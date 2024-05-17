1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Остров-град Свияжск
Очароваться русской стариной и историей Казанского края в авто-пешеходном путешествии
Начало: У вашего отеля
16 июня в 09:30
21 июня в 09:30
10 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
7 часов
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Начало: От отеля путешественника в центральной части город...
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
18 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Остров Свияжск и Казань - Обзорная экскурсия на автомобиле
Начало: По договоренности
Расписание: По субботам в 10:30
24 авг в 10:30
31 авг в 10:30
19 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана17 мая 2024Руфат, спасибо большое за Ваш профессионализм и эрудицию. Общение с вами оставило яркое впечатление о Казани!
- ММария12 мая 2024Были с мужем на экскурсии Руфата 4 мая. Рекомендую! Мне очень понравился маршрут: на машине до Храма Всех религий, потом через Волгу- матушку на пароме и опять на машине в Свияжск. Руфат очень талантливый рассказчик, слушать его удовольствие)) Организована экскурсии была безупречно. Огромная благодарность Руфату!))
- ММаргарита8 мая 2024Очень душевно, красиво, познавательно и с ноткой юмора)) Спасибо Руфату за прекрасный день! И отдельно за то, что заехал с нами в Инополис, детям очень хотелось посмотреть.
Ответы на вопросы от путешественников по Свияжску в категории «На машине»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Свияжске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Свияжске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Свияжску в июне 2024
Сейчас в Свияжске в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 19 500. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Свияжске на 2024 год на машине, 59 ⭐ отзывов, цены от 10000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август