Экскурсионно-оздоровительный тур в Старую Руссу из Санкт-Петербурга

Старая Русса очень известный курорт с давних времен. Сюда приезжали отдыхать и поправлять здоровье многие известные люди искусства и не только.

Предлагаем вам отправиться в курортный городок Старую Руссу, чтобы отдохнуть и пополнить силы, благодаря предлагаемым программам оздоровления санатория «Полисть».Квалифицированный персонал санатория поможет вам восстановить силы и отдохнуть, а экскурсионная программа познакомит с городом и скрасит досуг.
5
3 отзыва
Экскурсионно-оздоровительный тур в Старую Руссу из Санкт-Петербурга
Экскурсионно-оздоровительный тур в Старую Руссу из Санкт-Петербурга
Экскурсионно-оздоровительный тур в Старую Руссу из Санкт-Петербурга
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Дорога в Старую Руссу. Программа «Синдром хронической усталости», процедуры

07:00 Отправление от Лиговского пр. д.10 гост. Октябрьская.

07:30 Отправление от станции метро Московская, Демонстрационный проезд.

Переезд по скоростной трассе М-11.

Переезд в Коростынь.

Осмотр достопримечательностей.

Берег озера образован Ильменским глинтом, пластом доисторического девонского периода.

Именно здесь Иван III встретил прибывших на судах с повинной новгородцев и заключил с ними судьбоносный Коростынский договор, определивший создание единого централизованного государства на Руси.

Здесь в конце 1720 года была возведена Успенская церковь по проекту Гаэтано Киавери, талантливого мастера, который сыграл решающую роль в постройке и сохранении здания Кунсткамеры в Петербурге.

В Коростыни находится Путевой дворец, который был построен по проекту В. П. Стасова.

Дворец служил местом отдыха для путешествующих из Санкт-Петербурга и Новгорода в Старую Руссу представителей императорской фамилии.

Переезд в Старую Руссу.

Размещение в санатории «Полисть».

Прием терапевта.

Программа “Синдром хронической усталости” показания:

  • нарушение сна;
  • беспокойство и страх;
  • головная боль;
  • нарушение умственной деятельности;
  • недостаток энергии;
  • снижение настроения;
  • раздражительность;
  • боли в мышцах и суставах.

Процедуры: первичный приём терапевта, барокамера, галокамера, спа-процедура по телу, душ циркулярный, ЛФК групповое занятие, фиточай, кислородный коктейль.

Процедуры могут меняться на усмотрение врача.

Посещение процедур.

18:00-20:00 Ужин.

Дорога в Старую Руссу. Программа «Синдром хронической усталости», процедурыДорога в Старую Руссу. Программа «Синдром хронической усталости», процедурыДорога в Старую Руссу. Программа «Синдром хронической усталости», процедурыДорога в Старую Руссу. Программа «Синдром хронической усталости», процедурыДорога в Старую Руссу. Программа «Синдром хронической усталости», процедуры
2 день

Пешеходная экскурсия по Старой Руссе. Программа «Антистресс», процедуры

07:30-10:00 Завтрак (Шведский стол).

09:00-11:00 Пешеходная экскурсия по Старой Руссе.

В ходе экскурсии вы почувствуете атмосферу города середины XIX века, увидите центральную площадь, водонапорную башню, административные здания, здание пожарной части и жилые постройки.

Дегустация вкусных старорусских деликатесов.

Посещение процедур.

Программа “Антистресс” показания:

  • утомляемость и раздражительность;
  • нарушения сна;
  • ухудшение памяти и концентрации внимания;
  • синдром хронической усталости;
  • повышенные психоэмоциональные и умственные нагрузки;
  • стрессовые состояния.

Процедуры: первичный приём терапевта, барокамера, галокамера, спа-процедура по телу, душ Виши, ЛФК групповое занятие, кислородный коктейль.

13:00-15:00 Обед (Шведский стол).

Посещение процедур.

18:00-20:00 Ужин (Шведский стол).

Пешеходная экскурсия по Старой Руссе. Программа «Антистресс», процедурыПешеходная экскурсия по Старой Руссе. Программа «Антистресс», процедурыПешеходная экскурсия по Старой Руссе. Программа «Антистресс», процедурыПешеходная экскурсия по Старой Руссе. Программа «Антистресс», процедурыПешеходная экскурсия по Старой Руссе. Программа «Антистресс», процедурыПешеходная экскурсия по Старой Руссе. Программа «Антистресс», процедуры
3 день

Экскурсия в музей романа «Братья Карамазовы». Завершение тура

07:30-10:00 Завтрак (Шведский стол).

Посещение процедур.

12:00 Освобождение номеров.

Экскурсия в музей романа «Братья Карамазовы».

Музей посвящен последнему роману Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», который создавался в Старой Руссе.

Музей рассказывает не только о сюжете произведения, но и о главных этапах биографии писателя, его окружении и общественной жизни XIX столетия.

Экспозиция состоит из шести залов: «В городе «Братьев Карамазовых», «Гостиная Катерины Ивановны Верховцевой», «Гостиная Федора Павловича Карамазова», «Келья», «Трактир», «Детская».

Обед.

Отправление из Старой Руссы в Санкт-Петербург через Великий Новгород по скоростной трассе М11.

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург 21:00.

В Москву вы можете отправляться из Великого Новгорода на поезде 042Ч в 21:35 (трансфер на ж/д вокзал Великого Новгорода предоставляется) или в Москву из Санкт-Петербурга, Московский вокзал на поездах с отправлением после 22:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице "Полисть" в Старой Руссе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Программа “Общеоздоровительная" TWIN – 19 500 руб.

Программа "Антистресс” TWIN – 20 700 руб.

Программа "Синдром усталости” TWIN – 21 000 руб.

Программа “Общеоздоровительная" SGL – 21 000 руб.

Программа "Антистресс” SGL – 22 000 руб.

Программа "Синдром усталости” SGL – 22 300 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Полисть»

2 ночи

Санаторий «Полисть» располагается в Старой Руссе. Здесь подошли ответственно к своему делу и создали все условия для оздоровительного отдыха: имеется современное оборудование, квалифицированные врачи, СПА-процедуры. К услугам Wi-Fi, автостоянка, камера хранения и другое.

Обновленные номера представлены в различных категориях. Атмосфера порадует спокойствием и чистотой - то, что нужно для отличного отпуска. Здесь есть всё для комфортного проживания.

Для гостей представлена система питания «Шведский стол». Также стоит посетить ресторан «Карамазовы», где можно насладиться сочетанием дворянской кухни с современной Италией.

Посетителям открывается возможность наблюдать множество достопримечательностей, ведь они находятся в шаговой доступности. Недалеко от санатория — большой зеленый парк Победы, набережная Ф. М. Достоевского, Соборная площадь и водонапорная башня. Расстояние до железнодорожного вокзала — 1,4 км.

Гостиница «Полисть»Гостиница «Полисть»Гостиница «Полисть»Гостиница «Полисть»Гостиница «Полисть»Гостиница «Полисть»Гостиница «Полисть»Гостиница «Полисть»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Размещение в санатории «Полисть» по программе полный пансион
  • 2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина
  • Процедуры согласно, выбранной оздоровительной программе
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Пешеходная экскурсия по Старой Руссе
  • Дегустация старорусских деликатесов
  • Экскурсия в музей романа «Братья Карамазовы»
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Трансфер от аэропорта и ж/д вокзала и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие особенности данного тура?

Общеоздоровительная программа.

Показания:

  • Нарушения обмена веществ и избыточный вес.
  • Астенический синдром (слабость, нервозность, снижение работоспособности, нарушение сна).
  • Болевые синдромы (головная боль, артралгии, миалгии и др.).
  • Аллергические состояния и заболевания.
  • Хроническая интоксикация.
  • Остеохондроз позвоночника.
  • Артрозы.
  • Хронический бронхит.
  • Ожирение и избыточный вес.

Процедуры:

  • Первичный приём терапевта.
  • Барокамера.
  • Физиопроцедуры (по показаниям).
  • Массаж 1 зона.
  • Ванна гидромассажная.
  • Душ циркулярный.
  • Ингаляции.
  • Грязелечение/ парафин 1 зона.
  • ЛФК групповая.
  • Фиточай.
  • Кислородный коктейль.

Процедуры могут меняться на усмотрение врача.

Какие важные организационные вопросы в этом туре?

Организатор не несет ответственности за задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.

В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать объекты из программы.

Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
21 авг 2024
Первый раз ездила с "Большой Страной", понравилась чёткая организация, полная информация по туру. Всегда были на связи, это важно.
С учётом того, что это первый опыт, было беспокойство, что информация по месту размещения придёт мне только на пути к Ижевску. Но в итоге все прошло отлично, спасибо большое!
И
14 авг 2024
Все доступно, понятно, своевременно. Обратная связь всегда есть! Рекомендую!
Все доступно, понятно, своевременно. Обратная связь всегда есть! Рекомендую!Все доступно, понятно, своевременно. Обратная связь всегда есть! Рекомендую!Все доступно, понятно, своевременно. Обратная связь всегда есть! Рекомендую!
Е
13 авг 2024
Высокое качество!

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