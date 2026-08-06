Сысерть — город, где история становится точкой роста и предметом гордости. Меня, как и многих местных жителей, вдохновляет уральская земля: её природные сокровища и фольклор, народная удаль и смекалка. Я познакомлю вас с самобытной культурой этих мест. Покажу, как жили наши предки, и устрою весёлые забавы, состязания и игрища. Раскрою знакомые сказы и легенды с новой стороны.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Прошлое и настоящее города

Не так давно из позабытой провинции Сысерть превратилась в место притяжения туристов. Тут проходят фестивали, открываются модные бары и коворкинги. Жизнь здесь не стоит на месте во многом благодаря местным жителям, не предающим историю забвению.

Я покажу, насколько объёмным и многосторонним может быть мир небольшого уральского городка — и несколько веков назад, и в наши дни. На прогулке по историческому центру Сысерти у вас появится возможность не только проследить вехи заводской жизни, но и стать её частью. Вот что мы сделаем:

обсудим, почему в центре города высится гора и кто выбрал для постройки завода именно это место

поговорим о горе Бессоновой и о сражении заводчан с войском Пугачёва

исследуем старый плотинный канал и выясним, откуда город получал энергию

сфотографируемся на фоне завода и уникальной эстакады

потравим старые заво́дские байки под наигрыш гармони в моём исполнении

разучим былые игры, испытаем ловкость и смётку

вспомним те самые сказки, что слушал в юности Паша Бажов

в общем, ощутим дух настоящей мастеровой жизни!

Организационные детали