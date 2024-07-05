Авторский тур
3 дня
Старая Русса глазами Достоевского с аудиоспектаклем и дегустациями
Посетить «гнездо» писателя, погулять по городу со страниц романа и попробовать любимые блюда героев
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса или холл отеля, после ...
5 июля в 20:00
12 июля в 20:00
16 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Старая Русса и Великий Новгород за выходные
Посетить один из старейших городов России и увидеть вдохновлявшие Достоевского места и святыни
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 14:00 или холл отеля
5 июля в 14:00
12 июля в 14:00
18 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе
Самые популярные туры в Старой Руссе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
Сколько стоит тур в Старой Руссе в июне 2024
Сейчас в Старой Руссе можно забронировать 2 тура от 16 500 до 18 500.
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