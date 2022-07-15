Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Судака

Что вас ждет

Мы отправимся в путешествие по самым живописным местам одного из семи геологических чудес света — древнего кораллового рифа Караул-Оба.

Путешествие начинается на катере из Зелёной бухты Нового Света, пройдёт вдоль трёх Цветных новосветских бухт и закончиться на пляже Кутлакской бухты.

Кутлакская бухта

Вам откроется панорама бухты и мыса Ай-Фока. Мы увидим руины настоящей Боспорской крепости — крепости царя Асандра, памятник античной архитектуры.

Тропа скифо-тавров и пик Космос

По редколесью из можжевельника, сосны, фисташки пройдём маршрутом вдоль берега моря и крутых скал Караул-Обы на восток к бухтам Нового Света.

Я покажу интересные природные урочища: мрачные скалы «Долины ада», приветливые поляны «Долины рая». Мы поднимемся по ступеням Таврской лестницы в увитое плющом ущелье «Адамово ложе» и покорим пик Космос.

Вы узнаете, как тесно переплелись греческие мифы и предания скифо-тавров. Услышите продолжение легенды о знаменитом критском Минотавре. Постоите на площадке, где некогда находилось капище богини Девы и услышите, как это место связано с покорением Трои.

В «Долине ада» увидите каменные отпечатки морских обитателей, кораллов древнего океана Тетис. Здесь есть пещеры. Одна из них — пещера Холодная.

На смотровой площадке вы посидите в каменном «кресле» князя Голицына, полюбуетесь пейзажами новосветских бухт.

Со смотровой площадки пика Космос увидите мысы от Карадага до Аю-Дага, а также Крепостную гору Судака с башней Кыз-Куле, мыс Агира с башней Чобан-Куле.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: