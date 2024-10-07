Индивидуальная
до 7 чел.
Тайные тропы Суоярвского озера
Открыть новую грань Карелии в путешествии по одному из ее живописных районов
Начало: На ж-д вокзале Суоярви
3 авг в 10:30
4 авг в 10:30
16 000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия7 октября 2024Спасибо большое Елене за экскурсию! Очень красивые незабываемые места, очень интересные истории, описания и факты, нам понравилось! Добывали гранаты, почувствовали себя искателями) Елена знаток своего дета и грамотный гид. Скучно не было 😊👍🏻👍🏻 рекомендуем.
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