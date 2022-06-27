Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
Авторский тур в Сортавале

Послушать шум водопадов, добыть кусочек граната и погрузиться в мир саамских верований

5
1 отзыв
За три дня вы увидите красивейшую природу северного Приладожья.

Посетите необычную 107-метровую гору Хийденвуори, откуда открывается чарующий вид на ладожские шхеры. Сможете сравнить водопады южной Карелии: Рускеальские, водопады Ляскеля, 9-го мая и Нижний Койриноя.

Прогуляетесь по знаменитому горному парку, побываете в двух мраморных каньонах и добудете кусочек граната на память. А ещё вас ждут прогулка по необычному острову и увлекательные легенды древней Карелии.
Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
Ближайшие даты:
3
мая
6
мая
10
мая
17
мая
20
мая
24
мая
27
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет9 750 ₽
Дети до 7 лет4 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Необходимо взять с собой паспорт, также рекомендуем взять дождевик или зонтик. Обувь желательна удобная и влагостойкая.
Участие детей возможно с 5-летнего возраста.

Проживание. Не включено в стоимость.

Питание. Не включено в стоимость.

Уровень сложности. Нужно быть готовым к пешим прогулкам по пересечённой местности. Маршруты несложные, но необходима минимальная физическая подготовка.

Дети. Возможно участие детей с 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Энергия острова Койонсаари, место силы Алхо

Встречаемся в 09:00 и выезжаем из Сортавалы.
В 11:00 подъедем к дамбе на острове Койонсаари, затем около 3,5 часов прогуляемся пешком. Я покажу вам видовые точки острова, с которых хорошо видны Ладога и шхеры. Дойдём до скалы Хийси, откуда полюбуемся живописным видом окрестностей. Если устанем, отдохнём на песчаном пляже. Также я покажу остров Линнасаари, или «Шапка Мономаха».
15:30 — исследуем место силы Алхо. Вы увидите языческого идола, желающие прогуляются по протосаамскому лабиринту у подножья горы. Здесь же сможем найти священные камни — мегалиты, которые, по поверью, помогают излечится от болезней.
18:30 — возвращение в Сортавалу.

Обратите внимание: зимой эта экскурсия проводится на снегоступах — мы выдадим вам комплекты снегоступов, лыжные палки и гамаши.
Маршрут по острову Койонсаари может быть сокращён в зависимости от погодных условий и физических возможностей участников.

Энергия острова Койонсаари, место силы АлхоЭнергия острова Койонсаари, место силы АлхоЭнергия острова Койонсаари, место силы АлхоЭнергия острова Койонсаари, место силы АлхоЭнергия острова Койонсаари, место силы АлхоЭнергия острова Койонсаари, место силы Алхо
2 день

Водопады, гранат и геологическая экскурсия

В 10:30 отправляемся вдоль самого северного залива Ладоги. Остановимся на секретном мысе, чтобы насладиться видами и сделать фото. Напротив вы увидите неприступную, разрушенную землетрясениями, тёмную гору Лоухиваара, которая перенесёт в далекое прошлое Карелии, к песням знаменитой «Калевалы».
11:20 — увидим Ладожские шхеры с высоты, поднявшись на гору Хийденвуори. Здесь почти нет растительности, а сама вершина считается местом силы. Когда-то тут располагался наблюдательный пункт финнов, о чём свидетельствует штольня в глубине горы, в которую мы заглянем.
12:40 — полюбуемся водопадом Ляскеля. Раньше естественный, сейчас это паводковый водосброс рядом с плотиной ГЭС.
Пообедаем в кафе.
13:20 — посмотрим на ещё один невысокий, но бурный водопад Прокинкоски (9-го мая) на остатках финской мельницы.
13:40 — побываем на Кительских гранатовых копях. Вам выдадут молотки, с помощью которых вы наберёте немного камней на память.
14:20 — посетим водопад Нижний Койринойя: речная вода стремительно падает по отвесной гранитной стене с 4-метровой высоты.
16:20 — совершим геологическую экскурсию в карьере по добыче пегматита в Леппясилте.
18:00 — возвращение в г. Сортавала.

Водопады, гранат и геологическая экскурсияВодопады, гранат и геологическая экскурсияВодопады, гранат и геологическая экскурсияВодопады, гранат и геологическая экскурсия
3 день

Горный парк «Рускеала», водопады и прогулка по центру Сортавалы

В 9:00 выезжаем в горный парк «Рускеала». По дороге я расскажу историю «Рускеальских ломок», о способах добычи мрамора и местах его использования.
С 10:00 до 14:00 вы самостоятельно гуляете по парку. Мы подъедем точно к открытию, что позволит осмотреть его без большого количества других туристов. Если захотите попасть на экскурсию «Подземная Рускеала», будет возможность купить билеты. Вы увидите Мраморный каньон, Итальянский карьер, Белогорский карьер. Рекомендуем посетить экспозицию «Обитель ангелов», прокатиться на троллее, пролетев через весь каньон, попробовать и другие развлечения парка.
14:20 — прогуляемся по дикому и пустынному мраморному карьеру Рускеала-2, который в 3 раза больше уже увиденного нами. Осваивали его в советское время машинным способом.
15:35 — побываем на Рускеальских водопадах (Ахвенкоски), месте съёмок известных фильмов. Советуем пройтись по экотропе «Аллея сказок», подвесным мостам и загадать желание.
17:00 — прибываем в г. Сортавала. После непродолжительной экскурсии по центру города предусмотрено свободное время, чтобы вы могли купить сувениры и рыбу в качестве съедобного сувенира.
18:30 — окончание экскурсии на ж. -д. вокзале г. Сортавала.

Горный парк «Рускеала», водопады и прогулка по центру СортавалыГорный парк «Рускеала», водопады и прогулка по центру СортавалыГорный парк «Рускеала», водопады и прогулка по центру СортавалыГорный парк «Рускеала», водопады и прогулка по центру Сортавалы

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Аренда автобуса
  • Работа профессионального гида
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до г. Сортавала и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Развлечения и дополнительные экскурсии в парке «Рускеала»
  • Важно: экскурсии могут проходить в сборных группах, поэтому возможно увеличение заявленного максимального числа участников и нужно быть готовым к ежедневным новым знакомствам. Также экскурсии в разные дни могут проводить разные гиды
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сортавала, 09:00
Завершение: Сортавала, 18:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
27 июня 2022
25-26 ездили с сестрой на экскурсию Водопады, каньоны и горный парк «Рускеала». Нам очень все понравилось. Экскурсоводом была Ольга. Человек влюбленный в Карелию, много знающий и интересно предоставляющий информацию. Программа составлена очень грамотно. Мы много всего успели посмотреть, и в тоже время не устали. Для ночевки был арендован коттедж в поселке. В коттедже есть все, что необходимо для отдыха. Приятные хозяева и очень красивое месторасположения. Учитывая, что при формировании программы были учтены все нюансы, в Рускеалу мы приехали значительно раньше, чем туда приехали автобусы. По этому прогулка по парку была приятной и до определенной степени безлюдной.
И так было везде. В общем всем рекомендую. Получили массу приятных впечатлений, интересной информации и при этом отдохнули.

Тур входит в следующие категории Сортавалы

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