • Важно:
  • Если вы готовы к подселению с участником противоположного пола, пожалуйста, сообщите нам об этом при бронировании
  • Если на момент формирования группы не окажется другого участника вашего пола для подселения, мы заранее уведомим вас. В этом случае потребуется доплата за одноместное размещение. все входные билеты на указанные объекты
Что не входит в цену
  • Сувениры
  • Обеды и ужины на Соловках
  • Билеты до места встречи и обратно
Пожелания к путешественнику

Проходить пешком 10 км в день.

Визы
Гражданам Рф виза не требуется
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Светлана
Светлана — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Занимаюсь коммерческим туризмом с 2018 года. Занимаюсь пешим и водным туризмом, а так же экскурсионными маршрутами повышенной комфортности и маршрутами с автосопровождением. Являюсь действующим инструктором по фитнесу (преподаю более 12 лет). Эксперт
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по Карелии и Кольскому полуострову, Норвегии, Турции и Узбекистану. Горжусь тем, что побывала на вершине Эльбруса и прошла гребной марафон в 70км. Люблю природу, тихие, не очень туристические места. Моё желание - сделать так, чтоб наше приключение, стало запоминающемся событием Вашей жизни, и хотелось отправиться в дорогу снова и снова, потому что в пути человек не стареет!

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