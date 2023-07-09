4 дня
Перезагрузка на Ладоге
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«Группа делится на команды по 6–7 человек, первые две команды отправляются покорять Ладогу на яхтах, остальных участников ждет кулинарный мастер-класс по приготовлению гравлакса (слабосоленой форели в скандинавском стиле)»
12 июн в 10:00
69 900₽ за человека
6 дней
Водный мир Приладожья
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«Группа делится на команды по 6–7 человек, первые две команды отправляются покорять Ладогу на яхтах, остальных участников ждет кулинарный мастер-класс по приготовлению гравлакса (слабосоленой форели в скандинавском стиле)»
Завтра в 10:00
99 900₽ за человека
3 дня
Ладога под парусами
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«Вы будете жить на острове, в уютном купольном глэмпинге, каждый день выходить под парусами на яхтах и восхищаться нетронутой северной природой»
69 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ККристина9 июля 2023Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
- ЕЕлена28 февраля 2023Большая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «На яхте»
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Сколько стоит тур в Сортавале в августе 2024
Сейчас в Сортавале в категории "На яхте" можно забронировать 3 тура от 69 500 до 99 900. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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