Сысерть заво́дская: исследование уральских традиций и быта

Проникнуться духом мастеровой жизни через старинные байки и игры

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Сысерть — город, где история становится точкой роста и предметом гордости.

Меня, как и многих местных жителей, вдохновляет уральская земля: её природные сокровища и фольклор, народная удаль и смекалка. Я познакомлю вас с самобытной культурой этих мест. Покажу, как жили наши предки, и устрою весёлые забавы, состязания и игрища. Раскрою знакомые сказы и легенды с новой стороны.
Сысерть заво́дская: исследование уральских традиций и быта
Сысерть заво́дская: исследование уральских традиций и быта
Сысерть заво́дская: исследование уральских традиций и быта
Сысерть заво́дская: исследование уральских традиций и быта
Сысерть заво́дская: исследование уральских традиций и быта
Сысерть заво́дская: исследование уральских традиций и быта
Сысерть заво́дская: исследование уральских традиций и быта
Сысерть заво́дская: исследование уральских традиций и быта
Сысерть заво́дская: исследование уральских традиций и быта
Сысерть заво́дская: исследование уральских традиций и быта
Сысерть заво́дская: исследование уральских традиций и быта
Сысерть заво́дская: исследование уральских традиций и быта
Сысерть заво́дская: исследование уральских традиций и быта
Сысерть заво́дская: исследование уральских традиций и быта
Сысерть заво́дская: исследование уральских традиций и быта
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Описание

Что вас ожидает

Прошлое и настоящее города

Не так давно из позабытой провинции Сысерть превратилась в место притяжения туристов. Тут проходят фестивали, открываются модные бары и коворкинги. Жизнь здесь не стоит на месте во многом благодаря местным жителям, не предающим историю забвению.

Я покажу, насколько объёмным и многосторонним может быть мир небольшого уральского городка — и несколько веков назад, и в наши дни. На прогулке по историческому центру Сысерти у вас появится возможность не только проследить вехи заводской жизни, но и стать её частью. Вот что мы сделаем:

  • обсудим, почему в центре города высится гора и кто выбрал для постройки завода именно это место;
  • совершим подъём на гору Бессонову и полюбуемся местностью с высоты птичьего полёта;
  • исследуем старый плотинный канал и выясним, откуда город получал энергию;
  • сфотографируемся на фоне завода и уникальной эстакады;
  • потравим старые заво́дские байки под наигрыш гармони в моём исполнении;
  • разучим былые игры, испытаем ловкость и смётку;
  • вспомним те самые сказки, что слушал в юности Паша Бажов;
  • в общем, ощутим дух настоящей мастеровой жизни!

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия с началом в Сысерти. Добраться туда нужно будет самостоятельно. Воспользуйтесь регулярными автобусными рейсами из Екатеринбурга с Южного автовокзала или такси (от 900 до 1600 рублей).
  • Сысерть раскинулась на берегу городского пруда, традиционно это место подвержено ветрам. Особенно они обжигающе холодны осенью и зимой – прошу тепло одеться и обуться, чтобы чувствовать себя комфортно.
  • Рекомендую запланировать время на уютные посиделки за чаем и кофе и некоторые траты на сувениры из Сысерти
  • На время экскурсии можно заказать сопровождение профессионального фотографа, его работа оплачивается дополнительно – от 2000 руб. /час. Напишите мне, чтобы забронировать услуги фотографа.
  • При желании могу провести экскурсию или мастер-класс в музее Бажова в Сысерти. Билеты в музей оплачиваются отдельно (200-400 руб. с человека).
  • Экскурсия подходит как для небольших компаний, так и для организованных групп до 30 участников (подробности уточняйте при бронировании)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около церкви Симеона и Анны
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дата и количество участников выбирается при бронировании
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