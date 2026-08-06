Сысерть — город, где история становится точкой роста и предметом гордости.
Меня, как и многих местных жителей, вдохновляет уральская земля: её природные сокровища и фольклор, народная удаль и смекалка. Я познакомлю вас с самобытной культурой этих мест. Покажу, как жили наши предки, и устрою весёлые забавы, состязания и игрища. Раскрою знакомые сказы и легенды с новой стороны.
Меня, как и многих местных жителей, вдохновляет уральская земля: её природные сокровища и фольклор, народная удаль и смекалка. Я познакомлю вас с самобытной культурой этих мест. Покажу, как жили наши предки, и устрою весёлые забавы, состязания и игрища. Раскрою знакомые сказы и легенды с новой стороны.
Описание экскурсии
Прошлое и настоящее города
Не так давно из позабытой провинции Сысерть превратилась в место притяжения туристов. Тут проходят фестивали, открываются модные бары и коворкинги. Жизнь здесь не стоит на месте во многом благодаря местным жителям, не предающим историю забвению.
Я покажу, насколько объёмным и многосторонним может быть мир небольшого уральского городка — и несколько веков назад, и в наши дни. На прогулке по историческому центру Сысерти у вас появится возможность не только проследить вехи заводской жизни, но и стать её частью. Вот что мы сделаем:
- обсудим, почему в центре города высится гора и кто выбрал для постройки завода именно это место
- поговорим о горе Бессоновой и о сражении заводчан с войском Пугачёва
- исследуем старый плотинный канал и выясним, откуда город получал энергию
- сфотографируемся на фоне завода и уникальной эстакады
- потравим старые заво́дские байки под наигрыш гармони в моём исполнении
- разучим былые игры, испытаем ловкость и смётку
- вспомним те самые сказки, что слушал в юности Паша Бажов
- в общем, ощутим дух настоящей мастеровой жизни!
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия с началом в Сысерти. Добраться туда нужно будет самостоятельно. Воспользуйтесь регулярными автобусными рейсами из Екатеринбурга с Южного автовокзала или такси (от 2000 до 2500 ₽, 40-50 минут в дороге)
- Сысерть раскинулась на берегу городского пруда, традиционно это место подвержено ветрам. Особенно они обжигающе холодны осенью и зимой — прошу тепло одеться и обуться, чтобы чувствовать себя комфортно
- Рекомендую запланировать время на уютные посиделки за чаем и кофе и некоторые траты на сувениры из Сысерти
- На время экскурсии можно заказать сопровождение профессионального фотографа, его работа оплачивается дополнительно — от 3500 ₽/час. Напишите мне, чтобы забронировать услуги фотографа
- Экскурсия подходит как для небольших компаний, так и для организованных групп до 30 участников (подробности уточняйте при бронировании)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около церкви Симеона и Анны
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — ваш гид в Сысерти
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 412 туристов
Живу и работаю в Сысерти с 2007 года. Являюсь научным сотрудником дома-музея Бажова. Изучаю историю и быт горных заводов. Мои экскурсии пропитаны духом традиционной культуры Среднего Урала.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Эдуард - настоящий кладезь уральского шарма! Его образ и увлеченный рассказ сделали прогулку по Сысерти незабываемой. Интересно было слушать не только про историю и заводы, но и про характеры местных жителей, их быт и нравы. Кульминация стали зажигательные частушки на аккордеоне! Яркий колорит, душевность и море позитива. Теплые воспоминания о гостеприимстве этого города останутся с нами надолго. Спасибо!
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Разудалый наш рассказчик, Слушать — радость, наслажденье!
Сказы, байки под гармонь Поднимают настроенье!
Ага, вот даже частушка сочинилась, так вдохновила уютная Сысерть и замечательный творческий гид Эдуард!) Я побывала на очень многих
Сказы, байки под гармонь Поднимают настроенье!
Ага, вот даже частушка сочинилась, так вдохновила уютная Сысерть и замечательный творческий гид Эдуард!) Я побывала на очень многих
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Экскурсия погружает в мир старинного уральского промышленного города. Дело в том, что современная Сысерть - городок с типичным для Урала лицом, один из многих. Эдуард оживляет город и показывает его
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Пожалуй, лучшая экскурсия за время нашего путешествия в Екатеринбург и окрестности! Эдуард - большой энтузиаст своего дела, веселый и артистичный человек. Несмотря на жару, встретил нас в костюме рубежа 19-20
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Н
Мы остались в восторге от экскурсии, Эдуард интересно рассказывал, антураж добавляли его аутентичный старый Уральский говор и костюм заводского крестьянина, далеко ходить не придется, все локации, на которых мы останавливались
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В
Это была наша вторая большая поездка с друзьями в Сысерть. Мы рады проводить время здесь: наслаждаемся природой, фестивалем Лето на Заводе и интересуемся историей места, которое нам так полюбилось.
С большим
С большим
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