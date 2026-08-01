Найдено 2 экскурсии в Сысерти , цены от 7500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 1.5 часа 30 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Сысерть заво́дская: исследование уральских традиций и быта Проникнуться духом мастеровой жизни через старинные байки и игры Начало: Около церкви Симеона и Анны от 7500 ₽ за всё до 10 чел. На машине 5 часов 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Самоцветная чаша Сысерти Изучить природу Среднего Урала и собрать россыпь камней от 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Сысерти Самые популярные экскурсии в Сысерти Сысерть заво́дская: исследование уральских традиций и быта; Самоцветная чаша Сысерти. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2: Сколько стоит экскурсия по Сысерти в августе 2026 Сейчас в Сысерти можно забронировать 2 экскурсии от 7500 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

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