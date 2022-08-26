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Советск и Неман: сыр, мир и замок

Экскурсия из Советска: замки, сыр и история
4.5
17 отзывов
Советск и Неман: сыр, мир и замок
Советск и Неман: сыр, мир и замок
Советск и Неман: сыр, мир и замок

Описание экскурсии

Погружение в историю

Рыцарские замки, сражения Наполеона, а также уникальные архитектурные стили — эта экскурсия станет увлекательным путешествием в прошлое! Вы сможете не только узнать о значимых исторических событиях, но и увидеть их следы на земле.

Советск: следами королевы и императора

Ваше приключение начнется в Советске, городе, который хранит тайны королевы Луизы и императора Александра I. Прогуливаясь улицами истории, вы ощутите дух времени и уникальность этих мест.

Руины замка Рагнит

Далее вы направитесь в город Неман, где находятся впечатляющие руины замка Рагнит. Эти останки расскажут о героическом прошлом и привлекательности средневековой архитектуры.

Сыроварня «Deutsches Haus»

Завершением вашей экскурсией станет дегустация легендарного сыра на сыроварне «Deutsches Haus». Здесь вы сможете насладиться уникальными вкусами и узнать секреты его приготовления.

Приглашаем в увлекательное путешествие!

Эта экскурсия даст возможность не только увидеть исторические места, но и проникнуться атмосферой прошлого. Не упустите шанс узнать больше и открыть для себя новые горизонты!

ежедневно

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1. МОСТ КОРОЛЕВЫ ЛУИЗЫ. Очень красивый и знаменитый по фильму «Отец солдата» мост. Рядом красивая набережная с аттракционами. Граница России и Литвы
  • 2. Музей военной техники. Музей военной техники в Советске создан в мае 2014 года. Он расположен на пешеходной улице Дружбы в историческом центре города, в двухстах метрах от российско-литовской границы
  • 3. Улица Победы. Пешеходная улица Победы в Советске является самой красивой и интересной улицей города. Именно здесь сосредоточены исторические достопримечательности города. Улица начинается от моста Королевы Луизы и тянется до улицы Горького
  • Здесь находятся музей истории Советска, Дом со скульптурой рыцаря, Дом с атлантами, Театр Королевы Луизы, памятник трамваю и другие исторические здания и памятники
  • 4. Свято-Елисаветинский женский монастырь. На территории монастыря расположено несколько храмов, оборудованы источники с купелями, в которые можно окунуться, здесь самый высокий православный крест в России - Поклонный крест. Вблизи монастыря расположено подсобное животноводческое хозяйство - страусиная ферма
  • 5.Г. Неман (до 1947 года Рагни́т, нем. Ragnit) - город на левом берегу реки Неман (Мемель) в северо-восточной части Калининградской области. Город располагается близко к Советску и к границе с Литвой. Рыцарский Неман, где вы посетите руины замка Рагнит, поразитесь грандиозным размерам и толщине его стен и услышите славную историю крепости-форпоста Немецкого ордена
  • 6. Сыроварня «Deutsches Haus», на которой сегодня возрождают традиции производства знаменитого Тильзитского сыра. Вы откроете секреты прусского сыроварения, продегустируете местные сыры и сможете приобрести их по приятным ценам
Что включено
  • Услуги гида, транспорт.
Место начала и завершения?
Г. Калининград, ул. Юбилейная 10
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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O
Увидели спокойный тихий городок, понравился, что немноголюдный, Елизаветинский мост покорил, заезжали в Неман были на экскурсии в замке Рагнит, остались под впечатлением, а ещё заезжали в Елизаветинский женский монастырь, место
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прекраснейшее и красивейшее, были с детьми они в восторге, на территории монастыря парк птиц, лошадиная ферма вход бесплатный, поездка оч. понравилась и гид прекрасная отзывчивая девушка, организовала несколько экскурсий на местах!

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Ю
Ездила на экскурсию с дочерью, нам очень понравилось. Светлана - отличный гид. Всё хорошо организовано, увидели и узнали много нового. Мост королевы Луизы в Советске действительно очень красив!
В крепости Магнит
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экскурсию, посвящённую рыцарям, доспехам и Рыцарским боям / турнирам, проводил настоящий энтузиаст. Очень было интересно его слушать! Хорошо и то, что часть экспонатов можно было потрогать и примерить).
Рекомендую посетить эту экскурсию.

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В
Замечательная экскурсия. Очень много новой информации. Светлана, очень отзывчивая, реагировала на все наши просьбы и пожелания, рассказывала не только историческую информацию, но и легенды.
Советую всем зайти в трапезную при моностыре, готовят там обалденно (как будто вернулась в детство к бабушке на кухню)
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М
Очень познавательная поездка для знакомства с достопримечательностями северо-восточной части Калининградской области.
Особая благодарность гиду Светлане!
Её профессионализм, харизма и энергетика сделают экскурсию незабываемой.
7-8 часов пролетят в одно мгновение.
Рекомендую!
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О
Экскурсовод Светлана интересно рассказывала. Ездили семьёй с ребёнком. Всем понравилась экскурсия. Светлану, как гида рекомендую.
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Д
Май 2024, интересная индивидуальная экскурсия, учтены все пожелания. Спасибо. Рекомендую.
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14 000 ₽ за экскурсию