Самоцветная чаша Сысерти

Изучить природу Среднего Урала и собрать россыпь камней
Сысерть — это край древних рудников.

Здесь издавна добывали мрамор, гранит, кварц… Хотите попробовать себя в роли старателя? Отправимся в поездку по старым месторождениям — по пути нас ждут живописные сосновые боры, горные хребты и бескрайние поля. Но главное — вы соберёте личную коллекцию самоцветов и минералов. И познакомитесь с геологией Урала.
1 отзыв
Самоцветная чаша Сысерти© Александр
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

  • Добудем орлеца в родонитовом месторождении
  • Насладимся видом окрестных лесов со Змеиной горки и изучим красоту мрамора
  • Полюбуемся уникальным затопленным карьером Старая Линза
  • Посмотрим на старые золотые россыпи на Андреевских приисках
  • Найдём благородный тальк и потрогаем гематит

Кому подойдёт поездка

Коллекционерам камней, юным краеведам-минералогам, любителям горнозаводской цивилизации.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Niva
  • Берите с собой инструмент для копки и раскалывания (подойдёт молоток), мешок для добычи и перекус

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Сысерти
Коренной сысертчанин, покажу вам потаённые места и закопушки. Прокатимся по бездорожью, посмотрим Уральские горы и лесные боры. И соберём коллекцию минералов.
Отзывы и рейтинг

Татьяна
17 июн 2025
Всё понравилось. Интересно, познавательно. Большое спасибо Александру.
Дата посещения: 17 июня 2025

