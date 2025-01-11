В тур включены оздоровительные программы на любой вкус в санатории “Полисть”, благодаря которым вы сможете расслабиться и отдохнуть, а неспешная экскурсионная программа познакомит вас с городом, Новгородской областью и конечно, с известным писателем Федором Михайловичем Достоевским.
дек
Программа тура по дням
Дорога в Старую Руссу. Процедуры
07:00 Отправление от Лиговского пр. д.10 гост. Октябрьская.
07:30 Отправление от станции метро Московская, Демонстрационный проезд.
Переезд по скоростной трассе М-11.
Переезд в Коростынь.
Экскурсия в Путевой дворец.
Дворец был построен по проекту В. П. Стасова.
Полукаменное здание, главным украшением которого является лоджия с каннелированными деревянными колоннами дорического ордера – это образец классического стиля.
Фасад обращен к озеру Ильмень.
В настоящее время в залах музея действует экспозиция, которая посвящена истории местности, заключению мирного договора между Великим Новгородом и Москвой и экспозиция, которая посвящена глиняной игрушке Новгородской области.
Переезд в Старую Руссу.
Размещение в санатории “Полисть”.
Прием терапевта.
Посещение процедур.
18:00-20:00 Ужин.
Театрализованная гастрономическая программа «Чаепитие у Достоевских». Процедуры
07:30-10:00 Завтрак (Шведский стол).
10:00 Театрализованная гастрономическая программа «Чаепитие у Достоевских».
В программе театрализованная экскурсия по дому-музею Ф. М. Достоевского и чайная церемония.
Дегустация чая и гостинцев, которые готовили по старинным рецептам. Именно такие сладости покупал Федор Михайлович для домочадцев в местных лавках.
13:00-15:00 Обед (Шведский стол).
Посещение процедур.
18:00-20:00 Ужин (Шведский стол).
22:00 Новогодний банкет с шоу-программой в ресторане “Братья Карамазовы”.
Пешеходная экскурсия по Старой Руссе. Процедуры
Поздний завтрак в отеле.
Посещение процедур.
Пешеходная экскурсия по Старой Руссе.
Старая Русса – это уютный, провинциальный городок, где чувствуется атмосфера города XIX века.
На экскурсии вы увидите водонапорную башню и Соборную площадь, жилые постройки, административные здания, променад и кота Рыжика.
13:00-15:00 Обед (Шведский стол).
18:00-20:00 Ужин (Шведский стол).
Экскурсия в музей романа «Братья Карамазовы». Завершение тура
07:30-10:00 Завтрак (Шведский стол).
Посещение процедур.
12:00 Освобождение номеров.
Пешеходная экскурсия по территории парка Старорусского курорта.
Здания курорта окружены прекрасным парком с живописными озерами, а в центре располагается Муравьевский фонтан, который был открыт в 1854 году.
На территории курорта находится девять минеральных источников (хлоридно-кальциево-натриевых).
Два из которых со слабой минерализацией.
Они объединены в питьевой галерее.
Остальные источники с высокой минерализацией образуют три минеральных озера и разлив ручья Войе, который не замерзает круглый год. (входной билет на территорию курорта оплачивается дополнительно).
Экскурсия в музей романа “Братья Карамазовы”.
Экспозиция музея посвящена роману Ф. М. Достоевского “Братья Карамазовы”, который был написан в Старой Руссе.
В музее вы познакомитесь с биографией писателя, общественной жизнью XIX столетия и сюжетом произведения.
Обед.
Отправление из Старой Руссы в Санкт-Петербург через Великий Новгород по скоростной трассе М11.
Ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург 21:00.
В Москву вы можете отправляться из Великого Новгорода на поезде 042Ч в 21:35 (трансфер на ж/д вокзал Великого Новгорода предоставляется) или в Москву из Санкт-Петербурга, Московский вокзал на поездах с отправлением после 22:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в санатории "Полисть" в Старой Руссе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Программа “Общеоздоровительная" TWIN – 34 900 руб.
Программа "Синдром усталости” TWIN – 36 900 руб.
Программа “Общеоздоровительная" SGL – 41 400 руб.
Программа "Синдром усталости” SGL – 43 400 руб.
Новогодний банкет в ресторане "Братья Карамазовы" (по желанию, дополнительно оплачивается при покупке тура) – стоимость и программа в разделе Важно знать.
Варианты проживания
Санаторий «Полисть»
Санаторий «Полисть» располагается в Старой Руссе. Здесь подошли ответственно к своему делу и создали все условия для оздоровительного отдыха: имеется современное оборудование, квалифицированные врачи, СПА-процедуры. К услугам Wi-Fi, автостоянка, камера хранения и другое.
Обновленные номера представлены в различных категориях. Атмосфера порадует спокойствием и чистотой - то, что нужно для отличного отпуска. Здесь есть всё для комфортного проживания.
Для гостей представлена система питания «Шведский стол». Также стоит посетить ресторан «Карамазовы», где можно насладиться сочетанием дворянской кухни с современной Италией.
Посетителям открывается возможность наблюдать множество достопримечательностей, ведь они находятся в шаговой доступности. Недалеко от санатория — большой зеленый парк Победы, набережная Ф. М. Достоевского, Соборная площадь и водонапорная башня. Расстояние до железнодорожного вокзала — 1,4 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Размещение в Санатории «Полисть» по программе полный пансион (в день заезда ужин, в день выезда завтрак)
- Процедуры согласно, выбранной оздоровительной программе
- Услуги гида-сопровождающего
- Пешеходная экскурсия по Старой Руссе и Курорту
- Экскурсия в музей романа «Братья Карамазовы»
- Экскурсия по «Путевому дворцу»
- Театрализованная гастрономическая программа «Чаепитие у Достоевских» (театрализованная экскурсия и чайная церемония)
- Обед в 3 день тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Трансфер от аэропорта и ж/д вокзала и обратно
- Новогодний банкет (по желанию)
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие важные организационные вопросы в этом туре?
Организатор не несет ответственности за задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать объекты из программы.
Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.
Новогодний банкет в гостинице «Братья Карамазовы»
Внимание: При покупке тура необходимо определиться с выбором горячего блюда.
Оздоровительные программы и процедуры
Общеоздоровительная программа показания:
- Нарушения обмена веществ и избыточный вес.
- Астенический синдром (слабость, нервозность, снижение работоспособности, нарушение сна).
- Болевые синдромы (головная боль, артралгии, миалгии и др.).
- Аллергические состояния и заболевания.
- Хроническая интоксикация.
- Остеохондроз позвоночника.
- Артрозы.
- Хронический бронхит.
- Ожирение и избыточный вес.
Процедуры:
- Первичный приём терапевта.
- Барокамера.
- Физиопроцедуры (по показаниям).
- Массаж 1 зона.
- Ванна гидромассажная.
- Душ циркулярный.
- Ингаляции.
- Грязелечение/ парафин 1 зона.
- ЛФК групповая.
- Фиточай.
- Кислородный коктейль.
Процедуры могут меняться на усмотрение врача.
Программа “Синдром усталости” показания:
- Нарушение сна, беспокойство и страх.
- Головная боль.
- Нарушение умственной деятельности.
- Недостаток энергии.
- Снижение настроения, раздражительность.
- Боли в мышцах и суставах.
Процедуры:
- Первичный приём терапевта.
- Барокамера.
- Галокамера.
- Спа-процедура по телу.
- Душ циркулярный.
- ЛФК групповая.
- Фиточай.
- Кислородный коктейль.
Процедуры могут меняться на усмотрение врача.
Программа “Антистресс” показания:
- Утомляемость и раздражительность.
- Нарушения сна.
- Ухудшение памяти и концентрации внимания.
- Синдром хронической усталости.
- Повышенные психоэмоциональные и умственные нагрузки.
- Стрессовые состояния.
Процедуры:
- Первичный приём терапевта.
- Барокамера.
- Галокамера.
- Спа-процедура по телу.
- Виши.
- ЛФК групповое занятие.
- Кислородный коктейль.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
От «Большой страны» ездили третий раз, и организатор, как всегда,