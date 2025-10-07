Описание экскурсии
На выходные дни — за любимым делом!
К нам в город удобно приезжать на поезде № 160 (Москва-Петербург-Выборг-Суоярви), утром в субботу вы здесь, вечером в воскресенье обратное отправление на том же поезде. В календаре у меня также открыто для бронирования воскресенье — для тех, кто хочет приехать на своем транспорте одним днем.
Вы можете прихватить с собой удобные вам емкости для перевозки ягод и грибов. Ну а на месте я выдам весь необходимый инвентарь. Проведу вас в проверенные места, где невозможно заблудиться. Новичкам подскажу, где что растет и как выглядит. Поделюсь удобным способом сбора дикоросов. Вечером покажу старинный карельский метод очистки ягод от лесного мусора. Ягоды вы довезете до дома без переработки, а грибы можно будет отварить в печке и часть, при желании, засушить.
План программы
- Вы приезжаете на поезде на ст. Суоярви 1
- Мы вас встречаем и после плотного завтрака выезжаем к месту сбора
- В лесу устроим обед и попьем ароматный травяной чай у костра
- По желанию затопим для вас баню
- Ужин и ночевка в гостинице или гостевом доме
- Завтрак в гостинице или деревенский из продуктов фермерского хозяйства у меня дома
- Еще одна вылазка в лес
- Вечером провожаем вас на поезд
Организационные детали
- Гид отвечает на сообщения с задержкой, если находится на маршруте — слабый сигнал сотовой связи. Пожалуйста, подождите ответа, он обязательно будет
- В первый день после ужина я отвезу вас в выбранное место ночлега, а утром заберу.
Дополнительные расходы
- Питание у меня дома: завтрак 400 ₽ человека, перекус в лесу и ужин 500 ₽/человека. Итого за два дня — 1300 ₽/человека. Я могу также приготовить для вас ужин, который вы сможете взять с собой в обратную дорогу (гости часто собирают ягоды-грибы до упора и не успевают купить еду).
- Баня — 1000 ₽
- Ночь в гостинице — от 1200 ₽ или в гостевом доме — от 5500 ₽. Напишите мне, я пришлю вам ссылки, по которым можно забронировать номера.
Стоимость двухдневной программы — 20 000 ₽/группу от 1 до 3 человек.
Или 10 000 с человека за 2 дня, если вас больше в группе.
Сбор дикоросов с августа до конца октября.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
В общем, провели время приятно и с пользой.
Рекомендую с чистой совестью.
Она вместо