Суоярвский район относится к Приладожью, но несмотря на близость к туристическим центрам региона, в краю «болотных озер» легко почувствовать себя первооткрывателями.
В нашей экспедиции вы прикоснетесь к наследию двух культур, посетите место, воспетое в рунах, добудете особый камушек на память и отдохнете на пляже у костра, попивая карельский чай.
Описание экскурсии
64 км. грунтовой дороги вокруг Болотного озера и море впечатлений!
- По пути вы увидите финские хутора, хорошо сохранившиеся фундаменты домов и дворовых построек, а также руины Суоярвского чугунолитейного завода, где сами добудете суоярвский сувенир — камушек зеленого шлака.
- Посетите финскую лютеранскую церковь конца 19 в., осмотрите финский ДОТ и противотанковые надолбы.
- В местечке Йехкиля, воспетом в рунах, поговорим о том, почему это фольклорная Мекка Суоярвского района.
- Также вы побываете у истока реки Шуя и увидите первый Шуйский порог — Суоекский каскад.
- В нашей программе будет и большое молочное хозяйство местного фермера, где вы продегустируете и сможете купить экологически чистую молочную и кисломолочную продукцию.
- Остановимся у остатков финской мельницы.
- А на песчаном пляже Савинисто устроим привал с костром и настоящим карельским травяным чаем.
Как проходит экскурсия
- Вы самостоятельно добираетесь до города Суоярви (поезд 160 ежедневно).
- Мы вас встречаем на вокзале и отправляемся в путешествие.
- Экскурсия длится примерно 6 часов.
- Далее мы вас довозим до места вашего проживания в Суоярви.
Организационные детали
- Гид отвечает на сообщения с задержкой, если находится на маршруте — слабый сигнал сотовой связи. Пожалуйста, подождите ответа, он обязательно будет.
- Возможен трансфер из Петрозаводска за дополнительную плату. Подробности уточняйте в переписке.
- При себе иметь удобную обувь, сапоги и комаринку.
- Чай и перекус включены в стоимость путешествия (можете захватить с собой КЛМН-эшку).
- По договоренности готова организовать ночлег в палатке на берегу озера на песчаном пляже Савинисто. Предоставим туристическое и рыболовное снаряжение.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж-д вокзале Суоярви
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — ваша команда гидов в Суоярви
Провели экскурсии для 210 туристов
Меня зовут Елена. Родилась и живу в Суоярви, имею диплом гида-экскурсовода. Занимаюсь краеведением более 15 лет. За эти годы исколесили с мужем Карелию от и до. Наша команда гидов проводит туры и экскурсии как по популярным достопримечательностям региона, так и в необычные локации, обожаемые местными жителями. Будем рады показать вам самые необыкновенные уголки Русского Севера!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
7 окт 2024
Спасибо большое Елене за экскурсию! Очень красивые незабываемые места, очень интересные истории, описания и факты, нам понравилось! Добывали гранаты, почувствовали себя искателями) Елена знаток своего дета и грамотный гид. Скучно не было 😊👍🏻👍🏻 рекомендуем.
