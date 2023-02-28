1 день

Рафтинг на реке Янисйоки и гора Паасо

Встреча на вокзале Сортавалы.

После встречи на вокзале вы позавтракаете в кафе и вас ждет трансфер к началу маршрута на реке Янисйоки.

Рафтинг на реке Янисйоки.

Впереди подбор снаряжения, инструктаж и насыщенный водный маршрут. Во время сплава вы преодолеете несколько порогов 2 и 3 категории сложности, увидите финские ГЭС и живописные каньоны (протяженность сплава 4-6 км, 2-3 часа).

После окончания сплава вас ждет обед-пикник.

Гора Паасо.

Во второй половине дня вас ожидает прогулка на горе Паасо — это древнее городище, в котором проживали карелы в 12-13 веках.

Трансфер на мотолодках.

К вечеру на моторных лодках вы отправитесь на остров Хавус, расположенный в самом центре Ладожских шхер (15-20 минут в пути).

Прибытие в глэмпинг Lago Ladoga.

Вы разместитесь в геокуполах и поужинаете блюдами карельской кухни.

Ночь проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.

Из-за погодных условий дни могут меняться местами в программе.