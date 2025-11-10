Мои заказы

Волжские выходные в Хвалынске и Сызрани: цветущие пионы, театрализованная экскурсия и чаепитие

Увидеть море цветов, погулять по Сызрани с купчихой и побывать на родине К. Петрова-Водкина
Всего за 2 дня вы получите максимум впечатлений и красивых фотографий. Побываете в Музее хвалёного яблочка и осмотрите полотна К. С. Петрова-Водкина в галерее — именно он автор картины «Купание
красного коня».

Погуляете по живописной экотропе в национальном парке «Хвалынский» и полюбуетесь россыпью диких пионов.

В Сызрани нас встретит купчиха и проведёт по старинному городку, а завершится театрализованная экскурсия чаепитием в купеческой усадьбе.

Вас ждут и гастрономические открытия: вы отведаете местного торта «Паутинка», известного ещё с советских времён, попробуете медовуху на пасеке и выпьете чая с разными сортами мёда.

Ближайшие даты:
9
мая16
мая
Время начала: 08:30

Описание тура

Организационные детали

Рекомендованные поезда:

Москва-Сызрань:

№ 066Й (Казанский вокзал). Отправление в 17:08. Прибытие в Сызрань в 7:36 (местное время) следующего дня.

Двухэтажный № 050М (Казанский вокзал). Отправление в 18:08. Прибытие в Сызрань в 7:46 (местное время) следующего дня.

№ 010Й «Жигули» (Казанский вокзал). Отправление в 20:08. Прибытие в Сызрань в 8:27 (местное время) следующего дня.

Сызрань-Москва:
№ 013У «Южный Урал» (Железнодорожный вокзал Сызрани). Отправление в 19:18 (местное время, на час больше московского). Прибытие в Москву в 6:22 (время московское) следующего дня (Казанский вокзал).

№ 031У «Оренбуржье» (Железнодорожный вокзал Сызрани). Отправление в 21:03 (местное время, на час больше московского). Прибытие в Москву в 10:40 (время московское) следующего дня (Казанский вокзал).

№ 09й «Жигули» (Железнодорожный вокзал Сызрани). Отправление в 21:40 (местное время, на час больше московского). Прибытие в Москву в 08:00 (время московское) следующего дня (Казанский вокзал).

Просим обратить внимание, что некоторые дополнительные услуги имеют ограничение по количеству и времени бронирования. Пожалуйста, приобретайте их заблаговременно.

Питание. В стоимость включены 2 завтрака, 2 обеда, 1 дегустация, 1 чаепитие, остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Комфортабельный автобус.

Возраст участников. От 5 лет.

Уровень сложности. Автобусный тур с минимальной физической нагрузкой. Есть недлительные пешие экскурсии.

Программа тура по дням

1 день

Музей хвалёного яблочка, картинная галерея Петрова-Водкина, прогулка по экотропе и дегустация мёда

Встретим вас у вокзала в Сызрани, позавтракаем местным тортом «Паутинка», некогда известным на весь Советский Союз. Затем поедем в Хвалынск. Заглянем в Музей хвалёного яблочка и осмотрим полотна К. С. Петрова-Водкина в картинной галерее. После обеда блюдами местной кухни разместимся в гостинице и пойдём гулять по экотропе национального парка «Хвалынский». Дальше отправимся на пасеку, где продегустируем медовуху и устроим чаепитие с несколькими сортами мёда.

Потом вас ждёт релакс в «Хвалынских термах»: будем плавать в открытом бассейне с подогреваемой водой, париться в сауне и нежиться в хаммаме. Посещение за доплату.

2 день

Дикие пионы, театрализованная экскурсия и чаепитие в купеческой усадьбе

После завтрака отправимся в Долину диких пионов. Погуляем по лугам, где тут и там горят огни цветов, и пофотографируемся. Переедем в Сызрань и пообедаем. Дальше вас ждёт театрализованная экскурсия с купчихой, которая затем пригласит нас на чаепитие в усадьбу Чернухина.

К 19:00 отвезём вас на вокзал.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет22 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака, 2 обеда, дегустация, 1 чаепитие
  • Трансферы по маршруту, в том числе с/на вокзал
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Входные билеты на объекты по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до поезд Москва-Сызрань-Москва
  • Питание вне программы
  • Посещение терм
  • 1-местное размещение - 27 800 ₽ (стандарт), 29 800 (люкс)
  • 2-местное размещение в номере люкс - 24 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сызрань, ж/д вокзал, 9:00
Завершение: Сызрань, ж/д вокзал, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Сызрани
Провела экскурсии для 678 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

Задать вопрос

