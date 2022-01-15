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Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый Свет

Новогодние дни в Крыму
Крым зимой – особенный, уникальный, новогодний! Мы привыкли ассоциировать его с ласковым солнцем и тёплым морем, но этот благодатный край бывает и совершенно иным – в меру суровым, окутанным дымкой
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освежающего, прохладного бриза.

В это время года можно почувствовать настоящую, трогательную душу полуострова, увидеть величественные горы, прислушаться к непривычно молчаливым пляжам и припорошённым жемчужными снежинками аллеям.

Вас ожидают панорамная тропа Голицына и величественная гора Сокол, живописные мысы и средневековая Генуэзская крепость, зимние треккинги, захватывающие морские виды и знакомство с легендарным виноделием Нового Света.

5
1 отзыв
Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый СветФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый СветФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новогодние дни в Крыму. Судак и Новый СветФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Город Судак, экотропа на мыс Алчак

10:00 Встреча на ж/д. вокзале в с. Владиславовка. Это ближайшая железнодорожная станция к г. Судак, через которую идут все поезда в Крым.

Переезд в Судак (около 1-1,5 часов).

Поселившись в уютной гостинице, мы прогуляемся по живописным улочкам полусонного города, одетого в праздничную мишуру, заглянем в лавки, торгующие благоухающим розовым маслом и вкуснейшим марочным вином.

Далее треккинг стартует на мыс Алчак – самый знаменитый в Судаке.

Это место, без преувеличения, сакральное для судакчан и гостей – по оконечности мыса идет экотропа, откуда зимой видны пустынные дикие пляжи и прохладное, темно-сапфировое море с белыми хохолками набегающих волн.

Далее мы выйдем к таинственному гроту, в котором издревле поселился незримый хозяин – бог ветров Эол. Сквозная пещератак и называется – Эолова арфа.

Отсюда отлично видна Генуэзская цитадель, главный пляж Судака и заснеженные окрестные скалы.

Экскурсии по Крыму зимой не обходятся без фотоссесии, а снимки дремлющей природы потрясают даже больше, чем летняя радуга красок.

Активная часть тура: 5,8 км, перепад высот 30-150 м, продолжительность треккинга 3-4 часа.

Город Судак, экотропа на мыс АлчакГород Судак, экотропа на мыс АлчакГород Судак, экотропа на мыс АлчакГород Судак, экотропа на мыс Алчак
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Мыс Меганом

Мыс Меганом – следующая цель новогоднего треккинга. Древний и могучий, он расположился между Коктебелем и Судаком, и своим мистическим видом больше напоминает пустынный полуостров.

О Меганоме ходят легенды, его считают местом силы, здесь даже построили своеобразный Храм Солнца, вокруг которого ежегодно собираются адепты различных религий, свято верящих в чудодейственность этих просторов.

Мы пройдём от старого маяка вдоль притихших бухт Меганома, полюбуемся их первобытной прелестью и увидим согбенные фигуры Кающихся монахов, несколько столетий назад застывших в покаянной молитве.

Активная часть тура: 12,1 км, перепад высот 20-110 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

Мыс МеганомМыс МеганомМыс МеганомМыс Меганом
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Поселок Новый Свет, гора Носорог, разноцветные бухты

Сегодня первым делом отправимся на гору Носорог. Второе название уникальной скалы – Караул-Оба.

На ней давным-давно жили тавры и оставили по себе массу интересных артефактов, в частности, таинственный каменный лабиринт и основательные ступеньки, вырубленные в скале.

Мы пройдём по тропам Адамова ложа, а также к смотровой площадке, откуда отлично видны три новосветские бухты.

Первой нам покажется Голубая лагуна, на берегу которой уютной крымской зимой спокойно отдыхает Царский пляж.

Далее виднеется Разбойничья бухта, поражающая глубокой синевой, а также главная поселковая лагуна – Зелёная.

Активная часть тура: 5,5 км, перепад высот 30-340-30 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.

Поселок Новый Свет, гора Носорог, разноцветные бухтыПоселок Новый Свет, гора Носорог, разноцветные бухтыПоселок Новый Свет, гора Носорог, разноцветные бухты
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Тропа Голицына, завод шампанских вин

Сегодня поход пройдёт по любимым местам знаменитого винодела – князя Голицына.

Нас ждет треккинг через можжевеловую рощу, которая всегда радует запахом хвои.

Выйдя на мыс Капчик, полюбуемся необыкновенной крымской природой, прекрасной в любое время года. С одной стороны мыса Капчик увидим Голубую бухту и Царский пляж, с другой стороны глаз порадует Разбойничья бухта.

Мыс Капчик остается позади и треккинг переходит в иную локацию – теперь мы пройдем по вырубленной более ста лет назад тропе, по которой хаживал сам и даже государь-император Николай ІІ.

Тропа заканчивается возле Зелёной бухты, а далее мы отправимся к заводу шампанских вин, основанному князем Голицыным – там желающие могут приобрести фирменные напитки, поражающие своими вкусовыми качествами весь мир.

Активная часть тура: 4,5 км, перепад высот 30-130-30 м, продолжительность треккинга 3-4 часа.

Тропа Голицына, завод шампанских винТропа Голицына, завод шампанских винТропа Голицына, завод шампанских винТропа Голицына, завод шампанских вин
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Гора Сокол

Вершина горы Сокол, в прошлом кораллового рифа, однажды появившегося из морской пучины, – шикарная обзорная площадка Нового Света.

По пути к высоте 474 метра над уровнем неба моря туристам встретится источник, о котором ходит немало легенд. Называется он – ключ Святой Анастасии.

С вершины путнику открывается панорама юго-восточного Крыма, припорошенная новогодним снежком: величественная Генуэзская крепость, многочисленные мысы и горы, похожие на гротескных зверей и птиц, мгновенно застывших под взглядом Горгоны, и конечно,виды посёлка Новый Свет,приютившегося у подножья Сокола.

Активная часть тура по Крыму: 7,4 км, перепад высот 30-474 м, продолжительность треккинга 5-6 часов.

В случае плохих погодных условий, инструктор может заменить треккинг на скалу Сокол на прогулку на гору Перчем.

Гора СоколГора СоколГора СоколГора Сокол
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Генуэзская крепость, отъезд

Генуэзская крепость – последний пункт нашей прогулки по юго-восточной оконечности полуострова Крым.

Визитная карточка города – величественная цитадель, в стенах которой в разные эпохи правили генуэзцы, татары, половцы, золотоордынцы и древние аланы, покрытая снежной шапкой и украшенная ледяным ожерельем, выглядит незабываемо.

С высоты крепостных стен можно увидеть окрестные дали и Черное море, которое, порой разгулявшись, берёт Генуэзскую крепость в настоящую осаду, окружая дикими, первобытными плясками стремительных набегов иссиня-опаловых волн.

Вы когда-нибудь отмечали сказочное Рождество на берегу моря?

Попробуйте – это поистине удивительно!

Переезд на микроавтобусе в с. Владиславовка.

20:00 Прибытие на железнодорожный вокзал с. Владиславовка.

Активная часть тура: 6,7 км, продолжительность треккинга 3 часа.

Генуэзская крепость, отъездГенуэзская крепость, отъездГенуэзская крепость, отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Проживание в г. Судак в гостинице "Трискеле" или гостинице такого же класса: двух-, трёхместные номера Стандарт.

В каждом номере удобства (душ, туалет), телевизор, холодильник, Wi-Fi, чайник, фен. Полотенца выдаются.

В гостинице имеется сауна, кедровый чан, фитобочка, тренажерный зал, бильярдная, настольный теннис (данные услуги предоставляются за дополнительную плату).

Доплата за одноместное размещение – 15800 руб.

Варианты проживания

Трискеле

5 ночей

Пансионат «Трискеле» располагается в городе Судак Республики Крым, рядом с аквапарком. Город богат своей историей и ведет свое начало с начала нашей эры.

Здесь находится больше количество архитектурных сооружений и святых мест. Климат мягкий и прекрасно подходит для приятного времяпрепровождения. Объект располагает номерами различного сегмента с выходом на балкон, каждый гость найдет комфортный для себя. В них имеется современное техническое оснащение, удобная мебель и собственный душевая комната. Предоставляют постельное белье и полотенца.

На территории работает столовая, где подают комплексные завтраки и питание по меню. Возле бассейна есть бар с напитками.

Среди достопримечательностей - Судакская крепость, музей истории города.

Расстояние до аэропорта — 82,1 км, до железнодорожного вокзала — 72,5 км, автовокзал - 2,6 км. В каждом номере удобства (душ, туалет).

В гостинице имеется сауна, кедровый чан, фитобочка, тренажерный зал, бильярдная, настольный теннис (данные услуги предоставляются за дополнительную плату).

ТрискелеТрискелеТрискелеТрискелеТрискелеТрискелеТрискеле
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проживание в гостинице
  • Питание: завтраки (день 2-6) в гостиницеобеды (день 2-5) - сухой паёк на маршруте
  • Завтраки (день 2-6) в гостинице
  • Обеды (день 2-5) - сухой паёк на маршруте
  • Групповая аптечка
  • Входные билеты в Музей-заповедник «Судакская крепость»
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до с. Владиславовка и обратно
  • Обеды (день 1, 6), ужины
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 15 800 руб. за весь период отдыха
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Республика Крым, Кировский район, село Владиславовка
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • шапка, перчатки;
  • куртка с капюшоном на температуру +8… +12С;
  • флиска (2 шт). Одна флиска для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице;
  • футболка с коротким рукавом;
  • ходовые штаны не утепленные;
  • жилетка пуховая или с синтетическим утеплителем;
  • для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • нижнее белье;
  • носки;
  • термобелье;
  • бафф. Удобно использовать зимой вместо шарфа, в котором в это время слишком жарко;
  • купальник (для сауны и бассейнов);
  • треккинговые ботинки не утепленные или кроссовки с толстой подошвой;
  • шлепки (для ходьбы в гостинице);
  • непромокаемая одежда или дождевик;
  • треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО;
  • паспорт / свидетельство о рождении ребенка;
  • фотоаппарат / видеокамера;
  • портативное зарядное устройство для подзарядки мобильного телефона (не обязательно);
  • туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва);
  • туалетная бумага (пригодится днем в горах);
  • влажные салфетки;
  • расческа;
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • нитка, иголка;
  • рюкзак для прогулок (объем 25-35 литров). Берите рюкзак побольше объемом! Во время ходьбы часто приходится снимать куртку или жилетку и класть их в рюкзак. Также в рюкзаке всегда находится термос, кружка и общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • сидушка туристическая (хоба);
  • термос (объем 0,5-0,75 л на человека) и не бьющаяся кружка (если термос у вас без удобной кружки для питья);
  • пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
  • фонарик. Зимой темнеет рано. Если мы захотим провести вечер на море, то пригодится фонарик;
  • сушилки для обуви;
  • индивидуальная аптечка.

В Крыму на Новый Год температура воздуха колеблется в пределах от 0… до +12С.

Удобный комплект одежды для треккинга по Крыму в это время: треккинговые ботинки (не утепленные), кальсоны (нижняя часть термобелья), штаны для ходьбы (не утепленные), футболка, флиска, жилетка, куртка на температуру +8… +12С.

В зависимости от погоды, приходится раздеваться или одеваться на маршруте. Куртку часто носим в рюкзаке, поэтому рюкзак берите объемом 25-35 л.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как будем питаться в туре?

В туре предусмотрено двухразовое питание.

Готовые завтраки (день 2-6) подаются в кафе по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-5) — сухой паёк днем в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).

В месте проживания группы есть продуктовые магазины, кафе.

Может ли измениться программа?

Да, в зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршруты треккинга могут быть изменены.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Хотел бы поблагодарить за организацию тура, особенно прямо в предверии нового года! Все прошло отлично! Поездка очень понравилась.
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