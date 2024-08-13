Остров-град Свияжск — беспрецедентный проект Ивана Грозного, реализация которого положила конец неудачным попыткам взятия Казани и привела к включению Казанского ханства в состав Русского государства.
Первый христианский город на татарской земле читать дальше
прошел непростой путь от опорного пункта и средоточия величественных храмов до места, где творились ужасы красного террора и сталинских репрессий.
Посетив памятник, вы окажетесь у истоков слияния двух культур и погрузитесь в атмосферу особой исторической и духовной концентрации.
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19 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Казанский остров Буян
Свияжск не был прототипом сказочного острова, Пушкин посетил его уже после написания произведения. Но говорят, что, увидев чудо-остров, автор пришел в восторг и признался, что именно таким представлял себе Буян. Оказавшись на возвышенности, окруженной со всех сторон речными потоками, вы поймете, что плотная атмосфера старины и исторической ценности сильнее суетливых толп туристов. И ничто не мешает представить, как все было много веков назад…
Путешествие в глубь веков
Вы увидите старинные православные храмы, построенные в период с 16 до начала 20 века, подышите монастырским воздухом в намоленных местах. Встретите купеческие дома; здания уездной тюрьмы; земской больницы; дом, в котором останавливался Троцкий; единственную в мире фигуру Ивана Грозного в двадцатилетнем возрасте; памятники жертвам Гражданской войны и политических репрессий; а также посетите Рождественскую площадь, которая таит немало загадок. Возле каждой достопримечательности вас будет ждать насыщенный и увлекательный рассказ об истории, архитектуре и культуре острова-града. Вы узнаете, в чем состоит уникальность проекта; какие этапы прошел Свияжск с 16 века до наших дней; чем интересен быт местных жителей и где проходят подземные ходы. А также разгадаете тайну свияжских холмов, яблонек из Ясной Поляны и святого с лошадиной головой.
А в свободное время
вы сможете погулять на Ленивом торжке, померить предметы старины (шапку Монамаха, кольчугу), пострелять из арбалета, выковать монету своими руками, купить изделия местных ремесленников, пройтись по Конному двору. Кроме того, в Свияжске есть несколько интересных музеев: истории русских тюрем, Гражданской войны, истории Свияжска. Для самых маленьких путешественников открыт детский центр «Сказки Пушкина». Также у вас будет возможность сытно и вкусно пообедать на берегу реки Свияги.
Организационные детали
Экскурсия начинается и завершается в Казани
Транспортные расходы для группы до 3 человек на автомобиле Hyundai Solaris или аналогичном включен в стоимость
Дополнительно оплачиваются билеты в Свияжск — 150 руб. /чел.
Женщинам рекомендуется брать с собой платок на голову для посещения храмов
Возможно провести экскурсию для большего количества участников: 4-6 человек Hyundai Solaris Н1 или аналогичном — 18 700 руб., 7-9 человек Hyundai Starex или аналогичном — 20 000 руб.
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Свияжске
Провели экскурсии для 2718 туристов
Меня зовут Ольга, я экскурсовод и представитель небольшой команды гидов. Родилась и живу в Казани. У меня высшее историческое образование, 4 года работала учителем истории в гимназии. Более 9 лет читать дальше
провожу экскурсии в Казани и в Свияжске. Сейчас работаю с командой гидов. Я и мои помощники аккредитованные, опытные, проверенные экскурсоводы. С удовольствием делимся интересными историями, фактами, легендами о родном городе с его жителями и гостями. С радостью покажем вам Казань так, чтобы вам захотелось вернуться ещё раз!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
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Вадим
13 авг 2024
Спасибо большое Надежде за интересную и содержательную экскурсию. Видно что человек не просто "отрабатывает номер", а пытается передать гостям частичку своей любви к родной земле.
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Светлана
11 июн 2024
Экскурсию для нас провела Ольга Валентиновна - замечательны, знающий, увлеченный своим делом гид! Кажется, нет такого вопроса, на который она не знала бы ответа! Большое спасибо за доброжелательность, тонкий юмор, интересное изложение материала, за учет всех наших пожеланий!!! Очень довольны экскурсией! Рекомендуем.
Инна
10 июн 2024
Остались в восторге от гида Надежды. Ездили с ней в Свияжск, но было получено инфо и о культуре Татарстана, и о некоторых достопримечательностях Казани. С нами были маленькие дети, она читать дальше
старалась их так же привлечь к рассказу. Красивая речь, отсутствие пауз. Вся экскурсия прошла на одном дыхании. Отдельное спасибо за предоставленный вэн и отличного водителя. Буду с радостью рекомендовать Ольгу и её команду
Евгения
31 мая 2024
Хочу поблагодарить Ольгу за экскурсию в Свияжск. Это первый раз знакомства с республикой Татарстан и национальными памятниками культуры. Все очень понравилось. Организация и пунктуальность, индивидуальный подход. Отличное сочетание исторических и культурных фактов, много дополнительных фото-материалов. Очень советую. Благодаря экскурсии создалось полноценное впечатление о Свияжске, в который хочется снова вернуться. Рекомендую
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Ирина
20 мая 2024
11 мая посетили Свияжск с экскурсоводом Ольгой. Замечательная экскурсия, не смотря на то, что весь день с переменным успехом шел дождь. Отличное знание истории не только этого места, но и экскурс в историю Казани, увлекли так, что дождь был не помехой.
Игорь
10 апр 2024
Прекрасная экскурсия, интересный рассказ, а главное - не смотря на то, что Ольга явно давно проводит такие экскурсии (замечательная дарственная надпись от автора фотосборника про Свияжск, который Ольга показывала нам читать дальше
на обратном пути, в которой автор называет Ольгу "хранительницей Свияжска" - говорит сама за себя), она не потеряла вовлеченность в процесс, нет монотонного рассказа заученных фраз, а наоборот - живой рассказ с эмоциями, чего и хочется получать в подобных мероприятиях. Поэтому однозначно "5 из 5" и благодарность за экскурсию. А в качестве послесловия - пожелание рассмотреть возможность заложить в экскурсию дополнительные полчаса на "личное время" для таких туристов как мы, которые не просто галопом по храмам бегают, но и к святыням прикладываются, свечки ставят, с Богом разговаривают. Это несомненно была наша проблема и на оценку никак не влияет, но мне кажется, что если в конце экскурсии сказать туристам, у которых "личного" времени почти не осталось, что "исключительно ради вас мы с водителем подождём лишние полчаса" - удовольствие от экскурсии получится даже выше ожидаемого. Стараюсь не для себя - для тех, кто будут после нас))))
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Алла
26 фев 2024
23 февраля группой из пяти человек мы посетили Свияжск с гидом Ольгой. Микроавтобус к нашей гостинице был подан вовремя, несмотря на загруженность улиц Казани в связи с проходившими международными соревнованиями. читать дальше
На протяжении всего пути до Свияжска Ольга интересно и увлекательно рассказывала нам историю этого края. В самом остров-граде экскурсия нам тоже очень понравилась, чувствовалось, что рассказывать об этом уникальном месте Ольга может бесконечно. Мы благодарим Ольгу за её работу и однозначно будем рекомендовать её своим друзьям.
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Александр
23 окт 2023
Благодарим Инну за интересную и содержательную индивидуальную экскурсию по городу Свияжск. Отличная организация экскурсии. Машина приехала вовремя к указанному отелю. Профессионально и увлекательно. Спасибо большое. Все остались довольны!
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Валерий
17 июл 2023
Прекрасная экскурсия! Все было очень хорошо организовано и продумано. Экскурсию провели с учетом наших пожеланий. Гид учел нашу просьбу и давал возможность отдохнуть, посидеть. Очень интересная и живая подача материала. Мы просто влюбились в формат "минигруппа". Обязательно буду рекомендовать всем своим знакомым.
M
Marina
9 мая 2023
Хотелось бы выразить благодарность Александру за очень интересную и информативную экскурсию в Свияжск, исторически сложную информацию во время экскурсии Александр замечательно адаптировал для восприятия как детей, так и взрослых! Гид учитывал все пожелания группы и даже экспромтом заехали в иннополис-посмотрели город будущего. Спасибо огромное!
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Кристина
24 апр 2023
Нашим экскурсоводом был Александр. Остались очень довольны экскурсией. Рассказ был последовательный и увлекательный. Открыли для себя много нового. Спасибо
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Виктория
5 янв 2023
Получили огромное удовольствие от путешествия. Узнали много интересного не только про Свияжск, но и про места, которые проезжали. Обязательно будем рекомендовать знакомым:)
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Михаил
29 сен 2022
Заказывал экскурсию для мамы с подругой! Остались очень довольны! Потрясающая экскурсия по содержанию, гид Светлана очень знающая и влюбленная в свою работу! Спасибо большое! Рекомендую!
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Ольга
11 авг 2022
Экскурсия замечательная,всё отлично. Но вот только ремонт дороги,конечно,забрал время наше. Но это от Вас не зависит. Я б рекомендовала водный маршрут добраться туда
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Татьяна
10 июл 2022
Благодарим Надежду за чудесное сопровождение и экскурсию по Свияжску. Из плюсов гида: - пунктуальность, - структурированность, - лаконичность изложения, - красивый русский язык. Из плюсов экскурсии: - много интересных фактов, - отсутствие «воды» в повествовании, - любопытные детали о местности и людях, - шокирующие факты из истории посещенного места, заставляющие задуматься и поискать информацию поглубже.