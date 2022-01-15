1 день

Город Судак, экотропа на мыс Алчак

10:00 Встреча на ж/д. вокзале в с. Владиславовка. Это ближайшая железнодорожная станция к г. Судак, через которую идут все поезда в Крым.

Переезд в Судак (около 1-1,5 часов).

Поселившись в уютной гостинице, мы прогуляемся по живописным улочкам полусонного города, одетого в праздничную мишуру, заглянем в лавки, торгующие благоухающим розовым маслом и вкуснейшим марочным вином.

Далее треккинг стартует на мыс Алчак – самый знаменитый в Судаке.

Это место, без преувеличения, сакральное для судакчан и гостей – по оконечности мыса идет экотропа, откуда зимой видны пустынные дикие пляжи и прохладное, темно-сапфировое море с белыми хохолками набегающих волн.

Далее мы выйдем к таинственному гроту, в котором издревле поселился незримый хозяин – бог ветров Эол. Сквозная пещератак и называется – Эолова арфа.

Отсюда отлично видна Генуэзская цитадель, главный пляж Судака и заснеженные окрестные скалы.

Экскурсии по Крыму зимой не обходятся без фотоссесии, а снимки дремлющей природы потрясают даже больше, чем летняя радуга красок.

Активная часть тура: 5,8 км, перепад высот 30-150 м, продолжительность треккинга 3-4 часа.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160