Найдено 2 тура в Старой Руссе , цены от 16 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

🚶 Пешая Авторский тур 3 дня Старая Русса глазами Достоевского с аудиоспектаклем и дегустациями Посетить «гнездо» писателя, погулять по городу со страниц романа и попробовать любимые блюда героев Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса или холл отеля, после ... 16 500 ₽ за человека 🚶 Пешая Авторский тур 3 дня Старая Русса и Великий Новгород за выходные Посетить один из старейших городов России и увидеть вдохновлявшие Достоевского места и святыни Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 14:00 или холл отеля 18 500 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе

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