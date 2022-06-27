Встречаемся в 09:00 и выезжаем из Сортавалы.

В 11:00 подъедем к дамбе на острове Койонсаари, затем около 3,5 часов прогуляемся пешком. Я покажу вам видовые точки острова, с которых хорошо видны Ладога и шхеры. Дойдём до скалы Хийси, откуда полюбуемся живописным видом окрестностей. Если устанем, отдохнём на песчаном пляже. Также я покажу остров Линнасаари, или «Шапка Мономаха».

15:30 — исследуем место силы Алхо. Вы увидите языческого идола, желающие прогуляются по протосаамскому лабиринту у подножья горы. Здесь же сможем найти священные камни — мегалиты, которые, по поверью, помогают излечится от болезней.

18:30 — возвращение в Сортавалу.

Обратите внимание: зимой эта экскурсия проводится на снегоступах — мы выдадим вам комплекты снегоступов, лыжные палки и гамаши.

Маршрут по острову Койонсаари может быть сокращён в зависимости от погодных условий и физических возможностей участников.