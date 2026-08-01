Индивидуальная
до 10 чел.
Сысерть заво́дская: исследование уральских традиций и быта
Проникнуться духом мастеровой жизни через старинные байки и игры
Начало: Около церкви Симеона и Анны
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Самоцветная чаша Сысерти
Изучить природу Среднего Урала и собрать россыпь камней
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сысерти
Самые популярные экскурсии в Сысерти
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
Сколько стоит экскурсия по Сысерти в августе 2026
Сейчас в Сысерти можно забронировать 2 экскурсии от 7500 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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