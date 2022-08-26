Описание экскурсии
Погружение в историю
Рыцарские замки, сражения Наполеона, а также уникальные архитектурные стили — эта экскурсия станет увлекательным путешествием в прошлое! Вы сможете не только узнать о значимых исторических событиях, но и увидеть их следы на земле.
Советск: следами королевы и императора
Ваше приключение начнется в Советске, городе, который хранит тайны королевы Луизы и императора Александра I. Прогуливаясь улицами истории, вы ощутите дух времени и уникальность этих мест.
Руины замка Рагнит
Далее вы направитесь в город Неман, где находятся впечатляющие руины замка Рагнит. Эти останки расскажут о героическом прошлом и привлекательности средневековой архитектуры.
Сыроварня «Deutsches Haus»
Завершением вашей экскурсией станет дегустация легендарного сыра на сыроварне «Deutsches Haus». Здесь вы сможете насладиться уникальными вкусами и узнать секреты его приготовления.
Приглашаем в увлекательное путешествие!
Эта экскурсия даст возможность не только увидеть исторические места, но и проникнуться атмосферой прошлого. Не упустите шанс узнать больше и открыть для себя новые горизонты!
ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. МОСТ КОРОЛЕВЫ ЛУИЗЫ. Очень красивый и знаменитый по фильму «Отец солдата» мост. Рядом красивая набережная с аттракционами. Граница России и Литвы
- 2. Музей военной техники. Музей военной техники в Советске создан в мае 2014 года. Он расположен на пешеходной улице Дружбы в историческом центре города, в двухстах метрах от российско-литовской границы
- 3. Улица Победы. Пешеходная улица Победы в Советске является самой красивой и интересной улицей города. Именно здесь сосредоточены исторические достопримечательности города. Улица начинается от моста Королевы Луизы и тянется до улицы Горького
- Здесь находятся музей истории Советска, Дом со скульптурой рыцаря, Дом с атлантами, Театр Королевы Луизы, памятник трамваю и другие исторические здания и памятники
- 4. Свято-Елисаветинский женский монастырь. На территории монастыря расположено несколько храмов, оборудованы источники с купелями, в которые можно окунуться, здесь самый высокий православный крест в России - Поклонный крест. Вблизи монастыря расположено подсобное животноводческое хозяйство - страусиная ферма
- 5.Г. Неман (до 1947 года Рагни́т, нем. Ragnit) - город на левом берегу реки Неман (Мемель) в северо-восточной части Калининградской области. Город располагается близко к Советску и к границе с Литвой. Рыцарский Неман, где вы посетите руины замка Рагнит, поразитесь грандиозным размерам и толщине его стен и услышите славную историю крепости-форпоста Немецкого ордена
- 6. Сыроварня «Deutsches Haus», на которой сегодня возрождают традиции производства знаменитого Тильзитского сыра. Вы откроете секреты прусского сыроварения, продегустируете местные сыры и сможете приобрести их по приятным ценам
Что включено
- Услуги гида, транспорт.
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
В крепости Магнит
Советую всем зайти в трапезную при моностыре, готовят там обалденно (как будто вернулась в детство к бабушке на кухню)
Особая благодарность гиду Светлане!
Её профессионализм, харизма и энергетика сделают экскурсию незабываемой.
7-8 часов пролетят в одно мгновение.
Рекомендую!