Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Судака

Караул-Оба Новый Свет: морская прогулка и подъём на вершины

Мы отправимся на горный массив Караул-Оба

5
1 отзыв
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Ответы на вопросы
Мы отправимся на горный массив Караул-Оба.

Увидим три цветные бухты Нового Света, загадаем своё заветное желание у Золотых ворот мыса Чикен, пройдём по тропе древних тавров и покорим пик Космос.

Я познакомлю вас с местными легендами и тайнами, вы оцените вдохновляющие панорамы вулканического массива.
Караул-Оба Новый Свет: морская прогулка и подъём на вершины
Караул-Оба Новый Свет: морская прогулка и подъём на вершины
Караул-Оба Новый Свет: морская прогулка и подъём на вершины
Караул-Оба Новый Свет: морская прогулка и подъём на вершины
Караул-Оба Новый Свет: морская прогулка и подъём на вершины
Караул-Оба Новый Свет: морская прогулка и подъём на вершины
Караул-Оба Новый Свет: морская прогулка и подъём на вершины
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Мы отправимся в путешествие по самым живописным местам одного из семи геологических чудес света — древнего кораллового рифа Караул-Оба.
Путешествие начинается на катере из Зелёной бухты Нового Света, пройдёт вдоль трёх Цветных новосветских бухт и закончиться на пляже Кутлакской бухты.

Кутлакская бухта

Вам откроется панорама бухты и мыса Ай-Фока. Мы увидим руины настоящей Боспорской крепости — крепости царя Асандра, памятник античной архитектуры.

Тропа скифо-тавров и пик Космос

По редколесью из можжевельника, сосны, фисташки пройдём маршрутом вдоль берега моря и крутых скал Караул-Обы на восток к бухтам Нового Света.
Я покажу интересные природные урочища: мрачные скалы «Долины ада», приветливые поляны «Долины рая». Мы поднимемся по ступеням Таврской лестницы в увитое плющом ущелье «Адамово ложе» и покорим пик Космос.
Вы узнаете, как тесно переплелись греческие мифы и предания скифо-тавров. Услышите продолжение легенды о знаменитом критском Минотавре. Постоите на площадке, где некогда находилось капище богини Девы и услышите, как это место связано с покорением Трои.
В «Долине ада» увидите каменные отпечатки морских обитателей, кораллов древнего океана Тетис. Здесь есть пещеры. Одна из них — пещера Холодная.
На смотровой площадке вы посидите в каменном «кресле» князя Голицына, полюбуетесь пейзажами новосветских бухт.
Со смотровой площадки пика Космос увидите мысы от Карадага до Аю-Дага, а также Крепостную гору Судака с башней Кыз-Куле, мыс Агира с башней Чобан-Куле.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • питание,
  • трансфер до Нового Света,
  • билеты на катер.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Трансфер до Нового Света
  • Трансфер катером из Нового Света в Весёлое
  • Билеты на катер
Где начинаем и завершаем?
Начало: У фонтана на набережной Нового Света
Завершение: автостанция «Новый Свет»
Когда и сколько длится?
Когда: в любое удобное время
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Добраться до Нового Света из Судака можно на регулярном общественном транспорте (стоимость проезда до 50 рублей) или предварительно заказать трансфер. Примерная стоимость трансфера от Судака до Нового Света — 350-500 рублей за машину.
  • Оптимальное время начала похода летом в 16.00.
  • Специальная подготовка не требуется.
  • Стоит надеть головной убор, удобную одежду по сезону и обувь спортивную или с фиксированным задником.
  • Запас питьевой воды и треккинговые палки не помешают.
  • Проезд на катере из Нового Света до Весёлого оплачивается дополнительно: ориентировочно 3000 руб. за катер.
  • Проезд на катере с Царского пляжа оплачивается дополнительно: примерно 200-250 руб. с человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
К
15 июля 2022
Просто целое приключение. Без Вадима мы бы на такое не решились, да и было бы скучно.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Судака

Индивидуальные
Водные развлечения
Треккинг и походы
Природа и пейзажи
Заказник «Новый Свет»
Популярные места
Горы

Похожие туры из Судака

Новый Свет на ладони
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Вадим
Вадим
20 отзывов
Новый Свет на ладони
Трекинг на гору Сокол под рассказы о природе, истории и легендах Крыма
в Судаке или Новом Свете
16 мар
17 мар
18 мар
19 мар
4 000 за всё до 6 чел.
Треккинг по тропе Голицына
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Вадим
Вадим
20 отзывов
Треккинг по тропе Голицына
Пройти по красивейшему маршруту Нового Света и узнать самое интересное о крымском виноделии
в поселке Новый Свет
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
4 000 за всё до 6 чел.
Крым: путешествие по Новому Свету
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
12 отзывов
Крым: путешествие по Новому Свету
Побывать в долине Рая, пройти по реликтовой можжевеловой роще и увидеть скалы кораллового рифа
у автостанции Новый Свет
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
6 000 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Судаке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Судаке
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ