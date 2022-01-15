Программа тура по дням
Город Судак, экотропа на мыс Алчак
10:00 Встреча на ж/д. вокзале в с. Владиславовка. Это ближайшая железнодорожная станция к г. Судак, через которую идут все поезда в Крым.
Переезд в Судак (около 1-1,5 часов).
Поселившись в уютной гостинице, мы прогуляемся по живописным улочкам полусонного города, одетого в праздничную мишуру, заглянем в лавки, торгующие благоухающим розовым маслом и вкуснейшим марочным вином.
Далее треккинг стартует на мыс Алчак – самый знаменитый в Судаке.
Это место, без преувеличения, сакральное для судакчан и гостей – по оконечности мыса идет экотропа, откуда зимой видны пустынные дикие пляжи и прохладное, темно-сапфировое море с белыми хохолками набегающих волн.
Далее мы выйдем к таинственному гроту, в котором издревле поселился незримый хозяин – бог ветров Эол. Сквозная пещератак и называется – Эолова арфа.
Отсюда отлично видна Генуэзская цитадель, главный пляж Судака и заснеженные окрестные скалы.
Экскурсии по Крыму зимой не обходятся без фотоссесии, а снимки дремлющей природы потрясают даже больше, чем летняя радуга красок.
Активная часть тура: 5,8 км, перепад высот 30-150 м, продолжительность треккинга 3-4 часа.
Мыс Меганом
Мыс Меганом – следующая цель новогоднего треккинга. Древний и могучий, он расположился между Коктебелем и Судаком, и своим мистическим видом больше напоминает пустынный полуостров.
О Меганоме ходят легенды, его считают местом силы, здесь даже построили своеобразный Храм Солнца, вокруг которого ежегодно собираются адепты различных религий, свято верящих в чудодейственность этих просторов.
Мы пройдём от старого маяка вдоль притихших бухт Меганома, полюбуемся их первобытной прелестью и увидим согбенные фигуры Кающихся монахов, несколько столетий назад застывших в покаянной молитве.
Активная часть тура: 12,1 км, перепад высот 20-110 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
Поселок Новый Свет, гора Носорог, разноцветные бухты
Сегодня первым делом отправимся на гору Носорог. Второе название уникальной скалы – Караул-Оба.
На ней давным-давно жили тавры и оставили по себе массу интересных артефактов, в частности, таинственный каменный лабиринт и основательные ступеньки, вырубленные в скале.
Мы пройдём по тропам Адамова ложа, а также к смотровой площадке, откуда отлично видны три новосветские бухты.
Первой нам покажется Голубая лагуна, на берегу которой уютной крымской зимой спокойно отдыхает Царский пляж.
Далее виднеется Разбойничья бухта, поражающая глубокой синевой, а также главная поселковая лагуна – Зелёная.
Активная часть тура: 5,5 км, перепад высот 30-340-30 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.
Тропа Голицына, завод шампанских вин
Сегодня поход пройдёт по любимым местам знаменитого винодела – князя Голицына.
Нас ждет треккинг через можжевеловую рощу, которая всегда радует запахом хвои.
Выйдя на мыс Капчик, полюбуемся необыкновенной крымской природой, прекрасной в любое время года. С одной стороны мыса Капчик увидим Голубую бухту и Царский пляж, с другой стороны глаз порадует Разбойничья бухта.
Мыс Капчик остается позади и треккинг переходит в иную локацию – теперь мы пройдем по вырубленной более ста лет назад тропе, по которой хаживал сам и даже государь-император Николай ІІ.
Тропа заканчивается возле Зелёной бухты, а далее мы отправимся к заводу шампанских вин, основанному князем Голицыным – там желающие могут приобрести фирменные напитки, поражающие своими вкусовыми качествами весь мир.
Активная часть тура: 4,5 км, перепад высот 30-130-30 м, продолжительность треккинга 3-4 часа.
Гора Сокол
Вершина горы Сокол, в прошлом кораллового рифа, однажды появившегося из морской пучины, – шикарная обзорная площадка Нового Света.
По пути к высоте 474 метра над уровнем неба моря туристам встретится источник, о котором ходит немало легенд. Называется он – ключ Святой Анастасии.
С вершины путнику открывается панорама юго-восточного Крыма, припорошенная новогодним снежком: величественная Генуэзская крепость, многочисленные мысы и горы, похожие на гротескных зверей и птиц, мгновенно застывших под взглядом Горгоны, и конечно,виды посёлка Новый Свет,приютившегося у подножья Сокола.
Активная часть тура по Крыму: 7,4 км, перепад высот 30-474 м, продолжительность треккинга 5-6 часов.
В случае плохих погодных условий, инструктор может заменить треккинг на скалу Сокол на прогулку на гору Перчем.
Генуэзская крепость, отъезд
Генуэзская крепость – последний пункт нашей прогулки по юго-восточной оконечности полуострова Крым.
Визитная карточка города – величественная цитадель, в стенах которой в разные эпохи правили генуэзцы, татары, половцы, золотоордынцы и древние аланы, покрытая снежной шапкой и украшенная ледяным ожерельем, выглядит незабываемо.
С высоты крепостных стен можно увидеть окрестные дали и Черное море, которое, порой разгулявшись, берёт Генуэзскую крепость в настоящую осаду, окружая дикими, первобытными плясками стремительных набегов иссиня-опаловых волн.
Вы когда-нибудь отмечали сказочное Рождество на берегу моря?
Попробуйте – это поистине удивительно!
Переезд на микроавтобусе в с. Владиславовка.
20:00 Прибытие на железнодорожный вокзал с. Владиславовка.
Активная часть тура: 6,7 км, продолжительность треккинга 3 часа.
Проживание
Проживание в г. Судак в гостинице "Трискеле" или гостинице такого же класса: двух-, трёхместные номера Стандарт.
В каждом номере удобства (душ, туалет), телевизор, холодильник, Wi-Fi, чайник, фен. Полотенца выдаются.
В гостинице имеется сауна, кедровый чан, фитобочка, тренажерный зал, бильярдная, настольный теннис (данные услуги предоставляются за дополнительную плату).
Доплата за одноместное размещение – 15800 руб.
Варианты проживания
Трискеле
Пансионат «Трискеле» располагается в городе Судак Республики Крым, рядом с аквапарком. Город богат своей историей и ведет свое начало с начала нашей эры.
Здесь находится больше количество архитектурных сооружений и святых мест. Климат мягкий и прекрасно подходит для приятного времяпрепровождения. Объект располагает номерами различного сегмента с выходом на балкон, каждый гость найдет комфортный для себя. В них имеется современное техническое оснащение, удобная мебель и собственный душевая комната. Предоставляют постельное белье и полотенца.
На территории работает столовая, где подают комплексные завтраки и питание по меню. Возле бассейна есть бар с напитками.
Среди достопримечательностей - Судакская крепость, музей истории города.
Расстояние до аэропорта — 82,1 км, до железнодорожного вокзала — 72,5 км, автовокзал - 2,6 км. В каждом номере удобства (душ, туалет).
В гостинице имеется сауна, кедровый чан, фитобочка, тренажерный зал, бильярдная, настольный теннис (данные услуги предоставляются за дополнительную плату).
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Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проживание в гостинице
- Питание: завтраки (день 2-6) в гостиницеобеды (день 2-5) - сухой паёк на маршруте
- Завтраки (день 2-6) в гостинице
- Обеды (день 2-5) - сухой паёк на маршруте
- Групповая аптечка
- Входные билеты в Музей-заповедник «Судакская крепость»
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до с. Владиславовка и обратно
- Обеды (день 1, 6), ужины
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 15 800 руб. за весь период отдыха
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- шапка, перчатки;
- куртка с капюшоном на температуру +8… +12С;
- флиска (2 шт). Одна флиска для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице;
- футболка с коротким рукавом;
- ходовые штаны не утепленные;
- жилетка пуховая или с синтетическим утеплителем;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- нижнее белье;
- носки;
- термобелье;
- бафф. Удобно использовать зимой вместо шарфа, в котором в это время слишком жарко;
- купальник (для сауны и бассейнов);
- треккинговые ботинки не утепленные или кроссовки с толстой подошвой;
- шлепки (для ходьбы в гостинице);
- непромокаемая одежда или дождевик;
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка;
- фотоаппарат / видеокамера;
- портативное зарядное устройство для подзарядки мобильного телефона (не обязательно);
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва);
- туалетная бумага (пригодится днем в горах);
- влажные салфетки;
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- нитка, иголка;
- рюкзак для прогулок (объем 25-35 литров). Берите рюкзак побольше объемом! Во время ходьбы часто приходится снимать куртку или жилетку и класть их в рюкзак. Также в рюкзаке всегда находится термос, кружка и общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- сидушка туристическая (хоба);
- термос (объем 0,5-0,75 л на человека) и не бьющаяся кружка (если термос у вас без удобной кружки для питья);
- пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
- фонарик. Зимой темнеет рано. Если мы захотим провести вечер на море, то пригодится фонарик;
- сушилки для обуви;
- индивидуальная аптечка.
В Крыму на Новый Год температура воздуха колеблется в пределах от 0… до +12С.
Удобный комплект одежды для треккинга по Крыму в это время: треккинговые ботинки (не утепленные), кальсоны (нижняя часть термобелья), штаны для ходьбы (не утепленные), футболка, флиска, жилетка, куртка на температуру +8… +12С.
В зависимости от погоды, приходится раздеваться или одеваться на маршруте. Куртку часто носим в рюкзаке, поэтому рюкзак берите объемом 25-35 л.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как будем питаться в туре?
В туре предусмотрено двухразовое питание.
Готовые завтраки (день 2-6) подаются в кафе по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-5) — сухой паёк днем в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).
В месте проживания группы есть продуктовые магазины, кафе.
Может ли измениться программа?
Да, в зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршруты треккинга могут быть изменены.