Мои заказы

Айда в Карелию - за ягодами и грибами

Приехать в Суоярви, отправиться по проверенным тропам - и увезти с собой полные корзины даров севера
В наших краях есть места, где охоту за сокровищами леса устраивать ни к чему — их столько, что успевай менять лукошки. Боровички, подосиновики и подберезовики, лисички, маслята и опята. А
читать дальше

ягод! Черника, брусника, клюква, вороника… И все экологически безупречное.

Приезжайте — я расскажу, что есть что, и познакомлю с нашими традициями обработки, приготовления и заготовки дикоросов. Вечером баньку истопим, а утром снова пойдем на сборы.

4.4
9 отзывов
Айда в Карелию - за ягодами и грибами
Айда в Карелию - за ягодами и грибами
Айда в Карелию - за ягодами и грибами

Описание экскурсии

На выходные дни — за любимым делом!

К нам в город удобно приезжать на поезде № 160 (Москва-Петербург-Выборг-Суоярви), утром в субботу вы здесь, вечером в воскресенье обратное отправление на том же поезде. В календаре у меня также открыто для бронирования воскресенье — для тех, кто хочет приехать на своем транспорте одним днем.

Вы можете прихватить с собой удобные вам емкости для перевозки ягод и грибов. Ну а на месте я выдам весь необходимый инвентарь. Проведу вас в проверенные места, где невозможно заблудиться. Новичкам подскажу, где что растет и как выглядит. Поделюсь удобным способом сбора дикоросов. Вечером покажу старинный карельский метод очистки ягод от лесного мусора. Ягоды вы довезете до дома без переработки, а грибы можно будет отварить в печке и часть, при желании, засушить.

План программы

  • Вы приезжаете на поезде на ст. Суоярви 1
  • Мы вас встречаем и после плотного завтрака выезжаем к месту сбора
  • В лесу устроим обед и попьем ароматный травяной чай у костра
  • По желанию затопим для вас баню
  • Ужин и ночевка в гостинице или гостевом доме
  • Завтрак в гостинице или деревенский из продуктов фермерского хозяйства у меня дома
  • Еще одна вылазка в лес
  • Вечером провожаем вас на поезд

Организационные детали

  • Гид отвечает на сообщения с задержкой, если находится на маршруте — слабый сигнал сотовой связи. Пожалуйста, подождите ответа, он обязательно будет
  • В первый день после ужина я отвезу вас в выбранное место ночлега, а утром заберу.

Дополнительные расходы

  • Питание у меня дома: завтрак 400 ₽ человека, перекус в лесу и ужин 500 ₽/человека. Итого за два дня — 1300 ₽/человека. Я могу также приготовить для вас ужин, который вы сможете взять с собой в обратную дорогу (гости часто собирают ягоды-грибы до упора и не успевают купить еду).
  • Баня — 1000 ₽
  • Ночь в гостинице — от 1200 ₽ или в гостевом доме — от 5500 ₽. Напишите мне, я пришлю вам ссылки, по которым можно забронировать номера.

Стоимость двухдневной программы — 20 000 ₽/группу от 1 до 3 человек.
Или 10 000 с человека за 2 дня, если вас больше в группе.
Сбор дикоросов с августа до конца октября.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Суоярви
Провели экскурсии для 210 туристов
Меня зовут Елена. Родилась и живу в Суоярви, имею диплом гида-экскурсовода. Занимаюсь краеведением более 15 лет. За эти годы исколесили с мужем Карелию от и до. Наша команда гидов проводит туры и экскурсии как по популярным достопримечательностям региона, так и в необычные локации, обожаемые местными жителями. Будем рады показать вам самые необыкновенные уголки Русского Севера!

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
2
3
2
1
1
Лариса
Лариса
7 окт 2025
Наша поездка была исключительно для того, чтобы свозить бабушку, которой 91 год, в карельский лес за белыми грибами. Погода была дождливая и прохладная, но это никак не сказалось на впечатлениях.
читать дальше

С палочкой, прогулочным шагом мы погуляли по лесам, набрали беленьких красавцев, наелись черники, налюбовались карельскими пейзажами с огромными валунами, мхами и озерами. Алексей и Елена были очень приветливы и доброжелательны, рассказали много интересного про эти места, напоили душистым чаем. Жили мы у них в доме, что очень удобно. Была возможность обработать и высушить в сушилке добычу, нажарить грибов на ужин и послушать рассказы об этих местах. Мы даже в новенькой баньке попарились!
Все было отлично, жаль что всего лишь три дня.

Наша поездка была исключительно для того, чтобы свозить бабушку, которой 91 год, в карельский лес заНаша поездка была исключительно для того, чтобы свозить бабушку, которой 91 год, в карельский лес за
Екатерина
Екатерина
16 июл 2025
Спасибо огромное Елене и ее супругу за организацию экскурсии в лес! Грибы только пошли, но мы набрали очень много. Елена их нам за ночь посушила. Из ягод были черника с
читать дальше

земляникой. За морошкой мы сами отказались, т. к. было очень жарко и мы немного устали. В лесу сделали привал, Елена сварила уху на костре, вкусный чай из черники. Нам даже удалось порыбачить на одном из красивейших озёр Карелии, хотя это и не входило в нашу программу. Гиды очень приветливые, всё расскажут, покажут, помогут. Спасибо им ещё раз!

Спасибо огромное Елене и ее супругу за организацию экскурсии в лес! Грибы только пошли, но мыСпасибо огромное Елене и ее супругу за организацию экскурсии в лес! Грибы только пошли, но мыСпасибо огромное Елене и ее супругу за организацию экскурсии в лес! Грибы только пошли, но мыСпасибо огромное Елене и ее супругу за организацию экскурсии в лес! Грибы только пошли, но мыСпасибо огромное Елене и ее супругу за организацию экскурсии в лес! Грибы только пошли, но мы
Э
Элина
9 сен 2024
Мы приезжали одним днем, с удовольствием прогулялись по лесу, насобирали грибов, получили огромное удовольствие от компании, от леса. Всё было хорошо организовано - встреча, лес, питание, и даже проводили на ночной поезд. Всё понравилось! Большое спасибо организаторам
И
Ирина
30 сен 2023
Природа фантастика! Стоит приехать и отдохнуть.
О
Ольга
26 сен 2023
Нам очень понравилось это небольшое путешествие, в которое мы давно хотели поехать. Погода была чудесная, тепло,хотя уже и конец сентября. Хозяева очень гостеприимные, встретили нас с поезда, свозили в прекрасный
читать дальше

карельский лес, мы набрали грибов, поели бруснику. . Елена помогла справиться с грибами: перебрать. отварить. посушить. Единственно, что кто любит комфортные условия проживания. может не очень понравится, но мы на это внимания не обращаем, нам главное грибы и воздух чистый.

Н
Наталия
23 сен 2023
Давно мы собирались побывать в Карелии, но всё как то не получалось. Но тут вдруг нашли то самое предложение, о котором мечтали. Поездом Москва Петрозаводск доехали до Соуярви. Нас встретили,
читать дальше

быстро довезли, поселили в уютном доме и через час мы уже были в настоящем карельском лесу, увидеть который мы мечтали давным давно. Можно часами рассказывать о том, как мы собирали бруснику, чернику. Как бродили по лесу с великолепными грибами. Собирали настоящие боровики в белом мху. А какие чудесные хозяева нас всюду возили. Они посто классные Елена и Алексей. Елена профессиональный гид по Карелии, а Алексей чудесный водитель и .проводник по лесным тропам. Они очень много рассказали нам о Карелии и показали красивейшиие озёра и реки. Мечта наша осуществилась! Но, как же хочется вернуться туда. Жди нас, необакновенная Карелия!

Дмитрий
Дмитрий
20 сен 2023
Все прошло прекрасно. Гид Елена и ее муж Алексей - приветливые и доброжелательные люди, все наши пожелания учитывались (чуть не написал - исполнялись))). Кроме отличного знания местности, Елена очень хорошо знает историю родного края и такие эпизоды его "биографии", о которых не прочтешь в путеводителях.
В общем, провели время приятно и с пользой.
Рекомендую с чистой совестью.
Дарья
Дарья
17 сен 2023
Елена, организатор тура, без предупреждения, буквально поставила нас перед фактом, что её не будет в заявленные дни нашего тура. Обозначила это в начале как «форс-мажор», потом как «скорбные обстоятельства».
Она вместо
читать дальше

себя назначила двух «напарников». Первая «напарница» вместе с нами взяла в лес двух своих родственников, о чем нас тоже не предупредили.
Когда мы вернулись и поняли, где нам придется ночевать - мы обмерли. Вариантов снять номер в гостинице не было. Мы обзвонили все гостевые дома, все самые тесные номера - всё, абсолютно всё было занято в этот день. Податься нам было некуда.
По дому бегает уличная кошка со своими котятами. Повсюду жирные мухи и мошки, роящиеся над плесневелыми продуктами на кухне, в предбаннике валяются куриные ноги, брошенные кошкам, рядом с нашей уличной обувью. Комната, которую нам «выделили» была полностью проходная, через которую благополучно прошлись в 12 часов ночи два вусмерть пьяных мужика, один из них, поймав «белку» пошел мочиться с крыльца, второй, очевидно, пытался поймать собутыльника. Естественно, нам не посчитались нужным сообщить, что в этом доме есть кто-то еще, кроме сына Елены. Оказалось, что «в своем доме» Елена устроила общежитие, о чем в объявлении нет ни слова.
Нас обещали накормить. Накормили. Чудовищно пересоленным грибным супом с запахом химозного бульона из кубиков.
Желтый старый матрас на одной кровати и чуть более приличный раскладной диван не внушали доверия. К постельному белью, которое нам выдал сын Елены мы не собирались притрагиваться, пока не поняли, что в комнате жуткий дубак. Я в двух штанах, футболке, толстовке, вязаной кофте и двух носках стучала зубами до самого утра. Сын сказал, что печку, присутствующую в доме, он топить не будет.
Когда мы поняли, что вариантов нет и нужно хотя бы одеяло мы поняли, что белье нам принесли уже заправленное не из любезности, а потому что им кто-то пользовался. Мало того, что от одеяла и подушек пахло мужским потом, так от одеяла еще и несло человеческой мочой! Просто праздник!
Мы не спали практически всю ночь от холода. Утром за нами приехал второй «напарник» Сергей. Это была лучшая часть этого недотура, спасибо Сергею за то, что вообще спас впечатление о Карелии.
В общем, заявленного в объявлении костра и травяного чая не было даже намеком. В баню, естественно, мы даже соваться не стали. Завтрака с «деревенскими продуктами», понятное дело тоже не было.
2990 предоплаты никто мне не вернет в любом случае, эти деньги ушли Трипстеру, который не проверяет объявления.
Деньги за сам тур и «допуслуги» Елена мне вернула.
Я считаю правильным сообщить обо всем, что с ними произошло в этом месте.
Может быть сам поход в лес Елена и сможет вам обеспечить, но ночевать в подобных местах просто опасно.

А
Александр
5 сен 2023
Поездка удалась! Набрали грибов, ведро ягоды! Природа шикарная! Однозначно повторим!!!!

Похожие экскурсии из Суоярви

Тайные тропы Суоярвского озера
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайные тропы Суоярвского озера
Открыть новую грань Карелии в путешествии по одному из ее живописных районов
Начало: На ж-д вокзале Суоярви
Завтра в 10:30
27 ноя в 10:30
16 000 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Суоярви. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Суоярви