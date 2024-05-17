Д Диана Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск Руфат, спасибо большое за Ваш профессионализм и эрудицию. Общение с вами оставило яркое впечатление о Казани!

М Мария Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск Были с мужем на экскурсии Руфата 4 мая. Рекомендую! Мне очень понравился маршрут: на машине до Храма Всех религий, потом через Волгу- матушку на пароме и опять на машине в Свияжск. Руфат очень талантливый рассказчик, слушать его удовольствие)) Организована экскурсии была безупречно. Огромная благодарность Руфату!))