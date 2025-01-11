Новый год в Старой Руссе. Праздничный тур из Санкт-Петербурга

Новый год в Старой Руссе
Приглашаем вас встретить Новый год в курортном городе Старой Руссе.

В тур включены оздоровительные программы на любой вкус в санатории “Полисть”, благодаря которым вы сможете расслабиться и отдохнуть, а неспешная экскурсионная программа познакомит вас с городом, Новгородской областью и конечно, с известным писателем Федором Михайловичем Достоевским.
5
3 отзыва
Новый год в Старой Руссе. Праздничный тур из Санкт-Петербурга
Новый год в Старой Руссе. Праздничный тур из Санкт-Петербурга
Новый год в Старой Руссе. Праздничный тур из Санкт-Петербурга
Ближайшие даты:
29
дек
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Дорога в Старую Руссу. Процедуры

07:00 Отправление от Лиговского пр. д.10 гост. Октябрьская.

07:30 Отправление от станции метро Московская, Демонстрационный проезд.

Переезд по скоростной трассе М-11.

Переезд в Коростынь.

Экскурсия в Путевой дворец.

Дворец был построен по проекту В. П. Стасова.

Полукаменное здание, главным украшением которого является лоджия с каннелированными деревянными колоннами дорического ордера – это образец классического стиля.

Фасад обращен к озеру Ильмень.

В настоящее время в залах музея действует экспозиция, которая посвящена истории местности, заключению мирного договора между Великим Новгородом и Москвой и экспозиция, которая посвящена глиняной игрушке Новгородской области.

Переезд в Старую Руссу.

Размещение в санатории “Полисть”.

Прием терапевта.

Посещение процедур.

18:00-20:00 Ужин.

Дорога в Старую Руссу. ПроцедурыДорога в Старую Руссу. ПроцедурыДорога в Старую Руссу. Процедуры
2 день

Театрализованная гастрономическая программа «Чаепитие у Достоевских». Процедуры

07:30-10:00 Завтрак (Шведский стол).

10:00 Театрализованная гастрономическая программа «Чаепитие у Достоевских».

В программе театрализованная экскурсия по дому-музею Ф. М. Достоевского и чайная церемония.

Дегустация чая и гостинцев, которые готовили по старинным рецептам. Именно такие сладости покупал Федор Михайлович для домочадцев в местных лавках.

13:00-15:00 Обед (Шведский стол).

Посещение процедур.

18:00-20:00 Ужин (Шведский стол).

22:00 Новогодний банкет с шоу-программой в ресторане “Братья Карамазовы”.

Театрализованная гастрономическая программа «Чаепитие у Достоевских». ПроцедурыТеатрализованная гастрономическая программа «Чаепитие у Достоевских». ПроцедурыТеатрализованная гастрономическая программа «Чаепитие у Достоевских». ПроцедурыТеатрализованная гастрономическая программа «Чаепитие у Достоевских». Процедуры
3 день

Пешеходная экскурсия по Старой Руссе. Процедуры

Поздний завтрак в отеле.

Посещение процедур.

Пешеходная экскурсия по Старой Руссе.

Старая Русса – это уютный, провинциальный городок, где чувствуется атмосфера города XIX века.

На экскурсии вы увидите водонапорную башню и Соборную площадь, жилые постройки, административные здания, променад и кота Рыжика.

13:00-15:00 Обед (Шведский стол).

18:00-20:00 Ужин (Шведский стол).

Пешеходная экскурсия по Старой Руссе. ПроцедурыПешеходная экскурсия по Старой Руссе. ПроцедурыПешеходная экскурсия по Старой Руссе. Процедуры
4 день

Экскурсия в музей романа «Братья Карамазовы». Завершение тура

07:30-10:00 Завтрак (Шведский стол).

Посещение процедур.

12:00 Освобождение номеров.

Пешеходная экскурсия по территории парка Старорусского курорта.

Здания курорта окружены прекрасным парком с живописными озерами, а в центре располагается Муравьевский фонтан, который был открыт в 1854 году.

На территории курорта находится девять минеральных источников (хлоридно-кальциево-натриевых).

Два из которых со слабой минерализацией.

Они объединены в питьевой галерее.

Остальные источники с высокой минерализацией образуют три минеральных озера и разлив ручья Войе, который не замерзает круглый год. (входной билет на территорию курорта оплачивается дополнительно).

Экскурсия в музей романа “Братья Карамазовы”.

Экспозиция музея посвящена роману Ф. М. Достоевского “Братья Карамазовы”, который был написан в Старой Руссе.

В музее вы познакомитесь с биографией писателя, общественной жизнью XIX столетия и сюжетом произведения.

Обед.

Отправление из Старой Руссы в Санкт-Петербург через Великий Новгород по скоростной трассе М11.

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург 21:00.

В Москву вы можете отправляться из Великого Новгорода на поезде 042Ч в 21:35 (трансфер на ж/д вокзал Великого Новгорода предоставляется) или в Москву из Санкт-Петербурга, Московский вокзал на поездах с отправлением после 22:00.

Экскурсия в музей романа «Братья Карамазовы». Завершение тураЭкскурсия в музей романа «Братья Карамазовы». Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в санатории "Полисть" в Старой Руссе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Программа “Общеоздоровительная" TWIN – 34 900 руб.

Программа "Синдром усталости” TWIN – 36 900 руб.

Программа “Общеоздоровительная" SGL – 41 400 руб.

Программа "Синдром усталости” SGL – 43 400 руб.

Новогодний банкет в ресторане "Братья Карамазовы" (по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура) – стоимость и программа в разделе Важно знать.

Варианты проживания

Санаторий «Полисть»

3 ночи

Санаторий «Полисть» располагается в Старой Руссе. Здесь подошли ответственно к своему делу и создали все условия для оздоровительного отдыха: имеется современное оборудование, квалифицированные врачи, СПА-процедуры. К услугам Wi-Fi, автостоянка, камера хранения и другое.

Обновленные номера представлены в различных категориях. Атмосфера порадует спокойствием и чистотой - то, что нужно для отличного отпуска. Здесь есть всё для комфортного проживания.

Для гостей представлена система питания «Шведский стол». Также стоит посетить ресторан «Карамазовы», где можно насладиться сочетанием дворянской кухни с современной Италией.

Посетителям открывается возможность наблюдать множество достопримечательностей, ведь они находятся в шаговой доступности. Недалеко от санатория — большой зеленый парк Победы, набережная Ф. М. Достоевского, Соборная площадь и водонапорная башня. Расстояние до железнодорожного вокзала — 1,4 км.

Санаторий «Полисть»Санаторий «Полисть»Санаторий «Полисть»Санаторий «Полисть»Санаторий «Полисть»Санаторий «Полисть»Санаторий «Полисть»Санаторий «Полисть»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Размещение в Санатории «Полисть» по программе полный пансион (в день заезда ужин, в день выезда завтрак)
  • Процедуры согласно, выбранной оздоровительной программе
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Пешеходная экскурсия по Старой Руссе и Курорту
  • Экскурсия в музей романа «Братья Карамазовы»
  • Экскурсия по «Путевому дворцу»
  • Театрализованная гастрономическая программа «Чаепитие у Достоевских» (театрализованная экскурсия и чайная церемония)
  • Обед в 3 день тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Трансфер от аэропорта и ж/д вокзала и обратно
  • Новогодний банкет (по желанию)
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие важные организационные вопросы в этом туре?

Организатор не несет ответственности за задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.

В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать объекты из программы.

Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.

Новогодний банкет в гостинице «Братья Карамазовы»

Внимание: При покупке тура необходимо определиться с выбором горячего блюда.

Оздоровительные программы и процедуры

Общеоздоровительная программа показания:

  1. Нарушения обмена веществ и избыточный вес.
  2. Астенический синдром (слабость, нервозность, снижение работоспособности, нарушение сна).
  3. Болевые синдромы (головная боль, артралгии, миалгии и др.).
  4. Аллергические состояния и заболевания.
  5. Хроническая интоксикация.
  6. Остеохондроз позвоночника.
  7. Артрозы.
  8. Хронический бронхит.
  9. Ожирение и избыточный вес.

Процедуры:

  1. Первичный приём терапевта.
  2. Барокамера.
  3. Физиопроцедуры (по показаниям).
  4. Массаж 1 зона.
  5. Ванна гидромассажная.
  6. Душ циркулярный.
  7. Ингаляции.
  8. Грязелечение/ парафин 1 зона.
  9. ЛФК групповая.
  10. Фиточай.
  11. Кислородный коктейль.

Процедуры могут меняться на усмотрение врача.

Программа “Синдром усталости” показания:

  1. Нарушение сна, беспокойство и страх.
  2. Головная боль.
  3. Нарушение умственной деятельности.
  4. Недостаток энергии.
  5. Снижение настроения, раздражительность.
  6. Боли в мышцах и суставах.

Процедуры:

  1. Первичный приём терапевта.
  2. Барокамера.
  3. Галокамера.
  4. Спа-процедура по телу.
  5. Душ циркулярный.
  6. ЛФК групповая.
  7. Фиточай.
  8. Кислородный коктейль.

Процедуры могут меняться на усмотрение врача.

Программа “Антистресс” показания:

  1. Утомляемость и раздражительность.
  2. Нарушения сна.
  3. Ухудшение памяти и концентрации внимания.
  4. Синдром хронической усталости.
  5. Повышенные психоэмоциональные и умственные нагрузки.
  6. Стрессовые состояния.

Процедуры:

  1. Первичный приём терапевта.
  2. Барокамера.
  3. Галокамера.
  4. Спа-процедура по телу.
  5. Виши.
  6. ЛФК групповое занятие.
  7. Кислородный коктейль.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
11 янв 2025
Всё было чётко и своевременно. С удовольствием поеду ещё и порекомендую друзьям.
Всё было чётко и своевременно. С удовольствием поеду ещё и порекомендую друзьям.Всё было чётко и своевременно. С удовольствием поеду ещё и порекомендую друзьям.Всё было чётко и своевременно. С удовольствием поеду ещё и порекомендую друзьям.Всё было чётко и своевременно. С удовольствием поеду ещё и порекомендую друзьям.
И
11 янв 2025
Очень понравился тур! Не повезло, что не увидели северное сияние, но таковы капризы природы! Сполна насладились красотами Севера, переполнены впечатлениями!
От «Большой страны» ездили третий раз, и организатор, как всегда,
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на высоте: всё продумано, чётко, без проблем. Понравился экскурсовод, проживание было приятным, микроавтобус удобный, и отлично, что был аудиогид.
Хотела бы отметить новшество, которого раньше не было (или, по крайней мере, мне не удавалось его испытать). Рассадка пассажиров осуществлялась туроператором, и, оказавшись на первом ряду, я поняла, что приоритет определяется временем покупки тура. Я приобретала его за полгода — это круто, спасибо!
Собираемся в следующую поездку с «Большой страной»!

О
11 янв 2025
Выражаем огромную благодарность нашему гиду Чурину Андрею Александровичу. Профессиональная подача информации о Пермском крае. Вся путевая информация, на протяжении всего тура, подавалась интересно, познавательно, ненавязчиво. Еще раз огромное спасибо Андрею Александровичу Чурину за прекрасный тур по Пермскому краю!

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