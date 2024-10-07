А Анастасия

Спасибо большое Елене за экскурсию! Очень красивые незабываемые места, очень интересные истории, описания и факты, нам понравилось! Добывали гранаты, почувствовали себя искателями) Елена знаток своего дета и грамотный гид. Скучно не было 😊👍🏻👍🏻 рекомендуем.