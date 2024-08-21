Туры на автобусе в Старой Руссе

Найдено 3 тура в категории «На автобусе» в Старой Руссе, цены от 10 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Новый год в Старой Руссе. Праздничный тур из Санкт-Петербурга
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Новый год в Старой Руссе. Праздничный тур из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
30 дек в 10:00
от 34 900 за человека
Экскурсионно-оздоровительный тур в Старую Руссу из Санкт-Петербурга
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Экскурсионно-оздоровительный тур в Старую Руссу из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
25 окт в 10:00
от 19 500 за человека
Старая Русса - курорт минеральных вод. Автобусный тур из Санкт-Петербурга
На автобусе
3 отзыва
2 дня
Старая Русса - курорт минеральных вод. Автобусный тур из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
3 ноя в 10:00
2 янв в 10:00
от 10 900 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «На автобусе»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Новый год в Старой Руссе. Праздничный тур из Санкт-Петербурга
  2. Экскурсионно-оздоровительный тур в Старую Руссу из Санкт-Петербурга
  3. Старая Русса - курорт минеральных вод. Автобусный тур из Санкт-Петербурга
Сколько стоит тур в Старой Руссе в октябре 2024
Сейчас в Старой Руссе в категории "На автобусе" можно забронировать 3 тура от 10 900 до 34 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Старой Руссе на 2024 год на автобусе, 9 ⭐ отзывов, цены от 10900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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