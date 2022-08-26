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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Погружение в историю

Рыцарские замки, сражения Наполеона, а также уникальные архитектурные стили — эта экскурсия станет увлекательным путешествием в прошлое! Вы сможете не только узнать о значимых исторических событиях, но и увидеть их следы на земле.

Советск: следами королевы и императора

Ваше приключение начнется в Советске, городе, который хранит тайны королевы Луизы и императора Александра I. Прогуливаясь улицами истории, вы ощутите дух времени и уникальность этих мест.

Руины замка Рагнит

Далее вы направитесь в город Неман, где находятся впечатляющие руины замка Рагнит. Эти останки расскажут о героическом прошлом и привлекательности средневековой архитектуры.

Сыроварня «Deutsches Haus»

Завершением вашей экскурсией станет дегустация легендарного сыра на сыроварне «Deutsches Haus». Здесь вы сможете насладиться уникальными вкусами и узнать секреты его приготовления.

Приглашаем в увлекательное путешествие!

Эта экскурсия даст возможность не только увидеть исторические места, но и проникнуться атмосферой прошлого. Не упустите шанс узнать больше и открыть для себя новые горизонты!