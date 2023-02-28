Экскурсионный тур «Водный мир Приладожья» на 6 дней
июл
авг
Что вас ожидает:
Описание
Активные водные приключения на Ладоге и комфортное размещение в глэмпинге — вот что ждёт вас в этом туре.
Сплав по реке Янисйоки, катание на SUP-досках, маршруты на каяках и мотолодках, яхтинг — вы сможете попробовать разные виды активного отдыха на воде и насладиться видами Ладожских шхер, озерами и водопадами Северного Приладожья.
Программа тура по дням
Рафтинг на реке Янисйоки и гора Паасо
Встреча на вокзале Сортавалы.
После встречи на вокзале вы позавтракаете в кафе и вас ждет трансфер к началу маршрута на реке Янисйоки.
Рафтинг на реке Янисйоки.
Впереди подбор снаряжения, инструктаж и насыщенный водный маршрут. Во время сплава вы преодолеете несколько порогов 2 и 3 категории сложности, увидите финские ГЭС и живописные каньоны (протяженность сплава 4-6 км, 2-3 часа).
После окончания сплава вас ждет обед-пикник.
Гора Паасо.
Во второй половине дня вас ожидает прогулка на горе Паасо — это древнее городище, в котором проживали карелы в 12-13 веках.
Трансфер на мотолодках.
К вечеру на моторных лодках вы отправитесь на остров Хавус, расположенный в самом центре Ладожских шхер (15-20 минут в пути).
Прибытие в глэмпинг Lago Ladoga.
Вы разместитесь в геокуполах и поужинаете блюдами карельской кухни.
Ночь проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.
Из-за погодных условий дни могут меняться местами в программе.
Яхтинг и рыбный мастер-класс
Утром для вас будет организован завтрак в глэмпинге.
Яхтинг.
Вас ожидает увлекательное обучение яхтингу. Вы прослушаете вводную лекцию «Основы яхтинга», а после потренируетесь в отработке основных маневров: поднятия и настройки парусов, поворотов, швартовки. У каждого будет возможность постоять за рулем, поработать с веревками.
Кулинарный мастер-класс.
Группа делится на команды по 6-7 человек, первые две команды отправляются покорять Ладогу на яхтах, остальных участников ждет кулинарный мастер-класс по приготовлению гравлакса (слабосоленой форели в скандинавском стиле).
В давние времена местные жители питались практически одной рыбой и для хранения закапывали ее в землю. Отсюда название гравлакс — «закопанный» лосось. Вы попробуете приготовить гравлакс уже на современный лад.
После обеда в глэмпинге команды меняются местами. Те, кто еще не попробовал яхтинг, уходят на водный маршрут. А те, кто освоил азы яхтинга, попробуют свои силы в гастрономии.
Вечером вы поужинаете в глэмпинге и отдохнете.
Водопады и ГЭС Северного Приладожья
Утром для вас будет организован завтрак в глэмпинге.
Водопады.
Вас снова ждет водный трансфер на берег и путешествие на внедорожниках к природным и промышленным объектам, связанным с водой — к ГЭС и водопадам Северного Приладожья.
Первая остановка предусмотрена у водопадов Ахвенкоски на реке Тохмайоки. Именно здесь проходили съемки ключевых эпизодов советского фильма «А зори здесь тихие».
Рускеальская ГЭС.
Далее вы увидите Рускеальскую ГЭС, познакомитесь с бытом и историей поселка Рускеала и по лесным дорогам доберетесь в местечко Харлу, где на реке Янис стоит старая финская ГЭС.
Осмотрите руины металлургического завода, разбомбленного во время советско-финской войны летчиком-асом Михаилом Водопьяновым. Рядом — еще одно рукотворное гидротехническое сооружение.
После горячего обеда на берегу реки стартуем в сторону Импилахти («Девичьего залива»), с его высокими скалами и живописными водопадами. В поселке Ляскеля вы увидите еще одну действующую ГЭС — образчик промышленной архитектуры Финляндии рубежа веков.
В окрестностях деревни Койринойя вы полюбуетесь водопадом на месте разрушенной плотины и отправитесь к жемчужине Ладожских водопадов — к «Белым мостам» (Юканкоски).
Возвращение в глэмпинг. Для вас будет организован ужин. Далее можно будет сыграть
в карельский квиз, посмотреть фильм или провести время с песнями у большого костра.
Маршрут по Ладожским шхерам и треккинг по о. Хавус
Утром для вас будет организован завтрак в глэмпинге.
Маршрут по Ладожским шхерам
Вы отправитесь на кольцевой маршрут на мотолодках по Ладожским шхерам. Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер — это так называемые «рифовые горы».
Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
Острова архипелага.
Вы увидите несколько значимых вершин (обзорных точек) Ладожских шхер: г. Риуттавуори, вид с которой был запечатлен на финской банкноте 500 марок в 19 веке, г. Айно, с которой открывается панорама шхер и открытой Ладоги (в хорошую погоду можно увидеть о. Валаам) и г. Вахтемяки, известную также как «крыша Ладоги», с ее неповторимым видом на шхеры.
На маршруте будет организован горячий обед на природе.
Маршрут по острову Хавус.
Во второй половине дня вас ждет пеший маршрут в сопровождении гида вглубь острова Хавус. Вы пройдете природной тропой по карельской тайге. Увидите геологические породы, которые можно назвать «хребтом Земли»: проходивший по территории Ладоги ледник обнажил очень древние каменные выходы, возраст которых достигает 2,5 миллиарда лет.
Кульминацией маршрута станет выход на скалу Хауккариутта (фин. «соколиный риф»). С высоты более 40 метров вам снова откроется прекрасный вид на Ладожские шхеры.
К вечеру вы вернетесь в глэмпинг, поужинаете и отдохнете.
Каякинг на озере Ристиярви
Утром для вас накроют завтрак в карельском стиле.
Каякинг.
Вы отправитесь на озеро Ристиярви (40 минут в пути), где попробуете свои силы в каякинге. Изначально каяк - судно северных народов для охоты и передвижения по морю. Почувствуйте себя настоящим северянином:)
Название происходит от финского «risti» − «крест», что связано с крестообразной формой озера. Высокие, обрывистые скалы из гранита и гранито-гнейсов окружают озеро со всех сторон и придают ему вид горного озера.
Перед выходом на маршрут вам проведут подробный инструктаж по технике безопасности и правилам гребли на каяке.
На маршруте вас ждет обед-пикник.
Возвращение в глэмпинг. Вы поужинаете, далее будет свободное время. При желании и за доп. плату вы можете посетить баню-фурако прямо на берегу Ладожского озера.
SUP-бординг и музей Минералов
Утром для вас накроют завтрак в карельском стиле.
Маршрут на SUP-бордах.
Вы прослушаете инструктаж по управлению SUP-досками и отправитесь на маршрут в бухту Тихую. Это самое приятное место для начинающих SUP-бордистов, чтобы по-настоящему встать на доску и почувствовать себя уверенно.
Вы пройдете вдоль залива, полюбуетесь на неповторимые пейзажи Ладоги и, если повезет, встретите любопытных нерп.
Обед и экскурсия в музей Минералов.
Вы пообедаете в глэмпинге, после чего отправитесь в Сортавалу.
По дороге вас ждет небольшая экскурсия в Минерал-Центр Северного Приладожья, знакомство с шунгитом и другими минералами Карелии.
В Сортавале гид проведет небольшую пешую экскурсию по городу и у вас будет свободное время для самостоятельного ужина (оплачивается дополнительно) или покупки сувениров.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в глэмпинге LAGO LADOGA.
Стоимость — 89 900 рублей на человека.
Варианты проживания
Глэмпинг Lago Ladoga
«Глэмпинг Lago Ladoga» с рестораном и видом на озеро расположен в городе Сортавала, в 700 м от острова Хавус и в 800 м от Хавуса. Он находится в 7,5 км от города Латинен. На территории работает экскурсионное бюро.
Предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам для гостей сервируется континентальный завтрак.
Гости «Глэмпинг Lago Ladoga» могут отдохнуть на террасе. Гости, желающие ознакомиться с районом, могут заняться лыжным спортом или отправиться на пешую прогулку по окрестностям. Для гостей могут организовать прокат лыжного снаряжения.
Город Тарулинна находится в 7,6 км от «Глемпинг Ладога», а Рантуэ — в 17 км. Ближайший аэропорт находится в Савонлинне, в 155 км от палаточного лагеря. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Республика Карелия, Сортавала
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личные вещи и снаряжение:
- документы в герметичной упаковке: паспорт, медицинский полис;
- рюкзак или дорожную сумку;
- солнцезащитные очки и крем от загара и после загара;
- индивидуальную аптечку;
- средства личной гигиены;
- купальные принадлежности и сланцы (для посещения бани-фурако);
- сменное бельё.
Одежда и обувь:
- удобную спортивную одежду для прогулок на природе (по погоде);
- 2 пары обуви: треккинговые ботинки / резиновые сапоги + кроссовки / легкие;
- сменные ботинки (сандалии при жаркой погоде);
- влаго- и ветрозащитную одежду для путешествий по озеру;
- головной убор (кепку, панаму, спортивную шапку);
- спортивные штаны из быстросохнущей ткани;
- неопреновые шорты, носки и перчатки (желательно, но необязательно).
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Кто будет сопровождать меня в путешествии?
Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:
- профессиональные местные гиды, которые встретят вас на вокзале и будут с группой на протяжении всей поездки;
- опытные водители и капитаны будут управлять мотолодками на Ладоге;
- повар в глэмпинге будет готовить для вас вкусные и питательные завтраки и ужины с блюдами карельской кухни.
- Какой транспорт используется на маршруте?
Водные прогулки по Ладожскому озеру будут проходить на скоростных закрытых катерах (посадка по 5-6 чел.) и надувных мотолодках «Адмирал» с подвесным мотором «Yamaha»/«Tohatsu» мощностью 30 л. с.
- Какая будет погода?
С июня до начала сентября — наиболее теплое время на Ладожском озере. Средняя температура составляет +17-18°С, днем воздух может прогреться до +23°С и выше. Температура воды также варьируется в пределах +14-20°С.
- Есть ли возрастные ограничения?
В целях безопасности и тишины мы принимаем гостей с детьми с 7 лет. Доставка на остров происходит по Ладожскому озеру, всем пассажирам необходимы спасательные жилеты. Минимальный размер наших жилетов XS, что примерно соответствует начальному школьному возрасту. Кроме того, наш глэмпинг находится на скальном берегу с непростым рельефом, камни бывают скользкими и опасными для маленьких детей.
- Как будут кормить?
В стоимость программы входит трехразовое питание (кроме ужина в последний день). В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейтто — уха на сливках, калитки — открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.
- Будет ли мобильная связь?
Устойчивой сотовой связи в глэмпинге нет. Мобильный сигнал можно «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.
- Какие есть скидки?
Детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, при размещении на дополнительном спальном месте наверху, мы предоставляем скидку 10%.
Скидки не суммируются.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.