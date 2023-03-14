Не так давно из позабытой провинции Сысерть превратилась в место притяжения туристов. Тут проходят фестивали, открываются модные бары и коворкинги. Жизнь здесь не стоит на месте во многом благодаря местным жителям, не предающим историю забвению.
Я покажу, насколько объёмным и многосторонним может быть мир небольшого уральского городка — и несколько веков назад, и в наши дни. На прогулке по историческому центру Сысерти у вас появится возможность не только проследить вехи заводской жизни, но и стать её частью. Вот что мы сделаем: