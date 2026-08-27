Аудиопрогулка «Старица — услышать прошлое»

Отправляйтесь на прогулку по древней Старице, чтобы услышать ее необыкновенную историю
Аудиопрогулка «Старица — услышать прошлое»
Аудиопрогулка «Старица — услышать прошлое»
Аудиопрогулка «Старица — услышать прошлое»

Что вы увидите

Смотровая Площадка
Смотровая ПлощадкаОсмотр с остановкой
Вид на живописный берег Волги
Белокаменные кузницы
Белокаменные кузницыОсмотр с остановкой
Объект, повествующий о производстве знаменитого Старицкого "мрамора"
Пятницкая Церковь
Пятницкая ЦерковьОсмотр с остановкой
Духовная жизнь купечества
Улица Карла Марка
Улица Карла МаркаОсмотр с остановкой
Деревянная архитектура
Руины
РуиныОсмотр с остановкой
Место съемок фильма "Чучело"
Никольская церковь
Никольская церковьОсмотр с остановкой
Знакомство с уникальным видом иконографии

Описание фото-прогулки

Отправляйтесь на прогулку по древней Старице и не просто слушайте рассказ, а самостоятельно исследуйте город, где история открывается внимательному путешественнику. Это интерактивная аудиоэкскурсия для тех, кто любит идти в своём ритме: вы будете двигаться по маршруту с помощью карты в Яндекс.Картах, а в наушниках город начнёт звучать сквозь века.

Прогулка начинается со смотровой площадки, где вы познакомитесь с панорамой города и увидите Старицу как единое историческое пространство. Затем маршрут ведёт к белокаменным кузницам, у которых вы погрузитесь в историю города и лучше почувствуете его характер. По пути вас будут сопровождать архивные фотографии, старинные карты, схемы и исторические документы прямо в интерактивном гиде — так прошлое окажется не в книге, а прямо перед глазами.

Во время прогулки вы встретите знаковые места Старицы:

  • Пятницкую церковь
  • улицу Карла Маркса
  • руины
  • Никольскую церковь

Вы сами выбираете темп, останавливаетесь там, где хочется рассмотреть детали, и проходите маршрут без спешки и чужой группы. Здесь история не остаётся на музейных стендах: она окружает вас на улицах, в домах и звучит прямо в наушниках.

Кому подойдёт

  • Самостоятельным путешественникам, которым интересно в своем темпе и вдумчиво рассматривать детали
  • Компании друзей, которые хотели бы изучать город без строгой программы и чужих людей

Полезно знать

  • Обратите внимание: в Старице очень часто ограничен мобильный Интернет, поэтому мы предлагаем версию, которая работает по "белым спискам"
  • Для корректной работы при ограничениях Интернета, вам потребуется приложение ВКонтакте
  • Надевайте удобную обувь, зарядите телефон и не забудьте свои наушники

Программа экскурсии

1

Смотровая площадка · ⏱ 10 мин

Знакомимся с панорамой города
Смотровая площадка
2

Белокаменные кузницы · ⏱ 10 мин

Знакомимся с историей города
Белокаменные кузницы

Место встречи

🚩Начало: Старица, Тверская область, Россия
🏁Завершение: Никольская церковь

Выберите удобную дату из расписания

Организатор прошёл проверку документов
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость фото-прогулки

ТарифСтоимость
До 2 человек3000 ₽
Каждый человек сверх 2 — доплата 1000 ₽ за человека

Ответы на вопросы

Что включено
  • Доступ к аудио-гиду с интерактивным материалом (фото, документы, архивы)
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музеи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Гении Места
Гении Места — ваша команда гидов в Старице
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 40 минут
Культурный проект «Гении Места» создан нами как инициатива по развитию туристических направлений в России. Мы изучаем историю глубинки, чтобы рассказать её вам так, как это видим мы - с любовью, уважением и знанием дела!

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