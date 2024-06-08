1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Новый Свет на ладони: подъём к вершине горы Сокол
Начало: На развилке у дома отдыха «Полёт», Л. Голицына, 1
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 12:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
7 часов
Индивидуальный фототур на закат и ночную съемку в Новый свет (Судак)
Начало: Уточните после бронирования
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Караул-Оба Новый Свет: покорение вершин
Начало: Весёлое, Веселовская бухта, автобусная остановка
Расписание: в любое удобное время
Завтра в 12:00
10 июня в 18:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Судаку в категории «Заказник «Новый Свет»»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Судаке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Судаку в июне 2024
Сейчас в Судаке в категории "Заказник «Новый Свет»" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Судаке на 2024 год по теме «Заказник «Новый Свет»», 2 ⭐ отзыва, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август