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Описание фото-прогулки

Отправляйтесь на прогулку по древней Старице и не просто слушайте рассказ, а самостоятельно исследуйте город, где история открывается внимательному путешественнику. Это интерактивная аудиоэкскурсия для тех, кто любит идти в своём ритме: вы будете двигаться по маршруту с помощью карты в Яндекс.Картах, а в наушниках город начнёт звучать сквозь века.

Прогулка начинается со смотровой площадки, где вы познакомитесь с панорамой города и увидите Старицу как единое историческое пространство. Затем маршрут ведёт к белокаменным кузницам, у которых вы погрузитесь в историю города и лучше почувствуете его характер. По пути вас будут сопровождать архивные фотографии, старинные карты, схемы и исторические документы прямо в интерактивном гиде — так прошлое окажется не в книге, а прямо перед глазами.

Во время прогулки вы встретите знаковые места Старицы:

Пятницкую церковь

улицу Карла Маркса

руины

Никольскую церковь

Вы сами выбираете темп, останавливаетесь там, где хочется рассмотреть детали, и проходите маршрут без спешки и чужой группы. Здесь история не остаётся на музейных стендах: она окружает вас на улицах, в домах и звучит прямо в наушниках.

Кому подойдёт

Самостоятельным путешественникам, которым интересно в своем темпе и вдумчиво рассматривать детали

Компании друзей, которые хотели бы изучать город без строгой программы и чужих людей

Полезно знать