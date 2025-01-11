4 день

Экскурсия в музей романа «Братья Карамазовы». Завершение тура

07:30-10:00 Завтрак (Шведский стол).

Посещение процедур.

12:00 Освобождение номеров.

Пешеходная экскурсия по территории парка Старорусского курорта.

Здания курорта окружены прекрасным парком с живописными озерами, а в центре располагается Муравьевский фонтан, который был открыт в 1854 году.

На территории курорта находится девять минеральных источников (хлоридно-кальциево-натриевых).

Два из которых со слабой минерализацией.

Они объединены в питьевой галерее.

Остальные источники с высокой минерализацией образуют три минеральных озера и разлив ручья Войе, который не замерзает круглый год. (входной билет на территорию курорта оплачивается дополнительно).

Экскурсия в музей романа “Братья Карамазовы”.

Экспозиция музея посвящена роману Ф. М. Достоевского “Братья Карамазовы”, который был написан в Старой Руссе.

В музее вы познакомитесь с биографией писателя, общественной жизнью XIX столетия и сюжетом произведения.

Обед.

Отправление из Старой Руссы в Санкт-Петербург через Великий Новгород по скоростной трассе М11.

Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург 21:00.

В Москву вы можете отправляться из Великого Новгорода на поезде 042Ч в 21:35 (трансфер на ж/д вокзал Великого Новгорода предоставляется) или в Москву из Санкт-Петербурга, Московский вокзал на поездах с отправлением после 22:00.