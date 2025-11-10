Описание тура
Организационные детали
Рекомендованные поезда:
Москва-Сызрань:
№ 066Й (Казанский вокзал). Отправление в 17:08. Прибытие в Сызрань в 7:36 (местное время) следующего дня.
Двухэтажный № 050М (Казанский вокзал). Отправление в 18:08. Прибытие в Сызрань в 7:46 (местное время) следующего дня.
№ 010Й «Жигули» (Казанский вокзал). Отправление в 20:08. Прибытие в Сызрань в 8:27 (местное время) следующего дня.
Сызрань-Москва:
№ 013У «Южный Урал» (Железнодорожный вокзал Сызрани). Отправление в 19:18 (местное время, на час больше московского). Прибытие в Москву в 6:22 (время московское) следующего дня (Казанский вокзал).
№ 031У «Оренбуржье» (Железнодорожный вокзал Сызрани). Отправление в 21:03 (местное время, на час больше московского). Прибытие в Москву в 10:40 (время московское) следующего дня (Казанский вокзал).
№ 09й «Жигули» (Железнодорожный вокзал Сызрани). Отправление в 21:40 (местное время, на час больше московского). Прибытие в Москву в 08:00 (время московское) следующего дня (Казанский вокзал).
Просим обратить внимание, что некоторые дополнительные услуги имеют ограничение по количеству и времени бронирования. Пожалуйста, приобретайте их заблаговременно.
Питание. В стоимость включены 2 завтрака, 2 обеда, 1 дегустация, 1 чаепитие, остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Комфортабельный автобус.
Возраст участников. От 5 лет.
Уровень сложности. Автобусный тур с минимальной физической нагрузкой. Есть недлительные пешие экскурсии.
Программа тура по дням
Музей хвалёного яблочка, картинная галерея Петрова-Водкина, прогулка по экотропе и дегустация мёда
Встретим вас у вокзала в Сызрани, позавтракаем местным тортом «Паутинка», некогда известным на весь Советский Союз. Затем поедем в Хвалынск. Заглянем в Музей хвалёного яблочка и осмотрим полотна К. С. Петрова-Водкина в картинной галерее. После обеда блюдами местной кухни разместимся в гостинице и пойдём гулять по экотропе национального парка «Хвалынский». Дальше отправимся на пасеку, где продегустируем медовуху и устроим чаепитие с несколькими сортами мёда.
Потом вас ждёт релакс в «Хвалынских термах»: будем плавать в открытом бассейне с подогреваемой водой, париться в сауне и нежиться в хаммаме. Посещение за доплату.
Дикие пионы, театрализованная экскурсия и чаепитие в купеческой усадьбе
После завтрака отправимся в Долину диких пионов. Погуляем по лугам, где тут и там горят огни цветов, и пофотографируемся. Переедем в Сызрань и пообедаем. Дальше вас ждёт театрализованная экскурсия с купчихой, которая затем пригласит нас на чаепитие в усадьбу Чернухина.
К 19:00 отвезём вас на вокзал.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|22 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака, 2 обеда, дегустация, 1 чаепитие
- Трансферы по маршруту, в том числе с/на вокзал
- Экскурсии по программе
- Услуги гида-сопровождающего
- Входные билеты на объекты по программе
Что не входит в цену
- Билеты до поезд Москва-Сызрань-Москва
- Питание вне программы
- Посещение терм
- 1-местное размещение - 27 800 ₽ (стандарт), 29 800 (люкс)
- 2-местное размещение в номере люкс - 24 000 ₽