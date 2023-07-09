Прогулки на яхте в Сортавале

Найдено 3 тура в категории «На яхте» в Сортавале, цены от 69 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Перезагрузка на Ладоге
Пешая
На яхте
SUP-прогулки
2 отзыва
4 дня
Перезагрузка на Ладоге
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«Группа делится на команды по 6–7 человек, первые две команды отправляются покорять Ладогу на яхтах, остальных участников ждет кулинарный мастер-класс по приготовлению гравлакса (слабосоленой форели в скандинавском стиле)»
12 июн в 10:00
69 900 за человека
Водный мир Приладожья
Пешая
На яхте
SUP-прогулки
2 отзыва
6 дней
Водный мир Приладожья
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«Группа делится на команды по 6–7 человек, первые две команды отправляются покорять Ладогу на яхтах, остальных участников ждет кулинарный мастер-класс по приготовлению гравлакса (слабосоленой форели в скандинавском стиле)»
Завтра в 10:00
99 900 за человека
Ладога под парусами
На яхте
2 отзыва
3 дня
Ладога под парусами
Начало: Республика Карелия, Сортавала
«Вы будете жить на острове, в уютном купольном глэмпинге, каждый день выходить под парусами на яхтах и восхищаться нетронутой северной природой»
69 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • К
    Кристина
    9 июля 2023
    Перезагрузка на Ладоге
    Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
    Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего
  • Е
    Елена
    28 февраля 2023
    Перезагрузка на Ладоге
    Большая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «На яхте»

Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Перезагрузка на Ладоге
  2. Водный мир Приладожья
  3. Ладога под парусами
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Рускеала
  2. Ладожское озеро
  3. Ладожские шхеры
  4. Остров Валаам
  5. Ретро поезд
  6. Набережная
Сколько стоит тур в Сортавале в августе 2024
Сейчас в Сортавале в категории "На яхте" можно забронировать 3 тура от 69 500 до 99 900. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Сортавале в 2024 на час или на весь день. Прогулки и туры на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах России, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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