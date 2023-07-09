Найдено 3 тура в категории « На яхте » в Сортавале, цены от 69 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая На яхте SUP-прогулки 2 отзыва 4 дня Перезагрузка на Ладоге Начало: Республика Карелия, Сортавала «Группа делится на команды по 6–7 человек, первые две команды отправляются покорять Ладогу на яхтах, остальных участников ждет кулинарный мастер-класс по приготовлению гравлакса (слабосоленой форели в скандинавском стиле)» 69 900 ₽ за человека Пешая На яхте SUP-прогулки 2 отзыва 6 дней Водный мир Приладожья Начало: Республика Карелия, Сортавала «Группа делится на команды по 6–7 человек, первые две команды отправляются покорять Ладогу на яхтах, остальных участников ждет кулинарный мастер-класс по приготовлению гравлакса (слабосоленой форели в скандинавском стиле)» 99 900 ₽ за человека На яхте 2 отзыва 3 дня Ладога под парусами Начало: Республика Карелия, Сортавала «Вы будете жить на острове, в уютном купольном глэмпинге, каждый день выходить под парусами на яхтах и восхищаться нетронутой северной природой» 69 500 ₽ за человека Все туры Сортавалы Последние отзывы на туры К Кристина Перезагрузка на Ладоге Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!

Е Елена Перезагрузка на Ладоге Большая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «На яхте»

Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Сортавале в 2024 на час или на весь день. Прогулки и туры на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах России, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь