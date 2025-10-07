читать дальше

себя назначила двух «напарников». Первая «напарница» вместе с нами взяла в лес двух своих родственников, о чем нас тоже не предупредили.

Когда мы вернулись и поняли, где нам придется ночевать - мы обмерли. Вариантов снять номер в гостинице не было. Мы обзвонили все гостевые дома, все самые тесные номера - всё, абсолютно всё было занято в этот день. Податься нам было некуда.

По дому бегает уличная кошка со своими котятами. Повсюду жирные мухи и мошки, роящиеся над плесневелыми продуктами на кухне, в предбаннике валяются куриные ноги, брошенные кошкам, рядом с нашей уличной обувью. Комната, которую нам «выделили» была полностью проходная, через которую благополучно прошлись в 12 часов ночи два вусмерть пьяных мужика, один из них, поймав «белку» пошел мочиться с крыльца, второй, очевидно, пытался поймать собутыльника. Естественно, нам не посчитались нужным сообщить, что в этом доме есть кто-то еще, кроме сына Елены. Оказалось, что «в своем доме» Елена устроила общежитие, о чем в объявлении нет ни слова.

Нас обещали накормить. Накормили. Чудовищно пересоленным грибным супом с запахом химозного бульона из кубиков.

Желтый старый матрас на одной кровати и чуть более приличный раскладной диван не внушали доверия. К постельному белью, которое нам выдал сын Елены мы не собирались притрагиваться, пока не поняли, что в комнате жуткий дубак. Я в двух штанах, футболке, толстовке, вязаной кофте и двух носках стучала зубами до самого утра. Сын сказал, что печку, присутствующую в доме, он топить не будет.

Когда мы поняли, что вариантов нет и нужно хотя бы одеяло мы поняли, что белье нам принесли уже заправленное не из любезности, а потому что им кто-то пользовался. Мало того, что от одеяла и подушек пахло мужским потом, так от одеяла еще и несло человеческой мочой! Просто праздник!

Мы не спали практически всю ночь от холода. Утром за нами приехал второй «напарник» Сергей. Это была лучшая часть этого недотура, спасибо Сергею за то, что вообще спас впечатление о Карелии.

В общем, заявленного в объявлении костра и травяного чая не было даже намеком. В баню, естественно, мы даже соваться не стали. Завтрака с «деревенскими продуктами», понятное дело тоже не было.

2990 предоплаты никто мне не вернет в любом случае, эти деньги ушли Трипстеру, который не проверяет объявления.

Деньги за сам тур и «допуслуги» Елена мне вернула.

Я считаю правильным сообщить обо всем, что с ними произошло в этом месте.

Может быть сам поход в лес Елена и сможет вам обеспечить, но ночевать в подобных местах просто опасно.