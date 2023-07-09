1 день

На квадроциклах по таёжным лесам

Встреча на вокзале Сортавалы. После встречи на вокзале вы позавтракаете в кафе и вас ждет непродолжительный трансфер к месту начала маршрута на квадроциклах.

Квадро-маршрут.

Вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и переоденетесь в грязезащитные комбинезоны. Вас ждет увлекательный квадро-маршрут на 3-4 часа по карельской тайге (двухместное размещение на квадроцикле, для водителей требуются права категории B).



Маршрут средней сложности, для водителей желательно иметь опыт управления квадроциклом в условиях бездорожья.

На маршруте вас ждет перекус с горячим чаем на природе.

Далее маршрут пройдет через заброшенные финские деревни, мимо старинных водяных мельниц, по заповедным карельским лесам. Кульминацией маршрута станет посещение красивейшего озера Вахваярви и заброшенного мраморного карьера.

Трансфер на остров.

После насыщенного дня доберетесь до причала на берегу Ладожского озера, откуда вас будет ждать трансфер на аэро- или мотолодках (зависит от погоды) на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер.

Прибытие в глэмпинг.

Вы разместитесь в геокуполах и поужинаете блюдами карельской кухни.

Ночь проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.