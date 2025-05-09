Волжские выходные в Хвалынске и Сызрани: цветущие пионы, театрализованная экскурсия и чаепитие
Увидеть море цветов, погулять по Сызрани с купчихой и побывать на родине К. Петрова-Водкина
Начало: Сызрань, 9:00
9 мая в 09:00
17 мая в 09:00
22 800 ₽ за человека
Вояж по цветущему Поволжью: Хвалынск, Сызрань и «Самарская Лука», дегустации и мастер-класс
Увидеть дикие пионы и яблоневые сады в цвету, полюбоваться Волгой с горы Стрельная и расписать коня
Начало: Сызрань, 8:30
8 мая в 08:30
16 мая в 08:30
24 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сызрани
Самые популярные туры в Сызрани
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
Сколько стоит тур в Сызрани в апреле 2025
Сейчас в Сызрани можно забронировать 2 тура от 22 800 до 24 900.
Планируете поездку из Самары в Сызрань? Не пропустите возможность заказать тур по историческим уголкам Сызрани, чтобы узнать город под новым углом. Мы гарантируем комфорт и незабываемые впечатления