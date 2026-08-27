Что вы увидите
Описание фото-прогулки
Отправляйтесь на прогулку по древней Старице и не просто слушайте рассказ, а самостоятельно исследуйте город, где история открывается внимательному путешественнику. Это интерактивная аудиоэкскурсия для тех, кто любит идти в своём ритме: вы будете двигаться по маршруту с помощью карты в Яндекс.Картах, а в наушниках город начнёт звучать сквозь века.
Прогулка начинается со смотровой площадки, где вы познакомитесь с панорамой города и увидите Старицу как единое историческое пространство. Затем маршрут ведёт к белокаменным кузницам, у которых вы погрузитесь в историю города и лучше почувствуете его характер. По пути вас будут сопровождать архивные фотографии, старинные карты, схемы и исторические документы прямо в интерактивном гиде — так прошлое окажется не в книге, а прямо перед глазами.
Во время прогулки вы встретите знаковые места Старицы:
- Пятницкую церковь
- улицу Карла Маркса
- руины
- Никольскую церковь
Вы сами выбираете темп, останавливаетесь там, где хочется рассмотреть детали, и проходите маршрут без спешки и чужой группы. Здесь история не остаётся на музейных стендах: она окружает вас на улицах, в домах и звучит прямо в наушниках.
Кому подойдёт
- Самостоятельным путешественникам, которым интересно в своем темпе и вдумчиво рассматривать детали
- Компании друзей, которые хотели бы изучать город без строгой программы и чужих людей
Полезно знать
- Обратите внимание: в Старице очень часто ограничен мобильный Интернет, поэтому мы предлагаем версию, которая работает по "белым спискам"
- Для корректной работы при ограничениях Интернета, вам потребуется приложение ВКонтакте
- Надевайте удобную обувь, зарядите телефон и не забудьте свои наушники
Программа экскурсии
Смотровая площадка · ⏱ 10 минЗнакомимся с панорамой города
Белокаменные кузницы · ⏱ 10 минЗнакомимся с историей города
Место встречи
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость фото-прогулки
|Тариф
|Стоимость
|До 2 человек
|3000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Доступ к аудио-гиду с интерактивным материалом (фото, документы, архивы)
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи