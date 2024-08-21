4 дня
Новый год в Старой Руссе. Праздничный тур из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
30 дек в 10:00
от 34 900₽ за человека
3 дня
Экскурсионно-оздоровительный тур в Старую Руссу из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
25 окт в 10:00
от 19 500₽ за человека
2 дня
Старая Русса - курорт минеральных вод. Автобусный тур из Санкт-Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
3 ноя в 10:00
2 янв в 10:00
от 10 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия21 августа 2024Первый раз ездила с "Большой Страной", понравилась чёткая организация, полная информация по туру. Всегда были на связи, это важно. С учётом
- ИИрина14 августа 2024Все доступно, понятно, своевременно. Обратная связь всегда есть! Рекомендую!
- ЕЕлена13 августа 2024Великолепные экскурсоводы! Спасибо! Транспорт, гостиница, питание также - на высоте!
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Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «На автобусе»
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