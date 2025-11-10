Всего за 2 дня вы получите максимум впечатлений и красивых фотографий. Побываете в Музее хвалёного яблочка и осмотрите полотна К. С. Петрова-Водкина в галерее — именно он автор картины «Купание

красного коня». Погуляете по живописной экотропе в национальном парке «Хвалынский» и полюбуетесь россыпью диких пионов. В Сызрани нас встретит купчиха и проведёт по старинному городку, а завершится театрализованная экскурсия чаепитием в купеческой усадьбе. Вас ждут и гастрономические открытия: вы отведаете местного торта «Паутинка», известного ещё с советских времён, попробуете медовуху на пасеке и выпьете чая с разными сортами мёда.

Время начала: 08:30

Описание тура

Организационные детали

Рекомендованные поезда:

Москва-Сызрань:

№ 066Й (Казанский вокзал). Отправление в 17:08. Прибытие в Сызрань в 7:36 (местное время) следующего дня.

Двухэтажный № 050М (Казанский вокзал). Отправление в 18:08. Прибытие в Сызрань в 7:46 (местное время) следующего дня.

№ 010Й «Жигули» (Казанский вокзал). Отправление в 20:08. Прибытие в Сызрань в 8:27 (местное время) следующего дня.

Сызрань-Москва:

№ 013У «Южный Урал» (Железнодорожный вокзал Сызрани). Отправление в 19:18 (местное время, на час больше московского). Прибытие в Москву в 6:22 (время московское) следующего дня (Казанский вокзал).

№ 031У «Оренбуржье» (Железнодорожный вокзал Сызрани). Отправление в 21:03 (местное время, на час больше московского). Прибытие в Москву в 10:40 (время московское) следующего дня (Казанский вокзал).

№ 09й «Жигули» (Железнодорожный вокзал Сызрани). Отправление в 21:40 (местное время, на час больше московского). Прибытие в Москву в 08:00 (время московское) следующего дня (Казанский вокзал).

Просим обратить внимание, что некоторые дополнительные услуги имеют ограничение по количеству и времени бронирования. Пожалуйста, приобретайте их заблаговременно.