1 день

Дорога в Старую Руссу. Программа «Синдром хронической усталости», процедуры

07:00 Отправление от Лиговского пр. д.10 гост. Октябрьская.

07:30 Отправление от станции метро Московская, Демонстрационный проезд.

Переезд по скоростной трассе М-11.

Переезд в Коростынь.

Осмотр достопримечательностей.

Берег озера образован Ильменским глинтом, пластом доисторического девонского периода.

Именно здесь Иван III встретил прибывших на судах с повинной новгородцев и заключил с ними судьбоносный Коростынский договор, определивший создание единого централизованного государства на Руси.

Здесь в конце 1720 года была возведена Успенская церковь по проекту Гаэтано Киавери, талантливого мастера, который сыграл решающую роль в постройке и сохранении здания Кунсткамеры в Петербурге.

В Коростыни находится Путевой дворец, который был построен по проекту В. П. Стасова.

Дворец служил местом отдыха для путешествующих из Санкт-Петербурга и Новгорода в Старую Руссу представителей императорской фамилии.

Переезд в Старую Руссу.

Размещение в санатории «Полисть».

Прием терапевта.

Программа “Синдром хронической усталости” показания:

нарушение сна;

беспокойство и страх;

головная боль;

нарушение умственной деятельности;

недостаток энергии;

снижение настроения;

раздражительность;

боли в мышцах и суставах.

Процедуры: первичный приём терапевта, барокамера, галокамера, спа-процедура по телу, душ циркулярный, ЛФК групповое занятие, фиточай, кислородный коктейль.

Процедуры могут меняться на усмотрение врача.

Посещение процедур.

18:00-20:00 Ужин.