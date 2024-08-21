Предлагаем вам отправиться в курортный городок Старую Руссу, чтобы отдохнуть и пополнить силы, благодаря предлагаемым программам оздоровления санатория «Полисть».Квалифицированный персонал санатория поможет вам восстановить силы и отдохнуть, а экскурсионная программа познакомит с городом и скрасит досуг.
Программа тура по дням
Дорога в Старую Руссу. Программа «Синдром хронической усталости», процедуры
07:00 Отправление от Лиговского пр. д.10 гост. Октябрьская.
07:30 Отправление от станции метро Московская, Демонстрационный проезд.
Переезд по скоростной трассе М-11.
Переезд в Коростынь.
Осмотр достопримечательностей.
Берег озера образован Ильменским глинтом, пластом доисторического девонского периода.
Именно здесь Иван III встретил прибывших на судах с повинной новгородцев и заключил с ними судьбоносный Коростынский договор, определивший создание единого централизованного государства на Руси.
Здесь в конце 1720 года была возведена Успенская церковь по проекту Гаэтано Киавери, талантливого мастера, который сыграл решающую роль в постройке и сохранении здания Кунсткамеры в Петербурге.
В Коростыни находится Путевой дворец, который был построен по проекту В. П. Стасова.
Дворец служил местом отдыха для путешествующих из Санкт-Петербурга и Новгорода в Старую Руссу представителей императорской фамилии.
Переезд в Старую Руссу.
Размещение в санатории «Полисть».
Прием терапевта.
Программа “Синдром хронической усталости” показания:
- нарушение сна;
- беспокойство и страх;
- головная боль;
- нарушение умственной деятельности;
- недостаток энергии;
- снижение настроения;
- раздражительность;
- боли в мышцах и суставах.
Процедуры: первичный приём терапевта, барокамера, галокамера, спа-процедура по телу, душ циркулярный, ЛФК групповое занятие, фиточай, кислородный коктейль.
Процедуры могут меняться на усмотрение врача.
Посещение процедур.
18:00-20:00 Ужин.
Пешеходная экскурсия по Старой Руссе. Программа «Антистресс», процедуры
07:30-10:00 Завтрак (Шведский стол).
09:00-11:00 Пешеходная экскурсия по Старой Руссе.
В ходе экскурсии вы почувствуете атмосферу города середины XIX века, увидите центральную площадь, водонапорную башню, административные здания, здание пожарной части и жилые постройки.
Дегустация вкусных старорусских деликатесов.
Посещение процедур.
Программа “Антистресс” показания:
- утомляемость и раздражительность;
- нарушения сна;
- ухудшение памяти и концентрации внимания;
- синдром хронической усталости;
- повышенные психоэмоциональные и умственные нагрузки;
- стрессовые состояния.
Процедуры: первичный приём терапевта, барокамера, галокамера, спа-процедура по телу, душ Виши, ЛФК групповое занятие, кислородный коктейль.
13:00-15:00 Обед (Шведский стол).
Посещение процедур.
18:00-20:00 Ужин (Шведский стол).
Экскурсия в музей романа «Братья Карамазовы». Завершение тура
07:30-10:00 Завтрак (Шведский стол).
Посещение процедур.
12:00 Освобождение номеров.
Экскурсия в музей романа «Братья Карамазовы».
Музей посвящен последнему роману Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», который создавался в Старой Руссе.
Музей рассказывает не только о сюжете произведения, но и о главных этапах биографии писателя, его окружении и общественной жизни XIX столетия.
Экспозиция состоит из шести залов: «В городе «Братьев Карамазовых», «Гостиная Катерины Ивановны Верховцевой», «Гостиная Федора Павловича Карамазова», «Келья», «Трактир», «Детская».
Обед.
Отправление из Старой Руссы в Санкт-Петербург через Великий Новгород по скоростной трассе М11.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург 21:00.
В Москву вы можете отправляться из Великого Новгорода на поезде 042Ч в 21:35 (трансфер на ж/д вокзал Великого Новгорода предоставляется) или в Москву из Санкт-Петербурга, Московский вокзал на поездах с отправлением после 22:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице "Полисть" в Старой Руссе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Программа “Общеоздоровительная" TWIN – 19 500 руб.
Программа "Антистресс” TWIN – 20 700 руб.
Программа "Синдром усталости” TWIN – 21 000 руб.
Программа “Общеоздоровительная" SGL – 21 000 руб.
Программа "Антистресс” SGL – 22 000 руб.
Программа "Синдром усталости” SGL – 22 300 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Полисть»
Санаторий «Полисть» располагается в Старой Руссе. Здесь подошли ответственно к своему делу и создали все условия для оздоровительного отдыха: имеется современное оборудование, квалифицированные врачи, СПА-процедуры. К услугам Wi-Fi, автостоянка, камера хранения и другое.
Обновленные номера представлены в различных категориях. Атмосфера порадует спокойствием и чистотой - то, что нужно для отличного отпуска. Здесь есть всё для комфортного проживания.
Для гостей представлена система питания «Шведский стол». Также стоит посетить ресторан «Карамазовы», где можно насладиться сочетанием дворянской кухни с современной Италией.
Посетителям открывается возможность наблюдать множество достопримечательностей, ведь они находятся в шаговой доступности. Недалеко от санатория — большой зеленый парк Победы, набережная Ф. М. Достоевского, Соборная площадь и водонапорная башня. Расстояние до железнодорожного вокзала — 1,4 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Размещение в санатории «Полисть» по программе полный пансион
- 2 завтрака, 2 обеда, 2 ужина
- Процедуры согласно, выбранной оздоровительной программе
- Услуги гида-сопровождающего
- Пешеходная экскурсия по Старой Руссе
- Дегустация старорусских деликатесов
- Экскурсия в музей романа «Братья Карамазовы»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Трансфер от аэропорта и ж/д вокзала и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие особенности данного тура?
Общеоздоровительная программа.
Показания:
- Нарушения обмена веществ и избыточный вес.
- Астенический синдром (слабость, нервозность, снижение работоспособности, нарушение сна).
- Болевые синдромы (головная боль, артралгии, миалгии и др.).
- Аллергические состояния и заболевания.
- Хроническая интоксикация.
- Остеохондроз позвоночника.
- Артрозы.
- Хронический бронхит.
- Ожирение и избыточный вес.
Процедуры:
- Первичный приём терапевта.
- Барокамера.
- Физиопроцедуры (по показаниям).
- Массаж 1 зона.
- Ванна гидромассажная.
- Душ циркулярный.
- Ингаляции.
- Грязелечение/ парафин 1 зона.
- ЛФК групповая.
- Фиточай.
- Кислородный коктейль.
Процедуры могут меняться на усмотрение врача.
Какие важные организационные вопросы в этом туре?
Организатор не несет ответственности за задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать объекты из программы.
Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
С учётом того, что это первый опыт, было беспокойство, что информация по месту размещения придёт мне только на пути к Ижевску. Но в итоге все прошло отлично, спасибо большое!