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Экскурсии в Суоярви

Найдено 1 экскурсия в Суоярви, цена 16 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Тайные тропы Суоярвского озера
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайные тропы Суоярвского озера
Открыть новую грань Карелии в путешествии по одному из ее живописных районов
Начало: На ж-д вокзале Суоярви
3 авг в 10:30
4 авг в 10:30
16 000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    7 октября 2024
    Тайные тропы Суоярвского озера
    Спасибо большое Елене за экскурсию! Очень красивые незабываемые места, очень интересные истории, описания и факты, нам понравилось! Добывали гранаты, почувствовали себя искателями) Елена знаток своего дета и грамотный гид. Скучно не было 😊👍🏻👍🏻 рекомендуем.
    Спасибо большое Елене за экскурсию! Очень красивые незабываемые места, очень интересные истории, описания и факты, намСпасибо большое Елене за экскурсию! Очень красивые незабываемые места, очень интересные истории, описания и факты, намСпасибо большое Елене за экскурсию! Очень красивые незабываемые места, очень интересные истории, описания и факты, намСпасибо большое Елене за экскурсию! Очень красивые незабываемые места, очень интересные истории, описания и факты, намСпасибо большое Елене за экскурсию! Очень красивые незабываемые места, очень интересные истории, описания и факты, намСпасибо большое Елене за экскурсию! Очень красивые незабываемые места, очень интересные истории, описания и факты, намСпасибо большое Елене за экскурсию! Очень красивые незабываемые места, очень интересные истории, описания и факты, намСпасибо большое Елене за экскурсию! Очень красивые незабываемые места, очень интересные истории, описания и факты, намСпасибо большое Елене за экскурсию! Очень красивые незабываемые места, очень интересные истории, описания и факты, намСпасибо большое Елене за экскурсию! Очень красивые незабываемые места, очень интересные истории, описания и факты, нам
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